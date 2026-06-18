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Хакан Фидан е представил на Русия план за ограничено примирие
  Тема: Украйна

Хакан Фидан е представил на Русия план за ограничено примирие

18 Юни, 2026 14:14 1 170 19

  • русия-
  • хакан фидан-
  • турция-
  • черно море-
  • украйна-
  • владимир путин

Фидан посочи, че Турция се надява войната между Русия и Украйна да приключи на дипломатическата маса

Хакан Фидан е представил на Русия план за ограничено примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският министър на външните работи Хакан Фидан е представил на Русия план за ограничено примирие, включващ гаранции за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море и защита на енергийната инфраструктура, пише турският в. "Хюриет", цитиран от БТА.

Според непотвърдена информация на изданието това е станало по време на двудневната визита на Фидан на 16 и 17 юни в Русия, където турският първи дипломат проведе поредица от срещи с представители на руското ръководство, включително с президента Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

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Според вестника "Турция търси формула за мир", а "интензивните дипломатически усилия" на Фидан в Русия са "открехнали вратата за нова инициатива, която отново да събере в Истанбул двете (воюващи) страни". Както се посочва, инициативата предвижда ограничен по обхват режим на прекратяване на огъня, съсредоточен върху гарантирането на безопасността на търговските маршрути в Черно море и предотвратяването на атаки срещу енергийни обекти.

Фидан се срещна вчера с Путин в Казан, като на срещата присъстваха също руският министър на външните работи Сергей Лавров и съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

Турският министър на външните работи отбеляза в пост в социалната медия Ен сосял (NSosyal), че двудневното му посещение в Русия е дало възможност на двете страни да обсъдят изчерпателно отношенията помежду си. По думите му по време на срещата с Путин той е имал възможност да предаде на руския президент посланията на турския му колега Реджеп Тайип Ердоган и да изслуша оценките на Путин по регионални въпроси, предаде Анадолската агенция.

Фидан посочи, че Турция се надява войната между Русия и Украйна да приключи на дипломатическата маса, като добави: "В този контекст ние още веднъж потвърдихме, че сме готови да окажем всякаква подкрепа, включително да бъдем домакин на следващите преговори".

Според турския външен министър отношенията между Турция и Русия имат решаващо значение за международната сигурност, стабилност и благоденствие. Той посочи още, че ще продължат съвместните усилия за укрепване на сътрудничеството между двете страни.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    5 9 Отговор
    След укропам да се готви Фиданката. Медведицата ще си вземе проливите.

    Коментиран от #5, #17

    14:16 18.06.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    9 13 Отговор
    На Турция и писна от руски наташки!
    Напират към Турция и казват, че не искат да се връщат във великата си матушка!

    Коментиран от #15

    14:17 18.06.2026

  • 4 Фидан предупреди Коня

    9 11 Отговор
    че Байрактарите ще литнат към Мацква!

    Коментиран от #7

    14:19 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор
    Ограничено примирие= Малко бременна

    14:22 18.06.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Фидан предупреди Коня":

    Има ли още Байрактари? А?

    Коментиран от #18

    14:24 18.06.2026

  • 8 Копейки

    7 9 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    14:24 18.06.2026

  • 9 Вижте

    5 7 Отговор
    навсякъде по света има проблеми, но не всички си хрърлят бомби по главата, което си е по-характерно за руско говорящата общност. Преклонно уважавам руския народ и смятам , че е достатъчно мъдър да се оттърве от диктаторите си вече.

    Коментиран от #16

    14:27 18.06.2026

  • 10 Путинка е мишка

    4 6 Отговор
    Неспособна да управлява мацква

    14:36 18.06.2026

  • 11 Путнка трябва да бъде сменена

    2 4 Отговор
    От някой комунс хардлайнер и да прати атома по запада

    14:39 18.06.2026

  • 12 Фан Тома

    2 0 Отговор
    Хакан Фидан взе все по често да се появява по медийното пространство за Турция.

    14:41 18.06.2026

  • 13 гост

    1 3 Отговор
    руснаците не трябва да имат примирие - те използват всяка секунда да докарат танкове и бранетехника...

    14:47 18.06.2026

  • 14 Гориил

    3 1 Отговор
    Фидан ме кара да се усмихвам. Той иска войната да продължи безкрайно (Турция снабдява Бандера с планини от оръжия), но само на руска и украинска територия. Много хитър план.

    14:59 18.06.2026

  • 15 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Руските наташки имат кинти и напират по морските брегове в Турция а българските Теменужки от клуба на богатите ....на близката река се "чипкат":))))
    Не зная,на Ердоган да му писва от туристи . На Мицотакис хич не му писва от туристи,даже се радва ,когато са много..

    15:07 18.06.2026

  • 16 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вижте":

    Когато англосаксите хвърляха бомби по София ,да не би да е характерно за българите ? Сега англосаксите хвърлят по Русия ...Къде е разликата?

    15:12 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Чух че имали по развита система за прихващане на дронове и изтребители 6то поколение:)

    15:34 18.06.2026

  • 19 Ограничено примирие

    0 0 Отговор
    Такова животно няма. Нямало е, няма и да има. Тия пак искат да кярят правейки се на миротворци.

    15:36 18.06.2026

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