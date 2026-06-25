С „дъх на Виденовото време“: Опозиция и икономисти на нож срещу Бюджет 2026 ОБЗОР

Обявеният от правителството проект за Бюджет 2026 г. предизвика безпрецедентен политически и експертен отпор часове след официалното му представяне от финансовия министър Гълъб Донев.
Основните параметри на представения от финансовия министър проектобюджет включват следните ключови цифри:
- Бюджетен дефицит: Заложен е в размер на 5,7% от БВП, което се равнява на малко над 7,2 милиарда евро.
- Общо приходи: Прогнозират се да достигнат 49,56 милиарда евро.
- Общо разходи: Планирани са на стойност 56,8 милиарда евро.
- Държавен дълг: Очаква се да достигне 37,7 милиарда евро до края на 2026 г., което представлява 30,1% от БВП.
- Фискален резерв: Минималният му размер в края на годината е заложен на 2,6 милиарда евро.
- Икономически показатели: Проектобюджетът се базира на прогнозиран икономически растеж (ръст на БВП) от 2,9% и средногодишна инфлация от 3,5%.
Ключови социални и данъчни мерки в проекта
За да се ограничи дефицитът и да се увеличат приходите, в план-сметката са заложени и следните конкретни параметри:
- Минимална работна заплата: Повишава се до 620,20 евро.
- Максимален осигурителен доход: Нараства до 2352 евро (в сила от 1 август 2026 г.).
- Данък върху дивидентите: Предвижда се удвояване — от 5% на 10%.
- Такси и осигуровки: Включва се 30% поскъпване на винетките от 1 август, увеличаване на тол таксите и вноската за фонд „Пенсии“ с 2 процентни пункта.
- Държавни служители: Премахват се автоматизмите за обвързване на заплатите им, като от 1 август те ще започнат да плащат осигуровките си в съотношение 80/20, преминавайки към стандартното 60/40 от 2027 г..
Скептицизмът обедини парламентарната опозиция и водещите финансови анализатори около тезата, че план-сметката е проинфлационна, лишена от реформи и поставя страната в опасна дългова спирала.
Основната критика е насочена срещу заложения дефицит от 5.7% от БВП, който надхвърля маастрихтските критерии за еврозоната и рискува да задейства процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит.
Политическият фронт: „Тотална липса на реформи“ и дългов капан
Парламентарните сили извън управлението реагираха остро, като най-често използваната историческа препратка бе икономическата криза от средата на 90-те години:
- ГЕРБ: Тома Биков определи свръхдефицита като „знак за тотална липса на реформи, каквито мнозинството на „Прогресивна България“ е задължено да направи“. Той предупреди, че ако рамката бъде приета в този си вид, прогресът на страната ще бъде сходен с този от управлението на Жан Виденов.
- „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ): От десницата настояха правителството незабавно да оттегли проекта и да го преработи с дефицит до 3%. Асен Василев нарече параметрите „по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“, а съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев допълни, че вместо смели реформи в първата година на управлението, се вижда „още от същото“ с дъх на Виденовото време. Депутатът икономист Мартин Димитров разкритикува липсата на мерки за съкращаване на разходите.
- „Възраждане“: Лидерът Костадин Костадинов определи план-сметката като „пълна катастрофа“ и алармира за заробваща дългова спирала. По думите му планираното нарастване на дълга до 55 млрд. евро през 2028 г. (35% от БВП) е „убийствено за България“, предвид разкритието, че във фискалния резерв в края на годината ще останат едва 2.6 млрд. лв..
Експертният консенсус: Риск от инфлация и изкуствено помпане на дефицита
Водещите икономисти в страната споделят притесненията на политиците, но поставят акцент върху дългосрочните структурни дефекти на проекта:
- Ускоряване на инфлацията: Анализатори предупреждават, че високият дефицит директно ще подхрани потребителските цени. Прогнозите сочат, че въпреки успокояването на международните пазари, вътрешната инфлация в страната може да достигне нива от 8% в следващите месеци.
- Пренебрегване на приходната част: Финансовите експерти отчитат, че правителството се фокусира върху разходите, вместо да оптимизира събираемостта. Според икономиста Георги Райков държавата залага на засилен ценови контрол и намеса в бизнеса, вместо да стимулира добре работещите сектори, които реално генерират приходи.
