Луксозна яхта, за която се предполага, че е на Путин, бе засечена от радар за първи път от 4 години. Ескортират я руски военни кораби

Луксозната руска яхта „Грейсфул“ (Graceful), за която се предполага, че е лична собственост на руския президент Владимир Путин, бе засечена от радар за първи път от почти четири години, съобщи Датското радио, цитирано от БТА.

Според информация от сайта marinetraffic.com плавателният съд е преминал вчера покрай северното крайбрежие на Дания, посочва ДПА.

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Датското обществено радио съобщи днес, че от неделя сутринта яхтата е била ескортирана от два руски военни кораба, както и от датския военноморски флот, а след това и от германската брегова охрана.

„Въоръжените сили рутинно проследяват кораби, включително плавателни съдове на чужди страни, които преминават през датските протоци и териториални води, като използват способностите, определени за тази цел“, се казва в изявление на датските въоръжени сили.

Вчера вечерта обаче „Грейсфул“ спряла да излъчва сигнал, става ясно от marinetraffic.com.

Според ДР яхтата изключила своя предавател, който излъчва местоположението ѝ, през август 2022 г. - около шест месеца след началото на руската война срещу Украйна.