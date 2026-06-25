Русия е пред "най-тежката горивна криза в своята история"

В Русия се разраства недостигът на горива: на много места има панически покупки, а във всеки четвърти регион е ограничена продажбата на бензин и дизел. Производството на Русия се е сринало заради украинските удари.
В Русия се задълбочава кризата с горивата: към вчерашна дата (24 юни) ограничения върху продажбата на бензин и дизелово гориво имаше в 24 региона на страната. Сред тях са граничещите с Украйна области Брянска, Курска, Белгородска и Воронежска, както и редица централни региони и Поволжието: Ивановска, Владимирска, Липецка, Волгоградска, Пензенска, Саратовска, Самарска, Нижгородска, Вологодска области и Република Мордовия.
В Сибир ограниченията са въведени в Ханти-Мансийския автономен окръг – най-големият нефтен регион в Русия, където се добиват 40% от руския нефт, както и в Ямало-Ненецкия автономен окръг, в Тюменска, Курганска, Омска, Новосибирска, Кемеровска и Иркутска области. Ограниченията засягат също Северна Осетия и Република Адигея.
В анексираните Крим и Севастопол продажбата на гориво е спряна, а в контролираната от Русия тъй наречена Луганска народна република е забранено да се продават повече от 20 литра на един човек.
Повишено търсене и трудности с доставките
Регионалните власти обясняват предприетите мерки с повишеното търсене, логистичните затруднения, ръста на борсовите цени и опитите на отделни участници на пазара да се възползват от трескавото търсене и запасяване. Губернаторът на Орловска област, където засега официално не са въведени ограничения, сравни случващото се с паническото изкупуване на елда и тоалетна хартия по време на пандемията от Ковид.
В Брянска и Курска области е забранена продажбата на гориво в туби. Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук съобщи за "незначителен" ръст на цените на бензина и призна за "известни затруднения с доставката на горива в някои гранични райони поради заплахата от удари с дронове".
Губернаторът на Курска област Александър Хинштайн призова жителите да не се поддават на паника. "Разбирам тревогата на жителите на Курск, но паниката само влошава ситуацията, тъй като провокира недостиг", заяви той. В Курганска област на бензиностанциите в населените места се отпускат не повече от 40 литра бензин и 80 литра дизел на автомобил, а по магистралите – до 40 литра бензин и до 200 литра дизел; продажбата в туби също е забранена.
Москва разреши на бензиновозите да влизат в града без специални пропуски
Властите в Москва разрешиха на шофьорите на бензинови цистерни да влизат в града без специални пропуски. "Тази временна мярка" била приета по молба на собствениците на мрежи от бензиностанции в Москва и околностите.
"За да се осигурят безпрепятствените доставки на гориво за бензиностанциите, шофьорите на бензинови цистерни могат денонощно да влизат в града и да се придвижват, без да им се издава специален пропуск. На шофьорите на такива камиони няма да се налагат глоби, ако нямат пропуск", съобщиха от Департамента по транспорт и развитието на пътната инфраструктура в руската столица.
"Нелека ситуация, но под контрол"
На среща с руския президент на 23 юни вицепремиерът Александър Новак определи ситуацията на пазара на горива като "нелека, но под контрол". Според него, за да решат проблема, властите са задействали резерви, които досега никога не са били използвани.
"Капацитетът на всички нефтопреработвателни заводи е увеличен до максимум, сроковете за ремонт са съкратени, а плановите ремонти са отложени за по-късен етап" съобщи Новак. Той припомни също, че правителството е забранило износа на бензин и авиационен керосин и обмисля пълна забрана за износа на дизелово гориво.
Успоредно с това, според информирани източници на изданието "Ведомости", властите се готвят да увеличат закупуването на бензин от чужбина. Русия вече купува гориво от Беларус, но постъпващите количества не са достатъчни.
Производството е спаднало с 25%
Според данни на агенция Ройтерс производството на бензин в Русия в момента покрива едва около 80% от вътрешното потребление. След ударите по нефтопреработвателните предприятия (през юни бяха атакувани съоръжения в Москва, Нижнекамск, Тюмен и Волгоград, а през май още 16 нефтопреработвателни завода) производството на бензин е спаднало с 25% - до 85 000 тона на ден. Междувременно лятното потребление на автомобилен бензин в Русия възлиза на 110 000 тона на ден.
