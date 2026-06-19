Новини
Свят »
Белгия »
Володимир Зеленски: Най-добрата гаранция за сигурност за Европа е ускореното ни членство в ЕС
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Най-добрата гаранция за сигурност за Европа е ускореното ни членство в ЕС

19 Юни, 2026 16:46 1 050 74

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • урсула фон дер лaйен-
  • европейски съюз-
  • донбас-
  • крим-
  • петер мадяр

Зеленски обаче призна, че не всички страни подкрепят ускореното присъединяване на Киев към ЕС

Володимир Зеленски: Най-добрата гаранция за сигурност за Европа е ускореното ни членство в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

На срещата на върха на ЕС, която се провежда в момента в Брюксел, Зеленски заяви пред държавите членки, че Украйна иска войната да приключи до края на годината и ги призова да помогнат на Киев да се подготви за предстоящата зима, като предоставят противовъздушни ракети и гориво, цитира думите му Би Би Си.

Всяка демократична страна в Европа заслужава членство в ЕС, заяви Зеленски, добавяйки: "Украйна го заслужава, защото е платила повече от всяка друга страна за правото си да бъде свободна, независима и... европейска."

Още новини от Украйна

Той обаче призна, че не всички страни подкрепят ускореното присъединяване на Киев към ЕС. Унгария поиска подобен текст да бъде премахнат от изявлението на Европейския съвет, публикувано след срещата на върха.

"Най-важната стъпка - знам, че не на всички това се харесва - би могла да бъде ускорен път за присъединяване на Украйна към ЕС", каза Зеленски.

Унгарският премиер Петер Мадяр обяви, че успешно е премахнал споменаването за ускоряване на процеса на присъединяване на Украйна от изявлението си. "Не беше лесно", написа той в социалните мрежи.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СССС

    44 7 Отговор
    Зеленият Клоун е луд ООкрайна е без население ,икономика и милиарди заеми и руската армия на изток !!!

    16:51 19.06.2026

  • 3 Провинциалист от провинция Тракия

    40 6 Отговор
    Верно ли? Да вкараме всичкото укромафиот в ЕС току-така? Айде не!

    Коментиран от #64

    16:52 19.06.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    4 18 Отговор
    Само членство требе на Окраина,да мой членува по качествено Ромсiа деа!

    16:52 19.06.2026

  • 5 1945

    6 14 Отговор
    Вярно е.

    16:53 19.06.2026

  • 6 Хи хи

    27 6 Отговор
    Не ги щем, и няма да ги вземем в ЕС !!! Всички урки да ги пратим на фронте да ни пазят от Путин, и женщините им също !!

    Коментиран от #16

    16:53 19.06.2026

  • 7 Луд смех

    37 5 Отговор
    Значи Укрина е остров на стабилността??? И ще стабилизира Ес???

    16:53 19.06.2026

  • 8 Как така

    22 6 Отговор
    руснаци в ЕССР и НАТО ?

    16:53 19.06.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 8 Отговор
    Те укрите Сега смучат ЕС като за световно, а после, хаххахах, не могу да ви мисля. Ще преместят Бруксел у свинарника Кийв, хахх.Сега давате по една заплата, после една ще ви оставят Годишно, хахаха
    Не Ги познавате укрите, ох не Ги познавате, хахаах

    Коментиран от #21

    16:54 19.06.2026

  • 10 Баба Гошка

    21 8 Отговор
    Приемете ги и ще видите истинското лице на рекетьоррската сигурност, която ще ви предложат. Тези са бру тални и най-низзшии изнудваччи, отвлекачи, измъчвачи и почивачи

    16:54 19.06.2026

  • 11 Европеец

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Путин стана либерал,та би било добре да се радваш..... А Украйна европейският тоталитарен и колониален съюз след като си затвори четири атомни реактора както ни изнудиха нас..... Страна във война, при това фалирала ,с неясна територия как ще влезе в тоя тоталитарен съюз не знам ..... Ако няма трезвомислещи при вземането на такова решение това значи финал на тоя съюз-Не че ще ми липсва.....

    16:55 19.06.2026

  • 12 Б.Джонсън Рошавия

    21 7 Отговор
    След последния украинец👍

    16:55 19.06.2026

  • 13 руската мечка

    7 21 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #49

    16:55 19.06.2026

  • 14 Да знайш

    24 7 Отговор
    Най-добрата гаранция за сигурност в ойропа е нов Нюрнбергски процес за фашистите в Европа, Северна Америка и израел!

