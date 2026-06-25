Новини
Мнения »
Русия е пред "най-тежката горивна криза в своята история"

Русия е пред "най-тежката горивна криза в своята история"

25 Юни, 2026 18:00 1 024 34

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • бензин-
  • дизел-
  • москва-
  • роснефт

Според данни на агенция Ройтерс производството на бензин в Русия в момента покрива едва около 80% от вътрешното потребление

Русия е пред "най-тежката горивна криза в своята история" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Русия се разраства недостигът на горива: на много места има панически покупки, а във всеки четвърти регион е ограничена продажбата на бензин и дизел. Производството на Русия се е сринало заради украинските удари.

В Русия се задълбочава кризата с горивата: към вчерашна дата (24 юни) ограничения върху продажбата на бензин и дизелово гориво имаше в 24 региона на страната. Сред тях са граничещите с Украйна области Брянска, Курска, Белгородска и Воронежска, както и редица централни региони и Поволжието: Ивановска, Владимирска, Липецка, Волгоградска, Пензенска, Саратовска, Самарска, Нижгородска, Вологодска области и Република Мордовия.

В Сибир ограниченията са въведени в Ханти-Мансийския автономен окръг – най-големият нефтен регион в Русия, където се добиват 40% от руския нефт, както и в Ямало-Ненецкия автономен окръг, в Тюменска, Курганска, Омска, Новосибирска, Кемеровска и Иркутска области. Ограниченията засягат също Северна Осетия и Република Адигея.

В анексираните Крим и Севастопол продажбата на гориво е спряна, а в контролираната от Русия тъй наречена Луганска народна република е забранено да се продават повече от 20 литра на един човек.

Повишено търсене и трудности с доставките

Регионалните власти обясняват предприетите мерки с повишеното търсене, логистичните затруднения, ръста на борсовите цени и опитите на отделни участници на пазара да се възползват от трескавото търсене и запасяване. Губернаторът на Орловска област, където засега официално не са въведени ограничения, сравни случващото се с паническото изкупуване на елда и тоалетна хартия по време на пандемията от Ковид.

В Брянска и Курска области е забранена продажбата на гориво в туби. Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук съобщи за "незначителен" ръст на цените на бензина и призна за "известни затруднения с доставката на горива в някои гранични райони поради заплахата от удари с дронове".

Губернаторът на Курска област Александър Хинштайн призова жителите да не се поддават на паника. "Разбирам тревогата на жителите на Курск, но паниката само влошава ситуацията, тъй като провокира недостиг", заяви той. В Курганска област на бензиностанциите в населените места се отпускат не повече от 40 литра бензин и 80 литра дизел на автомобил, а по магистралите – до 40 литра бензин и до 200 литра дизел; продажбата в туби също е забранена.

Москва разреши на бензиновозите да влизат в града без специални пропуски

Властите в Москва разрешиха на шофьорите на бензинови цистерни да влизат в града без специални пропуски. "Тази временна мярка" била приета по молба на собствениците на мрежи от бензиностанции в Москва и околностите.

"За да се осигурят безпрепятствените доставки на гориво за бензиностанциите, шофьорите на бензинови цистерни могат денонощно да влизат в града и да се придвижват, без да им се издава специален пропуск. На шофьорите на такива камиони няма да се налагат глоби, ако нямат пропуск", съобщиха от Департамента по транспорт и развитието на пътната инфраструктура в руската столица.

"Нелека ситуация, но под контрол"

На среща с руския президент на 23 юни вицепремиерът Александър Новак определи ситуацията на пазара на горива като "нелека, но под контрол". Според него, за да решат проблема, властите са задействали резерви, които досега никога не са били използвани.

"Капацитетът на всички нефтопреработвателни заводи е увеличен до максимум, сроковете за ремонт са съкратени, а плановите ремонти са отложени за по-късен етап" съобщи Новак. Той припомни също, че правителството е забранило износа на бензин и авиационен керосин и обмисля пълна забрана за износа на дизелово гориво.

Успоредно с това, според информирани източници на изданието "Ведомости", властите се готвят да увеличат закупуването на бензин от чужбина. Русия вече купува гориво от Беларус, но постъпващите количества не са достатъчни.

