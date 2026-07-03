Израел е планирал убийството на иранската преговорна делегация

Настоящи и бивши американски служители смятат, че Израел може би е планирал убийството на водещите преговарящи на Иран по време на чувствителни преговори за прекратяване на огъня, съобщи американското издание „Ню Йорк Таймс“.

Вестникът, позовавайки се на американски официални лица, заяви, че Вашингтон е обезпокоен, че министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф може да са били мишена, когато преговорите са се засилили през април.

Администрацията на Тръмп е била толкова загрижена, че е поискала от други страни в региона да предупредят Техеран за възможността Израел да атакува двамата високопоставени чиновници.

Според съобщенията американски представители са смятали, че всеки опит за убийство след началото на преговорите през април би сложил край на разговорите и би разпалил конфликта отново.

Вашингтон е научил, че поне Галибаф е бил включен в израелския списък с цели и е призовал Израел да не продължава.

В него се цитират и ирански представители, според които Техеран е потърсил гаранции от САЩ, чрез пакистански и катарски посредници, че Израел няма да атакува преговарящия му екип по време на дипломатически срещи.

Описан инцидент от април, при който обратният полет на Галибаф от Исламабад е бил отклонен към Машхад, след като иранските сили за сигурност са засекли два израелски самолета, навлизащи в иранското въздушно пространство. Служители на израелското посолство във Вашингтон са отказали да коментират твърденията.

Американски служител заяви пред вестника, че разговорите между американската и иранската делегация продължават и че президентът Доналд Тръмп иска мирният процес „да се развие“.

Според анализатори Израел е големият губещ от постигането на сделка между Иран и САЩ.

Междувременно Али Абдолахи, ръководител на групировката „Хатам ал Анбия", предупреди Израел и САЩ да не предприемат никакви нападения срещу Иран, докато страната се готви за погребението на предишния си върховен лидер аятолах Али Хаменей, предаде Ройтерс.

„Предупреждаваме враговете на Иран, особено САЩ и ционисткия режим (Израел), да избягват всякакви грешни сметки и да помислят за суровото възмездие, което нашите въоръжени сили биха нанесли в отговор на всяка заплаха или агресия срещу страната ни", подчерта той.

Иранският външен министър Абас Арагчи отправи подобно предупреждение, че Техеран ще даде незабавен и мощен отговор на всяка заплаха срещу народа или ръководството му, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че сегашният върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е „белязан да умре".