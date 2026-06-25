Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
С „дъх на Виденовото време“: Опозиция и икономисти на нож срещу Бюджет 2026 ОБЗОР

С „дъх на Виденовото време“: Опозиция и икономисти на нож срещу Бюджет 2026 ОБЗОР

25 Юни, 2026 10:58, обновена 25 Юни, 2026 12:11 1 835 65

  • бюджет-
  • критики-
  • опозиция-
  • икономисти-
  • управляващи

Докато икономистите алармират за инфлация от 8%, управляващите отказват да режат доходи и обещават свиване на сивия сектор

С „дъх на Виденовото време“: Опозиция и икономисти на нож срещу Бюджет 2026 ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Обявеният от правителството проект за Бюджет 2026 г. предизвика безпрецедентен политически и експертен отпор часове след официалното му представяне от финансовия министър Гълъб Донев.

Основните параметри на представения от финансовия министър проектобюджет включват следните ключови цифри:

  • Бюджетен дефицит: Заложен е в размер на 5,7% от БВП, което се равнява на малко над 7,2 милиарда евро.
  • Общо приходи: Прогнозират се да достигнат 49,56 милиарда евро.
  • Общо разходи: Планирани са на стойност 56,8 милиарда евро.
  • Държавен дълг: Очаква се да достигне 37,7 милиарда евро до края на 2026 г., което представлява 30,1% от БВП.
  • Фискален резерв: Минималният му размер в края на годината е заложен на 2,6 милиарда евро.
  • Икономически показатели: Проектобюджетът се базира на прогнозиран икономически растеж (ръст на БВП) от 2,9% и средногодишна инфлация от 3,5%.

Ключови социални и данъчни мерки в проекта

За да се ограничи дефицитът и да се увеличат приходите, в план-сметката са заложени и следните конкретни параметри:

  • Минимална работна заплата: Повишава се до 620,20 евро.
  • Максимален осигурителен доход: Нараства до 2352 евро (в сила от 1 август 2026 г.).
  • Данък върху дивидентите: Предвижда се удвояване — от 5% на 10%.
  • Такси и осигуровки: Включва се 30% поскъпване на винетките от 1 август, увеличаване на тол таксите и вноската за фонд „Пенсии“ с 2 процентни пункта.
  • Държавни служители: Премахват се автоматизмите за обвързване на заплатите им, като от 1 август те ще започнат да плащат осигуровките си в съотношение 80/20, преминавайки към стандартното 60/40 от 2027 г..

Скептицизмът обедини парламентарната опозиция и водещите финансови анализатори около тезата, че план-сметката е проинфлационна, лишена от реформи и поставя страната в опасна дългова спирала.

Основната критика е насочена срещу заложения дефицит от 5.7% от БВП, който надхвърля маастрихтските критерии за еврозоната и рискува да задейства процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит.

Политическият фронт: „Тотална липса на реформи“ и дългов капан

Парламентарните сили извън управлението реагираха остро, като най-често използваната историческа препратка бе икономическата криза от средата на 90-те години:

  • ГЕРБ: Тома Биков определи свръхдефицита като „знак за тотална липса на реформи, каквито мнозинството на „Прогресивна България“ е задължено да направи“. Той предупреди, че ако рамката бъде приета в този си вид, прогресът на страната ще бъде сходен с този от управлението на Жан Виденов.
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ): От десницата настояха правителството незабавно да оттегли проекта и да го преработи с дефицит до 3%. Асен Василев нарече параметрите „по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“, а съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев допълни, че вместо смели реформи в първата година на управлението, се вижда „още от същото“ с дъх на Виденовото време. Депутатът икономист Мартин Димитров разкритикува липсата на мерки за съкращаване на разходите.
  • „Възраждане“: Лидерът Костадин Костадинов определи план-сметката като „пълна катастрофа“ и алармира за заробваща дългова спирала. По думите му планираното нарастване на дълга до 55 млрд. евро през 2028 г. (35% от БВП) е „убийствено за България“, предвид разкритието, че във фискалния резерв в края на годината ще останат едва 2.6 млрд. лв..

