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Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: Ако всичко е било под контрол, къде са наркотиците? (ВИДЕО)

Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: Ако всичко е било под контрол, къде са наркотиците? (ВИДЕО)

6 Август, 2026 14:31 3 291 40

  • николай радулов-
  • наркотици-
  • бургас-
  • арест-
  • наркобос-
  • гдбоп-
  • европол

Около акцията срещу нарколабораторията има твърде много неизвестни, казва експертът по национална сигурност

Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: Ако всичко е било под контрол, къде са наркотиците? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Свидетели сме на две акции, свързани с наркотици от последните дни. Едната е разбитата база в София, а другата е арестът на сочен за украински наркобос в Бургас, където става въпрос за производство на наркотици в Украйна, които се разпространяват в бившите социалистически страни – Полша, Чехия, Словакия и малко може би стига до Западна Европа. По-скоро арестът в Бургас можем да го свържем със случая с незаконното строителство във Варна, защото същите мрежи са свързани с разпространението на тези наркотици. Просто се задейства Европол, а ние сме част от една обща европейска операция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност и преподавател в НБУ.

„Когато говорим за ареста на този човек в Бургас, аз съм малко скептичен, че може да бъде свързан с работата на тази лаборатория, която беше разбита в София. Нали имаме изявления на вътрешния министър, който казва, че има две големи цели – борбата с пътния травматизъм, където виждаме, че няма резултати, а вторият му приоритет е борбата с разпространението и производството на дрога. Според мен това е една пиар акция, в която има много неизвестни“, добави гостът.

„Как така четири месеца следят тази лаборатория и организацията около нея, а през това време са произведени между 700 кг и 1,5 тона наркотици? Впоследствие зам.-шефът на ГДБОП заявява, че откакто я следят, става въпрос за производство между 6 и 10 килограма на ден. Ако го сметнем, излиза, че това количество отива на пазара. Би трябвало всички да сме мъртви, защото това са дози за употреба от около 6 милиона души. И пак този зам.-шеф на ГДБОП казва, че всичко е било под наблюдение и е било възпрепятствано излизането на тези наркотици на пазара. Тогава къде се намират тези количества? Защото става дума за държавно наблюдение и би трябвало те да са някъде складирани“, пита още проф. Радулов.

„Тук идва и другият въпрос – колко опасни са подобен род пиар акции. Обявиха, че в София е разбито депото, което е основният доставчик на фентанил в България, а дрогата не е стигнала до пазара. Ако обаче на пазара има от този фентанил, трябва да се замислим дали не става дума за количество именно от тези складирани количества и как всичко е свързано с тяхното разпространение. По начина, по който се поднася информацията, вместо да се изпишат вежди, се вадят очи“, добави още проф. Николай Радулов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Орнитолог остана втрещен, когато свраката, на която току що беше сложил пръстен, му каза “Съгласна съм!”.

    14:35 06.08.2026

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    13 8 Отговор
    ТОВА ИЗМЕКЯРСКО СЪЩЕСТВО ЖИВО ЛИ Е

    14:42 06.08.2026

  • 4 Как къде ?

    19 0 Отговор
    При поръчителите им , бе другарю .

    14:42 06.08.2026

  • 5 Полицията

    20 10 Отговор
    драги ми "професоре" не е длъжна да те информира в пълни детайли за всичко.

    Коментиран от #17, #19, #26

    14:43 06.08.2026

  • 6 ристю

    3 0 Отговор
    наркотиците са в Аржентина

    14:44 06.08.2026

  • 7 Гост

    10 0 Отговор
    Кьорфишеци, пиратки и партенки

    14:48 06.08.2026

  • 8 Тити на Кака

    8 7 Отговор
    Този чичак хептен е изплискал легена...

    14:49 06.08.2026

  • 9 Янко

    24 2 Отговор
    Едните украинци продават наркотици а другите строят незаконен град.Ега си държавата и разградения двор

    14:51 06.08.2026

  • 10 Някой

    2 2 Отговор
    Наркотиците ги охлаждам в хладилника за довечера !!!

    14:52 06.08.2026

  • 11 шишарка нашишкана

    1 2 Отговор
    При яйчените черупки са сигурно тия наркотикс.