- Липса на пазарна гъвкавост: Работодателските организации отбелязват, че макар бюджетът да стъпва на по-реалистична основа в сравнение с предходни разчети, липсата на реформи в администрацията ще натовари бизнеса и ще забави икономическия растеж.
Позицията на управляващите: „Няма да режем доходи“
В отговор на критиките от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ контрираха, че няма да се поддадат на „безпринципни призиви за незабавно свиване на дефицита до 2%“. Според техния говорител Петър Витанов тежестта на консолидацията няма да бъде прехвърлена върху гражданите чрез орязване на заплати или замразяване на минималното възнаграждение, а ще се търси чрез затваряне на течове в системата, ограничаване на сивия сектор и свиване на раздутите административни структури.
Защо се твърди, че високият дефицит в проектобюджета от 5,7% от БВП е "предпоставка за грабеж"
Според критици от политическия спектър (като представители на ГЕРБ, ПП и ДБ) и финансови анализатори, механизмите, чрез които високият дефицит се свързва с концепцията за „грабеж“, се коренят в следните основни аргументи:
Липса на реформи и „потъване“ на милиарди в неефективни системи
Критиците подчертават, че огромният дефицит не се дължи на мащабни реформи или модернизация, а на механично поддържане на раздути държавни разходи. Опозицията задава въпроса „Къде потъват тези пари?“, визирайки липсата на видима добавена стойност за обществото. Поддържането на дефицитни системи без реформирането им (например в администрацията или държавните предприятия) се разглежда като източване на ресурси в полза на статуквото, което ощетява данъкоплатците.
Заробване с нови дългове за сметка на бъдещите поколения
Високият дефицит изисква незабавно теглене на мащабни нови заеми за неговото покриване.
- Ескалация на дълга: Според анализи на опозицията, дългът се очаква да се увеличи критично в следващите години.
- Икономическо заробване: Това прехвърля финансовата тежест върху бъдещите поколения. Бъдещите данъци на гражданите няма да отиват за здравеопазване, образование или инфраструктура, а за изплащане на лихви и главници по настоящите „консумативни“ дългове, което критиците определят като „поколенчески грабеж“.
Топене на фискалния резерв
В бюджетните дебати се изнасят данни, че в края на годината във фискалния резерв ще останат минимални средства, които практически се изравняват с неприкосновения Сребърен фонд. Изземването и изразходването на натрупаните в миналото държавни буфери и резерви без икономическа устойчивост се тълкува от критиците като „разграбване“ на белите пари за черни дни.
Риск от инфлационен грабеж
Когато държавата излива в икономиката огромни суми пари на заем, без те да са обезпечени с реално производство и икономически растеж, се стимулира инфлацията. Инфлацията действа като скрит данък — тя „изяжда“ покупателната способност на доходите и спестяванията на хората. По този начин високият дефицит индиректно отнема (ограбва) стойност от джоба на обикновения гражданин.
Международна изолация и санкции
България официално влезе в процедура по прекомерен (свръх)дефицит от страна на Европейската комисия. Преминаването на европейската граница от 3% блокира окончателно амбициите на страната за интеграция и я поставя под фискален мониторинг. Опозиционните лидери описват това фискално управление като „волунтаризъм и грабеж“, който лишава страната от европейска перспектива и стабилност, връщайки спомените за икономическия колапс от средата на 90-те години.
Предстои проектът да влезе за разглеждане в пленарна залата, където се очакват едни от най-тежките парламентарни сблъсъци за годината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
NED бяха пряко замесени в протестите срещу свалянето на Жан Виденов от власт,както и Отворено общество на Сорос , защото Жан Виденов спря 40 000 000 лева от държавния бюджет на България за финансиране на Отворено Общество и също започна разследване за ограбването на българските банки.
Когато бяха протестите срещу правителството на Жан Виденов аз бях студент в София и идваха тогава някакви странни типове и ни предлагаха кутии с цигари ,ако ходим да протестираме пред парламента и някои от колегите които пушеха ходиха на тези протести.
Коментиран от #45, #50
11:10 25.06.2026
2 Прогресевна България !
Феодал !
На Неговото Си Равнище !
Коментиран от #52
11:12 25.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бюджетът
Коментиран от #23, #43
11:13 25.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хехе
11:17 25.06.2026
7 Мнение
11:18 25.06.2026
8 Последния Софиянец
11:18 25.06.2026
9 Трол
Коментиран от #21, #44
11:18 25.06.2026
10 604
Коментиран от #47
11:18 25.06.2026
11 Анонимен
Коментиран от #37
11:19 25.06.2026
12 Овчар
11:19 25.06.2026
13 Хаха
До коментар #3 от "Сталин":Точно там е грешката на Радев!
