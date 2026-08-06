Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: Ако всичко е било под контрол, къде са наркотиците? (ВИДЕО)

Свидетели сме на две акции, свързани с наркотици от последните дни. Едната е разбитата база в София, а другата е арестът на сочен за украински наркобос в Бургас, където става въпрос за производство на наркотици в Украйна, които се разпространяват в бившите социалистически страни – Полша, Чехия, Словакия и малко може би стига до Западна Европа. По-скоро арестът в Бургас можем да го свържем със случая с незаконното строителство във Варна, защото същите мрежи са свързани с разпространението на тези наркотици. Просто се задейства Европол, а ние сме част от една обща европейска операция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност и преподавател в НБУ.

„Когато говорим за ареста на този човек в Бургас, аз съм малко скептичен, че може да бъде свързан с работата на тази лаборатория, която беше разбита в София. Нали имаме изявления на вътрешния министър, който казва, че има две големи цели – борбата с пътния травматизъм, където виждаме, че няма резултати, а вторият му приоритет е борбата с разпространението и производството на дрога. Според мен това е една пиар акция, в която има много неизвестни“, добави гостът.

„Как така четири месеца следят тази лаборатория и организацията около нея, а през това време са произведени между 700 кг и 1,5 тона наркотици? Впоследствие зам.-шефът на ГДБОП заявява, че откакто я следят, става въпрос за производство между 6 и 10 килограма на ден. Ако го сметнем, излиза, че това количество отива на пазара. Би трябвало всички да сме мъртви, защото това са дози за употреба от около 6 милиона души. И пак този зам.-шеф на ГДБОП казва, че всичко е било под наблюдение и е било възпрепятствано излизането на тези наркотици на пазара. Тогава къде се намират тези количества? Защото става дума за държавно наблюдение и би трябвало те да са някъде складирани“, пита още проф. Радулов.

„Тук идва и другият въпрос – колко опасни са подобен род пиар акции. Обявиха, че в София е разбито депото, което е основният доставчик на фентанил в България, а дрогата не е стигнала до пазара. Ако обаче на пазара има от този фентанил, трябва да се замислим дали не става дума за количество именно от тези складирани количества и как всичко е свързано с тяхното разпространение. По начина, по който се поднася информацията, вместо да се изпишат вежди, се вадят очи“, добави още проф. Николай Радулов.

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