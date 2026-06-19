Володимир Зеленски: Най-добрата гаранция за сигурност за Европа е ускореното ни членство в ЕС

На срещата на върха на ЕС, която се провежда в момента в Брюксел, Зеленски заяви пред държавите членки, че Украйна иска войната да приключи до края на годината и ги призова да помогнат на Киев да се подготви за предстоящата зима, като предоставят противовъздушни ракети и гориво, цитира думите му Би Би Си.

Всяка демократична страна в Европа заслужава членство в ЕС, заяви Зеленски, добавяйки: "Украйна го заслужава, защото е платила повече от всяка друга страна за правото си да бъде свободна, независима и... европейска."

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Той обаче призна, че не всички страни подкрепят ускореното присъединяване на Киев към ЕС. Унгария поиска подобен текст да бъде премахнат от изявлението на Европейския съвет, публикувано след срещата на върха.

"Най-важната стъпка - знам, че не на всички това се харесва - би могла да бъде ускорен път за присъединяване на Украйна към ЕС", каза Зеленски.

Унгарският премиер Петер Мадяр обяви, че успешно е премахнал споменаването за ускоряване на процеса на присъединяване на Украйна от изявлението си. "Не беше лесно", написа той в социалните мрежи.