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Израел е планирал убийството на иранската преговорна делегация

Израел е планирал убийството на иранската преговорна делегация

3 Юли, 2026 09:08 3 243 42

  • израел-
  • иран-
  • сащ-
  • абас арагчи-
  • преговори-
  • доналд тръмп

Американски представители са категорични, че всеки опит за убийство на ирански високопоставени дипломати би сложил край на преговорите

Израел е планирал убийството на иранската преговорна делегация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настоящи и бивши американски служители смятат, че Израел може би е планирал убийството на водещите преговарящи на Иран по време на чувствителни преговори за прекратяване на огъня, съобщи американското издание „Ню Йорк Таймс“.

Вестникът, позовавайки се на американски официални лица, заяви, че Вашингтон е обезпокоен, че министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф може да са били мишена, когато преговорите са се засилили през април.

Администрацията на Тръмп е била толкова загрижена, че е поискала от други страни в региона да предупредят Техеран за възможността Израел да атакува двамата високопоставени чиновници.

Според съобщенията американски представители са смятали, че всеки опит за убийство след началото на преговорите през април би сложил край на разговорите и би разпалил конфликта отново.

Вашингтон е научил, че поне Галибаф е бил включен в израелския списък с цели и е призовал Израел да не продължава.

В него се цитират и ирански представители, според които Техеран е потърсил гаранции от САЩ, чрез пакистански и катарски посредници, че Израел няма да атакува преговарящия му екип по време на дипломатически срещи.

Описан инцидент от април, при който обратният полет на Галибаф от Исламабад е бил отклонен към Машхад, след като иранските сили за сигурност са засекли два израелски самолета, навлизащи в иранското въздушно пространство. Служители на израелското посолство във Вашингтон са отказали да коментират твърденията.

Американски служител заяви пред вестника, че разговорите между американската и иранската делегация продължават и че президентът Доналд Тръмп иска мирният процес „да се развие“.

Според анализатори Израел е големият губещ от постигането на сделка между Иран и САЩ.

Междувременно Али Абдолахи, ръководител на групировката „Хатам ал Анбия", предупреди Израел и САЩ да не предприемат никакви нападения срещу Иран, докато страната се готви за погребението на предишния си върховен лидер аятолах Али Хаменей, предаде Ройтерс.

„Предупреждаваме враговете на Иран, особено САЩ и ционисткия режим (Израел), да избягват всякакви грешни сметки и да помислят за суровото възмездие, което нашите въоръжени сили биха нанесли в отговор на всяка заплаха или агресия срещу страната ни", подчерта той.

Иранският външен министър Абас Арагчи отправи подобно предупреждение, че Техеран ще даде незабавен и мощен отговор на всяка заплаха срещу народа или ръководството му, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че сегашният върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е „белязан да умре".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    63 1 Отговор
    нали така започнаха атаките американците, калво се правят на луди?! Освен това зелю постъпи по същия начин с преговарящите в Истанбул април 2022, ама помеже не му стискаше - очисти украинските преговарящи. Сега вече ножа е до кокала и би посегнал и на руснаци.

    09:12 03.07.2026

  • 2 Мдааа

    71 2 Отговор
    Кой сега е истинския световен вредител?

    09:13 03.07.2026

  • 3 Сталин

    75 4 Отговор
    Сега разбираме защо е имало холокост ,тези демони са вековната мръсотия на света

    09:19 03.07.2026

  • 4 ЕВРЕИНА ДОРИ

    55 4 Отговор
    В СЪНЯ СИ Е ТУРБО ЗЛОБЕН.

    09:20 03.07.2026

  • 5 въпросът ми е

    57 3 Отговор
    тези освен убийства, обири и пандемии какво друго планират?

    Коментиран от #10

    09:23 03.07.2026

  • 6 Пейджър

    3 44 Отговор
    Глупости.Аки са искали да са ги очистили.При Мосад няма празно.

    09:25 03.07.2026

  • 7 име

    47 3 Отговор
    Много ясно, терористите така правят, убиват политици и деца. Решението на проблема с ционистите минава само през комина!

    09:25 03.07.2026

  • 8 чак сега го разбрах

    39 1 Отговор
    Колко справедлив и изключително с правилно отношение е бил фюрера.

