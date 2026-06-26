Разминаване в позициите! Лавров опроверга Рубио, Москва иска яснота относно ролята на САЩ като посредник

Руският външен министър Сергей Лавров призова за "изясняване" на ролята на САЩ в опитите за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмени отговори на въпроси на медиите Лавров засили спора с американския държавен секретар Марко Рубио относно това дали президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп са постигнали разбирателство по основните линии на мирно споразумение, когато се срещнаха в Аляска миналата година.

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Русия твърди, че наистина е имало такова разбирателство, което често нарича "духът на Анкоридж".

Но Рубио, говорейки вчера пред репортери, отрече, че е било постигнато каквото и да е споразумение.

"В Аляска имаше предложение, но нямаше споразумение в Аляска. Ако имаше споразумение, щяхме да имаме край на войната", заяви Рубио.

В отговор Лавров изложи най-подробната досега версия за това, което се е случило на срещата на върха през август миналата година.

Той каза, че Путин е прегледал поредица от предложения на САЩ, които пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф беше донесъл в Москва няколко дни по-рано, изброявайки ги точка по точка и уточнявайки с Уиткоф – който беше присъствал на срещата на върха заедно с Тръмп и Рубио – дали той, Путин, ги е отбелязал правилно.

Лавров, който също беше на срещата, каза, че Уиткоф всеки път е отговарял утвърдително.

"Ето защо, когато моят колега г-н Рубио казва, че в Аляска е имало само предложения, но не и споразумение, това повдига въпроса за това какво всъщност разбираме под "споразумение", каза Лавров. "Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата страна е изразила съгласие с тези предложения, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно", цитира ТАСС казаното от Лавров.

Той добави, че "цялата ситуация" около ролята на САЩ трябва да бъде изяснена, посочва Ройтерс.

Критичните коментари на Лавров и други руски официални лица през тази седмица сочат промяна в оценката на Москва за усилията на Вашингтон да сложи край на войната в Украйна, които са в застой, откакто САЩ и Израел започнаха война срещу Иран през февруари, пояснява Ройтерс.