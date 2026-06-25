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Мария Захарова: Европа продължава да си затваря очите и предоставя средства на Киев, които се използват за убийства
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Европа продължава да си затваря очите и предоставя средства на Киев, които се използват за убийства

25 Юни, 2026 19:17 1 082 81

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • юлия свириденко-
  • мария захарова

Украйна днес получи първия транш в размер на 3,2 милиарда евро от заема, който е на обща стойност 90 милиарда евро

Мария Захарова: Европа продължава да си затваря очите и предоставя средства на Киев, които се използват за убийства - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Брюксел си затваря очите за нарушенията на човешките права в Украйна и продължава да предоставя средства, които се използват за убийства. Това заяви говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

"Същият този Брюксел, който обсъжда въпросите за правата на човека с киевския режим в подобен идиличен тон, отказва да види нарушенията. Напротив, той налива все по-големи суми пари и оръжия в окървавените ръце на властите в Киев - ресурси, които очевидно удрят цивилни граждани от всички националности, възрасти и вероизповедания", коментира Захарова.

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Тя подчерта, че Европейският съюз не вижда връзка между действията си и последствията от тях, като описа настоящата европейска концепция за "права на човека" като напълно откъсната от реалността.

Украйна днес получи първия транш в размер на 3,2 милиарда евро от заема, който е на обща стойност 90 милиарда евро.

"Средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към укрепване на нашата отбранителна способност и социална устойчивост", заяви министър-председателят на страната Юлия Свириденко в Telegram.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства новината, заявявайки, че през последната година партньорите са укрепили икономическите основи на Украйна и са я придвижили по нейния път към Европа.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клоуна пусин 🤡💩

    33 11 Отговор
    Путин 💩 говори за растящото благосъстояние на руснаците и намаляващата бедност, а погледът на финансовия министър е безценен. 👌 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    19:19 25.06.2026

  • 2 Ганчев

    45 18 Отговор
    Ракети и бомби ще ви падат по главите докато и последният останал жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    19:19 25.06.2026

  • 3 Бай Ганьо

    46 14 Отговор
    Значи да разбираме,че само Русия има право да убива!

    19:19 25.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 29 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна в Самоков.

    Коментиран от #14

    19:19 25.06.2026

  • 5 Берлинер цайтунг

    11 20 Отговор
    Умна, Красива и Работлива, както винаги!

    Коментиран от #22, #58

    19:20 25.06.2026

  • 6 Баба Ванка от руската разведка

    38 14 Отговор
    То щото Русия сади цветя и рози в Украйна.
    Марш ма скучубро проскубана 😄

    19:20 25.06.2026

  • 7 В Москва са в несвяст

    35 10 Отговор
    Начело с Путлето.

    19:21 25.06.2026

  • 8 Белия Бим, черното ухо

    10 22 Отговор
    Безумието продължава. Това са пари за убийства на нашите братя руси и украинци.

    Коментиран от #15

    19:21 25.06.2026

  • 9 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    24 11 Отговор
    Е не, точно защото не си затвори този път очите помага на Украйна за да се унищожи Злото.
    Европа има интерес от РФ да остане московия и още 20-25 Републики, които да получат свобода и независимост от московските поробители.

    19:22 25.06.2026

  • 10 Ко стаа бе руски боклуци?

    26 9 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?

    19:22 25.06.2026

  • 11 Весели картинки

    6 20 Отговор

    До коментар #1 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    В кой клас си мойто дете, повече емотикончета нямаше ли, да добавиш?

    19:23 25.06.2026

  • 12 Волгин

    31 4 Отговор
    А не бе, ще ви гледа вие как ги убивате и ще стоят с кръстени ръце. Каквото повикало такова се обадило.

    19:23 25.06.2026

  • 13 Майко мила

    28 8 Отговор
    Колко е жалка и безпомощна.

    19:23 25.06.2026

  • 14 Респект

    10 14 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Браво ! Истински българин !
    Заслужава адмирации.

    19:24 25.06.2026

  • 15 Руснак без крак...