"Кампанията на Украйна срещу руския енергиен сектор нанесе мащабни щети, в резултат на което страната се приближава към най-тежката горивна криза в своята история", констатират анализаторите от Energy Intelligence.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
18:03 25.06.2026
2 Мнение
ДВ Е ДОКАЗАНА АНТИЧОВЕШКА МЕДИЯ, СПОНСОРИРАНА ОТ ТАКИВА КАТО ТИЯ ДЕТО ЗАЩИТАВАТ ЛГБТ И ЕПЩАЙНОВЦИТЕ!!!
НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ДВ ДАЖЕ И ДОБЪР ДЕН ДА ВИ КАЖАТ! ТОЛКОВА СА ЛЪЖЛИВИ И МАНИПУЛАТИВНИ!
Коментиран от #26
18:06 25.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #7, #10, #11
18:07 25.06.2026
4 Новости, Пару часов назад!
Коментиран от #31
18:09 25.06.2026
5 Пич
Дебили
ВъртОглави
А как са горивата в ЕС бе, пиленца?!
18:09 25.06.2026
6 Дюнер със зеле
18:11 25.06.2026
7 Присмял се хърбъл на щърбъл
До коментар #3 от "Дориана":157-то място Русия се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.
Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.
Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отчетност, което води до пълно източване на публични ресурси.
104-то място Украйна показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.
Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.
Предизвикателства: Макар да има воля за реформи, военното положение и огромните потоци от средства за отбрана и възстановяване създават постоянни рискове, които не позволяват по-рязък скок в индекса.
Коментиран от #16
18:11 25.06.2026
8 ЛИТЪР БЕНЗИН
140 РУБЛИ.
КАК Е БРЕ РУСКИ МУСОРИ
ЗАЩО РЕВЕТЕ ЧЕ БИЛО
МНОГО СКЪПО ?
ПИТАЙТЕ ПУЧЯ ВЪШКАТА
КОЙ ВИ ДОКАРА
ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ .
ТОЙ ЩЕ ВИ ПОЯСНИ.
Коментиран от #12
18:11 25.06.2026
9 Летец Пешеходец
18:12 25.06.2026
10 ДА Де
До коментар #3 от "Дориана":Ама ГОРИ МАСКВА
БРЕ РУБЛО ИДИОТ.
18:13 25.06.2026
11 Европа
До коментар #3 от "Дориана":си е супер, има бензин и всичко. Стандартът ни на живот дори в България е на светлинни години пред Русия. Затова руснаците се избиват за български паспорти
18:14 25.06.2026
12 Хаха
До коментар #8 от "ЛИТЪР БЕНЗИН":140 рубли ако въобще го има бензина, щото на повечето места йок
Коментиран от #15
18:15 25.06.2026
13 ДА И ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА И РАЗСПУТИН
18:15 25.06.2026
14 !!!?
18:16 25.06.2026
15 ДАЙ СНИМКИ , КАДРИ ....ЩОМ
До коментар #12 от "Хаха":СИ ТАМ И ГО ВИЖДАШ......АКУ ЛИ НЕ СИ В ПАНЕЛНА КЕНЕФКА И ЧАКАШ ЦЕНТОВЕТЕ ЗА ДЕНЯ....
18:17 25.06.2026
16 Изкукономист
До коментар #7 от "Присмял се хърбъл на щърбъл":РФ и КНР не могат да се класифицират според западните икономически критерии и класации. Познай защо, ако не твърде тъп за това.
Коментиран от #21
18:18 25.06.2026
17 Истината
18:20 25.06.2026
18 Възpожденец 🇧🇬
18:20 25.06.2026
19 Сидоренко
18:24 25.06.2026
20 Из психушка расии
18:25 25.06.2026
21 Baтнишки неволи 🤣
До коментар #16 от "Изкукономист":Български буквар -> четеш и пишеш 5 години -> пишеш по форуми.
Понял ?!
18:27 25.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Kaлпазанин
18:30 25.06.2026
24 Луганск
Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!
18:30 25.06.2026
25 зИленски
18:32 25.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Русия пропадна
Обадете се. ..
18:40 25.06.2026
28 Бен Вафлек
ти пак пламтиш 😁😅🤣😂
18:49 25.06.2026
29 Удри
18:51 25.06.2026
30 шеломов вова
18:52 25.06.2026
31 Без име
До коментар #4 от "Новости, Пару часов назад!":Нали го слушах. Каза, че обезпечаването на Крим и сроковете за това, се решават от президента, не от местната власт.
18:54 25.06.2026
32 Митра Фанова😡
18:58 25.06.2026
33 Дика
19:00 25.06.2026
34 Конь трева пасе....
19:04 25.06.2026