Луксозна яхта, за която се предполага, че е на Путин, бе засечена от радар за първи път от 4 години. Ескортират я руски военни кораби

Луксозната руска яхта „Грейсфул“ (Graceful), за която се предполага, че е лична собственост на руския президент Владимир Путин, бе засечена от радар за първи път от почти четири години, съобщи Датското радио, цитирано от БТА.
Според информация от сайта marinetraffic.com плавателният съд е преминал вчера покрай северното крайбрежие на Дания, посочва ДПА.
Датското обществено радио съобщи днес, че от неделя сутринта яхтата е била ескортирана от два руски военни кораба, както и от датския военноморски флот, а след това и от германската брегова охрана.
„Въоръжените сили рутинно проследяват кораби, включително плавателни съдове на чужди страни, които преминават през датските протоци и териториални води, като използват способностите, определени за тази цел“, се казва в изявление на датските въоръжени сили.
Вчера вечерта обаче „Грейсфул“ спряла да излъчва сигнал, става ясно от marinetraffic.com.
Според ДР яхтата изключила своя предавател, който излъчва местоположението ѝ, през август 2022 г. - около шест месеца след началото на руската война срещу Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ПУТИН Е НА НЕЯ
16:05 30.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Герги
Коментиран от #23
16:06 30.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Жълт сайт
Коментиран от #64
16:07 30.06.2026
6 Хайде НАТО
Коментиран от #15
16:07 30.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хи хи
16:08 30.06.2026
9 Има си хас
16:08 30.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
16:08 30.06.2026
12 се предполага, че е на Путин
а за общ поръчки дето дермеджиев спомена за тиква
сега от гроб искат да го съдят
16:09 30.06.2026
13 Софиянец
Коментиран от #58
16:09 30.06.2026
14 Някой
16:10 30.06.2026
15 Хи хи
До коментар #6 от "Хайде НАТО":Тя Русия си има подводници, току що една мина през вашто ВиК !
Коментиран от #18
16:10 30.06.2026
16 Защо
Всеки ден Путин във фейсбук публикува снимки от различни яхти и обърква Зеленски .
Играят си игрички двамата, за след войната - Кой повече яхти ще е придобил !!
16:15 30.06.2026
17 👇👇👇👇👇👇
16:16 30.06.2026
18 Колективен руски крепостен
До коментар #15 от "Хи хи":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #21, #24
16:17 30.06.2026
19 Радио Ереван
16:17 30.06.2026
20 лесно е да се каже
До коментар #2 от "Потапяй!!!":срещу всеки клин има друг клин..
16:18 30.06.2026
21 Мия чинии
До коментар #18 от "Колективен руски крепостен":Евро Робите сме така .
16:18 30.06.2026
22 Ами
и от шест подводници. На борда е забелязан Путин,
който е казал на капитана да поеме курс към Гренландия :)
16:19 30.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тарас
До коментар #18 от "Колективен руски крепостен":Украйна и Балканите сие зад Папуасите .
16:20 30.06.2026
25 Кирпича
16:20 30.06.2026
26 Артилерист
Коментиран от #38, #40, #47
16:21 30.06.2026
27 Аз бре
16:23 30.06.2026
28 Рабочая класс росии
пролетарий всех стран соединитес
16:24 30.06.2026
29 БРАВО
16:24 30.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Коста
16:29 30.06.2026
32 Чичо
16:30 30.06.2026
33 РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА
Коментиран от #42
16:30 30.06.2026
34 Пенчо
16:32 30.06.2026
35 Ами
16:33 30.06.2026
36 Чий Крим?
Чий Крим бре???
Коментиран от #57, #61, #66
16:34 30.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сбъркана работа
До коментар #26 от "Артилерист":"...защото руския президент прекрати безогледното грабене на руските природни и селскостопански богатства, и ги накара да плащат за руските стоки по цените на международните пазари".