Експертният консенсус: Риск от инфлация и изкуствено помпане на дефицита

Водещите икономисти в страната споделят притесненията на политиците, но поставят акцент върху дългосрочните структурни дефекти на проекта:

  • Ускоряване на инфлацията: Анализатори предупреждават, че високият дефицит директно ще подхрани потребителските цени. Прогнозите сочат, че въпреки успокояването на международните пазари, вътрешната инфлация в страната може да достигне нива от 8% в следващите месеци.
  • Пренебрегване на приходната част: Финансовите експерти отчитат, че правителството се фокусира върху разходите, вместо да оптимизира събираемостта. Според икономиста Георги Райков държавата залага на засилен ценови контрол и намеса в бизнеса, вместо да стимулира добре работещите сектори, които реално генерират приходи.
  • Липса на пазарна гъвкавост: Работодателските организации отбелязват, че макар бюджетът да стъпва на по-реалистична основа в сравнение с предходни разчети, липсата на реформи в администрацията ще натовари бизнеса и ще забави икономическия растеж.

Позицията на управляващите: „Няма да режем доходи“

В отговор на критиките от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ контрираха, че няма да се поддадат на „безпринципни призиви за незабавно свиване на дефицита до 2%“. Според техния говорител Петър Витанов тежестта на консолидацията няма да бъде прехвърлена върху гражданите чрез орязване на заплати или замразяване на минималното възнаграждение, а ще се търси чрез затваряне на течове в системата, ограничаване на сивия сектор и свиване на раздутите административни структури.

Защо се твърди, че високият дефицит в проектобюджета от 5,7% от БВП е "предпоставка за грабеж"

Според критици от политическия спектър (като представители на ГЕРБ, ПП и ДБ) и финансови анализатори, механизмите, чрез които високият дефицит се свързва с концепцията за „грабеж“, се коренят в следните основни аргументи:

Липса на реформи и „потъване“ на милиарди в неефективни системи

Критиците подчертават, че огромният дефицит не се дължи на мащабни реформи или модернизация, а на механично поддържане на раздути държавни разходи. Опозицията задава въпроса „Къде потъват тези пари?“, визирайки липсата на видима добавена стойност за обществото. Поддържането на дефицитни системи без реформирането им (например в администрацията или държавните предприятия) се разглежда като източване на ресурси в полза на статуквото, което ощетява данъкоплатците.

Заробване с нови дългове за сметка на бъдещите поколения

Високият дефицит изисква незабавно теглене на мащабни нови заеми за неговото покриване.

  • Ескалация на дълга: Според анализи на опозицията, дългът се очаква да се увеличи критично в следващите години.
  • Икономическо заробване: Това прехвърля финансовата тежест върху бъдещите поколения. Бъдещите данъци на гражданите няма да отиват за здравеопазване, образование или инфраструктура, а за изплащане на лихви и главници по настоящите „консумативни“ дългове, което критиците определят като „поколенчески грабеж“.

Топене на фискалния резерв

В бюджетните дебати се изнасят данни, че в края на годината във фискалния резерв ще останат минимални средства, които практически се изравняват с неприкосновения Сребърен фонд. Изземването и изразходването на натрупаните в миналото държавни буфери и резерви без икономическа устойчивост се тълкува от критиците като „разграбване“ на белите пари за черни дни.

Риск от инфлационен грабеж

Когато държавата излива в икономиката огромни суми пари на заем, без те да са обезпечени с реално производство и икономически растеж, се стимулира инфлацията. Инфлацията действа като скрит данък — тя „изяжда“ покупателната способност на доходите и спестяванията на хората. По този начин високият дефицит индиректно отнема (ограбва) стойност от джоба на обикновения гражданин.

Международна изолация и санкции

България официално влезе в процедура по прекомерен (свръх)дефицит от страна на Европейската комисия. Преминаването на европейската граница от 3% блокира окончателно амбициите на страната за интеграция и я поставя под фискален мониторинг. Опозиционните лидери описват това фискално управление като „волунтаризъм и грабеж“, който лишава страната от европейска перспектива и стабилност, връщайки спомените за икономическия колапс от средата на 90-те години.