    16:56 19.06.2026

  • 15 Тома

    22 8 Отговор
    Измислил го е бати зеле.Той щял да ни пази а Европа да му плаща.А като го знаем с хунтата си какви милиарди открадна лошо да ти стане.

    16:56 19.06.2026

  • 16 1945

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    Радев каза, че трябва да ги вземем

    16:56 19.06.2026

  • 17 Копейка с чалма

    6 15 Отговор
    Пореден акт на средновековна бруталност в Иран! 29-годишната иранска певица Парасту Ахмади (Parastoo Ahmadi) и 8 нейни музиканти бяха осъдени от съда в град Кум на 74 удара с камшик, две години забрана за напускане на страната и пълна забрана за творческа дейност.„Престъплението“ на младата жена е, че в свой стрийм в YouTube е изпълнила без хиджаб стогодишната патриотична и протестна песен „От кръвта на младежта на родината“ (Az Khoone Javane Vatan). Ислямският съд определи това като „оскърбление на обществения морал“. Потресаващо е как през 2026 г. един режим продължава да изтезава и бие с камшик млади хора и артисти само заради това, че пеят патриотични песни с открити лица.Ако искате да добавите още нещо към коментара, мога веднага да ви извадя информация за историята на самата песен или да преведа официалния коментар на правозащитните организации за случая. Имате ли нужда от това?Отговорите на AI може да съдържат грешки. Научете повече

    Коментиран от #28

    16:57 19.06.2026

  • 18 Шумен

    17 8 Отговор
    Кога ли светът ще се отърве от тебе и хората около тебе

    16:58 19.06.2026

  • 19 Левски

    14 9 Отговор
    Най-добре е да си станете пак руси, каквито сте си били.

    16:58 19.06.2026

  • 20 123

    20 6 Отговор
    Какво членство бе Зеленски ? Твоята страна е във война, влизайки в ЕС ти автоматично влечеш надоли всички останали страни членки, не че сега не го правиш, но тогава няма мърдане наникъде.Ти много добре го знаеш и затова гледаш да се завреш в ЕС.Дано на кухите брюкселски глави малко им увре мозъка и не допуснат страна във война да влезе в ЕС.

    17:00 19.06.2026

  • 21 Епа и т и смучеш

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Па никой ти не задиря.😃

    Коментиран от #36

    17:02 19.06.2026

  • 22 Абе фашисти

    22 7 Отговор
    Вие не изпълнявате никакви критерии за демократична страна. Ако вие влезете, значи целият съюз е същото- едно нищо. И никаква демокрация!!!

    Коментиран от #25, #42

    17:02 19.06.2026

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    1 11 Отговор
    Членуване на сухо за савецката чикантия Ромсiа дее! Внетен ли сме?

    17:03 19.06.2026

  • 24 Цирк Кремльивски 😂

    6 12 Отговор
    Москва отново е под украинска атака, Лавров щял да се оплаче на зетя на Тръмп.

    17:05 19.06.2026

  • 25 хахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "Абе фашисти":

    абе украинците 5та година умират заради европейските ценности и са на финансова издръжка на европа защо да не ги приемат ускорено

    Коментиран от #30, #40

    17:06 19.06.2026

  • 26 ОЩЕ НЕ МОЕ МИНЕ

    7 10 Отговор
    КАК ФРЪКНА КАПАКА НА МОСКОВСКАТА ТЕНДЖЕРА
    😸😸😸

    Коментиран от #56

    17:06 19.06.2026

  • 27 Z-ахарова

    8 12 Отговор
    Не само губим войната, а загубихме Украйна завинаги, да завинаги! Проклет да си Путин!

    Коментиран от #33

    17:06 19.06.2026

  • 28 тпанар, където Западът се е

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "Копейка с чалма":

    намесил не можеш да очакваш нещо друго.
    Когато СССР отиде в Афганистан инсталираха светско правителство.
    САЩ се намесиха и талибаните дойдоха на власт.
    В Иран също, преврат, шах, революция и ходжите пак на власт.
    Така че улево. И ползвай повече изкуствения интелект, щото естествен нямаш.

    Коментиран от #37

    17:07 19.06.2026

  • 29 Муцунски

    6 3 Отговор
    И на Северна Македония, също.

    17:08 19.06.2026

  • 30 Еми защо не наистина?

    13 4 Отговор

    До коментар #25 от "хахаха":

    Само че как е тръгнало няма да има кого да приемат.

