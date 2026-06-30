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Луксозна яхта, за която се предполага, че е на Путин, бе засечена от радар за първи път от 4 години. Ескортират я руски военни кораби
  Тема: Украйна

Луксозна яхта, за която се предполага, че е на Путин, бе засечена от радар за първи път от 4 години. Ескортират я руски военни кораби

30 Юни, 2026 16:02 3 389 72

  • владимир путин-
  • яхта-
  • русия-
  • дания-
  • грейсфул

Яхтата изключила своя предавател, който излъчва местоположението ѝ, през август 2022 г. - около шест месеца след началото на руската война срещу Украйна

Луксозна яхта, за която се предполага, че е на Путин, бе засечена от радар за първи път от 4 години. Ескортират я руски военни кораби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, илюстративна снимка
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Луксозната руска яхта „Грейсфул“ (Graceful), за която се предполага, че е лична собственост на руския президент Владимир Путин, бе засечена от радар за първи път от почти четири години, съобщи Датското радио, цитирано от БТА.

Според информация от сайта marinetraffic.com плавателният съд е преминал вчера покрай северното крайбрежие на Дания, посочва ДПА.

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Датското обществено радио съобщи днес, че от неделя сутринта яхтата е била ескортирана от два руски военни кораба, както и от датския военноморски флот, а след това и от германската брегова охрана.

„Въоръжените сили рутинно проследяват кораби, включително плавателни съдове на чужди страни, които преминават през датските протоци и териториални води, като използват способностите, определени за тази цел“, се казва в изявление на датските въоръжени сили.

Вчера вечерта обаче „Грейсфул“ спряла да излъчва сигнал, става ясно от marinetraffic.com.

Според ДР яхтата изключила своя предавател, който излъчва местоположението ѝ, през август 2022 г. - около шест месеца след началото на руската война срещу Украйна.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ПУТИН Е НА НЕЯ

    52 19 Отговор
    ХАЙДЕ НАТО ХВАЩАЙТЕ ГО.НАЛИ СТЕ НАЙ НАЙ

    16:05 30.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Герги

    31 40 Отговор
    Ако питаме Песков и Захарова,това е лъжа,никой не е изкючвал ...

    Коментиран от #23

    16:06 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жълт сайт

    61 13 Отговор
    И личната му луксозна совалка в момента минава покрай МКС на път за луната. Следят я спътниците на Мъск...

    Коментиран от #64

    16:07 30.06.2026

  • 6 Хайде НАТО

    25 39 Отговор
    Направете я подводница!!!

    Коментиран от #15

    16:07 30.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хи хи

    47 17 Отговор
    Аааааа,, на Путин е яхтата, утре ще дойде и в Черно море да навести тагаренковци и пасита ! И маленкия зеля, и нато ви казаха, че Путин идва !!!

    16:08 30.06.2026

  • 9 Има си хас

    40 7 Отговор
    Лично да е шпионирал дания. Мноо коварен тоа.

    16:08 30.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    41 14 Отговор
    300 пленени украинки търкаха палубата на яхтата.

    16:08 30.06.2026

  • 12 се предполага, че е на Путин

    33 7 Отговор
    неуморна миче що пък не цъкнеш
    а за общ поръчки дето дермеджиев спомена за тиква
    сега от гроб искат да го съдят

    16:09 30.06.2026

  • 13 Софиянец

    46 16 Отговор
    Повече ни интересуват яхтите на Зеля и киефската му хунта, за които ние сме платили!

    Коментиран от #58

    16:09 30.06.2026

  • 14 Някой

    34 10 Отговор
    Те така решават, че е на Путин. Преди Навалнито говореше така за палат дето уж бил на Путин и за басейни вътре и какво ли не. Собственикът ги развеждаше и вътре бе строителна площадка без мебели освен дървена маса и пейка за работниците.

