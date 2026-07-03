Израел е планирал убийството на иранската преговорна делегация

Настоящи и бивши американски служители смятат, че Израел може би е планирал убийството на водещите преговарящи на Иран по време на чувствителни преговори за прекратяване на огъня, съобщи американското издание „Ню Йорк Таймс“.
Вестникът, позовавайки се на американски официални лица, заяви, че Вашингтон е обезпокоен, че министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф може да са били мишена, когато преговорите са се засилили през април.
Администрацията на Тръмп е била толкова загрижена, че е поискала от други страни в региона да предупредят Техеран за възможността Израел да атакува двамата високопоставени чиновници.
Според съобщенията американски представители са смятали, че всеки опит за убийство след началото на преговорите през април би сложил край на разговорите и би разпалил конфликта отново.
Вашингтон е научил, че поне Галибаф е бил включен в израелския списък с цели и е призовал Израел да не продължава.
В него се цитират и ирански представители, според които Техеран е потърсил гаранции от САЩ, чрез пакистански и катарски посредници, че Израел няма да атакува преговарящия му екип по време на дипломатически срещи.
Описан инцидент от април, при който обратният полет на Галибаф от Исламабад е бил отклонен към Машхад, след като иранските сили за сигурност са засекли два израелски самолета, навлизащи в иранското въздушно пространство. Служители на израелското посолство във Вашингтон са отказали да коментират твърденията.
Американски служител заяви пред вестника, че разговорите между американската и иранската делегация продължават и че президентът Доналд Тръмп иска мирният процес „да се развие“.
Според анализатори Израел е големият губещ от постигането на сделка между Иран и САЩ.
Междувременно Али Абдолахи, ръководител на групировката „Хатам ал Анбия", предупреди Израел и САЩ да не предприемат никакви нападения срещу Иран, докато страната се готви за погребението на предишния си върховен лидер аятолах Али Хаменей, предаде Ройтерс.
„Предупреждаваме враговете на Иран, особено САЩ и ционисткия режим (Израел), да избягват всякакви грешни сметки и да помислят за суровото възмездие, което нашите въоръжени сили биха нанесли в отговор на всяка заплаха или агресия срещу страната ни", подчерта той.
Иранският външен министър Абас Арагчи отправи подобно предупреждение, че Техеран ще даде незабавен и мощен отговор на всяка заплаха срещу народа или ръководството му, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че сегашният върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е „белязан да умре".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
09:12 03.07.2026
2 Мдааа
09:13 03.07.2026
3 Сталин
09:19 03.07.2026
4 ЕВРЕИНА ДОРИ
09:20 03.07.2026
5 въпросът ми е
Коментиран от #10
09:23 03.07.2026
6 Пейджър
09:25 03.07.2026
7 име
09:25 03.07.2026
8 чак сега го разбрах
09:28 03.07.2026
9 Нещастници
Коментиран от #40
09:31 03.07.2026
10 Сталин
До коментар #5 от "въпросът ми е":Другото което планират е да те поставят в електронен концлагер и ако нямаш поредния бустер ,не може да си купиш хляб
09:33 03.07.2026
11 Заядлив
09:34 03.07.2026
12 Хм...
09:34 03.07.2026
13 Баба Гошка
09:35 03.07.2026
14 Кан Кубрат
Коментиран от #19
09:39 03.07.2026
15 Хайо
09:40 03.07.2026
16 Хайо
09:42 03.07.2026
17 Пич
09:42 03.07.2026
18 Нищо добро
09:44 03.07.2026
19 Най-отровната
До коментар #14 от "Кан Кубрат":По ген хазарите са монголоиди,а по религия юдаизъм = най-отровната комбинация.
Коментиран от #23
09:47 03.07.2026
20 Ами
Как можете да пишете такива антисемитски статии.
Вчера например пак са раздавали храна и вода на бедните палестинци.
Хазарите не са такива хора. Цял свят ги обича.
