На тъмно! Крим въвежда режим на тока заради украинските дронове

В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви назначеният от Москва местен ръководител Сергей Аксьонов, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Енергийната инфраструктура е била повредена от вражески атаки и поради тази причина на целия полуостров Крим ще има временни прекъсвания на електрозахранването", съобщи Аксьонов в Телеграм, като увери, че тези прекъсвания ще бъдат "целенасочени" и според нуждите.

В опит да успокои населението на полуострова, разположен в южната част на Украйна и анексиран от Москва през 2014 г., назначеният от Москва руски представител заяви, че "продоволствената сигурност" е напълно гарантирана и "необходимите лекарства" са на разположение. Най-големият град в Крим - Севастопол, където живеят около 550 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове.

Миналата зима руската армия на свой ред бомбардира украинската енергийна система, оставяйки стотици хиляди домакинства на тъмно и студено при температури под нулата.

Назначените от Москва власти обявиха в неделя спиране на продажбата на гориво в бензиностанциите в Крим за физически лица и фирми. Киев се опитва да изолира полуострова, ограден от Черно море, като нанася удари по руските пътища за доставки и инфраструктура.

Крим се използва от Русия в подкрепа на военните ѝ операции срещу украинските сили.