    09:28 03.07.2026

  • 9 Нещастници

    37 1 Отговор
    Бог ще им покаже и американските и на еврейските юдеи откъде изгрява слънцето рано или късно

    Коментиран от #40

    09:31 03.07.2026

  • 10 Сталин

    30 1 Отговор

    До коментар #5 от "въпросът ми е":

    Другото което планират е да те поставят в електронен концлагер и ако нямаш поредния бустер ,не може да си купиш хляб

    09:33 03.07.2026

  • 11 Заядлив

    11 1 Отговор
    Райски газ в специално учреждение от 20 век за обетованите.

    09:34 03.07.2026

  • 12 Хм...

    23 0 Отговор
    Това не учудва никого. Най малко пък иранците. Всички сме наясно, че иcpahell си е терористична организирана престъпна групировка. Нещо като пiHд0cTaH ама в по малък вариант.

    09:34 03.07.2026

  • 13 Баба Гошка

    22 1 Отговор
    Е как бееее, не е възможно еве реите да са способни на такива работи. Те са онеправдани "жертви". Седят си кротко в подарените им палестински земи.

    09:35 03.07.2026

  • 14 Кан Кубрат

    20 2 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Ариите

    Коментиран от #19

    09:39 03.07.2026

  • 15 Хайо

    15 1 Отговор
    Е това не е вярно :))) Израел ,Украйна и сащ са най демократичните държави в света :))))

    09:40 03.07.2026

  • 16 Хайо

    9 1 Отговор
    Кога светът ще изкара истината ,че не е имало никакъв Холокост ?

    09:42 03.07.2026

  • 17 Пич

    11 1 Отговор
    А кажи, А........ много ли е бил крив Хитлер?!

    09:42 03.07.2026

  • 18 Нищо добро

    17 1 Отговор
    УСраел е терористична държава от създаването си. Нищо добро не ги чака. И другата половина на света ги намрази.

    09:44 03.07.2026

  • 19 Най-отровната

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Кан Кубрат":

    По ген хазарите са монголоиди,а по религия юдаизъм = най-отровната комбинация.

    Коментиран от #23

    09:47 03.07.2026

  • 20 Ами

    19 2 Отговор
    Не е възможно Израел да са искали да убият някой от иранската делегация.
    Как можете да пишете такива антисемитски статии.
    Вчера например пак са раздавали храна и вода на бедните палестинци.
    Хазарите не са такива хора. Цял свят ги обича.
    Толкова много ги обича че чак иска да ги прати на друга планета.
    Например на Марс. Да помагат на марсианците.

    09:49 03.07.2026

  • 21 Търновец

    5 1 Отговор
    Напълно възможно

    09:50 03.07.2026

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 8 Отговор
    Аятолаха без глава ли ще го копат?

    Коментиран от #37

    09:51 03.07.2026

  • 23 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Най-отровната":

    По ген хазарите не са монголи, а са тюрки.

    Коментиран от #27

    09:53 03.07.2026

  • 24 От чужбина

    12 2 Отговор
    В последните дни имаше изказвания на Джефри Сакс. Той самия е с еврейски произход, но се изказва против сегашната политика на Израел и Натаняху. Против е идеята за Велик Израел, защото това неминуемо води до война в района и непрекъснато напрежение.
    Америка: Това са две неща. Едното е държавата, САЩ, със своя президент и администрация. Другата част е задкулисното управление. Това са няколкото еврейски фамилии, които държат и т.нар. Държавен резерв - това е частна банка. Тази банка "печати" доларите и ги дава на САЩ като заем. САЩ им се явяват като маша, инструмент, бухалката за света. До колко този инструмент е послушен зависи от президента. Т.е там си има някаква вътрешна борба, която не се съобщава на публиката, но прозира.
    Непосредствено след Втората Световна американския президент има изказване, че трябва да бъдат изолирани около 50-тина еврейски семейства и света ще миряса.

    09:54 03.07.2026

  • 25 Летищен работник

    7 1 Отговор
    Какво ме интересува Израел , някои вече коментираха че украински дрон е предизвикал пожара в Люлин , абе факти бг спите ли защо главната тема не е еко катастрофата тип Чернобил в София ? От шалом колко ви заплатиха да мълчите

    09:55 03.07.2026

  • 26 Търновец

    8 0 Отговор
    Освен.убийства на дипломати планирал ли е Израел използуване на А бомби?