Би следвало да открие и върне в бюджета заграбените милиарди по чекмеджетата и офшорки, а не да реже и от без това най-ниските доходи в ЕС!
И защо никой не говори за приходната част на бюджета, а само за разходите!?
При нарастващите цени на всичко и ненамаляващо търсене би следвало да са доста по-високи приходите от ДДС, акцизи и други данъци и такси върху стоките и услугите в сравнение със зимата, да не говорим ако сравняваме с миналата година!?
Къде са тези пари, "изпариха" ли се, че се теглят още заеми!?
Коментиран от #53
11:22 25.06.2026
14 Същите глупци сме
11:22 25.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Комунист
11:25 25.06.2026
17 Последния Софиянец
Коментиран от #27
11:25 25.06.2026
18 Дориана
11:26 25.06.2026
19 Софиянец
11:31 25.06.2026
20 Гост
Коментиран от #51
11:32 25.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 С дъх на Кокор
11:33 25.06.2026
23 Дориана
До коментар #4 от "Бюджетът":Някои хора изобщо не могат да разберат и различат доброто от злото. Точно Коалиция Магнитски бяха олицетворението на корупцията и мафията . А сега за кратко време Прогресивна България разкри мащаба на корупционните сделки и мафията завладяла България във всички сектори. Вие от кои сте от защитниците на мафията или от тези които реално се борят срещу тях. Така, че смешно и глупаво е да наричате мафия и олигарси точно тези, които се борят срещу тях и ги изкарват на Светло.
Коментиран от #61
11:34 25.06.2026
24 Някой
11:34 25.06.2026
25 Асена и тя се освини
Отнема ви се думата!
Изключете микрофоните.
Само пандела за сглобката. Там ще ви разглобят.
11:37 25.06.2026
26 Иванич
11:38 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 име
Коментиран от #38
11:39 25.06.2026
29 Мда
11:42 25.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Прилики:
1. Държава е пред финансов фалит докарана от ония, които са управлявали преди Виденов
2. Всеки знае за предстоящия фалит и се надява да излъже простаците в България, че цялата вина е на Виденов и неговото правителство
3. Никой не си спомня, че Виденов подаде оставка около 20.12.1996г, а тогавашното ДПС начело с Костов и мумията Михайлова правиха "протести" от началото на Февруару 1997г. за свалянето на правителството на Виденов.
4. Ако някой вярва на този на снимката горе, нека да заминава за Карлуково (ако все още има пари и тази клиника не е фалирала вече).
11:43 25.06.2026
33 Цървул
Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите .
11:44 25.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 🦁ЩЩД🦁
11:45 25.06.2026
36 Абе Румене
11:45 25.06.2026
37 Ти да видиш
До коментар #11 от "Анонимен":Мунчо и кукловодите му ни докараха до тук.
11:47 25.06.2026
38 Крадене прави като Тиквата и Шишо
До коментар #28 от "име":Източва в неизвестни посоки милиарди и вика "няма пари за пенсии"
Коментиран от #40, #42
11:49 25.06.2026
39 Шапкаря
11:49 25.06.2026
40 Крадев
До коментар #38 от "Крадене прави като Тиквата и Шишо":Румен крадев прави като тиквата и шишо, ако правеше като Асен Василев щеше да има увеличение на пенсии и заплати и пари за всички
11:50 25.06.2026
41 Нощувка в Хаяшито 900 евро
11:53 25.06.2026
42 ХАХАХА
До коментар #38 от "Крадене прави като Тиквата и Шишо":"Тиквата и Шишо" са аматьори в сравнение с тия.
Коментиран от #46
11:54 25.06.2026
43 1001
До коментар #4 от "Бюджетът":Какво искаш раздаване на безотчетни пари в нечии каси. Свърши популизма това има с това ще се задоволите!
Коментиран от #55
11:57 25.06.2026
44 Г-н Василев
До коментар #9 от "Трол":Имам червен молив ще докарам цифрата до колкото кажите. Много съм добър.
11:59 25.06.2026
45 На Жан Виденов и чантата не могат
До коментар #1 от "Сталин":да му носят тези дето го споменават съвсем неуместно. Принципен човек !