Предстои проектът да влезе за разглеждане в пленарна залата, където се очакват едни от най-тежките парламентарни сблъсъци за годината.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    27 11 Отговор
    Цветелина Бориславова и Петър Стоянов са агенти на NED (National Endowment for Democracy), NED са звено на ЦРУ което се финансира от федералното правителство на САЩ ,сега разбирате ли защо на Тулупа му върви в политиката и бизнеса както и на онова еврейско куче Петър Стоянов .
    NED бяха пряко замесени в протестите срещу свалянето на Жан Виденов от власт,както и Отворено общество на Сорос , защото Жан Виденов спря 40 000 000 лева от държавния бюджет на България за финансиране на Отворено Общество и също започна разследване за ограбването на българските банки.
    Когато бяха протестите срещу правителството на Жан Виденов аз бях студент в София и идваха тогава някакви странни типове и ни предлагаха кутии с цигари ,ако ходим да протестираме пред парламента и някои от колегите които пушеха ходиха на тези протести.

    Коментиран от #45, #50

    11:10 25.06.2026

  • 2 Прогресевна България !

    9 2 Отговор
    Всеки Феодал !

    Феодал !

    На Неговото Си Равнище !

    Коментиран от #52

    11:12 25.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бюджетът

    31 18 Отговор
    е реално погледнато катастрофален ! Буквално натиска България , респективно и народът ни , да потъне в мочурището ! Абсолютна некомпетентност и пълен резил ! Представителите на мафията и олигархията да се пръждосват незабавно !

    Коментиран от #23, #43

    11:13 25.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хехе

    28 12 Отговор
    Тия май забравиха, че га бяха в сглобката и теглиха милиарди които стовариха на следващото правителство. Интересно ми ако Асенка беше на власт какво щеше да направи .

    11:17 25.06.2026

  • 7 Мнение

    30 0 Отговор
    Ако имаме истинска прокуратора и се направи пълна проверка за незаконно забогатялите от 1989 г. насам, включително легендарните крадци Борисов и Пеевски, ще се върнат стотици милиарди евро народна пара. Ама нейсе, олигархията е самата власт, само пешките се сменят.

    11:18 25.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    22 11 Отговор
    За пет месеца в Еврозоната фалирахме.

    11:18 25.06.2026

  • 9 Трол

    16 18 Отговор
    Крайно време е г-н Василев да ни поведе на протест против този бюджет.

    Коментиран от #21, #44

    11:18 25.06.2026

  • 10 604

    21 11 Отговор
    Тиъ отпадъци надробиха кашата...ся квичът! Накрая ще сте на диреци и в дирета..

    Коментиран от #47

    11:18 25.06.2026

  • 11 Анонимен

    25 9 Отговор
    Кой ни докара дотук и къде бяха последните 4 години тия "експерти"?

    Коментиран от #37

    11:19 25.06.2026

  • 12 Овчар

    21 11 Отговор
    С този на снимката гей парадите ще станат повече и задължителни..!

    11:19 25.06.2026

  • 13 Хаха

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Точно там е грешката на Радев!
    Би следвало да открие и върне в бюджета заграбените милиарди по чекмеджетата и офшорки, а не да реже и от без това най-ниските доходи в ЕС!
    И защо никой не говори за приходната част на бюджета, а само за разходите!?
    При нарастващите цени на всичко и ненамаляващо търсене би следвало да са доста по-високи приходите от ДДС, акцизи и други данъци и такси върху стоките и услугите в сравнение със зимата, да не говорим ако сравняваме с миналата година!?
    Къде са тези пари, "изпариха" ли се, че се теглят още заеми!?

    Коментиран от #53

    11:22 25.06.2026

  • 14 Същите глупци сме

    15 1 Отговор
    Гърците искаха да прецакат Европа.Тамошните олигарси завлякоха огромни пари,после народа плаща.