    Коментиран от #15

    14:56 06.08.2026

  • 12 ДА ТОЧНО

    9 0 Отговор
    първо се казва че на ден излизат между 6-10 кг фентанил след това на другия ден нова версия ама видите ли ние ги следим от 3-4 месеца и не са пласирали количества ок 30 дена по минимум 6 кг са 180 кг по 4 месеца - смях къде са .и днес се разбра че прокуратурата на рУсе разследва -нова 20 е че след няколко месеца тези ще са пуснати в нова лаборатотия пазате си децата защото и който и да дойде на власт все тази същите боклуци са като предишните и като следващите затриват България за тяхни интереси

    Коментиран от #34

    14:57 06.08.2026

  • 13 Дзак

    6 0 Отговор
    Опиати, оръжия, пари, имоти?

    15:03 06.08.2026

  • 14 Запас !

    2 1 Отговор
    За Армията !

    И МВР !

    15:03 06.08.2026

  • 15 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "шишарка нашишкана":

    И те ли са забранени?

    15:05 06.08.2026

  • 16 Аню Ментарджиев пикчърс

    4 0 Отговор
    е като Муньо Шишев Крадев пикчърс

    15:06 06.08.2026

  • 17 Разбил Лаборатория !

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Полицията":

    И Продукта Не е Конфискуван ?

    Какво Си Разбил ?

    Постановка на Лаборатория ?

    Или Какво ?

    Колко Платиха ?

    За Целия Сценарий ?

    Коментиран от #36

    15:07 06.08.2026

  • 18 На Дедо

    7 2 Отговор
    Професоре. Дрогата, е по - пътя на Копринката. Върви по дискотеките, вечер. И ще разбереш.

    15:08 06.08.2026

  • 19 Друг Път !

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Полицията":

    Винаги Се Хвалеха !

    Коментиран от #20

    15:09 06.08.2026

  • 20 На Фатмака !

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Друг Път !":

    Май Му Дойде !

    Много !

    Коментиран от #22

    15:10 06.08.2026

  • 21 пазете си децата

    7 2 Отговор
    защото нито тези нито предишните нито следващите ще направят спрят наркотиците - гласувах за Радев но е заобиколен от старите боклцуци на 35 год демокрация оказа се пак същото гергов копринков и компания

    15:13 06.08.2026

  • 22 Взе Да Сплита !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "На Фатмака !":

    Кънките !

    Коментиран от #23

    15:13 06.08.2026

  • 23 Догодина !

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Взе Да Сплита !":

    Ще Ходим На Луната !

    15:14 06.08.2026

  • 24 Проф. Николай Радулов

    4 3 Отговор
    Щом са замесени украинци значи е лъжа, било то за Баба Алино, било за наркотици...всички украинци са мили и честни хора.

    Към човека зад кулисите - ако кажа, че нарколабораторията е била на Путин ще ми вдигнете ли хонорара двойно?

    15:21 06.08.2026

  • 25 556

    4 0 Отговор
    Както казват от новото правителство при такива неудобни въпроси, "това е бизнес тайна", а в случая: "къде е стоката и и как се търгува?".

    15:22 06.08.2026

  • 26 Запознат

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Полицията":

    Господин Полицай,само да изясните нещо "дребно" на хората в България.Как когато хванат хора с по 1 грам марихуана или няколко грама дрога им се дават личните данни а при акциите против наркотици в България,когато уж хващат килограми и десетки,стотици килограми никога не се показват лицата и данните на наркодилърите?Аз казвам,че от МВР и ГДБОП правите фалшиви новини!!!

    15:25 06.08.2026

  • 27 Няма наркотици естествено

    2 3 Отговор
    Ченгетата ги изсмъркаха

    15:29 06.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 къде е нарк№отика бре фатм@аци

    6 1 Отговор
    между 6-10 кг на ден средно 8 кг на ден - месеца 30 дена да кажем че имат почивни дни хахахха- та са 22 дена по 8 кг на ден някъде 176кг на месец кръгло 180 кг на месец- поли№ция и проку№$ратура са следили въпросните 4 месеца та 4 по 180 кг @№720 кг къде са или да попитам това са 7 милиарда дози ба№си за целия свят наркотик

    Коментиран от #32

    15:39 06.08.2026

  • 31 Брендо - кандидат за амнистия

    3 2 Отговор
    Знам къда са! Зельонката ги изшмърка!