    09:56 03.07.2026

  • 27 А те част от монголоидите

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    А тюрките са част от монголоидите. Ти не гледай днешните турци, те са смес от византийци,арменци,латини ,славяни и румънци. Виж тюрките в Средна Азия.

    Коментиран от #34

    10:13 03.07.2026

  • 28 Чики-Рики

    10 0 Отговор
    ,, Мръсна,, държавица откакто е създадена е Изр@ел

    10:17 03.07.2026

  • 29 Кенеди

    3 0 Отговор
    Само на иранската ли?

    10:17 03.07.2026

  • 30 Даа

    10 0 Отговор
    Да се ликвидира ционисткото правителство и света ще се отърве от войните

    10:20 03.07.2026

  • 31 УдоМача

    6 0 Отговор
    Те нека имат късмет да опитат, тогава вече Израел ще бъде изоран от край до край!!!

    Коментиран от #33

    10:23 03.07.2026

  • 32 2234

    0 4 Отговор
    Абе, от къде се събра толкова боклук та да пишат тука?

    10:30 03.07.2026

  • 33 аааа

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "УдоМача":

    От кого ще бъде изоран?

    10:30 03.07.2026

  • 34 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "А те част от монголоидите":

    Тюрките са от типа който днес учените наричат индоевропейци.
    Формирали са се като народ в подножието на Хималаите.
    Дълги години съжителстват с персите, но рядко се омесват с тях.
    По късно напускат Персия и големи групи се заселват в днешните
    земи на Казахстан, от където идва и името им хазари (khazar).
    Там малко се поомесват с прииждащите монголи. Но тюрките не са монголи :)

    Коментиран от #36

    10:31 03.07.2026

  • 35 Юдео-сатанистите са на власт в Израел

    4 0 Отговор
    От дявола всичко може да се очаква.

    Израел се доказа като дяволска държава, която няма място в ООН.

    Юдео-ционистите по нищо не се различават от юдео-сатанистите, освен че са по-добре обучени убийци на деца. И едните и другите броят американците в САЩ за животни на два крака (гои), както и всички останали хора по света.

    10:44 03.07.2026

  • 36 Мелези са тюрките

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    между бялата и жълтата раси.

    10:49 03.07.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Успяха ли най накрая около гаражите да открият главата 🎃 на Сирски или все още бездомни кучета я разнасят като топка за боулинг ?

    10:51 03.07.2026

  • 38 Механик

    2 0 Отговор
    Абе, ази малка и измислена държава, до кога ще си прави каквото си иска бе???
    Какъв е тоя, нашия свят е който цяло земно кълбо н може да се обедини и да постави абсолютно пълна изолация едни самозванци, които сеят войни и жънат кървища от хиляди години??
    Аз не знам какви хора сме, че да има такива от нас, които смятат, че ТЕЗИ са в правото си да безчинстват от как свят се помни?

    10:52 03.07.2026

  • 39 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Малко близкоизточно ми се види това с убийството на делегация. Арийците го правеха с високи технологии, с газови камери.

    10:54 03.07.2026

  • 40 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нещастници":

    Нищо няма да им покаже. Тоя Бог на който се надяваш да ги накаже, техен проект за социален инженеринг. Точно тоя бог същите тияклепар.ници миризливи са го измислили, за да държат света в подчинние.
    Защо смяташ, че евреите не вярват в християнската религия, която все пак тръгва от тях?
    Мислете с тия глави преди да говорите бе! Как може да сте толкова повърхностни?!

    10:56 03.07.2026

  • 41 асенчо

    0 0 Отговор
    Същото лукавене както с Украйна, игра на добрия и лошия жандарм с марионетните си режими.

    10:58 03.07.2026

  • 42 Дядо Дони завоевателят миротворец

    0 0 Отговор
    Израел бил големият губещ от постигането на сделка между Иран и САЩ? Нищо подобно. При Тръмп всяко решение от сутринта се сменя с обратното вечерта. А на следващия ден трето.

    11:03 03.07.2026