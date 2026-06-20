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Заради Путин и Тръмп: край на хегемонията на САЩ и Русия
  Тема: Украйна

Заради Путин и Тръмп: край на хегемонията на САЩ и Русия

20 Юни, 2026 23:01 1 047 33

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • китай

Напоследък Русия не успява да завладее почти никаква територия в Украйна. САЩ пък губят образа си на непобедимото военно страшилище.

Заради Путин и Тръмп: край на хегемонията на САЩ и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

Нито стъпка напред. Така може да бъде описана руската офанзива в Украйна през последните месеци. Редица наблюдатели и експерти подчертават, че напоследък армията на Путин не успява да завладее почти никаква територия в Украйна. Фронтът е разделен от ничия земя, поставена под обсега на дронове, където не може и пиле да прелети. В същото време над главите на московчани заваля черен дъжд, след като Украйна удари петролната рафинерия край Москва. Войната стигна до руснаците, а митът за непобедимата руска армия бавно, но сигурно се срива от четири години насам.

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В същото време Съединените щати не успяват да подпишат споразумение с Иран, въпреки че Доналд Тръмп отчаяно се опитва да обяви победа, която му е силно необходима на фона на предстоящите междинни избори в страната. Всъщност аятоласите и преди всичко Революционната гвардия засилиха хватката около властта, откриха нов ефективен метод да изнудват света през Ормузкия проток и разбиха на пух и прах представата, че съюзниците на САЩ в региона са защитени от военни атаки.

Страхопочитанието към САЩ и Русия върви към своя край. Нито Иран се страхува да протака преговорите, нито Израел планира да прекрати ударите си по Ливан въпреки яростната критика от Тръмп и Ванс. В същото време държави като Армения, доскоро считани за кремълски бастиони, се откъсват от руската сфера на влияние, защото тя не им гарантира нито сигурност, нито прогрес.

Светът изглежда става все по-многополюсен, а ретроградният и брутален подход на Владимир Путин и Доналд Тръмп само катализира този процес.

Страшната мечка се оказа не толкова страшна

"Европа не може да победи най-голямата ядрена сила", повтаря неспирно българският премиер Румен Радев и все повече звучи като досаден ек от едни отминали времена.

Никой - нито Украйна, нито подкрепящите я държави - се стремят към военна окупация на Москва. Икономическият натиск върху руснаците, загубата на стотици хиляди млади мъже и имиджовите щети от войната, която уж трябваше да приключи за три дни, ще доведе рано или късно до капитулацията на режима в Кремъл и машината му за убиване. Дори Доналд Тръмп, който освен всичко останало преследва и лична вендета срещу Володимир Зеленски, вече открито признава украинските успехи на фронта и слабата позиция, в която се намира Путин, с когото той доскоро си говореше приятелски.

Полицаят на света се пенсионира

Говорейки за Доналд Тръмп - в първата година и половина от връщането си в Белия дом той успя да скъса с доктрината, която светът следваше през последните 80 години. Тя горе-долу гласеше следното - ако си съюзник на САЩ и Вашингон те пази, ти си недосегаем. Държавите в Персийския залив - Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, които имат американски бази на своя територия, научиха по трудния начин, че това вече просто не е вярно. С наказателни удари, включващи хиляди дронове и балистични ракети, Иран нанесе тежки икономически и репутационни щети на другите страни в региона. Те пък от своя страна бързо разбраха, че трябва да могат да се бранят сами и започнаха дори да диверсифицират вноса на оръжия и да черпят опит от други държави - както от Турция, така и от Украйна, чиято армия се превърна в една от най-високотехнологичните в света.

САЩ изгубиха образа не само на сигурен партньор на съюзниците си, но и на непобедимото военно страшилище, което дори и преди да се е вкарвало в безсмислени войни, винаги е успявало да свали режимите, които му се опълчват. Изключение правят Корея и Виетнам, но там другият бивш хегемон изиграва своята ключова роля.

Големите печеливши и големият губещ

В тази ситуация големите печеливши изглеждат двама. Китай, който се превръща във все по-ключов икономически и политически играч, особено за държавите от някогашната съветска орбита. И Европейският съюз, който против волята си беше принуден да се откъсне от опеката на Вашингтон.

ЕС се военизира и политизира. Цената, която 27-те плащат, е висока, но едно събитие от началото на май 2026 година показа хоризонта напред. В Ереван се събраха държавите от Общността, включително новите членки на НАТО Швеция и Финландия, както и Армения, Грузия, Молдова, Украйна. Последните четири се стремят към все по-сериозно обвързване с Европа и вярват много повече в Европейския съюз, отколкото самият той.

Големият губещ, разбира се, е мирът. С голямата сила идва голямата отговорност, както е казал чичото на Спайдърмен и Европа ще трябва да поеме тази отговорност, ако иска да оцелее. Това означава консолидация, решителност и преборване на онези ретроградни играчи, които слагат прът в общите решения.

"Старият ред няма да се върне. Не бива да го оплакваме. Носталгията не е стратегия. Но именно от този разрив можем да изградим нещо по-добро, по-силно и по-справедливо. Това е задачата на средните сили", заяви наскоро канадският премиер Марк Карни. А когато великите сили са в отстъпление, бъдещето явно принадлежи на средните.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 9 Отговор
    Прекалено търпелив е Путин !

    Коментиран от #28, #32

    23:03 20.06.2026

  • 2 111

    11 4 Отговор
    Някой да събуди автора.

    23:04 20.06.2026

  • 3 ироней

    6 1 Отговор
    Заради тия двама президенти мелницата на Си работи на пълни обороти.

