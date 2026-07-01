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Световната банка постепенно спира заемите за Китай

Световната банка постепенно спира заемите за Китай

1 Юли, 2026 10:27 714 12

  • китай-
  • световна банка-
  • заеми-
  • икономика

САЩ и други държави отдавна настояват Световната банка да спре отпускането на кредити на Китай предвид силата на китайската икономика

Световната банка постепенно спира заемите за Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световната банка ще прекрати постепенно отпускането на заеми на Китай до 2031 г. след години на намаляващ обем на кредитите, което отразява издигането на страната до позицията на втората по големина икономика в света, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници, предаде БТА.

Управителният съвет на Световната банка ще разгледа плана през седмицата, започваща 20 юли, макар че не се налага официално гласуване, заяви един от източниците. Решението е договорено между Световната банка и Китай като част от петгодишната „рамка за партньорство със страната“.

Промяната, за която първо съобщи „Файненшъл Таймс“, ще ограничи кредитирането на Пекин от многостранната банка за развитие до 2 милиарда долара между сегашния момент и 2031 г., след което то ще бъде прекратено.

Кредитирането за Китай, отпускано от Световната банка, намалява стабилно, като спада от 2,4 млрд. долара годишно през 2017 г. до 750 млрд. долара през 2025 година.

САЩ и други държави отдавна настояват Световната банка да спре отпускането на кредити на Китай предвид силата на китайската икономика.

Световната банка предприе през юни подобна промяна по отношение на Полша, като прекрати отпускането на кредити за развитие на страната след 2031 година.

Говорител на министерството на финансите на САЩ определи тази мярка като „стъпка в правилната посока“ и заяви, че Вашингтон очаква с нетърпение и други институции да последват този пример.

„Като втората по големина икономика в света, Китай не би трябвало да получава помощи от многостранни институции“, заяви говорителят.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Нашата Дилма Русев ще отпусне заем на Китай от банката на БРИКС в Шанхай.

    10:30 01.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    аз пък мислих ,че РФ ги финансира ,не запада.....копейзажа как ли ще коментира тая статия , незнам

    10:30 01.07.2026

  • 3 Ами

    7 1 Отговор
    Дори и да преписвате не можете :)
    Вижте какви глупости пишете :
    "Кредитирането за Китай, отпускано от Световната банка, намалява стабилно, като спада от 2,4 млрд. долара годишно през 2017 г. до 750 млрд. долара през 2025 година."

    10:34 01.07.2026

  • 4 Искат и Китай

    4 2 Отговор
    Да удушат. Сащ не го крият. Вече вярват, че с Русия са се справили и натискат и Китай... Ама китайците са тъпи. Трябва да се включат и те активна във войната, както всичките западнали сега помагат на бандериланд. Те не разбраха, че САЩ няма да се откажат и тях да ги смачкат. Сега обаче усилено мачкат Русия с огромни средства и дронове... Ама що Китай още чака??? Да почне да произвежда милиони военни дронове и открито, както западналите го правят, да ги дава на Русия. А Ким да прати пак неговата армия ... Иначе има опасност да утрепят Русия и после те са на ред...

    10:38 01.07.2026

  • 5 Хахаха!🎺🥳😀

    7 1 Отговор
    Какви заеми от Световната банка, какви пет лева? Китайската народна република е най-големия инвеститор в света. Дава заеми повече от Световната банка, МВФ и всички западни банки взети заедно. Китайците не им искали заеми, но те не им давали. Хахаха 😀🤣❗

    Коментиран от #8

    10:38 01.07.2026

  • 6 ПРИЯТНО Е

    5 2 Отговор
    Да наблюдаваш англосаксонския упадък.
    На Китай въобще не му трябват напечатаните зелени хартийки.
    Китай се чуди как да се освободи от милиарди долари резерв.

    Коментиран от #9, #10

    10:40 01.07.2026

  • 7 И по-добре,

    3 0 Отговор
    че от дето са минали ционистите от СБ и комунситката баба Сталинка, трева не никне!

    10:43 01.07.2026

  • 8 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    КНР китайската комунистическа партия е най-големият наркодилър в света. Основен снабдител на всички големи нарко картели с основните химикали за производство на отрова достигаща по цял свят(като китайските легени ама смъртоносно

    10:43 01.07.2026

  • 9 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПРИЯТНО Е":

    Не е много приятно, защото милиони българи си обвързаха живота със запада. Но истината е че се гърчат като червей на кука и се чудят какъв път да хванат. Тайно поглеждат към Русия и се гласят отново да пуснат газовите потоци.

    10:43 01.07.2026

  • 10 Като не знае как

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПРИЯТНО Е":

    На ни ги даде на нас :)... Ние не можем и един положителен баланс в бюджета да вържем. А 1985 г имахме компютри, наше производство ПРЕДИ Китай. Правец -8 и Правец -16. В Монтана даже произвеждаха цветни монитори за тях. ПРЕДИ КИТАЙ ДАЖЕ. Но, демокрацията дойде и отидохме в реката. Бай Тошо беше хитър селянин. Искаше да сме на върха на технологиите. Един мой познат тогава отиде да следва роботика в Япония. Сега е собственик на Датекс. Ама ката цяло ние изпуснахме огромният технически напредък последните 35-40 г... Демокрацията ни отвя...

    10:47 01.07.2026

  • 11 СВЕТОВНАТА БАНКА

    1 0 Отговор
    Е туморно юдобританско творение. Това е инструмент за унищожаване на цели държави.

    10:50 01.07.2026

  • 12 НАЙ ГОЛЕМИЯ УСПЕХ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА

    1 0 Отговор
    Е да прекрати всякакви отношения със МВФ и Световната Банка. Браво на Китай.

    10:51 01.07.2026

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