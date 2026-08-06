Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: Ако всичко е било под контрол, къде са наркотиците? (ВИДЕО)

Свидетели сме на две акции, свързани с наркотици от последните дни. Едната е разбитата база в София, а другата е арестът на сочен за украински наркобос в Бургас, където става въпрос за производство на наркотици в Украйна, които се разпространяват в бившите социалистически страни – Полша, Чехия, Словакия и малко може би стига до Западна Европа. По-скоро арестът в Бургас можем да го свържем със случая с незаконното строителство във Варна, защото същите мрежи са свързани с разпространението на тези наркотици. Просто се задейства Европол, а ние сме част от една обща европейска операция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност и преподавател в НБУ.
„Когато говорим за ареста на този човек в Бургас, аз съм малко скептичен, че може да бъде свързан с работата на тази лаборатория, която беше разбита в София. Нали имаме изявления на вътрешния министър, който казва, че има две големи цели – борбата с пътния травматизъм, където виждаме, че няма резултати, а вторият му приоритет е борбата с разпространението и производството на дрога. Според мен това е една пиар акция, в която има много неизвестни“, добави гостът.
„Как така четири месеца следят тази лаборатория и организацията около нея, а през това време са произведени между 700 кг и 1,5 тона наркотици? Впоследствие зам.-шефът на ГДБОП заявява, че откакто я следят, става въпрос за производство между 6 и 10 килограма на ден. Ако го сметнем, излиза, че това количество отива на пазара. Би трябвало всички да сме мъртви, защото това са дози за употреба от около 6 милиона души. И пак този зам.-шеф на ГДБОП казва, че всичко е било под наблюдение и е било възпрепятствано излизането на тези наркотици на пазара. Тогава къде се намират тези количества? Защото става дума за държавно наблюдение и би трябвало те да са някъде складирани“, пита още проф. Радулов.
„Тук идва и другият въпрос – колко опасни са подобен род пиар акции. Обявиха, че в София е разбито депото, което е основният доставчик на фентанил в България, а дрогата не е стигнала до пазара. Ако обаче на пазара има от този фентанил, трябва да се замислим дали не става дума за количество именно от тези складирани количества и как всичко е свързано с тяхното разпространение. По начина, по който се поднася информацията, вместо да се изпишат вежди, се вадят очи“, добави още проф. Николай Радулов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:34 06.08.2026
2 хаберих
14:35 06.08.2026
3 Боруна Лом
14:42 06.08.2026
4 Как къде ?
14:42 06.08.2026
5 Полицията
Коментиран от #17, #19, #26
14:43 06.08.2026
6 ристю
14:44 06.08.2026
7 Гост
14:48 06.08.2026
8 Тити на Кака
14:49 06.08.2026
9 Янко
14:51 06.08.2026
10 Някой
14:52 06.08.2026
11 шишарка нашишкана
Коментиран от #15
14:56 06.08.2026
12 ДА ТОЧНО
Коментиран от #34
14:57 06.08.2026
13 Дзак
15:03 06.08.2026
14 Запас !
И МВР !
15:03 06.08.2026
15 Анонимен
До коментар #11 от "шишарка нашишкана":И те ли са забранени?
15:05 06.08.2026
16 Аню Ментарджиев пикчърс
15:06 06.08.2026
17 Разбил Лаборатория !
До коментар #5 от "Полицията":И Продукта Не е Конфискуван ?
Какво Си Разбил ?
Постановка на Лаборатория ?
Или Какво ?
Колко Платиха ?
За Целия Сценарий ?
Коментиран от #36
15:07 06.08.2026
18 На Дедо
15:08 06.08.2026
19 Друг Път !
До коментар #5 от "Полицията":Винаги Се Хвалеха !
Коментиран от #20
15:09 06.08.2026
20 На Фатмака !
До коментар #19 от "Друг Път !":Май Му Дойде !
Много !
Коментиран от #22
15:10 06.08.2026
21 пазете си децата
15:13 06.08.2026
22 Взе Да Сплита !
До коментар #20 от "На Фатмака !":Кънките !
Коментиран от #23
15:13 06.08.2026
23 Догодина !
До коментар #22 от "Взе Да Сплита !":Ще Ходим На Луната !
15:14 06.08.2026
24 Проф. Николай Радулов
Към човека зад кулисите - ако кажа, че нарколабораторията е била на Путин ще ми вдигнете ли хонорара двойно?