    16:10 30.06.2026

  • 15 Хи хи

    30 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хайде НАТО":

    Тя Русия си има подводници, току що една мина през вашто ВиК !

    Коментиран от #18

    16:10 30.06.2026

  • 16 Защо

    19 5 Отговор
    Не може да има една яхта Путин!!!
    Всеки ден Путин във фейсбук публикува снимки от различни яхти и обърква Зеленски .
    Играят си игрички двамата, за след войната - Кой повече яхти ще е придобил !!

    16:15 30.06.2026

  • 17 👇👇👇👇👇👇

    12 21 Отговор
    За какво му е на ботокса подводница?Да се вози в бункера?!

    16:16 30.06.2026

  • 18 Колективен руски крепостен

    11 24 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #21, #24

    16:17 30.06.2026

  • 19 Радио Ереван

    15 5 Отговор
    На Бойко яхтата !

    16:17 30.06.2026

  • 20 лесно е да се каже

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Потапяй!!!":

    срещу всеки клин има друг клин..

    16:18 30.06.2026

  • 21 Мия чинии

    20 7 Отговор

    До коментар #18 от "Колективен руски крепостен":

    Евро Робите сме така .

    16:18 30.06.2026

  • 22 Ами

    20 6 Отговор
    Освен двата военни кораба яхтата е ескортирана
    и от шест подводници. На борда е забелязан Путин,
    който е казал на капитана да поеме курс към Гренландия :)

    16:19 30.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тарас

    14 5 Отговор

    До коментар #18 от "Колективен руски крепостен":

    Украйна и Балканите сие зад Папуасите .

    16:20 30.06.2026

  • 25 Кирпича

    11 15 Отговор
    На монголоидния ботоксов череп и виетнамска джонка му е много.

    16:20 30.06.2026

  • 26 Артилерист

    21 15 Отговор
    По този повод се сещам, че западняшката пропаганда по едно време беше надигнала вой, че Путин има безброй дворци, замъци, луксозни вили и прочие имоти. Даже се въртеше едно видео на някакъв огромен строеж, който бел строго охраняван, щото бил за Путин. Изобщо западняците по всякакъв начин се опитват да злепоставят руския президент, защото прекрати безогледното грабене на руските природни и селскостопански богатства, и ги накара да плащат за руските стоки по цените на международните пазари...

    Коментиран от #38, #40, #47

    16:21 30.06.2026

  • 27 Аз бре

    13 9 Отговор
    Сега е моментът,оня зеления да изпробва новия си подводен дрон,за който вчера писахте.

    16:23 30.06.2026

  • 28 Рабочая класс росии

    6 6 Отговор
    Толко
    пролетарий всех стран соединитес

    16:24 30.06.2026

  • 29 БРАВО

    8 7 Отговор
    Отива да вземе собственика си и да изчезне за винаги !

    16:24 30.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Коста

    14 7 Отговор
    Златната тоалетна чиния лодка на 🫜 Заленчука е много по-яка!

    16:29 30.06.2026

  • 32 Чичо

    12 6 Отговор
    Еха, нова цел за дроновете на украинците...

    16:30 30.06.2026

  • 33 РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА

    13 11 Отговор
    Избиха над милион руснаци за ТАЗИ ЯХТА.

    Коментиран от #42

    16:30 30.06.2026

  • 34 Пенчо

    12 4 Отговор
    А Запорожеца му, засечен ли е или и той е с изключен предавател!?

    16:32 30.06.2026

  • 35 Ами

    11 7 Отговор
    именията на зеленият шмъркач,няма ли да им публикувате снимките ?!

    16:33 30.06.2026

  • 36 Чий Крим?

    14 14 Отговор
    Литър бензин от 350 до 1000 рубли за литър в Крим.Това е от 4 до 11 евро!!!
    Чий Крим бре???

