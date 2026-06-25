Брюксел си затваря очите за нарушенията на човешките права в Украйна и продължава да предоставя средства, които се използват за убийства. Това заяви говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

"Същият този Брюксел, който обсъжда въпросите за правата на човека с киевския режим в подобен идиличен тон, отказва да види нарушенията. Напротив, той налива все по-големи суми пари и оръжия в окървавените ръце на властите в Киев - ресурси, които очевидно удрят цивилни граждани от всички националности, възрасти и вероизповедания", коментира Захарова.

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Тя подчерта, че Европейският съюз не вижда връзка между действията си и последствията от тях, като описа настоящата европейска концепция за "права на човека" като напълно откъсната от реалността.

Украйна днес получи първия транш в размер на 3,2 милиарда евро от заема, който е на обща стойност 90 милиарда евро.

"Средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към укрепване на нашата отбранителна способност и социална устойчивост", заяви министър-председателят на страната Юлия Свириденко в Telegram.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства новината, заявявайки, че през последната година партньорите са укрепили икономическите основи на Украйна и са я придвижили по нейния път към Европа.