    17:08 19.06.2026

  • 31 да бе да

    13 4 Отговор
    Нацистка Украйна в ЕС?? НИКОГА!

    17:09 19.06.2026

  • 32 зелка напушена

    13 3 Отговор
    Най-добрата гаранция да ви увиснем още повече на врата и потънете в нови заеми зарди нас
    е ускореното ни членство в ЕС
    да ви разкажем играта така че
    даже и прииждащите кафявите пришълци са нищо пред нас

    17:09 19.06.2026

  • 33 Z еленко

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Z-ахарова":

    Многосизагубен, тролскапанмиризливиФ.

    Коментиран от #45

    17:10 19.06.2026

  • 34 Тълкуване

    10 3 Отговор
    Предполагам че относно сигурността на европейците има предвит гарантираната им среща със свети Петър след включването им в украинската авантюра на краварите и неимоверния сблъсък с мецан.

    17:11 19.06.2026

  • 35 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:11 19.06.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Епа и т и смучеш":

    Не ме бъркай със лгбт прайда на който Си активен ЧЛЕН с широко отворена врата( задна)

    17:11 19.06.2026

  • 37 А ГДЕ

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "тпанар, където Западът се е":

    СССР?

    Коментиран от #47

    17:11 19.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 донякъде целта на орбан, А радеви мълчат

    8 1 Отговор
    Мадяр обяви, че успешно е премахнал споменаването за ускоряване

    17:13 19.06.2026

  • 40 Защото са фашисти

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "хахаха":

    За това не става. Айде и цяла Африка и всичките джихадисти да вземат в ЕС.... И какво е това тогава? Европейски? Пакистантски? Чалмамарски? Къв съюз?

    Коментиран от #46, #48

    17:13 19.06.2026

  • 41 Атина Палада

    2 9 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #59

    17:14 19.06.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Абе фашисти":

    Всички критерии изпълняват , защотоТова е бълещето на всички демокрации намиращи се под диктатура так на едрия капитао

    17:14 19.06.2026

  • 43 водопадчо

    8 2 Отговор
    най-добрата гаранция за разпад на европа.... е украйна

    17:14 19.06.2026

  • 44 Българин не копейка

    6 10 Отговор
    Добре дошли на Украйна на старта на преговори за членство в ЕС. Да ще отнеме години, но Украйна ценностно е на верния път, откъсвайки се завинаги от руското робство. Героите на Украйна няма да бъдат забравени, те загинаха в честен бой с подли врагове за бъдещето на родината си

    17:14 19.06.2026

  • 45 Z-ахарова

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Z еленко":

    Ну голубчик погоди, берьом тебя на фронт

    17:16 19.06.2026

  • 46 Путлето е приятел с талибаните от

    5 8 Отговор

    До коментар #40 от "Защото са фашисти":

    Афганистан и разни чалми разнообразни.

    17:16 19.06.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "А ГДЕ":

    СССР превратился в Россию.

    17:17 19.06.2026

  • 48 хахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Защото са фашисти":

    чалмите не са толкова луди че да влизат в западащ съюз

    17:18 19.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дръта чанта

    8 3 Отговор
    Ек съсипа ЕС

    Коментиран от #57, #66

    17:20 19.06.2026

  • 51 Българският народ подкрепя Украйна !

    5 10 Отговор
    Украйна заслужава да бъде в ЕС.
    Рамо до рамо завинаги с нашите братя !

    17:20 19.06.2026

  • 52 Да нахраним мypZилките 😉

    7 10 Отговор
    РаZия до такава степен не е в състояние да приеме, че е побеждавана и унижавана пред целия свят от украинците, че вече изпитва носталгия по нациcтите. 🤣
    Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
    ​Родион Малиновски – украинец
    ​Семьон Тимошенко – украинец
    ​Андрей Ерьоменко – украинец
    ​Иван Черняховски – украинец
    ​Кирил Москаленко – украинец
    ​Яков Черевиченко – украинец
    ​Фьодор Костенко – украинец
    ​Филип Голиков – украинец
    ​Константин Рокосовски – поляк
    ​Иван Баграмян – арменец
    ​Ока Городовиков – калмик
    ​Иван Петров – грък
    Да завършим с
    ​Йосиф Сталин – грузинец
    Кои са руснаците, ве?
    Поняли?

    Коментиран от #71

    17:22 19.06.2026

  • 53 стоян георгиев

    3 8 Отговор
    За бг е от огромно значение украйна да влезе в eс.