    15:45 06.08.2026

  • 32 Е как къде?

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "къде е нарк№отика бре фатм@аци":

    Такъв ПР си направи МВР , че и Демерджиев , че и Мунчо ги похвалиха . А то измислици някакви и после не вярват на полицията ! Е как да вярваш с Ванката - 411 имота начело ? Какъв началника , таквиз и подчинените .

    Коментиран от #33

    15:46 06.08.2026

  • 33 не е проблема в имотите

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Е как къде?":

    а уникалната демокрация последните 35 год - ако беше през времето на бай Тошо тези от ареста щяха да са с дупки в главите а не прокуратура Русе да се заема - да си знаем след няколко месеца ще са на свобода

    15:50 06.08.2026

  • 34 Тити на Кака

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "ДА ТОЧНО":

    Умниченце, една наркомрежа се разследва от пипалата на октопода /местните дилъри/. през районните доставчици, които ги захранват с дозите за улична продажба, и така по цялата йерархия / а тя обичайно е на поне 5 нива/ та чак до главата на октопода.
    Убедеността ти, че разследващите са се добрали до главата още на втория ден от разследването / а не са припълзявали към нея няколко месеца, докато я заковат/ и последвалите ти гръмовни въпроси в стила на хахавия професор защо са се бавили месеци и къде била дрогата, се основават само на едно. На най-тривиален кретенизъм.

    Коментиран от #35, #37

    15:51 06.08.2026

  • 35 абе тъп@у@№@нер фат№мак защото си

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тити на Кака":

    фат№мак та кой е организатора след като 4 месеца тези са бълвали по 180-200 кг на месец кое бре и защо прокуратура Русе се заела с това след като лаборатория се намира в София да забрвих кретенизъм нали забравих в Русе били хванали дилърите смешни фатмаци- да мине по леко .къде са тези количества нали между 6-10 кг на месец много сте смешни фатма@ците

    15:56 06.08.2026

  • 36 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Разбил Лаборатория !":

    Откъде знаете какво не е конфискувано?

    16:09 06.08.2026

  • 37 Запознат 2 част

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тити на Кака":

    Аз пък съм живущ в квартал Владислав Варненчик в град Варна.Бил съм сред наркодилъри и наркомани 10 години и познавам буквално десетки наркодилъри от Владиславово през квартал Възраждане 2 и 3,които никога не са били хващани от полицията а по новините уж ги ловят на акции а няма имена поне дадени!Как уж хванаха синът на политикът Радан Кънев и на олигархът Бобоков и им обявиха имената а на такива уж хванати наркодилъри не им дават лицата по медиите?Аз казвам,че акциите са фалшиви и няма заловени наркотици а се фалшифицират успехи за реклама на МВР!Нещо да ми отговориш на мнението ВДЛЪБНАТ МИЛИЦИОНЕР??

    Коментиран от #38

    16:11 06.08.2026

  • 38 личи му от 100 км че е фатмак

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Запознат 2 част":

    това четох за Пловдив -Известният дилър, закопчан с три вида дрога в Столипиниво, се размина със завидна сделка-Задържането е станало на улица „Батак“. Именно там бил засечен по време на сделка с клиент. След светкавичната намеса той бил арестуван на място, а разследването продължило с претърсване на жилището му.

    Апартаментът му, намиращ се в блок на същата улица, се оказал своеобразен склад за различни видове наркотици. При извършените процесуално-следствени действия криминалистите открили около 40 грама кокаин, 40 грама метамфетамин и над 120 грама марихуана. Според разследващи количествата са били предназначени за разпространение на територията на квартала.

    По информация на TrafficNews задържаният е добре познат сред жителите на Столипиново. Името му неведнъж е било свързвано с търговията с наркотици. Дълго време полицаите са следили внимателно всяка негова стъпка та по голяма мафия от прокуратура съд и полияция няма .защо прокуратурата в Русе се е заела за да може по лесно да гу пуснат -ако ще господ да дойде на власт пак ще е леш в България материала е леш

    16:31 06.08.2026

  • 39 ФАКУЛТЕТА ЩЕ ГЛАСУВА ЗА

    0 0 Отговор
    ПРАВИЛНИЯ ПРЕЗИДЕНТ

    17:45 06.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

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