    11:22 25.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Комунист

    16 6 Отговор
    Членството в ЕС и НАТО водят страната ни към фалит, национална катастрофа и гражданска война

    11:25 25.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    11 13 Отговор
    Радев крадеца и назначен от олигархията фалира дребния бизнес като моя. Удари ме тежко и фатално с данъци и цени.

    Коментиран от #27

    11:25 25.06.2026

  • 18 Дориана

    16 9 Отговор
    Колко смешно и жалко корумпираната опозиция в лицето на Асен Василев и Мирчев се превърнаха в стожери и защитници на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски. Точно те създадоха Свръх дефицита, теглиха заеми като за Световно, раздаваха пари на калпак на всеки който се сети да стачкува с единствената мисъл да оцелеят политически, вкараха насила без Референдум България в Евро зоната, скриха от ЕС реалния дефицит в България , спряха евтините доставки от Руски газ за да угодят на ЕС . И сега тръгнали да провалят и пречат с всички сили България да се възстанови бързо и безболезнено за българския народ от Свръх дефицита, който те ни натресоха. . Действията им са насочени срещу правилната посока на развитие на България и са срам и позор за тях.

    11:26 25.06.2026

  • 19 Софиянец

    14 1 Отговор
    Е как бе? Нали сме в клуба на богатите, хиляди инвестиции идват в България 😂😂😂 жълтопаветните дбили така говореха, а са ще карат на марули от април до юли 😂

    11:31 25.06.2026

  • 20 Гост

    3 7 Отговор
    Част от публикацията

    Коментиран от #51

    11:32 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 С дъх на Кокор

    11 2 Отговор
    Авантаджия.

    11:33 25.06.2026

  • 23 Дориана

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Бюджетът":

    Някои хора изобщо не могат да разберат и различат доброто от злото. Точно Коалиция Магнитски бяха олицетворението на корупцията и мафията . А сега за кратко време Прогресивна България разкри мащаба на корупционните сделки и мафията завладяла България във всички сектори. Вие от кои сте от защитниците на мафията или от тези които реално се борят срещу тях. Така, че смешно и глупаво е да наричате мафия и олигарси точно тези, които се борят срещу тях и ги изкарват на Светло.

    Коментиран от #61

    11:34 25.06.2026

  • 24 Някой

    14 1 Отговор
    И кой докара дефицита? Кой гласуваше в парламента разните увеличения в държавният сектор и обвързвания на заплати?

    11:34 25.06.2026

  • 25 Асена и тя се освини

    5 4 Отговор
    Ало, малкия, имахте години за промени и реформи, ама само ерадлхте.
    Отнема ви се думата!
    Изключете микрофоните.
    Само пандела за сглобката. Там ще ви разглобят.

    11:37 25.06.2026

  • 26 Иванич

    3 0 Отговор
    Никой не казва, а и никой не пита, какво е изпълнението на бюджета досега, вече почти мина първото полугодие и трябва да се знае колко са приходите и разходите, наличностите по сметки, резерви, дефицит и т. н.

    11:38 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 име

    8 0 Отговор
    Значи, Радев да прави като кокорчо и теменужка, да тегли още милиарди заеми, да увеличава парите на всичкото държавен служител без съкращения, да фалшифицира данните за инфлация и дефицит, и всичко ще е наред. Нали така!

    Коментиран от #38

    11:39 25.06.2026

  • 29 Мда

    3 0 Отговор
    Цитат: "безпрецедентен политически и експертен отпор". Лелей...

    11:42 25.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    5 4 Отговор
    Напълно съм съгласен, че имаме "дъх на виденовото време".
    Прилики:
    1. Държава е пред финансов фалит докарана от ония, които са управлявали преди Виденов
    2. Всеки знае за предстоящия фалит и се надява да излъже простаците в България, че цялата вина е на Виденов и неговото правителство
    3. Никой не си спомня, че Виденов подаде оставка около 20.12.1996г, а тогавашното ДПС начело с Костов и мумията Михайлова правиха "протести" от началото на Февруару 1997г. за свалянето на правителството на Виденов.
    4. Ако някой вярва на този на снимката горе, нека да заминава за Карлуково (ако все още има пари и тази клиника не е фалирала вече).