15:21 06.08.2026
25 556
15:22 06.08.2026
26 Запознат
До коментар #5 от "Полицията":Господин Полицай,само да изясните нещо "дребно" на хората в България.Как когато хванат хора с по 1 грам марихуана или няколко грама дрога им се дават личните данни а при акциите против наркотици в България,когато уж хващат килограми и десетки,стотици килограми никога не се показват лицата и данните на наркодилърите?Аз казвам,че от МВР и ГДБОП правите фалшиви новини!!!
15:25 06.08.2026
27 Няма наркотици естествено
15:29 06.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 къде е нарк№отика бре фатм@аци
Коментиран от #32
15:39 06.08.2026
31 Брендо - кандидат за амнистия
15:45 06.08.2026
32 Е как къде?
До коментар #30 от "къде е нарк№отика бре фатм@аци":Такъв ПР си направи МВР , че и Демерджиев , че и Мунчо ги похвалиха . А то измислици някакви и после не вярват на полицията ! Е как да вярваш с Ванката - 411 имота начело ? Какъв началника , таквиз и подчинените .
Коментиран от #33
15:46 06.08.2026
33 не е проблема в имотите
До коментар #32 от "Е как къде?":а уникалната демокрация последните 35 год - ако беше през времето на бай Тошо тези от ареста щяха да са с дупки в главите а не прокуратура Русе да се заема - да си знаем след няколко месеца ще са на свобода
15:50 06.08.2026
34 Тити на Кака
До коментар #12 от "ДА ТОЧНО":Умниченце, една наркомрежа се разследва от пипалата на октопода /местните дилъри/. през районните доставчици, които ги захранват с дозите за улична продажба, и така по цялата йерархия / а тя обичайно е на поне 5 нива/ та чак до главата на октопода.
Убедеността ти, че разследващите са се добрали до главата още на втория ден от разследването / а не са припълзявали към нея няколко месеца, докато я заковат/ и последвалите ти гръмовни въпроси в стила на хахавия професор защо са се бавили месеци и къде била дрогата, се основават само на едно. На най-тривиален кретенизъм.
Коментиран от #35, #37
15:51 06.08.2026
35 абе тъп@у@№@нер фат№мак защото си
До коментар #34 от "Тити на Кака":фат№мак та кой е организатора след като 4 месеца тези са бълвали по 180-200 кг на месец кое бре и защо прокуратура Русе се заела с това след като лаборатория се намира в София да забрвих кретенизъм нали забравих в Русе били хванали дилърите смешни фатмаци- да мине по леко .къде са тези количества нали между 6-10 кг на месец много сте смешни фатма@ците
15:56 06.08.2026
36 Дзак
До коментар #17 от "Разбил Лаборатория !":Откъде знаете какво не е конфискувано?
16:09 06.08.2026
37 Запознат 2 част
До коментар #34 от "Тити на Кака":Аз пък съм живущ в квартал Владислав Варненчик в град Варна.Бил съм сред наркодилъри и наркомани 10 години и познавам буквално десетки наркодилъри от Владиславово през квартал Възраждане 2 и 3,които никога не са били хващани от полицията а по новините уж ги ловят на акции а няма имена поне дадени!Как уж хванаха синът на политикът Радан Кънев и на олигархът Бобоков и им обявиха имената а на такива уж хванати наркодилъри не им дават лицата по медиите?Аз казвам,че акциите са фалшиви и няма заловени наркотици а се фалшифицират успехи за реклама на МВР!Нещо да ми отговориш на мнението ВДЛЪБНАТ МИЛИЦИОНЕР??
Коментиран от #38
16:11 06.08.2026
38 личи му от 100 км че е фатмак
До коментар #37 от "Запознат 2 част":това четох за Пловдив -Известният дилър, закопчан с три вида дрога в Столипиниво, се размина със завидна сделка-Задържането е станало на улица „Батак“. Именно там бил засечен по време на сделка с клиент. След светкавичната намеса той бил арестуван на място, а разследването продължило с претърсване на жилището му.
Апартаментът му, намиращ се в блок на същата улица, се оказал своеобразен склад за различни видове наркотици. При извършените процесуално-следствени действия криминалистите открили около 40 грама кокаин, 40 грама метамфетамин и над 120 грама марихуана. Според разследващи количествата са били предназначени за разпространение на територията на квартала.
По информация на TrafficNews задържаният е добре познат сред жителите на Столипиново. Името му неведнъж е било свързвано с търговията с наркотици. Дълго време полицаите са следили внимателно всяка негова стъпка та по голяма мафия от прокуратура съд и полияция няма .защо прокуратурата в Русе се е заела за да може по лесно да гу пуснат -ако ще господ да дойде на власт пак ще е леш в България материала е леш
16:31 06.08.2026
39 ФАКУЛТЕТА ЩЕ ГЛАСУВА ЗА
17:45 06.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.