    Коментиран от #57, #61, #66

    16:34 30.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сбъркана работа

    7 12 Отговор

    До коментар #26 от "Артилерист":

    "...защото руския президент прекрати безогледното грабене на руските природни и селскостопански богатства, и ги накара да плащат за руските стоки по цените на международните пазари".
    Кажи това на промитите мозъци на русофилите в България, дето непрекъснато бълнуват за евтини руски суровини!

    16:34 30.06.2026

  • 39 Тома

    12 7 Отговор
    Че защо да няма Путин яхта.Нашите цървули са пълни с яхти а той да няма

    Коментиран от #65

    16:38 30.06.2026

  • 40 Знаем,знаем

    11 9 Отговор

    До коментар #26 от "Артилерист":

    Под кревата на всеки руснак се крие по един западняк,който ще краде природните ресурси и външните тоалетни на руснаците.Особено търсен е момента е руските бензин и дизел.

    16:38 30.06.2026

  • 41 Преди 22 часа

    7 6 Отговор
    Грейсфул се е намирала в пролива Скагерак, курс 246 и скорост 11,3 възела.
    Бяга човечето явно.

    16:39 30.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тити

    5 1 Отговор
    Да бяха я конфискували.

    16:42 30.06.2026

  • 44 Добре че ни приеха в европа щоти

    6 5 Отговор
    Ленин го е казал
    Пазете се от червената аристокрация

    16:43 30.06.2026

  • 45 Фръчилото

    6 5 Отговор
    Неколко дрона могат да я огледат от близо да видат дрътия пръдльо там ли фулира ДЕРМО Чемоданчика.

    16:43 30.06.2026

  • 46 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    11 3 Отговор
    Яхтата не е на Путин, а е собственост на един мой пациент от 214 стая - отявлен русофоб, в момента го лекуваме от тежък алкохолизъм и хронична наркомания.

    16:46 30.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хаха

    6 5 Отговор
    Друго нещо толкова непотребно като блятнишката флота просто няма.

    Много често и сама и потъва даже. Без интервенции. ХАХАХА

    16:48 30.06.2026

  • 49 Горски

    12 5 Отговор
    Само ваксинирани атлантици вярват, че Путин хем се крие в бункер хем джитка с яхта. Няма нищо по-невежо от евро атлантика. А защо решихте че е на Путин? Виждали сме го да язди елен и мечка, да ходи на риболов, но никога не сме го виждали на яхта, в Монако или да кара чували с пари на държавният самолет, като едни други демократи. България не може да изплати пенсии без да вземе нови външни дългове, но пропагандата се загрижила за въображаема яхта на Путин. Първо помня как започнаха с глупости от сорта на "Путин краде сребърни лъжички за чай от приеми" - не ви бъзикам! Беше заглавие във вестник в Англия! След това тръгнаха да се интересуват колко пари бил направил от корупция като кмет на Санкт Петербург. После редица други глупости които вече съм забравил, и кулминацията беше с филмчетата на Навални за огромната вила на Путин. Сега, "Суперяхтата на Путин".

    Коментиран от #51

    16:51 30.06.2026

  • 50 Звездоброец

    4 4 Отговор
    Путин се готви да бяга и затова яхтата "стяга" !

    16:51 30.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хахахаха

    2 2 Отговор
    горски, обърни си внимание докато е време!

    16:57 30.06.2026

  • 53 Глюпости ,

    4 1 Отговор
    Той се е окопал у бункера , чак па яхта ... 😃

    16:57 30.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Будьони

    4 2 Отговор
    Глупости.И за какво му е на Путин това чудовище?Това нещо е неизползваемо.С огромни ежедневни разходи.Когато излезе от завода и цената му пада поне наполовина.Сигурен съм,че Путин не е стъпвал на борда,а може и да не знае за нея.Някои пишат единствено да си пълнят страницата.

    16:59 30.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Варненец

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    И за златното цукало.

    17:01 30.06.2026

  • 59 Хммхм

    5 2 Отговор
    Голяма охрана.Възможно е бункерната гнида да пробва бягство.