    17:23 19.06.2026

  • 54 Добри новини

    5 10 Отговор
    ВСУ изпердашиха влак с гориво в руската Брянска област. Видео
    Дронове на украинските въоръжени сили атакуваха влак с гориво в Брянска област. Недостигът на гориво нараства.

    17:28 19.06.2026

  • 55 Уникално

    5 8 Отговор
    Руският позор е безкраен, но това, че загубиха Украйна за вечни времена е ненадминат провал

    17:33 19.06.2026

  • 56 аz СВО Победа 81

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "ОЩЕ НЕ МОЕ МИНЕ":

    Един детайл!Резервоарът,на който му хвръкна капака е ударен от безаналоговата зенитна ракета
    Панцир 1.
    🤣🤣🤣

    17:39 19.06.2026

  • 57 Гресирана ватенка

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Дръта чанта":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в ЗАЗА 😁😁😁

    17:41 19.06.2026

  • 58 последната легенда

    7 3 Отговор
    Украйна ще влезе в ЕС когато влезе Турция, тоест никога.

    17:41 19.06.2026

  • 59 Афродита

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли от ЕС и НАТО ?

    17:42 19.06.2026

  • 60 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    Никой не Ви иска в Европа.Ненавиждани сте навскъде.Като термити сте.Нахални,нагли и все с претенции.А и докато сте във война-няма как да стане......Принцип на ЕС.Ако въпреки това ви приемат-това означава, че от ЕС-нищо не става и е пред разпад.

    17:42 19.06.2026

  • 61 Маринчев

    6 3 Отговор
    Едно време, преди "революцията" тук, имах състудент от Судан. Имал три братовчеда в тяхното правителство. Та той казваше: "мир, дружба! Мир дружба!Дайте да ядем!"
    Та и зеления наркоман: "вземете ни е ЕС. И бързо ни дайте ракети, гориво и каквото трябва, преди зимата." А личната му сметка тиктака, пълни се. И приказките за отговорност за откраднатите милиарди от помощите отшумяват.

    17:43 19.06.2026

  • 62 Жълтопаветен гризач

    5 3 Отговор
    А Лиман вече е част от Руската Федерация

    Коментиран от #65

    17:46 19.06.2026

  • 63 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:47 19.06.2026

  • 64 ....

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Защо да не се присъединят към ЕС. Украинците са ни помогнали да се освободим от турско робство. Във войските е имало разбира се и други националности като финландци, руснаци, поляци, италианци, руснаци и др., но по-голямата част са били украинци.

    17:48 19.06.2026

  • 65 Пак ли?

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Жълтопаветен гризач":

    😂😂😂😂😂

    17:50 19.06.2026

  • 66 Оди у Вш.кар.истан

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Дръта чанта":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    17:52 19.06.2026

  • 67 си пън

    2 2 Отговор
    наркос,а беше толкоз лесно да се спазят едни договорки в минск

    17:56 19.06.2026

  • 68 Ликвидацията е на доброто

    4 2 Отговор
    Зелен ненормалник

    17:57 19.06.2026

  • 69 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор
    Разгрухтяха се копейките 😁😁😁

    17:57 19.06.2026

  • 70 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 2 Отговор
    РА РА РА

    В МОМЕНТА
    ОТНОВО МАСИРАНА АТАКА
    СРЕЩУ МАСКВА

    ПО ТВЪРДЕНИЯ
    НА МУСКАЛИТЕ

    НЯКОЛКО СТОТИН ДРОНОВЕ
    ОТНОВО
    ПРАС.КАТ

    МАЦКВА

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ВЕЧЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ ОЧАКВА
    НОВАТА ПОРЦИЯ

    ЕФЕКТНИ ВИДЕО КЛИПОВЕ.

    Коментиран от #72

    17:59 19.06.2026

  • 71 ТЕ СА ГЛАДНИ

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    ЗАТОВА
    НЕ ТРЯБВА ДА СПИРАТ
    ДА СЕ ХРАНЯТ.

    18:00 19.06.2026

  • 72 Мдаа

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Най малко 300 дрона са над Москва и околностите.

    18:03 19.06.2026

  • 73 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Най-добрата гаранция за сигурност за Европа е една толкова бедна и корумпирана страна като Украйна да стои далеч от членство в ЕС.

    18:06 19.06.2026

  • 74 ВКК 531

    1 0 Отговор
    Още една мафия и националисти в ЕС! Просто чудесно!

    18:07 19.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания