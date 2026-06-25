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На тъмно! Крим въвежда режим на тока заради украинските дронове
  Тема: Украйна

На тъмно! Крим въвежда режим на тока заради украинските дронове

25 Юни, 2026 21:47 523 39

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • крим-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Назначените от Москва власти обявиха в неделя спиране на продажбата на гориво в бензиностанциите в Крим за физически лица и фирми

На тъмно! Крим въвежда режим на тока заради украинските дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви назначеният от Москва местен ръководител Сергей Аксьонов, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Енергийната инфраструктура е била повредена от вражески атаки и поради тази причина на целия полуостров Крим ще има временни прекъсвания на електрозахранването", съобщи Аксьонов в Телеграм, като увери, че тези прекъсвания ще бъдат "целенасочени" и според нуждите.

В опит да успокои населението на полуострова, разположен в южната част на Украйна и анексиран от Москва през 2014 г., назначеният от Москва руски представител заяви, че "продоволствената сигурност" е напълно гарантирана и "необходимите лекарства" са на разположение. Най-големият град в Крим - Севастопол, където живеят около 550 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове.

Миналата зима руската армия на свой ред бомбардира украинската енергийна система, оставяйки стотици хиляди домакинства на тъмно и студено при температури под нулата.

Назначените от Москва власти обявиха в неделя спиране на продажбата на гориво в бензиностанциите в Крим за физически лица и фирми. Киев се опитва да изолира полуострова, ограден от Черно море, като нанася удари по руските пътища за доставки и инфраструктура.

Крим се използва от Русия в подкрепа на военните ѝ операции срещу украинските сили.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гаварит Масква

    10 7 Отговор
    Бензина нет!

    21:50 25.06.2026

  • 2 Луганск

    8 9 Отговор
    Отговорът на смешните и жалки русофоби, които всички се притесняват как Китай ще завземе земите в Сибир!

    За информация: гъстотата на населението в Русия на границата с Китай е много по-голяма!
    Всъщност всички северни и централни райони на Китай са слабо населени и пусти! Цялото население на Китай е съсредоточено главно в южните и крайбрежните райони. Освен това сега Китай започна да изпитва демографски проблеми поради политиката"едно семейство-едно дете"! Вече построени цели градове в Китай стоят празни! Също така китайците не харесват сибирския климат!

    Русофоби, спете спокойно! А Русия, нейните сибирски региони сега се развиват силно!

    Благодаря за вниманието, всичко добро!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    21:51 25.06.2026

  • 3 Антиватник

    9 5 Отговор
    Примати.19 век за вас.

    21:51 25.06.2026

  • 4 Мда

    6 3 Отговор
    Франс прес предава директно от Крим или перифразира? Лелей, не четете това, което пишете.

    21:52 25.06.2026

  • 5 А ужж

    11 5 Отговор
    Беше бензиностанция с ракети ,а то ни ракети ни бензин.Само руснак мже да внася пясък в Сахара

    21:53 25.06.2026

  • 6 Тольи

    7 5 Отговор
    Ами то и Киев е на тъмно и без вода. Доста сайтове го съобщиха. И украинците спят в метрото.
    Пиши и за това. Забраниха ви. Журналисти го признаха. Скандално, нали

    Коментиран от #21

    21:53 25.06.2026

  • 7 Из Крим

    5 4 Отговор
    Там останаха само възрастните,младите си биха шута на запад,там има дават храна и денюшки

    21:53 25.06.2026

  • 8 Митрофан Паша Ханъм Губернатор

    8 6 Отговор
    В момента десет километра опашка на Керченския мост - всичко бяга към кочината

    21:54 25.06.2026

  • 9 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯТ

    7 3 Отговор
    КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА ЗА РУСКИЯТ ПРОЛЕТНО-ЛЯТЕН НАСТУП? ЗАПОЧНА ЛИ?А?

    21:54 25.06.2026

  • 10 Гост№4442

    5 4 Отговор
    Крим нали е украински защо го удрят?

    Коментиран от #25

    21:56 25.06.2026

  • 11 Забалкалский край роби на Китай

    6 5 Отговор
    Русия е на колене,Китай им взеха целия Сибир за копейки,аренда за 49 години

    21:56 25.06.2026

  • 12 Радев

    4 5 Отговор
    Крим уже не руски

    21:56 25.06.2026

  • 13 Пич

    7 3 Отговор
    Паветниците ще пофантазират, пофантазират, па ще идат на площад Възраждане на работа! Щото ако им изтрезнеят клиентите, може да познаят, че паветниците са траверси!

    Коментиран от #16, #24

    21:56 25.06.2026

  • 14 пРосия

    6 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    21:56 25.06.2026

  • 15 Миризлив руски палячо-крепостен

    6 5 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    Коментиран от #17

    21:57 25.06.2026

  • 16 Пак аз

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Като малък са те били с мотика по главата.

    Коментиран от #20, #36

    21:58 25.06.2026

  • 17 Българин

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    То и на нас Радев така ни каза

    21:58 25.06.2026

  • 18 .....

    5 4 Отговор
    Как Русия понася тези огромни загуби, унижения и подигравки е пълна загадка.

    Коментиран от #27

    21:59 25.06.2026

  • 19 нормално

    4 5 Отговор
    По време на руското робство и в България имаше режим на тока

    22:00 25.06.2026

  • 20 Не бе като малък

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Пак аз":

    Спънах се и паднах в нужника ,и четох Работническо дело дорде ме извадят

    Коментиран от #39

    22:00 25.06.2026

  • 21 Грешиш

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Тольи":

    Това се отнася за Крим, ДНР и ЛНР. Там е хуманитарна криза.

    22:00 25.06.2026

  • 22 Многоходовото

    5 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:02 25.06.2026

  • 23 Из падмасковие

    4 4 Отговор
    В русия върнаха карточная система от времето на загиналото ссср,пазарим с купони,макс 15 литра

    22:02 25.06.2026

  • 24 Я сие би май

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    ката.

    Коментиран от #34

    22:02 25.06.2026

  • 25 Има още военни цели

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост№4442":

    за унищожаване в Крим.

    22:03 25.06.2026

  • 26 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Киев от 4 години е на режим на тока

    22:03 25.06.2026

  • 27 Някой

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от ".....":

    Поема с достойнство

    22:05 25.06.2026

  • 28 Мдаа

    0 2 Отговор
    Украинските въоръжени сили са загубили 2,4 милиона войници за 4 години – хакери проникнаха във вражески бази данни и публикуваха имената на убитите. Медийни съобщения сочат, че базите данни на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, Закавказкия централен контролен център, украинските медицински организации и морги са били хакнати. До август 2025 г. броят на убитите бойци достигна 1,7 милиона; до декември цифрата надхвърли 2 милиона. През първите шест месеца на 2026 г. украинските въоръжени сили загубиха толкова, колкото през цяла 2023 г. – около 400 000 души. Най-тежките загуби са в Покровското, Константиновското, Лиманското, Запорожкото и Купянското направления. Най-голям брой смъртни случаи са в 72-ра и 110-та отделни бригади, десантно-щурмови бригади и войските за териториална отбрана. Прави впечатление, че убитите чуждестранни наемници вече не се включват в броя на жертвите: те се отписват като инциденти.

    Мдаа...

    Коментиран от #30, #33, #38

    22:06 25.06.2026

  • 29 Ко стаа бе руски боклуци?

    3 0 Отговор
    Нали Европа щеше да мръзнеи да стои на тъмно?

    22:07 25.06.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    С две думи, палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък!

    22:07 25.06.2026

  • 31 гост

    1 2 Отговор
    Руснаците са отселявали и в много по тежки ситоации от липсата на ток. Да му мислят изнежените европейци че охолният им живот е на привършване.

    Коментиран от #37

    22:08 25.06.2026

  • 32 ЕЙ мързеланковци

    0 2 Отговор
    Пиша от Киев от метрото , наредили сме се като копърка в консерва , но аз обичам окрайната и съм дошъл да копая външни тоалетни , идвайте да помагате .

    22:08 25.06.2026

  • 33 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Източник?

    22:08 25.06.2026

  • 34 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Я сие би май":

    Едипе, ти ли си?!

    22:09 25.06.2026

  • 35 пиночет

    2 0 Отговор
    Кога товарим копейките?

    22:11 25.06.2026

  • 36 Да, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пак аз":

    Като голям те бия с дръжката на мотиката през устата...

    22:11 25.06.2026

  • 37 Бай Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    Какво ми дреме за руснаците,на тях да не им пука за нас!

    22:11 25.06.2026

  • 38 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 17 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    22:12 25.06.2026

  • 39 Ах , Ах...

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не бе като малък":

    Възбудена паветнице, да не си копрофилка?!

    22:12 25.06.2026

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