Толкова много ги обича че чак иска да ги прати на друга планета.
Например на Марс. Да помагат на марсианците.
09:49 03.07.2026
21 Търновец
09:50 03.07.2026
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #37
09:51 03.07.2026
23 Ами
До коментар #19 от "Най-отровната":По ген хазарите не са монголи, а са тюрки.
Коментиран от #27
09:53 03.07.2026
24 От чужбина
Америка: Това са две неща. Едното е държавата, САЩ, със своя президент и администрация. Другата част е задкулисното управление. Това са няколкото еврейски фамилии, които държат и т.нар. Държавен резерв - това е частна банка. Тази банка "печати" доларите и ги дава на САЩ като заем. САЩ им се явяват като маша, инструмент, бухалката за света. До колко този инструмент е послушен зависи от президента. Т.е там си има някаква вътрешна борба, която не се съобщава на публиката, но прозира.
Непосредствено след Втората Световна американския президент има изказване, че трябва да бъдат изолирани около 50-тина еврейски семейства и света ще миряса.
09:54 03.07.2026
25 Летищен работник
09:55 03.07.2026
26 Търновец
09:56 03.07.2026
27 А те част от монголоидите
До коментар #23 от "Ами":А тюрките са част от монголоидите. Ти не гледай днешните турци, те са смес от византийци,арменци,латини ,славяни и румънци. Виж тюрките в Средна Азия.
Коментиран от #34
10:13 03.07.2026
28 Чики-Рики
10:17 03.07.2026
29 Кенеди
10:17 03.07.2026
30 Даа
10:20 03.07.2026
31 УдоМача
Коментиран от #33
10:23 03.07.2026
32 2234
10:30 03.07.2026
33 аааа
До коментар #31 от "УдоМача":От кого ще бъде изоран?
10:30 03.07.2026
34 Ами
До коментар #27 от "А те част от монголоидите":Тюрките са от типа който днес учените наричат индоевропейци.
Формирали са се като народ в подножието на Хималаите.
Дълги години съжителстват с персите, но рядко се омесват с тях.
По късно напускат Персия и големи групи се заселват в днешните
земи на Казахстан, от където идва и името им хазари (khazar).
Там малко се поомесват с прииждащите монголи. Но тюрките не са монголи :)
Коментиран от #36
10:31 03.07.2026
35 Юдео-сатанистите са на власт в Израел
Израел се доказа като дяволска държава, която няма място в ООН.
Юдео-ционистите по нищо не се различават от юдео-сатанистите, освен че са по-добре обучени убийци на деца. И едните и другите броят американците в САЩ за животни на два крака (гои), както и всички останали хора по света.
10:44 03.07.2026
36 Мелези са тюрките
До коментар #34 от "Ами":между бялата и жълтата раси.
10:49 03.07.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Успяха ли най накрая около гаражите да открият главата 🎃 на Сирски или все още бездомни кучета я разнасят като топка за боулинг ?
10:51 03.07.2026
38 Механик
Какъв е тоя, нашия свят е който цяло земно кълбо н може да се обедини и да постави абсолютно пълна изолация едни самозванци, които сеят войни и жънат кървища от хиляди години??
Аз не знам какви хора сме, че да има такива от нас, които смятат, че ТЕЗИ са в правото си да безчинстват от как свят се помни?
10:52 03.07.2026
39 Наблюдател
10:54 03.07.2026
40 Механик
До коментар #9 от "Нещастници":Нищо няма да им покаже. Тоя Бог на който се надяваш да ги накаже, техен проект за социален инженеринг. Точно тоя бог същите тияклепар.ници миризливи са го измислили, за да държат света в подчинние.
Защо смяташ, че евреите не вярват в християнската религия, която все пак тръгва от тях?
Мислете с тия глави преди да говорите бе! Как може да сте толкова повърхностни?!
10:56 03.07.2026
41 асенчо
10:58 03.07.2026
42 Дядо Дони завоевателят миротворец
11:03 03.07.2026