На тъмно! Крим въвежда режим на тока заради украинските дронове

В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви назначеният от Москва местен ръководител Сергей Аксьонов, цитиран от Франс прес, пише БТА.
"Енергийната инфраструктура е била повредена от вражески атаки и поради тази причина на целия полуостров Крим ще има временни прекъсвания на електрозахранването", съобщи Аксьонов в Телеграм, като увери, че тези прекъсвания ще бъдат "целенасочени" и според нуждите.
В опит да успокои населението на полуострова, разположен в южната част на Украйна и анексиран от Москва през 2014 г., назначеният от Москва руски представител заяви, че "продоволствената сигурност" е напълно гарантирана и "необходимите лекарства" са на разположение. Най-големият град в Крим - Севастопол, където живеят около 550 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове.
Миналата зима руската армия на свой ред бомбардира украинската енергийна система, оставяйки стотици хиляди домакинства на тъмно и студено при температури под нулата.
Назначените от Москва власти обявиха в неделя спиране на продажбата на гориво в бензиностанциите в Крим за физически лица и фирми. Киев се опитва да изолира полуострова, ограден от Черно море, като нанася удари по руските пътища за доставки и инфраструктура.
Крим се използва от Русия в подкрепа на военните ѝ операции срещу украинските сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гаварит Масква
21:50 25.06.2026
2 Луганск
За информация: гъстотата на населението в Русия на границата с Китай е много по-голяма!
Всъщност всички северни и централни райони на Китай са слабо населени и пусти! Цялото население на Китай е съсредоточено главно в южните и крайбрежните райони. Освен това сега Китай започна да изпитва демографски проблеми поради политиката"едно семейство-едно дете"! Вече построени цели градове в Китай стоят празни! Също така китайците не харесват сибирския климат!
Русофоби, спете спокойно! А Русия, нейните сибирски региони сега се развиват силно!
Благодаря за вниманието, всичко добро!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
21:51 25.06.2026
3 Антиватник
21:51 25.06.2026
4 Мда
21:52 25.06.2026
5 А ужж
21:53 25.06.2026
6 Тольи
Пиши и за това. Забраниха ви. Журналисти го признаха. Скандално, нали
Коментиран от #21
21:53 25.06.2026
7 Из Крим
21:53 25.06.2026
8 Митрофан Паша Ханъм Губернатор
21:54 25.06.2026
9 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯТ
21:54 25.06.2026
10 Гост№4442
Коментиран от #25
21:56 25.06.2026
11 Забалкалский край роби на Китай
21:56 25.06.2026
12 Радев
21:56 25.06.2026
13 Пич
Коментиран от #16, #24
21:56 25.06.2026
14 пРосия
21:56 25.06.2026
15 Миризлив руски палячо-крепостен
Коментиран от #17
21:57 25.06.2026
16 Пак аз
До коментар #13 от "Пич":Като малък са те били с мотика по главата.
Коментиран от #20, #36
21:58 25.06.2026
17 Българин
До коментар #15 от "Миризлив руски палячо-крепостен":То и на нас Радев така ни каза
21:58 25.06.2026
18 .....
Коментиран от #27
21:59 25.06.2026
19 нормално
22:00 25.06.2026
20 Не бе като малък
До коментар #16 от "Пак аз":Спънах се и паднах в нужника ,и четох Работническо дело дорде ме извадят
Коментиран от #39
22:00 25.06.2026
21 Грешиш
До коментар #6 от "Тольи":Това се отнася за Крим, ДНР и ЛНР. Там е хуманитарна криза.
22:00 25.06.2026
22 Многоходовото
22:02 25.06.2026
23 Из падмасковие
22:02 25.06.2026
24 Я сие би май
До коментар #13 от "Пич":ката.
Коментиран от #34
22:02 25.06.2026
25 Има още военни цели
До коментар #10 от "Гост№4442":за унищожаване в Крим.
22:03 25.06.2026
26 Исторически парк
22:03 25.06.2026
27 Някой
До коментар #18 от ".....":Поема с достойнство
22:05 25.06.2026
28 Мдаа
Мдаа...
Коментиран от #30, #33, #38
22:06 25.06.2026
29 Ко стаа бе руски боклуци?
22:07 25.06.2026
30 Дон Корлеоне
До коментар #28 от "Мдаа":С две думи, палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък!
22:07 25.06.2026
31 гост
Коментиран от #37
22:08 25.06.2026
32 ЕЙ мързеланковци
22:08 25.06.2026
33 Ол1гофрен,
До коментар #28 от "Мдаа":Източник?
22:08 25.06.2026
34 Пич
До коментар #24 от "Я сие би май":Едипе, ти ли си?!
22:09 25.06.2026
35 пиночет
22:11 25.06.2026
36 Да, ама
До коментар #16 от "Пак аз":Като голям те бия с дръжката на мотиката през устата...
22:11 25.06.2026
37 Бай Ганьо
До коментар #31 от "гост":Какво ми дреме за руснаците,на тях да не им пука за нас!
22:11 25.06.2026
38 Ха-ха
До коментар #28 от "Мдаа":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 17 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
22:12 25.06.2026
39 Ах , Ах...
До коментар #20 от "Не бе като малък":Възбудена паветнице, да не си копрофилка?!
22:12 25.06.2026