    17:02 30.06.2026

  • 60 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "а дедовият?":

    А искаш ли да ми опиташ от дедовия, както и родата ти?

    17:03 30.06.2026

  • 61 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Чий Крим?":

    Пропагандата има за цел точно такива като теб.
    Вчера едни тарикат публикува снимка от
    бензиностанция която уж била от Крим.
    "А-95 330".
    330 рубли за литър бензин? Голям скок.
    Оказва се, че снимката е от бензиностанция в Казахстан.
    А 330 танге (около 60 цента) е нормалната цена.
    Няма лъжа, няма измама. Просто заблуда за заспали :)

    17:03 30.06.2026

  • 62 Папуц

    3 4 Отговор
    По това, което е пренасписала марчето , разбирам, че датски и немски кораби , чинно ескортират тази яхта.
    И ако предположим че е на Президента Путин, няма нищо лошо в това - все пак датчани и германци са доста културни народи.
    Браво , така се постъпва с президентската яхта на един от тримата големи!

    17:05 30.06.2026

  • 63 Според мен

    4 1 Отговор
    кара бензин за Крим.
    Защото Крим наш!

    17:08 30.06.2026

  • 64 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Жълт сайт":

    Прав си..... Мара тая новина я е отложила за утре..... Абе къде е Джамбазки бе, дали не забегна в kiев,не че ми липсва ,де....

    17:09 30.06.2026

  • 65 Чикатило

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тома":

    Въпроса е в размера на яхтата.За това става въпрос.И аз имам но е 46 фута.Ти не вдяна ли,че става въпрос за размера?

    17:10 30.06.2026

  • 66 Цървул беден съдран,по курса на

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чий Крим?":

    еврото литър бензин в евро е 87 евро защото курса рубла/евро е 86.7,а спрямо долара е 75 за рубла. Тъй,че си един обикновен нагъл до безочие лъжец. Поне провери курсовете за да не се излагаш.

    17:15 30.06.2026

  • 67 4 години

    0 0 Отговор
    е била под вода !

    17:25 30.06.2026

  • 68 Точен

    0 2 Отговор
    Не е на Путин, моя е. А руските военни кораби охраняват десетките неземно красиви рускини, които съм приютил на коритото.

    17:28 30.06.2026

  • 69 Простотия

    0 0 Отговор
    С подводница обикаля Вова 🤣

    17:31 30.06.2026

  • 70 Путлер

    1 0 Отговор
    натоварил Алина, чаветата и чемоданите и емигрира в Северна Корея! 😁

    17:32 30.06.2026

  • 71 ттт

    0 0 Отговор
    Голяма работа сте. Уж Путин го виждате непрекъснато, къде се крие, какво яде, как се облича, пък за тази яхта се цпредполага", че е на него. Това "предполага" опраска (без да я обича) майката на цялото западно разузнаване.

    17:33 30.06.2026

  • 72 ТДС

    0 0 Отговор
    Здравейте! Бих искал да изразя мнението си относно статията знам, че някой хора ще почнат да ме нагрубяват и прочие, но това не е проблем за мен, аз уважавам мнението и размислите на другите хора.
    От това което разбирам от статията е, че освен от руските военни кораби яхтата е била ескортирана ат датските и немски ВМС и брегова охрана. Питам се защо е било толкова важно нещо да не се случи с тази яхта докато минава през регион които е възможно да бъде достигнат от украински дрон? И защо смелите бранители на “демокрацията и правата на хората” не са спрели яхтата за проверка и т.н., а са я охранявали заедно с руските си колеги. И дали всичкото това лаене против Русия не е просто прах в очите докато зад кадър се случват сделки и договорки, но хората не бива да виждат защото ние сме “силните” ес и нато и с руснаците нито ще преговаряме нито ще правим бизнес.
    Така разбирам аз статията.

    17:34 30.06.2026

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