Мария Захарова: Европа продължава да си затваря очите и предоставя средства на Киев, които се използват за убийства

Брюксел си затваря очите за нарушенията на човешките права в Украйна и продължава да предоставя средства, които се използват за убийства. Това заяви говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.
"Същият този Брюксел, който обсъжда въпросите за правата на човека с киевския режим в подобен идиличен тон, отказва да види нарушенията. Напротив, той налива все по-големи суми пари и оръжия в окървавените ръце на властите в Киев - ресурси, които очевидно удрят цивилни граждани от всички националности, възрасти и вероизповедания", коментира Захарова.
Тя подчерта, че Европейският съюз не вижда връзка между действията си и последствията от тях, като описа настоящата европейска концепция за "права на човека" като напълно откъсната от реалността.
Украйна днес получи първия транш в размер на 3,2 милиарда евро от заема, който е на обща стойност 90 милиарда евро.
"Средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към укрепване на нашата отбранителна способност и социална устойчивост", заяви министър-председателят на страната Юлия Свириденко в Telegram.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства новината, заявявайки, че през последната година партньорите са укрепили икономическите основи на Украйна и са я придвижили по нейния път към Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #11
19:19 25.06.2026
2 Ганчев
19:19 25.06.2026
3 Бай Ганьо
19:19 25.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #14
19:19 25.06.2026
5 Берлинер цайтунг
Коментиран от #22, #58
19:20 25.06.2026
6 Баба Ванка от руската разведка
Марш ма скучубро проскубана 😄
19:20 25.06.2026
7 В Москва са в несвяст
19:21 25.06.2026
8 Белия Бим, черното ухо
Коментиран от #15
19:21 25.06.2026
9 Mopдор трябва да бъде разрушен !
Европа има интерес от РФ да остане московия и още 20-25 Републики, които да получат свобода и независимост от московските поробители.
19:22 25.06.2026
10 Ко стаа бе руски боклуци?
19:22 25.06.2026
11 Весели картинки
До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":В кой клас си мойто дете, повече емотикончета нямаше ли, да добавиш?
19:23 25.06.2026
12 Волгин
19:23 25.06.2026
13 Майко мила
19:23 25.06.2026
14 Респект
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Браво ! Истински българин !
Заслужава адмирации.
19:24 25.06.2026
15 Руснак без крак...
До коментар #8 от "Белия Бим, черното ухо":"...братя руси..."
Кви братя са ни тия узкоглази Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И,
да пукнат !!!
19:24 25.06.2026
16 Природа
19:25 25.06.2026
17 Кажи честно ... 🤣
19:25 25.06.2026
18 Нормално
19:26 25.06.2026
19 На алкохолички
19:27 25.06.2026
20 Луганск
Електричество, това е атомна електроцентрала, която е построена благодарение на руските технологии, работата на руските учени и специалисти!! Предлагам ви да използвате електричеството на електроцентралите, които англосаксонците и евреите са ви построили, ако намерите такива)) Вие сте жалки и смешни, а Русия е велика и вечна!))
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #28, #35, #36, #47, #53, #63
19:27 25.06.2026
21 Ама разбира се, че ще ви убиват
19:28 25.06.2026
22 Хаха
До коментар #5 от "Берлинер цайтунг":Ти още малко ще я изкараш, че е жълтопаветна.
19:28 25.06.2026
23 Пепи Волгата
19:28 25.06.2026
24 Маша Захарова, говорител МИД
19:29 25.06.2026
25 Луганск
Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #30, #33, #34, #57, #65
19:29 25.06.2026
26 Маро
19:29 25.06.2026
27 Александър Лунин ветеран от СВО
Да ви звучи познато?
19:29 25.06.2026
28 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #20 от "Луганск":Няма руски технологии ! Всичко е крадено от Запада.
Московия е една noмийнa ямa, от където изпълзяват само червеи и гадини!
19:30 25.06.2026
29 Марчето пак е била в изтрезвителя
19:31 25.06.2026
30 Руснак без крак...
До коментар #25 от "Луганск":Ти си мизерен pycский ПETУШОК, зажаднял за украински 🍌
19:31 25.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пора
19:31 25.06.2026
33 Чиба, nocepko !
До коментар #25 от "Луганск":Ти си един обикновен nigepaZ бляg!
19:32 25.06.2026
34 Бай Ганьо
До коментар #25 от "Луганск":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!
19:32 25.06.2026
35 Ще здравее тя...
До коментар #20 от "Луганск":Ядрени електроцентрали има по цял свят. Арева, Уестингхаус, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Toshiba Energy Systems Solutions и Росатом ги правят за пари. Нашият АЕЦ сме си го платили до цент.
