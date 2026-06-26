Разминаване в позициите! Лавров опроверга Рубио, Москва иска яснота относно ролята на САЩ като посредник

Руският външен министър Сергей Лавров призова за "изясняване" на ролята на САЩ в опитите за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В писмени отговори на въпроси на медиите Лавров засили спора с американския държавен секретар Марко Рубио относно това дали президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп са постигнали разбирателство по основните линии на мирно споразумение, когато се срещнаха в Аляска миналата година.
Русия твърди, че наистина е имало такова разбирателство, което често нарича "духът на Анкоридж".
Но Рубио, говорейки вчера пред репортери, отрече, че е било постигнато каквото и да е споразумение.
"В Аляска имаше предложение, но нямаше споразумение в Аляска. Ако имаше споразумение, щяхме да имаме край на войната", заяви Рубио.
В отговор Лавров изложи най-подробната досега версия за това, което се е случило на срещата на върха през август миналата година.
Той каза, че Путин е прегледал поредица от предложения на САЩ, които пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф беше донесъл в Москва няколко дни по-рано, изброявайки ги точка по точка и уточнявайки с Уиткоф – който беше присъствал на срещата на върха заедно с Тръмп и Рубио – дали той, Путин, ги е отбелязал правилно.
Лавров, който също беше на срещата, каза, че Уиткоф всеки път е отговарял утвърдително.
"Ето защо, когато моят колега г-н Рубио казва, че в Аляска е имало само предложения, но не и споразумение, това повдига въпроса за това какво всъщност разбираме под "споразумение", каза Лавров. "Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата страна е изразила съгласие с тези предложения, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно", цитира ТАСС казаното от Лавров.
Той добави, че "цялата ситуация" около ролята на САЩ трябва да бъде изяснена, посочва Ройтерс.
Критичните коментари на Лавров и други руски официални лица през тази седмица сочат промяна в оценката на Москва за усилията на Вашингтон да сложи край на войната в Украйна, които са в застой, откакто САЩ и Израел започнаха война срещу Иран през февруари, пояснява Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Адрес 4000
И демента Доньо ще го направи
Коментиран от #7, #37
15:35 26.06.2026
2 Кокиче
Украйна Погроми Русия Сама
Коментиран от #10
15:35 26.06.2026
3 Златната Тоалетна
Русия губи във всяко едно отношение
А Руският народ ползва Външни тоалетни!!!!
Коментиран от #6
15:36 26.06.2026
4 шеломов вова
15:40 26.06.2026
5 Kaлпазанин
15:40 26.06.2026
6 Ето, това е джендърска прооаганда
До коментар #3 от "Златната Тоалетна":Да обърнеш нещата наобратно. Самият УНИАН написа за златните тоалетни на укр. елит. Даже показаха снимки и видео.
15:41 26.06.2026
7 Демек
До коментар #1 от "Адрес 4000":Си много тъп
15:42 26.06.2026
8 А Дъртата Педофилия дали е разбрал
Коментиран от #14
15:42 26.06.2026
9 Смешник
15:43 26.06.2026
10 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Кокиче":Украйна е пълен капут зеленасал червей
15:44 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пуси
15:45 26.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЗеленПдфил
До коментар #8 от "А Дъртата Педофилия дали е разбрал":Разбрах, че Киев гори и съобщих на украинците да се крият в бункери, метро, мазетата, хизбите, подвалите.
15:46 26.06.2026
15 Читател
15:46 26.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Страх
управлява войната на Киев с Русия.
Мале вече 20 пъти се трие, страх или цензура
Коментиран от #18, #19, #21, #26, #28, #35
15:48 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 От сайта на компанията, бе!
До коментар #17 от "Страх":"Американската компания Палантир технолоджис, известна със софтуера си за изкуствен интелект, използван от армията на САЩ, имиграционните служби и полицията в Ню Йорк, публикува обобщение на ключовите идеи от книгата "ТЕХНОЛОГИЧНАТА РЕПУБЛИКА" на главния си изпълнителен директор Алекс Карп (на снимката) и съавтора му Николас Замиска.
Публикацията в социалната мрежа X съдържа 22 основни точки, които очертават визията на компанията за бъдещето на Запада, технологиите и сигурността.
В изявлението се подчертава, че "способността на свободните и демократични общества да надделяват, изисква нещо повече от морални аргументи - ТЯ ИЗИСКВА ТВЪРДА СИЛА (защо, бе?!), а твърдата сила в този век ще бъде изградена върху софтуер". (!?)
Сред 22-те точки, публикувани от Палантир, се открояват следните тези ...
15:51 26.06.2026
20 Без име
Коментиран от #22, #31, #38
15:52 26.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тома
Коментиран от #29
15:55 26.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Айляк
Рашките ще поизчакат малко и сами ще си развържат ръцете.
И тогава Зеле не го виждам, ще плаща с лихвите.
Зеленият фюрер да оди да плаши гаргите с тия умрели дрончета.
През ВСВ с десанта в Нормандия краварите се появяват на хоризонта, когато усещат, че рашките могат и да подминат Берлин.
Сега историята нищо чудно да се повтори, само че вместо Берлин, Киев. Близичко е
Но този ще е добре ФАЩ много да внимават, защото всички по света вече знаят, че те не са посредници за мир, а създатели на военни конфликти.
15:56 26.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 щом го имат
До коментар #23 от "Тома":да го показват и от кога САЩ ще решават за Донбас Зеленски каза не територии няма да предаваме противоконституционно е.
15:58 26.06.2026
30 Глу пи
До коментар #28 от "Цензура ли, що ли":трай там
15:58 26.06.2026
31 Мусорчик
До коментар #20 от "Без име":Коги?
15:59 26.06.2026
32 оня с коня
Коментиран от #34
15:59 26.06.2026
33 Да пишеш глупости
До коментар #26 от "Глу пи славчо":Можеш колкото си искаш.
но истината свети.
И винаги всичко става ясно
а лъжците срам нямат, щот са слабоумни
и хора с дислексия - неврологично заболяване, ако не знаеш.
Чети повече и с разбиране, бе!
16:01 26.06.2026
34 Без име
До коментар #32 от "оня с коня":За толкова ти стига.
Коментиран от #36
16:01 26.06.2026
35 Затова и преговорите
До коментар #17 от "Страх":се закучиха!
Заради Ардификъл интелиджънса,
на който не му пука за човеците.
16:03 26.06.2026
36 оня с коня
До коментар #34 от "Без име":Защо нямаш име- ти Ко0пеуе ли си?А ако е така как се осмеляваш да ме заговаряш?
16:08 26.06.2026
37 баба Ванга
До коментар #1 от "Адрес 4000":Русия ще пребъде..а за укройна дори не е чувала..
16:18 26.06.2026
38 Кога Украйна ще капитулира?
До коментар #20 от "Без име":Преди или след като Путин пуkне?
16:19 26.06.2026
39 Хахахаха
16:21 26.06.2026