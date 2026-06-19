Володимир Зеленски: Най-добрата гаранция за сигурност за Европа е ускореното ни членство в ЕС

На срещата на върха на ЕС, която се провежда в момента в Брюксел, Зеленски заяви пред държавите членки, че Украйна иска войната да приключи до края на годината и ги призова да помогнат на Киев да се подготви за предстоящата зима, като предоставят противовъздушни ракети и гориво, цитира думите му Би Би Си.
Всяка демократична страна в Европа заслужава членство в ЕС, заяви Зеленски, добавяйки: "Украйна го заслужава, защото е платила повече от всяка друга страна за правото си да бъде свободна, независима и... европейска."
Той обаче призна, че не всички страни подкрепят ускореното присъединяване на Киев към ЕС. Унгария поиска подобен текст да бъде премахнат от изявлението на Европейския съвет, публикувано след срещата на върха.
"Най-важната стъпка - знам, че не на всички това се харесва - би могла да бъде ускорен път за присъединяване на Украйна към ЕС", каза Зеленски.
Унгарският премиер Петер Мадяр обяви, че успешно е премахнал споменаването за ускоряване на процеса на присъединяване на Украйна от изявлението си. "Не беше лесно", написа той в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 СССС
16:51 19.06.2026
3 Провинциалист от провинция Тракия
Коментиран от #64
16:52 19.06.2026
4 Архимандрисандрит Бибиян
16:52 19.06.2026
5 1945
16:53 19.06.2026
6 Хи хи
Коментиран от #16
16:53 19.06.2026
7 Луд смех
16:53 19.06.2026
8 Как така
16:53 19.06.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Не Ги познавате укрите, ох не Ги познавате, хахаах
Коментиран от #21
16:54 19.06.2026
10 Баба Гошка
16:54 19.06.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "ФАКТ":Путин стана либерал,та би било добре да се радваш..... А Украйна европейският тоталитарен и колониален съюз след като си затвори четири атомни реактора както ни изнудиха нас..... Страна във война, при това фалирала ,с неясна територия как ще влезе в тоя тоталитарен съюз не знам ..... Ако няма трезвомислещи при вземането на такова решение това значи финал на тоя съюз-Не че ще ми липсва.....
16:55 19.06.2026
12 Б.Джонсън Рошавия
16:55 19.06.2026
13 руската мечка
Коментиран от #49
16:55 19.06.2026
14 Да знайш
16:56 19.06.2026
15 Тома
16:56 19.06.2026
16 1945
До коментар #6 от "Хи хи":Радев каза, че трябва да ги вземем
16:56 19.06.2026
17 Копейка с чалма
Коментиран от #28
16:57 19.06.2026
18 Шумен
16:58 19.06.2026
19 Левски
16:58 19.06.2026
20 123
17:00 19.06.2026
21 Епа и т и смучеш
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Па никой ти не задиря.😃
Коментиран от #36
17:02 19.06.2026
22 Абе фашисти
Коментиран от #25, #42
17:02 19.06.2026
23 Архимандрисандрит Бибиян
17:03 19.06.2026
24 Цирк Кремльивски 😂
17:05 19.06.2026
25 хахаха
До коментар #22 от "Абе фашисти":абе украинците 5та година умират заради европейските ценности и са на финансова издръжка на европа защо да не ги приемат ускорено
Коментиран от #30, #40
17:06 19.06.2026
26 ОЩЕ НЕ МОЕ МИНЕ
😸😸😸
Коментиран от #56
17:06 19.06.2026
27 Z-ахарова
Коментиран от #33
17:06 19.06.2026
28 тпанар, където Западът се е
До коментар #17 от "Копейка с чалма":намесил не можеш да очакваш нещо друго.
Когато СССР отиде в Афганистан инсталираха светско правителство.
САЩ се намесиха и талибаните дойдоха на власт.
В Иран също, преврат, шах, революция и ходжите пак на власт.
Така че улево. И ползвай повече изкуствения интелект, щото естествен нямаш.
Коментиран от #37
17:07 19.06.2026
29 Муцунски
17:08 19.06.2026
30 Еми защо не наистина?
До коментар #25 от "хахаха":Само че как е тръгнало няма да има кого да приемат.
17:08 19.06.2026
31 да бе да
17:09 19.06.2026
32 зелка напушена
е ускореното ни членство в ЕС
да ви разкажем играта така че
даже и прииждащите кафявите пришълци са нищо пред нас
17:09 19.06.2026
33 Z еленко
До коментар #27 от "Z-ахарова":Многосизагубен, тролскапанмиризливиФ.
Коментиран от #45
17:10 19.06.2026
34 Тълкуване
17:11 19.06.2026
35 🤣🤣🤣🤣🤣
17:11 19.06.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Епа и т и смучеш":Не ме бъркай със лгбт прайда на който Си активен ЧЛЕН с широко отворена врата( задна)
17:11 19.06.2026
37 А ГДЕ
До коментар #28 от "тпанар, където Западът се е":СССР?
Коментиран от #47
17:11 19.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 донякъде целта на орбан, А радеви мълчат
17:13 19.06.2026
40 Защото са фашисти
До коментар #25 от "хахаха":За това не става. Айде и цяла Африка и всичките джихадисти да вземат в ЕС.... И какво е това тогава? Европейски? Пакистантски? Чалмамарски? Къв съюз?
Коментиран от #46, #48
17:13 19.06.2026
41 Атина Палада
Коментиран от #59
17:14 19.06.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Абе фашисти":Всички критерии изпълняват , защотоТова е бълещето на всички демокрации намиращи се под диктатура так на едрия капитао
17:14 19.06.2026
43 водопадчо
17:14 19.06.2026
44 Българин не копейка
17:14 19.06.2026
45 Z-ахарова
До коментар #33 от "Z еленко":Ну голубчик погоди, берьом тебя на фронт
17:16 19.06.2026
46 Путлето е приятел с талибаните от
До коментар #40 от "Защото са фашисти":Афганистан и разни чалми разнообразни.
17:16 19.06.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "А ГДЕ":СССР превратился в Россию.
17:17 19.06.2026
48 хахаха
До коментар #40 от "Защото са фашисти":чалмите не са толкова луди че да влизат в западащ съюз
17:18 19.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дръта чанта
Коментиран от #57, #66
17:20 19.06.2026
51 Българският народ подкрепя Украйна !
Рамо до рамо завинаги с нашите братя !
17:20 19.06.2026
52 Да нахраним мypZилките 😉
Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
Родион Малиновски – украинец
Семьон Тимошенко – украинец
Андрей Ерьоменко – украинец
Иван Черняховски – украинец
Кирил Москаленко – украинец
Яков Черевиченко – украинец
Фьодор Костенко – украинец
Филип Голиков – украинец
Константин Рокосовски – поляк
Иван Баграмян – арменец
Ока Городовиков – калмик
Иван Петров – грък
Да завършим с
Йосиф Сталин – грузинец
Кои са руснаците, ве?
Поняли?
Коментиран от #71
17:22 19.06.2026
53 стоян георгиев
17:23 19.06.2026
54 Добри новини
Дронове на украинските въоръжени сили атакуваха влак с гориво в Брянска област. Недостигът на гориво нараства.
17:28 19.06.2026
55 Уникално
17:33 19.06.2026
56 аz СВО Победа 81
До коментар #26 от "ОЩЕ НЕ МОЕ МИНЕ":Един детайл!Резервоарът,на който му хвръкна капака е ударен от безаналоговата зенитна ракета
Панцир 1.
🤣🤣🤣
17:39 19.06.2026
57 Гресирана ватенка
До коментар #50 от "Дръта чанта":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в ЗАЗА 😁😁😁
17:41 19.06.2026
58 последната легенда
17:41 19.06.2026
59 Афродита
До коментар #41 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли от ЕС и НАТО ?
17:42 19.06.2026
60 Боруна Лом
17:42 19.06.2026
61 Маринчев
Та и зеления наркоман: "вземете ни е ЕС. И бързо ни дайте ракети, гориво и каквото трябва, преди зимата." А личната му сметка тиктака, пълни се. И приказките за отговорност за откраднатите милиарди от помощите отшумяват.
17:43 19.06.2026
62 Жълтопаветен гризач
Коментиран от #65
17:46 19.06.2026
63 Дон Корлеоне
17:47 19.06.2026
64 ....
До коментар #3 от "Провинциалист от провинция Тракия":Защо да не се присъединят към ЕС. Украинците са ни помогнали да се освободим от турско робство. Във войските е имало разбира се и други националности като финландци, руснаци, поляци, италианци, руснаци и др., но по-голямата част са били украинци.
17:48 19.06.2026
65 Пак ли?
До коментар #62 от "Жълтопаветен гризач":😂😂😂😂😂
17:50 19.06.2026
66 Оди у Вш.кар.истан
До коментар #50 от "Дръта чанта":Дедова ли ми крепиш в ЕС?
17:52 19.06.2026
67 си пън
17:56 19.06.2026
68 Ликвидацията е на доброто
17:57 19.06.2026
69 Гресирана ватенка
17:57 19.06.2026
70 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
В МОМЕНТА
ОТНОВО МАСИРАНА АТАКА
СРЕЩУ МАСКВА
ПО ТВЪРДЕНИЯ
НА МУСКАЛИТЕ
НЯКОЛКО СТОТИН ДРОНОВЕ
ОТНОВО
ПРАС.КАТ
МАЦКВА
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ВЕЧЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ ОЧАКВА
НОВАТА ПОРЦИЯ
ЕФЕКТНИ ВИДЕО КЛИПОВЕ.
Коментиран от #72
17:59 19.06.2026
71 ТЕ СА ГЛАДНИ
До коментар #52 от "Да нахраним мypZилките 😉":ЗАТОВА
НЕ ТРЯБВА ДА СПИРАТ
ДА СЕ ХРАНЯТ.
18:00 19.06.2026
72 Мдаа
До коментар #70 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Най малко 300 дрона са над Москва и околностите.
18:03 19.06.2026
73 Наблюдател
18:06 19.06.2026
74 ВКК 531
18:07 19.06.2026