Турският министър на външните работи Хакан Фидан е представил на Русия план за ограничено примирие, включващ гаранции за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море и защита на енергийната инфраструктура, пише турският в. "Хюриет", цитиран от БТА.
Според непотвърдена информация на изданието това е станало по време на двудневната визита на Фидан на 16 и 17 юни в Русия, където турският първи дипломат проведе поредица от срещи с представители на руското ръководство, включително с президента Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.
Според вестника "Турция търси формула за мир", а "интензивните дипломатически усилия" на Фидан в Русия са "открехнали вратата за нова инициатива, която отново да събере в Истанбул двете (воюващи) страни". Както се посочва, инициативата предвижда ограничен по обхват режим на прекратяване на огъня, съсредоточен върху гарантирането на безопасността на търговските маршрути в Черно море и предотвратяването на атаки срещу енергийни обекти.
Фидан се срещна вчера с Путин в Казан, като на срещата присъстваха също руският министър на външните работи Сергей Лавров и съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.
Турският министър на външните работи отбеляза в пост в социалната медия Ен сосял (NSosyal), че двудневното му посещение в Русия е дало възможност на двете страни да обсъдят изчерпателно отношенията помежду си. По думите му по време на срещата с Путин той е имал възможност да предаде на руския президент посланията на турския му колега Реджеп Тайип Ердоган и да изслуша оценките на Путин по регионални въпроси, предаде Анадолската агенция.
Фидан посочи, че Турция се надява войната между Русия и Украйна да приключи на дипломатическата маса, като добави: "В този контекст ние още веднъж потвърдихме, че сме готови да окажем всякаква подкрепа, включително да бъдем домакин на следващите преговори".
Според турския външен министър отношенията между Турция и Русия имат решаващо значение за международната сигурност, стабилност и благоденствие. Той посочи още, че ще продължат съвместните усилия за укрепване на сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #5, #17
14:16 18.06.2026
3 Ганя Путинофила
Напират към Турция и казват, че не искат да се връщат във великата си матушка!
Коментиран от #15
14:17 18.06.2026
4 Фидан предупреди Коня
Коментиран от #7
14:19 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:22 18.06.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Фидан предупреди Коня":Има ли още Байрактари? А?
Коментиран от #18
14:24 18.06.2026
8 Копейки
14:24 18.06.2026
9 Вижте
Коментиран от #16
14:27 18.06.2026
10 Путинка е мишка
14:36 18.06.2026
11 Путнка трябва да бъде сменена
14:39 18.06.2026
12 Фан Тома
14:41 18.06.2026
13 гост
14:47 18.06.2026
14 Гориил
14:59 18.06.2026
15 Атина Палада
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Руските наташки имат кинти и напират по морските брегове в Турция а българските Теменужки от клуба на богатите ....на близката река се "чипкат":))))
Не зная,на Ердоган да му писва от туристи . На Мицотакис хич не му писва от туристи,даже се радва ,когато са много..
15:07 18.06.2026
16 Атина Палада
До коментар #9 от "Вижте":Когато англосаксите хвърляха бомби по София ,да не би да е характерно за българите ? Сега англосаксите хвърлят по Русия ...Къде е разликата?
15:12 18.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Реалист
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Чух че имали по развита система за прихващане на дронове и изтребители 6то поколение:)
15:34 18.06.2026
19 Ограничено примирие
15:36 18.06.2026