Производството е спаднало с 25%

Според данни на агенция Ройтерс производството на бензин в Русия в момента покрива едва около 80% от вътрешното потребление. След ударите по нефтопреработвателните предприятия (през юни бяха атакувани съоръжения в Москва, Нижнекамск, Тюмен и Волгоград, а през май още 16 нефтопреработвателни завода) производството на бензин е спаднало с 25% - до 85 000 тона на ден. Междувременно лятното потребление на автомобилен бензин в Русия възлиза на 110 000 тона на ден.

"Кампанията на Украйна срещу руския енергиен сектор нанесе мащабни щети, в резултат на което страната се приближава към най-тежката горивна криза в своята история", констатират анализаторите от Energy Intelligence.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    „Случваше се например Министерството на изобилието да обяви, че шоколадовата дажба ще бъде намалена на 20 грама за следващата седмица. А само ден по-късно гражданите бяха заливани с измислени данни за „значително повишаване“ на производството, докато в съзнанието им се запечатваше лъжливата реалност, че дажбата се увеличава на 20 грама, и те приемаха това безропотно.“

    18:03 25.06.2026

  • 2 Мнение

    15 10 Отговор
    Щом цитират ДВ, значи да се чете смисълът на статията точно в противоположната посока!

    ДВ Е ДОКАЗАНА АНТИЧОВЕШКА МЕДИЯ, СПОНСОРИРАНА ОТ ТАКИВА КАТО ТИЯ ДЕТО ЗАЩИТАВАТ ЛГБТ И ЕПЩАЙНОВЦИТЕ!!!
    НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ДВ ДАЖЕ И ДОБЪР ДЕН ДА ВИ КАЖАТ! ТОЛКОВА СА ЛЪЖЛИВИ И МАНИПУЛАТИВНИ!

    Коментиран от #26

    18:06 25.06.2026

  • 3 Дориана

    13 13 Отговор
    Присмял се хърбъл на щърбъл. А Европа е цъфнала и вързала. за това е в икономическа криза, дори Тръмп иска да ги изостави като " непослушни". Сега се превъоръжават и готвят за война . Пълен провал са. Не знаят и не искат да спрат войната, на.затова пък изсипват милиарди пари на корумпирана Украйна с надеждата тя да победи във войната. Накрая когато войната дойде в Европа Европейските лидери първи ще избягат и ще се скрият. А, Европа ще гори.

    Коментиран от #7, #10, #11

    18:07 25.06.2026

  • 4 Новости, Пару часов назад!

    14 7 Отговор
    Новости от Крим: главата на окупационната администрация Аксьонов не може да се ангажира със срокове за решаването на проблемите с бензина, електричеството и продуктите от първа необходимост. Тежки времена на окупираните територии.

    Коментиран от #31

    18:09 25.06.2026

  • 5 Пич

    13 9 Отговор
    ДВ :
    Дебили
    ВъртОглави
    А как са горивата в ЕС бе, пиленца?!

    18:09 25.06.2026

  • 6 Дюнер със зеле

    10 7 Отговор
    Оцапахте много с това зеле вече.

    18:11 25.06.2026

  • 7 Присмял се хърбъл на щърбъл

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    157-то място Русия се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.

    Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.

    Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отчетност, което води до пълно източване на публични ресурси.

    104-то място Украйна показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.

    Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.

    Предизвикателства: Макар да има воля за реформи, военното положение и огромните потоци от средства за отбрана и възстановяване създават постоянни рискове, които не позволяват по-рязък скок в индекса.

    Коментиран от #16

    18:11 25.06.2026

  • 8 ЛИТЪР БЕНЗИН

    11 7 Отговор
    А95 В МУСКАЛИЕТО СТИГНА
    140 РУБЛИ.

    КАК Е БРЕ РУСКИ МУСОРИ
    ЗАЩО РЕВЕТЕ ЧЕ БИЛО
    МНОГО СКЪПО ?

    ПИТАЙТЕ ПУЧЯ ВЪШКАТА
    КОЙ ВИ ДОКАРА
    ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ .

    ТОЙ ЩЕ ВИ ПОЯСНИ.

    Коментиран от #12

    18:11 25.06.2026

  • 9 Летец Пешеходец

    15 7 Отговор
    "Бензиностанцията с Ракети" ще остане без горива. Украинците ще я върнат в Средновековието- където и е мястото. "Матушката" е изправена пред неподозирана до сега не само икономическа криза, но и ситуация, като в последните дни на СССР. Десет години война в Афганистан и СССР се спомина. На петата година от войната срещу Украйна, Русия също е на "финалната права". Идва Зима, другарки и другари.