    11:43 25.06.2026

  • 33 Цървул

    2 1 Отговор
    Не режете доходи .
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите .

    11:44 25.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🦁ЩЩД🦁

    3 0 Отговор
    Стига сте дразнили хората с тоя ! Те пък,коментиращите , всички големи специалисти по бюджети се извъдиха ! Тоя,каквото и да е завършил,получава указания за действие в Брюксел.Антибългатски 100 %.Детски болници няма,другите са в Окаяно състояние,Но 20% от Нашите пари трябва да са за фронта,за победата.И накрая ще се сбием и кой когото.

    11:45 25.06.2026

  • 36 Абе Румене

    4 5 Отговор
    как не се наяде, как не се накраде бе !

    11:45 25.06.2026

  • 37 Ти да видиш

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Мунчо и кукловодите му ни докараха до тук.

    11:47 25.06.2026

  • 38 Крадене прави като Тиквата и Шишо

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "име":

    Източва в неизвестни посоки милиарди и вика "няма пари за пенсии"

    Коментиран от #40, #42

    11:49 25.06.2026

  • 39 Шапкаря

    1 1 Отговор
    Трябва да си види снимката преди да влезе в кочината. Място за угояване. Усещат как манджата им се изплъзва. Голям рев.

    11:49 25.06.2026

  • 40 Крадев

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Крадене прави като Тиквата и Шишо":

    Румен крадев прави като тиквата и шишо, ако правеше като Асен Василев щеше да има увеличение на пенсии и заплати и пари за всички

    11:50 25.06.2026

  • 41 Нощувка в Хаяшито 900 евро

    4 1 Отговор
    3месечни пенсии ...за да има пари за олигархията, трябва да се режат, пенсии, минимални заплати, майчински и парите за психиатриите трябва да се спрат . ...Румен Крадев е категоричен...ще мрете, роби

    11:53 25.06.2026

  • 42 ХАХАХА

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Крадене прави като Тиквата и Шишо":

    "Тиквата и Шишо" са аматьори в сравнение с тия.

    Коментиран от #46

    11:54 25.06.2026

  • 43 1001

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бюджетът":

    Какво искаш раздаване на безотчетни пари в нечии каси. Свърши популизма това има с това ще се задоволите!

    Коментиран от #55

    11:57 25.06.2026

  • 44 Г-н Василев

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Имам червен молив ще докарам цифрата до колкото кажите. Много съм добър.

    11:59 25.06.2026

  • 45 На Жан Виденов и чантата не могат

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    да му носят тези дето го споменават съвсем неуместно. Принципен човек !

    Коментиран от #49

    11:59 25.06.2026

  • 46 Не, те са съдружници тримата

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "ХАХАХА":

    Крадев Боташ се развихри, оправда Пепи еврото, оправда Невзоров, узакони баба Алино...всичко върви повече от добре за престъпниците, успокоиха се

    Коментиран от #56

    12:00 25.06.2026

  • 47 ДАААА

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    Точно тия вместо да се скрият............и ония Биков и Мирчев побойника а, и Мартинчо.
    Та нали тия бяха ортаци. Къдя е парата бре маскари???

    12:01 25.06.2026

  • 48 Факт

    1 0 Отговор
    1000€=1$ няма как да стане

    12:01 25.06.2026

  • 49 Жан Виденов се опълчи на Сорос

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "На Жан Виденов и чантата не могат":

    Отказа да унищожи икономиката и да я приватизира, свалиха го от власт и сложиха тъмният субект Костов, готов на всичко...Като ги гледаме кви предатели са генералите от армията сега всичките в правителството, не е имало кой да защити Виденов и да опази предприятията и заводите на държавата от последвалия грабеж ..

    Коментиран от #59

    12:02 25.06.2026

  • 50 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    аз се уредих с маратонки найк

    Коментиран от #58

    12:03 25.06.2026

  • 51 Горан

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Безсрамница! Разказа играта на БСП.

