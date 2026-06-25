Русия е пред "най-тежката горивна криза в своята история"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Русия се разраства недостигът на горива: на много места има панически покупки, а във всеки четвърти регион е ограничена продажбата на бензин и дизел. Производството на Русия се е сринало заради украинските удари.

В Русия се задълбочава кризата с горивата: към вчерашна дата (24 юни) ограничения върху продажбата на бензин и дизелово гориво имаше в 24 региона на страната. Сред тях са граничещите с Украйна области Брянска, Курска, Белгородска и Воронежска, както и редица централни региони и Поволжието: Ивановска, Владимирска, Липецка, Волгоградска, Пензенска, Саратовска, Самарска, Нижгородска, Вологодска области и Република Мордовия.

В Сибир ограниченията са въведени в Ханти-Мансийския автономен окръг – най-големият нефтен регион в Русия, където се добиват 40% от руския нефт, както и в Ямало-Ненецкия автономен окръг, в Тюменска, Курганска, Омска, Новосибирска, Кемеровска и Иркутска области. Ограниченията засягат също Северна Осетия и Република Адигея.

В анексираните Крим и Севастопол продажбата на гориво е спряна, а в контролираната от Русия тъй наречена Луганска народна република е забранено да се продават повече от 20 литра на един човек.

Повишено търсене и трудности с доставките

Регионалните власти обясняват предприетите мерки с повишеното търсене, логистичните затруднения, ръста на борсовите цени и опитите на отделни участници на пазара да се възползват от трескавото търсене и запасяване. Губернаторът на Орловска област, където засега официално не са въведени ограничения, сравни случващото се с паническото изкупуване на елда и тоалетна хартия по време на пандемията от Ковид.

В Брянска и Курска области е забранена продажбата на гориво в туби. Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук съобщи за "незначителен" ръст на цените на бензина и призна за "известни затруднения с доставката на горива в някои гранични райони поради заплахата от удари с дронове".

Губернаторът на Курска област Александър Хинштайн призова жителите да не се поддават на паника. "Разбирам тревогата на жителите на Курск, но паниката само влошава ситуацията, тъй като провокира недостиг", заяви той. В Курганска област на бензиностанциите в населените места се отпускат не повече от 40 литра бензин и 80 литра дизел на автомобил, а по магистралите – до 40 литра бензин и до 200 литра дизел; продажбата в туби също е забранена.

Москва разреши на бензиновозите да влизат в града без специални пропуски

Властите в Москва разрешиха на шофьорите на бензинови цистерни да влизат в града без специални пропуски. "Тази временна мярка" била приета по молба на собствениците на мрежи от бензиностанции в Москва и околностите.

"За да се осигурят безпрепятствените доставки на гориво за бензиностанциите, шофьорите на бензинови цистерни могат денонощно да влизат в града и да се придвижват, без да им се издава специален пропуск. На шофьорите на такива камиони няма да се налагат глоби, ако нямат пропуск", съобщиха от Департамента по транспорт и развитието на пътната инфраструктура в руската столица.

"Нелека ситуация, но под контрол"

На среща с руския президент на 23 юни вицепремиерът Александър Новак определи ситуацията на пазара на горива като "нелека, но под контрол". Според него, за да решат проблема, властите са задействали резерви, които досега никога не са били използвани.

"Капацитетът на всички нефтопреработвателни заводи е увеличен до максимум, сроковете за ремонт са съкратени, а плановите ремонти са отложени за по-късен етап" съобщи Новак. Той припомни също, че правителството е забранило износа на бензин и авиационен керосин и обмисля пълна забрана за износа на дизелово гориво.

Успоредно с това, според информирани източници на изданието "Ведомости", властите се готвят да увеличат закупуването на бензин от чужбина. Русия вече купува гориво от Беларус, но постъпващите количества не са достатъчни.

Производството е спаднало с 25%

Според данни на агенция Ройтерс производството на бензин в Русия в момента покрива едва около 80% от вътрешното потребление. След ударите по нефтопреработвателните предприятия (през юни бяха атакувани съоръжения в Москва, Нижнекамск, Тюмен и Волгоград, а през май още 16 нефтопреработвателни завода) производството на бензин е спаднало с 25% - до 85 000 тона на ден. Междувременно лятното потребление на автомобилен бензин в Русия възлиза на 110 000 тона на ден.

"Кампанията на Украйна срещу руския енергиен сектор нанесе мащабни щети, в резултат на което страната се приближава към най-тежката горивна криза в своята история", констатират анализаторите от Energy Intelligence.