    24 11 Отговор

    До коментар #8 от "Белия Бим, черното ухо":

    "...братя руси..."

    Кви братя са ни тия узкоглази Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И,
    да пукнат !!!

    19:24 25.06.2026

  • 16 Природа

    15 7 Отговор
    Времето на кукувиците мина, ред е на светулките

    19:25 25.06.2026

  • 17 Кажи честно ... 🤣

    18 8 Отговор
    Наша маша-алакаша като призова приятелите да помагат с недостига на бензин, колко туби получи от "80% русофили" ? 🤣🤣🤣

    19:25 25.06.2026

  • 18 Нормално

    21 4 Отговор
    Северна Корея и Иран също дават оръжия на Русия, а Китай им дава чипове.

    19:26 25.06.2026

  • 19 На алкохолички

    21 7 Отговор
    нямам доверие. Готови са на всичко за бутилка водка.

    19:27 25.06.2026

  • 20 Луганск

    6 25 Отговор
    Еврогеи и русофоби, въпреки че това е едно и също нещо, мозъкът ви, ако има такъв, не кипи от осъзнаването, че пишете лъжите си и изобщо живеете, само благодарение на Русия?

    Електричество, това е атомна електроцентрала, която е построена благодарение на руските технологии, работата на руските учени и специалисти!! Предлагам ви да използвате електричеството на електроцентралите, които англосаксонците и евреите са ви построили, ако намерите такива)) Вие сте жалки и смешни, а Русия е велика и вечна!))

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #28, #35, #36, #47, #53, #63

    19:27 25.06.2026

  • 21 Ама разбира се, че ще ви убиват

    25 6 Отговор
    Вие не започнахте ли първи? Прибирайте си мършата към Русия и няма да ви убиват.

    19:28 25.06.2026

  • 22 Хаха

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Берлинер цайтунг":

    Ти още малко ще я изкараш, че е жълтопаветна.

    19:28 25.06.2026

  • 23 Пепи Волгата

    19 3 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    19:28 25.06.2026

  • 24 Маша Захарова, говорител МИД

    14 6 Отговор
    Мужчина съм, това е.... ☝️😄

    19:29 25.06.2026

  • 25 Луганск

    4 23 Отговор
    Аз съм украинец, въпреки че няма такава националност, затова съм руснак! Живея в Луганска народна република, в Русия!

    Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #30, #33, #34, #57, #65

    19:29 25.06.2026

  • 26 Маро

    18 5 Отговор
    Бегайте от украйна че ще уригате на украински ку реве бая време!

    19:29 25.06.2026

  • 27 Александър Лунин ветеран от СВО

    18 6 Отговор
    "Армията ще обърне оръжието срещу Кремъл"!
    Да ви звучи познато?

    19:29 25.06.2026

  • 28 РФ е един огромен КЕН eф !

    21 8 Отговор

    До коментар #20 от "Луганск":

    Няма руски технологии ! Всичко е крадено от Запада.
    Московия е една noмийнa ямa, от където изпълзяват само червеи и гадини!

    19:30 25.06.2026

  • 29 Марчето пак е била в изтрезвителя

    17 5 Отговор
    Ама явно е недолекувана.

    19:31 25.06.2026

  • 30 Руснак без крак...

    18 5 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    Ти си мизерен pycский ПETУШОК, зажаднял за украински 🍌

    19:31 25.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пора

    15 4 Отговор
    Путинова русия умря.

    19:31 25.06.2026

  • 33 Чиба, nocepko !

    17 1 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    Ти си един обикновен nigepaZ бляg!

    19:32 25.06.2026

  • 34 Бай Ганьо

    18 3 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:32 25.06.2026

  • 35 Ще здравее тя...

    15 5 Отговор

    До коментар #20 от "Луганск":

    Ядрени електроцентрали има по цял свят. Арева, Уестингхаус, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Toshiba Energy Systems Solutions и Росатом ги правят за пари. Нашият АЕЦ сме си го платили до цент.