    18:12 25.06.2026

  • 10 ДА Де

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Ама ГОРИ МАСКВА

    БРЕ РУБЛО ИДИОТ.

    18:13 25.06.2026

  • 11 Европа

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    си е супер, има бензин и всичко. Стандартът ни на живот дори в България е на светлинни години пред Русия. Затова руснаците се избиват за български паспорти

    18:14 25.06.2026

  • 12 Хаха

    12 4 Отговор

    До коментар #8 от "ЛИТЪР БЕНЗИН":

    140 рубли ако въобще го има бензина, щото на повечето места йок

    Коментиран от #15

    18:15 25.06.2026

  • 13 ДА И ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА И РАЗСПУТИН

    4 3 Отговор
    СА БИЛИ В БЕНЗИНОВА КРИЗА СПОРЕД АВТОРИТЕНЕГРАМОТНИЦИ......

    18:15 25.06.2026

  • 14 !!!?

    8 3 Отговор
    Копейкин: Това е западна пропаганда...!

    18:16 25.06.2026

  • 15 ДАЙ СНИМКИ , КАДРИ ....ЩОМ

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    СИ ТАМ И ГО ВИЖДАШ......АКУ ЛИ НЕ СИ В ПАНЕЛНА КЕНЕФКА И ЧАКАШ ЦЕНТОВЕТЕ ЗА ДЕНЯ....

    18:17 25.06.2026

  • 16 Изкукономист

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Присмял се хърбъл на щърбъл":

    РФ и КНР не могат да се класифицират според западните икономически критерии и класации. Познай защо, ако не твърде тъп за това.

    Коментиран от #21

    18:18 25.06.2026

  • 17 Истината

    8 5 Отговор
    Хазара Путин фашиста ще свърши като идола си Адолф,в някой трап изнасилен и овъглен

    18:20 25.06.2026

  • 18 Възpожденец 🇧🇬

    10 3 Отговор
    Бензина в България е по - евтин от колкото в бензиноколонката с ракети. Европейско ми е....

    18:20 25.06.2026

  • 19 Сидоренко

    3 6 Отговор
    Дано има ЯУ по Лвов и Ивано-Франковск и премахване на У от картата

    18:24 25.06.2026

  • 20 Из психушка расии

    6 2 Отговор
    Няма кво да лапаме в русия,долапа празен,няма денюшки и за ток,стоим на студено и тъмно

    18:25 25.06.2026

  • 21 Baтнишки неволи 🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Изкукономист":

    Български буквар -> четеш и пишеш 5 години -> пишеш по форуми.
    Понял ?!

    18:27 25.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    По важно е че Ротшилд печата хартия и заробва неевреите

    18:30 25.06.2026

  • 24 Луганск

    4 7 Отговор
    Аз съм украинец, въпреки че няма такава националност, затова съм руснак! Живея в Луганска народна република, в Русия!

    Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

    18:30 25.06.2026

  • 25 зИленски

    1 1 Отговор
    АМИ НИЕ ?

    18:32 25.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Русия пропадна

    3 1 Отговор
    Върна ли наркомана 1 % от окупираните територии?
    Обадете се. ..

    18:40 25.06.2026

  • 28 Бен Вафлек

    4 3 Отговор
    москва, москва
    ти пак пламтиш 😁😅🤣😂

    18:49 25.06.2026

  • 29 Удри

    1 1 Отговор
    Ще продължават купуват от Беларус и Азия.

    18:51 25.06.2026

  • 30 шеломов вова

    1 2 Отговор
    лоши украинци,лоши.ще тропам с токче

    18:52 25.06.2026

  • 31 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Новости, Пару часов назад!":

    Нали го слушах. Каза, че обезпечаването на Крим и сроковете за това, се решават от президента, не от местната власт.

    18:54 25.06.2026

  • 32 Митра Фанова😡

    1 1 Отговор
    А в наша Болгария всичко има, топливо, бензин, дизел, газ, бира и всякаква пукница, а в страна огромная няма гориво 😡, казва на чорап зельоной праща всьо в матушка... всьо!

    18:58 25.06.2026

  • 33 Дика

    3 2 Отговор
    Сега ако им избомбят и 5-6 завода за водка и Путин изтича в канала, това вече не се прощава.

    19:00 25.06.2026

  • 34 Конь трева пасе....

    0 0 Отговор
    Руският народ никога не е живял толкова зле както при Зеленски.

    19:04 25.06.2026