19:32 25.06.2026
36 Стига
До коментар #20 от "Луганск":Гълта, почни да плюеш
19:34 25.06.2026
37 Същата ТАЗИ
19:34 25.06.2026
38 Владимир Путин, президент
Коментиран от #42
19:36 25.06.2026
39 Z-ахарова
19:38 25.06.2026
40 Майор Деянов, на всеки километър
Mapш от Украйна pyccкие баклуци и убийствата ще спрат ☝️
19:40 25.06.2026
41 Боби
19:40 25.06.2026
42 Каквото
До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":иска да прави, щом е гласувал за късото
19:40 25.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бъдеще
Коментиран от #50
19:41 25.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 У ДРИ БАЦЕ
НО МЪРСИ!!!
19:44 25.06.2026
47 оня с коня
До коментар #20 от "Луганск":Абе Пиздюхин,на какъв Украинец се правиш след като Паспортът ти е Руски и там пише че си слуга на Путин доживотно?Въпросът е ЩО ЩЕШ тука в бълг. Сайт,а не си на Фронта?
19:46 25.06.2026
48 Йода
19:46 25.06.2026
49 Андрей Чикатило, руснак
Престъпление е да го оставиш жив ☝️😄
19:47 25.06.2026
50 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #44 от "Бъдеще":Па то мякащите пен ДЕЛ монголья отдавна стягат... Гевреко! Ееееедехееее
Сичко Без- аналогово дека имаше Педофило..го пробваха и...13 год мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС,.. барабар със редовната армия Оризо-Гризачи на ядрената С Корея!
Ееееедехееее
У ЙЛО Пен ДЕЛАРИНА... УЙДЕ
Ееееедехееее
19:49 25.06.2026
51 Затваря очи
20:01 25.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Не е добра сделка
До коментар #20 от "Луганск":Да знаеш . 45 години комунизъм за една ядрена централа. Която апропо е платена
Коментиран от #69
20:01 25.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Архимандрисандрит Бибиян
20:03 25.06.2026
57 Вземи се събуди
До коментар #25 от "Луганск":Много глупости сънуваш .
20:03 25.06.2026
58 Дано
До коментар #5 от "Берлинер цайтунг":Утре се събудиш до нея .....
20:10 25.06.2026
59 Да бе
20:10 25.06.2026
60 Адрес 4000
Само ги денацифицирате
Както е тръгнало Украйна ще ви Денац...Дезинфекцира Северноазиатската сатрапия
Егaти наглите нищожествa
20:11 25.06.2026
61 Муня
20:12 25.06.2026
62 Това е жалкото за Европа
20:13 25.06.2026
63 Буден
До коментар #20 от "Луганск":Жалък боклук - това си ти. Също и национален предател и робска душа.
20:14 25.06.2026
64 Захарова
20:16 25.06.2026
65 Бре
До коментар #25 от "Луганск":Ти не си в ред. Твърдо не.
20:17 25.06.2026
66 На живо
20:19 25.06.2026
67 Луганск
20:20 25.06.2026
68 Дик диверсанта
20:22 25.06.2026
69 Хаха
До коментар #53 от "Не е добра сделка":Я пак.... "само" една атомна централа ли!?
С помощта на СССР са построени стотици язовири, тецове, вецове, два нефтохима, химически заводи, колко граждански, бойни самолети са ни подарили буквално и всякакви оръжия, произвеждани по техен лиценз!?
Благодарение на тях бяхме включени в сосмическата програма Интеркосмос и изпратихме двама космовавти в открития космос, нещо немислимо за 37 години "преход" и близо 20 членство в ЕССР...
Смешен си!
20:23 25.06.2026
70 Муня
20:25 25.06.2026
71 Жоро
20:26 25.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Бай Араб
20:28 25.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Путин унизен и с пълен памперс
Украинските сили издигнаха националното знаме над Кинбурнската коса в Николаевска област, след като руските войски бяха принудени да изоставят позициите си.
Косата беше окупирана от 2022 г.
Коментиран от #81
20:29 25.06.2026
77 Наздряве Маша
20:32 25.06.2026
78 ЗАХАРОВА
ЛИЦАТА НА КРЕМЪСКИЯ БАРДАК
НЯМА ТАКЪВ РЕЗИЛ .
ЗА БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД
БЕЗ КОМЕНТАР.
20:34 25.06.2026
79 Дика
20:35 25.06.2026
80 Муня
20:35 25.06.2026
81 ИМА СНИМКИ
До коментар #76 от "Путин унизен и с пълен памперс":ПОРЕДНА ГАВРА
СЪС ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.
ПУТИН СЕ ОКАЗА
ГОЛЯМ ШУШЛЯК.
ШЛЯПАТ ГО ОТВСЯКЪДЕ.
20:35 25.06.2026