    12:03 25.06.2026

  • 52 Ако бяхме избрали музикант да управлява

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Прогресевна България !":

    сега китаристите щяха да са милионери !

    12:03 25.06.2026

  • 53 ХАХАХА

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    А от Боташ ще върне ли нещо?

    12:12 25.06.2026

  • 54 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    "КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?"
    Безобразието "протест за сваляне на редовно правителство, дошъл след протест срещу данък дивидент в проект на бюджет" и още по-голямото БЕЗОБРАЗИЕ - Мунчовци с абсолютна власт?
    Айде да видим къде е крушката и има ли тя опашка?

    12:16 25.06.2026

  • 55 Ами...

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "1001":

    Попуизма не е свършил. Той си върви с пълна сила от момента на юмрука до сега.
    Благодарение на него "Популистка България" има абсолютна власт. И сега ще разберете, че "пълненето на чекмеджета" е било детска игра в сравнение с това, което предстои.

    12:21 25.06.2026

  • 56 🦁ЩЩД🦁

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Не, те са съдружници тримата":

    Тия твърдения в "Държавен вестник ли ги прочете,или ти ги е разказал някой пиян циганин,или надрусан евроатлантист, все компетентни индивиди.И ти също.

    12:25 25.06.2026

  • 57 пенсионер

    1 0 Отговор
    Да си премиер не е като да си президент. Трябва да управляваш и градиш. Радев девет години руши, изплюе нещо по адрес на управляващите исе скрие. Много удобно. Сега излъга хората и се чуди какво да прави и как да обещети спонсорите си.

    12:27 25.06.2026

  • 58 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Цървулите за един банан се продадохте на западните мародери

    12:28 25.06.2026

  • 59 Какъв Сорос хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Жан Виденов се опълчи на Сорос":

    Жан Виденов при протестите срещу него ясно заяви че кампанията е организирана от руската страна защото той защитава националните интереси а руснаците искат да ни продават скъп газ чрез посредници. Подпомогнати са от про -руски настроени предатели в БСП. Виденов заявява - " Операцията по свалянето ми лично се ръководи от белия кабинет на Виктор Черномирдин(тогава премиер на Русия) -
    падането на кабинета през зимата на 1996 – 1997 г. са били именно енергийните и геополитически интереси на Москва. 1

    Основните хипотези за влиянието на Русия включват:

    Конфликтът с Андрей Луканов: Един от основните катализатори на кризата в БСП е острия сблъсък между премиера Жан Виденов и влиятелния политик Андрей Луканов (ръководител на смесеното дружество "Топенерджи", посредник с "Газпром"). Според анализатори, Луканов организира вътрешнопартийна кампания срещу Виденов, тъй като премиерът настоява Русия да продава природен газ на по-ниски цени, а собствеността на газопреносната мрежа в България да остане изцяло българска.

    12:38 25.06.2026

  • 60 Анонимен

    1 1 Отговор
    Избирателя е казал че вашето мнение няна да важи

    12:43 25.06.2026

  • 61 шопо с търнокопо

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    С какво бори корупцията, със старите корупционери... прогресивна България- сбор от калинки на ИНТ, Герб, НДСВ , същите, които докараха държавицата ни до туй дередже. Бюджета отново посяга единствено на работещите и бедните, отново дългове, никаква реформа !

    12:44 25.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 шкп

    0 0 Отговор
    На м.. ви в п..та

    12:55 25.06.2026

  • 64 Кокорчо

    1 0 Отговор
    С кокорене и с блещене не можеш да убедиш никого че за един месец на власт е възможно с магическа пръчка да се оправи батака и кражбите на Борисов и на вашето управление. Дойдохте с куфарите и с дипломи, които явно купени и се съюзихте с ГЕРБ и съвместно с Пеевски ограбихте и изнесохте България. Скоро ще отговаряте за всичко, а за Видиновата зима имате вина всички, балабар с Костов, които разрушихте всичко построено с десетилетие.

    12:58 25.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.