    19:32 25.06.2026

  • 36 Стига

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Луганск":

    Гълта, почни да плюеш

    19:34 25.06.2026

  • 37 Същата ТАЗИ

    15 4 Отговор
    е неадекватна

    19:34 25.06.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    16 1 Отговор
    Гледам, чета коментарите и долавям че за руснака е по-добре да умре на фронта, наместо чете коментарите за Русия 😄

    Коментиран от #42

    19:36 25.06.2026

  • 39 Z-ахарова

    12 4 Отговор
    Много съм нагла, нали!?

    19:38 25.06.2026

  • 40 Майор Деянов, на всеки километър

    14 2 Отговор
    "...които се използват за убийства..."

    Mapш от Украйна pyccкие баклуци и убийствата ще спрат ☝️

    19:40 25.06.2026

  • 41 Боби

    12 4 Отговор
    Тази буква е много нахална и безочлива те вече 4 г ги бомбата срутиха Масаро градове и убиха толкова много хора жени деца и сега говори щото Украйна им бомби техните градове е да гледа ли

    19:40 25.06.2026

  • 42 Каквото

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":

    иска да прави, щом е гласувал за късото

    19:40 25.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бъдеще

    3 10 Отговор
    Стига сте ревали, а се стягайте и започвайте да воювате сериозно. ВЕрно станахте за смях... Кво ги жалите укрите? Положението стана или вие, или те. Избирайте!

    Коментиран от #50

    19:41 25.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 У ДРИ БАЦЕ

    10 2 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!

    НО МЪРСИ!!!

    19:44 25.06.2026

  • 47 оня с коня

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "Луганск":

    Абе Пиздюхин,на какъв Украинец се правиш след като Паспортът ти е Руски и там пише че си слуга на Путин доживотно?Въпросът е ЩО ЩЕШ тука в бълг. Сайт,а не си на Фронта?

    19:46 25.06.2026

  • 48 Йода

    11 3 Отговор
    Руската шизофрения край няма.

    19:46 25.06.2026

  • 49 Андрей Чикатило, руснак

    14 3 Отговор
    Да убиеш руснак не е престъпление !!!
    Престъпление е да го оставиш жив ☝️😄

    19:47 25.06.2026

  • 50 Ту пой, ДА? ))))

    8 2 Отговор

    До коментар #44 от "Бъдеще":

    Па то мякащите пен ДЕЛ монголья отдавна стягат... Гевреко! Ееееедехееее
    Сичко Без- аналогово дека имаше Педофило..го пробваха и...13 год мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС,.. барабар със редовната армия Оризо-Гризачи на ядрената С Корея!
    Ееееедехееее
    У ЙЛО Пен ДЕЛАРИНА... УЙДЕ
    Ееееедехееее

    19:49 25.06.2026

  • 51 Затваря очи

    6 1 Отговор
    пък не отваря глътка....

    20:01 25.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Не е добра сделка

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Луганск":

    Да знаеш . 45 години комунизъм за една ядрена централа. Която апропо е платена

    Коментиран от #69

    20:01 25.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Архимандрисандрит Бибиян

    4 1 Отговор
    И на таа че им дойде сметката,шо очен фиркает! А ка знаеме сички жаращи бат Пундю ги сака озъбени на линии соприкосновения! Внетен ли сме?

    20:03 25.06.2026

  • 57 Вземи се събуди

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    Много глупости сънуваш .

    20:03 25.06.2026

  • 58 Дано

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Берлинер цайтунг":

    Утре се събудиш до нея .....

    20:10 25.06.2026

  • 59 Да бе

    5 2 Отговор
    Сатрапите седнали да говорят за права...

    20:10 25.06.2026

  • 60 Адрес 4000

    6 1 Отговор
    А Москалите не убивате хора нали
    Само ги денацифицирате
    Както е тръгнало Украйна ще ви Денац...Дезинфекцира Северноазиатската сатрапия
    Егaти наглите нищожествa

    20:11 25.06.2026

  • 61 Муня

    8 1 Отговор
    Украинците извършват убийства, а руснаците ефтаназия ли правят? Зеленски идва и ще ти потърси сметка за глyпостите които говориш, а Русия от втарая в Украйна, ще стане втарая в Русия!