    23:04 20.06.2026

  • 4 Д В продължава

    15 3 Отговор
    да ръси глупост след глупост. Пропаганда която отвращава.

    23:05 20.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фото

    5 10 Отговор
    Нашият премиер е агент на КГБ. Той и като президент беше такъв!

    23:09 20.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Че кога Русия е била световен хегемон?

    Коментиран от #9

    23:13 20.06.2026

  • 8 Пфффффф

    3 5 Отговор
    Смятам,че бункерният фюрер ще се самоубие.

    Коментиран от #10

    23:15 20.06.2026

  • 9 Кирпича

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Никога , няма и да бъде.

    Коментиран от #13

    23:16 20.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пфффффф":

    Английската му охрана ще го убие.

    23:17 20.06.2026

  • 11 Анти политик

    11 3 Отговор
    До доойчезеле.Не разбрахте ли,че руссннаците не бързат и,че ще изчакат фашшаггите съвсем да изперкат и тогава ще говорим.

    23:17 20.06.2026

  • 12 Първанов

    4 12 Отговор
    Така или иначе българите решиха да са от страната на губещите. Прегръщайки Путин удавянето ни е гарантирано

    23:17 20.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кирпича":

    Българите за 14 000 години история никога не са държали роби и не са грабили чужда земя.

    23:19 20.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Опа

    4 2 Отговор
    Тръмп ще управлява още 3 години, Путин ще управлява докато е жив.

    23:25 20.06.2026

  • 16 БеГемот

    2 0 Отговор
    Не знам обаче дали е добре....да не стане като периода на стоте воюващи царства...всеки срещу всеки за някой баир....

    23:26 20.06.2026

  • 17 Ами

    7 2 Отговор
    Едва ли има някой нормален който
    да вярва на либералната пропаганда :)

    Коментиран от #21

    23:28 20.06.2026

  • 18 Ами сега?

    2 6 Отговор
    Копейките вече трябва да учат китайски, руския остана само за тайно ползване в Кремъл и булнкерите на Путин. Иначе и там официално вече доминира " по южния диалект". Китайците са 61-вата по численост етническа група в Русия от над 190 различни етнически групи и коренни народи (ако не броим пограничните райони западно от Москва неславянски разбира се), според преброяването на населението през 2010 г. Днес, 16 години по късно, нещата са коренно различни.

    Коментиран от #22

    23:29 20.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Туке Европа,Шенген Еврозоната и НАТО

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Като не ти отърва марш в първобитният руски мир!

    23:35 20.06.2026

  • 22 След краха на путинизма

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ами сега?":

    Копейките ще се присламчат към друг господар.Най-вероятно към китайците,ама китайците са скръндзи и не плащат.

    23:40 20.06.2026

  • 23 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Фашистка Германия пада на футбол от от Бряг на слоновата кост,а в БГ ще гледат безплатна Турска телевизия в следващите 1000 години.

    Коментиран от #25

    23:47 20.06.2026

  • 24 Въпреки наличието на всичко

    1 3 Отговор
    Стандартът на живот на блатняците е по-нисък от този на някои африкански държави.Въпреки малките проблясъци на цивилизация в Петербург и Москва, всичко останало е леш.
    Въпреки това нашите русофили живеят с илюзиите да ги сравняват със САЩ, Европа и останалият нормален свят.

    Коментиран от #31

    23:54 20.06.2026

  • 25 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Руснаците от колко часа ще играят?

    23:55 20.06.2026

  • 26 ТТТ

    1 0 Отговор
    И къде е наш мунчо в този нов ред.

    23:56 20.06.2026

  • 27 С всеки изминал ден

    2 2 Отговор
    Раша затъва все по-дълбоко в блатото и стана за смях пред целият свят.
    Само нашите дръгливи копейки се правят,че не го виждат.

    00:01 21.06.2026

  • 28 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Колко пъти ще повтаряте като Латерна бе Русофилски дебили че Путин бил "прекалено търпелив" наистина ли си въобразявате с това че ще промените Световното мнение за БЕЗСИЛИЕТО на москва?НЕ МОЖЕ да се бори Руската Икномика с цялата Европейска + тая на Натовски сателити като Япония,Ю.Корея,Австралия и т.н. които стоят Плътно зад Украйна С ПАРИ И ОРЪЖИЯ - НЕ МО ЖЕ!И това самата русия отлично си го знае защото неслучайно Псето Медведев плаши с употреба на ЯО.А кога ще стане товаааа?Ами точно "на Марта у Сряда" щото ха са употребили Руските Инфантили дори и Ръчна граната с Ядрен заряд,ха са ги засипали цялото НАТО с Облак от Ядрени ракети съгл. чл.5 защото Облакът от употреба на Руско ЯО в Украйна застрашава след разнасяне от ветровете Животът на Натовските държави!

    Коментиран от #29, #30

    00:03 21.06.2026

  • 29 604

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Пий си хаповете нъаркоман с меки китки ти е п л!

    00:12 21.06.2026

  • 30 Смех с копейки

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Копейките са умствено изостанали.Като се видят на зор викат- Путин е прекалено търпелив и мек и започват да остъклявят планетата.

    Коментиран от #33

    00:14 21.06.2026

  • 31 ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Въпреки наличието на всичко":

    Затова ли изкупиха хиляди имоти в България.
    Ти бе въшльо какво купи в Чужбина.
    Тъпак Сър Джон

    00:20 21.06.2026

  • 32 Нищо общо!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Не знам за Тръм, но Путин много им бърка работите на световните фашистки елити.

    00:20 21.06.2026

  • 33 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Смех с копейки":

    Отпадналите от необходимост квичат неистово

    00:21 21.06.2026