Коментиран от #49
11:59 25.06.2026
46 Не, те са съдружници тримата
До коментар #42 от "ХАХАХА":Крадев Боташ се развихри, оправда Пепи еврото, оправда Невзоров, узакони баба Алино...всичко върви повече от добре за престъпниците, успокоиха се
Коментиран от #56
12:00 25.06.2026
47 ДАААА
До коментар #10 от "604":Точно тия вместо да се скрият............и ония Биков и Мирчев побойника а, и Мартинчо.
Та нали тия бяха ортаци. Къдя е парата бре маскари???
12:01 25.06.2026
48 Факт
12:01 25.06.2026
49 Жан Виденов се опълчи на Сорос
До коментар #45 от "На Жан Виденов и чантата не могат":Отказа да унищожи икономиката и да я приватизира, свалиха го от власт и сложиха тъмният субект Костов, готов на всичко...Като ги гледаме кви предатели са генералите от армията сега всичките в правителството, не е имало кой да защити Виденов и да опази предприятията и заводите на държавата от последвалия грабеж ..
Коментиран от #59
12:02 25.06.2026
50 Факт
До коментар #1 от "Сталин":аз се уредих с маратонки найк
Коментиран от #58
12:03 25.06.2026
51 Горан
До коментар #20 от "Гост":Безсрамница! Разказа играта на БСП.
12:03 25.06.2026
52 Ако бяхме избрали музикант да управлява
До коментар #2 от "Прогресевна България !":сега китаристите щяха да са милионери !
12:03 25.06.2026
53 ХАХАХА
До коментар #13 от "Хаха":А от Боташ ще върне ли нещо?
12:12 25.06.2026
54 Ти да видиш
Безобразието "протест за сваляне на редовно правителство, дошъл след протест срещу данък дивидент в проект на бюджет" и още по-голямото БЕЗОБРАЗИЕ - Мунчовци с абсолютна власт?
Айде да видим къде е крушката и има ли тя опашка?
12:16 25.06.2026
55 Ами...
До коментар #43 от "1001":Попуизма не е свършил. Той си върви с пълна сила от момента на юмрука до сега.
Благодарение на него "Популистка България" има абсолютна власт. И сега ще разберете, че "пълненето на чекмеджета" е било детска игра в сравнение с това, което предстои.
12:21 25.06.2026
56 🦁ЩЩД🦁
До коментар #46 от "Не, те са съдружници тримата":Тия твърдения в "Държавен вестник ли ги прочете,или ти ги е разказал някой пиян циганин,или надрусан евроатлантист, все компетентни индивиди.И ти също.
12:25 25.06.2026
57 пенсионер
12:27 25.06.2026
58 Сталин
До коментар #50 от "Факт":Цървулите за един банан се продадохте на западните мародери
12:28 25.06.2026
59 Какъв Сорос хаха
До коментар #49 от "Жан Виденов се опълчи на Сорос":Жан Виденов при протестите срещу него ясно заяви че кампанията е организирана от руската страна защото той защитава националните интереси а руснаците искат да ни продават скъп газ чрез посредници. Подпомогнати са от про -руски настроени предатели в БСП. Виденов заявява - " Операцията по свалянето ми лично се ръководи от белия кабинет на Виктор Черномирдин(тогава премиер на Русия) -
падането на кабинета през зимата на 1996 – 1997 г. са били именно енергийните и геополитически интереси на Москва. 1
Основните хипотези за влиянието на Русия включват:
Конфликтът с Андрей Луканов: Един от основните катализатори на кризата в БСП е острия сблъсък между премиера Жан Виденов и влиятелния политик Андрей Луканов (ръководител на смесеното дружество "Топенерджи", посредник с "Газпром"). Според анализатори, Луканов организира вътрешнопартийна кампания срещу Виденов, тъй като премиерът настоява Русия да продава природен газ на по-ниски цени, а собствеността на газопреносната мрежа в България да остане изцяло българска.
12:38 25.06.2026
60 Анонимен
12:43 25.06.2026
61 шопо с търнокопо
До коментар #23 от "Дориана":С какво бори корупцията, със старите корупционери... прогресивна България- сбор от калинки на ИНТ, Герб, НДСВ , същите, които докараха държавицата ни до туй дередже. Бюджета отново посяга единствено на работещите и бедните, отново дългове, никаква реформа !
12:44 25.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 шкп
12:55 25.06.2026
64 Кокорчо
12:58 25.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.