Кажи това на промитите мозъци на русофилите в България, дето непрекъснато бълнуват за евтини руски суровини!
16:34 30.06.2026
39 Тома
Коментиран от #65
16:38 30.06.2026
40 Знаем,знаем
До коментар #26 от "Артилерист":Под кревата на всеки руснак се крие по един западняк,който ще краде природните ресурси и външните тоалетни на руснаците.Особено търсен е момента е руските бензин и дизел.
16:38 30.06.2026
41 Преди 22 часа
Бяга човечето явно.
16:39 30.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тити
16:42 30.06.2026
44 Добре че ни приеха в европа щоти
Пазете се от червената аристокрация
16:43 30.06.2026
45 Фръчилото
16:43 30.06.2026
46 Иван Димитров, санитар в Карлуково
16:46 30.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 хаха
Много често и сама и потъва даже. Без интервенции. ХАХАХА
16:48 30.06.2026
49 Горски
Коментиран от #51
16:51 30.06.2026
50 Звездоброец
16:51 30.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 хахахаха
16:57 30.06.2026
53 Глюпости ,
16:57 30.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Будьони
16:59 30.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Варненец
До коментар #13 от "Софиянец":И за златното цукало.
17:01 30.06.2026
59 Хммхм
17:02 30.06.2026
60 Горски
До коментар #51 от "а дедовият?":А искаш ли да ми опиташ от дедовия, както и родата ти?
17:03 30.06.2026
61 Ами
До коментар #36 от "Чий Крим?":Пропагандата има за цел точно такива като теб.
Вчера едни тарикат публикува снимка от
бензиностанция която уж била от Крим.
"А-95 330".
330 рубли за литър бензин? Голям скок.
Оказва се, че снимката е от бензиностанция в Казахстан.
А 330 танге (около 60 цента) е нормалната цена.
Няма лъжа, няма измама. Просто заблуда за заспали :)
17:03 30.06.2026
62 Папуц
И ако предположим че е на Президента Путин, няма нищо лошо в това - все пак датчани и германци са доста културни народи.
Браво , така се постъпва с президентската яхта на един от тримата големи!
17:05 30.06.2026
63 Според мен
Защото Крим наш!
17:08 30.06.2026
64 Европеец
До коментар #5 от "Жълт сайт":Прав си..... Мара тая новина я е отложила за утре..... Абе къде е Джамбазки бе, дали не забегна в kiев,не че ми липсва ,де....
17:09 30.06.2026
65 Чикатило
До коментар #39 от "Тома":Въпроса е в размера на яхтата.За това става въпрос.И аз имам но е 46 фута.Ти не вдяна ли,че става въпрос за размера?
17:10 30.06.2026
66 Цървул беден съдран,по курса на
До коментар #36 от "Чий Крим?":еврото литър бензин в евро е 87 евро защото курса рубла/евро е 86.7,а спрямо долара е 75 за рубла. Тъй,че си един обикновен нагъл до безочие лъжец. Поне провери курсовете за да не се излагаш.
17:15 30.06.2026
67 4 години
17:25 30.06.2026
68 Точен
17:28 30.06.2026
69 Простотия
17:31 30.06.2026
70 Путлер
17:32 30.06.2026
71 ттт
17:33 30.06.2026
72 ТДС
От това което разбирам от статията е, че освен от руските военни кораби яхтата е била ескортирана ат датските и немски ВМС и брегова охрана. Питам се защо е било толкова важно нещо да не се случи с тази яхта докато минава през регион които е възможно да бъде достигнат от украински дрон? И защо смелите бранители на “демокрацията и правата на хората” не са спрели яхтата за проверка и т.н., а са я охранявали заедно с руските си колеги. И дали всичкото това лаене против Русия не е просто прах в очите докато зад кадър се случват сделки и договорки, но хората не бива да виждат защото ние сме “силните” ес и нато и с руснаците нито ще преговаряме нито ще правим бизнес.
Така разбирам аз статията.
17:34 30.06.2026