    20:12 25.06.2026

  • 62 Това е жалкото за Европа

    2 6 Отговор
    Стигна дъното да спонсорира тероризъм!

    20:13 25.06.2026

  • 63 Буден

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Луганск":

    Жалък боклук - това си ти. Също и национален предател и робска душа.

    20:14 25.06.2026

  • 64 Захарова

    5 1 Отговор
    Копей стягайте мешките и на фронту ,победа будет за вами,иначе по кофите

    20:16 25.06.2026

  • 65 Бре

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    Ти не си в ред. Твърдо не.

    20:17 25.06.2026

  • 66 На живо

    4 1 Отговор
    тая е като крава - толкова дебела и толкова умна. И да, вярно е Украйна нападна Русия.

    20:19 25.06.2026

  • 67 Луганск

    2 1 Отговор
    Вчера ми оперираха хемо. Роидите ,може ли някоя копейка да каже от опит колко дни ще ми трябват за да мога пак да го поемам

    20:20 25.06.2026

  • 68 Дик диверсанта

    3 2 Отговор
    Убийствата на орки не се считат за убийства в истинския смисъл на думата, защото орките не са хора.

    20:22 25.06.2026

  • 69 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Не е добра сделка":

    Я пак.... "само" една атомна централа ли!?
    С помощта на СССР са построени стотици язовири, тецове, вецове, два нефтохима, химически заводи, колко граждански, бойни самолети са ни подарили буквално и всякакви оръжия, произвеждани по техен лиценз!?
    Благодарение на тях бяхме включени в сосмическата програма Интеркосмос и изпратихме двама космовавти в открития космос, нещо немислимо за 37 години "преход" и близо 20 членство в ЕССР...
    Смешен си!

    20:23 25.06.2026

  • 70 Муня

    1 1 Отговор
    Разбраме, че укpите са от по качествен матpял, а вие не ставате! Спестете си още един млн. пияндeта и се прибирайте дома!

    20:25 25.06.2026

  • 71 Жоро

    1 1 Отговор
    На кой му пука за руслямията? Светът ще стане по-добър без московската кочина.

    20:26 25.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Ами ако не се предадете ще бъдете до крак.

    20:28 25.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Путин унизен и с пълен памперс

    2 1 Отговор
    🇺🇦 УКРАЙНА ИЗДИГНА ЗНАМЕТО СИ НА КИНБУРНСКАТА КОСА — РУСКИТЕ ОКУПАТОРИ СА ПРИНУДЕНИ ДА БЯГАТ

    Украинските сили издигнаха националното знаме над Кинбурнската коса в Николаевска област, след като руските войски бяха принудени да изоставят позициите си.

    Косата беше окупирана от 2022 г.

    Коментиран от #81

    20:29 25.06.2026

  • 77 Наздряве Маша

    2 0 Отговор
    Как е... има ли железни птици из масква?

    20:32 25.06.2026

  • 78 ЗАХАРОВА

    3 0 Отговор
    ЛАВРОВ МЕНДЕЛ И ПЕСКОВ .

    ЛИЦАТА НА КРЕМЪСКИЯ БАРДАК

    НЯМА ТАКЪВ РЕЗИЛ .

    ЗА БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД

    БЕЗ КОМЕНТАР.

    20:34 25.06.2026

  • 79 Дика

    3 0 Отговор
    Марийке, каквото посяхте предните 4 години, тепърва това ще жъните. Гледай там да не свърши и водката, че тогава сами трябва да се гръмнете.

    20:35 25.06.2026

  • 80 Муня

    2 0 Отговор
    Тая като и слушам стила, е била на инструктаж при Медведев, а накрая като и е разбъркал мислите, сигурно и е бpъкнал и в матрицата!

    20:35 25.06.2026

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    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Путин унизен и с пълен памперс":

    ПОРЕДНА ГАВРА

    СЪС ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    ПУТИН СЕ ОКАЗА
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ШЛЯПАТ ГО ОТВСЯКЪДЕ.

    20:35 25.06.2026

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