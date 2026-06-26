Новини
Свят »
Русия »
Разминаване в позициите! Лавров опроверга Рубио, Москва иска яснота относно ролята на САЩ като посредник
  Тема: Украйна

Разминаване в позициите! Лавров опроверга Рубио, Москва иска яснота относно ролята на САЩ като посредник

26 Юни, 2026 15:32 1 025 39

  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • марко рубио-
  • сергей лавров-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Критичните коментари на Сергей Лавров и други руски официални лица през тази седмица сочат промяна в оценката на Москва за усилията на Вашингтон да сложи край на войната в Украйна, които са в застой

Разминаване в позициите! Лавров опроверга Рубио, Москва иска яснота относно ролята на САЩ като посредник - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров призова за "изясняване" на ролята на САЩ в опитите за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмени отговори на въпроси на медиите Лавров засили спора с американския държавен секретар Марко Рубио относно това дали президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп са постигнали разбирателство по основните линии на мирно споразумение, когато се срещнаха в Аляска миналата година.

Още новини от Украйна

Русия твърди, че наистина е имало такова разбирателство, което често нарича "духът на Анкоридж".

Но Рубио, говорейки вчера пред репортери, отрече, че е било постигнато каквото и да е споразумение.

"В Аляска имаше предложение, но нямаше споразумение в Аляска. Ако имаше споразумение, щяхме да имаме край на войната", заяви Рубио.

В отговор Лавров изложи най-подробната досега версия за това, което се е случило на срещата на върха през август миналата година.

Той каза, че Путин е прегледал поредица от предложения на САЩ, които пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф беше донесъл в Москва няколко дни по-рано, изброявайки ги точка по точка и уточнявайки с Уиткоф – който беше присъствал на срещата на върха заедно с Тръмп и Рубио – дали той, Путин, ги е отбелязал правилно.

Лавров, който също беше на срещата, каза, че Уиткоф всеки път е отговарял утвърдително.

"Ето защо, когато моят колега г-н Рубио казва, че в Аляска е имало само предложения, но не и споразумение, това повдига въпроса за това какво всъщност разбираме под "споразумение", каза Лавров. "Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата страна е изразила съгласие с тези предложения, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно", цитира ТАСС казаното от Лавров.

Той добави, че "цялата ситуация" около ролята на САЩ трябва да бъде изяснена, посочва Ройтерс.

Критичните коментари на Лавров и други руски официални лица през тази седмица сочат промяна в оценката на Москва за усилията на Вашингтон да сложи край на войната в Украйна, които са в застой, откакто САЩ и Израел започнаха война срещу Иран през февруари, пояснява Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Адрес 4000

    10 10 Отговор
    Демек москалите лазят пред тръмп и се молят да ги спаси
    И демента Доньо ще го направи

    Коментиран от #7, #37

    15:35 26.06.2026

  • 2 Кокиче

    9 12 Отговор
    Няма смисъл от САЩ
    Украйна Погроми Русия Сама

    Коментиран от #10

    15:35 26.06.2026

  • 3 Златната Тоалетна

    9 11 Отговор
    Докато Путин Фекализира златната си тоалетна
    Русия губи във всяко едно отношение
    А Руският народ ползва Външни тоалетни!!!!

    Коментиран от #6

    15:36 26.06.2026

  • 4 шеломов вова

    4 4 Отговор
    вярвам му.Има честни очи.

    15:40 26.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Говедо никога не може да бъде посредник ,то първо мисло за себе си ,разпалва конфликти отслабени от тях ги напада и поробва

    15:40 26.06.2026

  • 6 Ето, това е джендърска прооаганда

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Златната Тоалетна":

    Да обърнеш нещата наобратно. Самият УНИАН написа за златните тоалетни на укр. елит. Даже показаха снимки и видео.

    15:41 26.06.2026

  • 7 Демек

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Адрес 4000":

    Си много тъп

    15:42 26.06.2026

  • 8 А Дъртата Педофилия дали е разбрал

    6 6 Отговор
    Че Москва скоро ще изчезне??

    Коментиран от #14

    15:42 26.06.2026

  • 9 Смешник

    4 4 Отговор
    САЩ не са посредник Те са си баш участник във войната продавайки оръжия и ценна разузнавателна информация на фашисткия режим в Киев Марко Рубио преди известно време го беше казал пред сената

    15:43 26.06.2026

  • 10 Ха ХаХа

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кокиче":

    Украйна е пълен капут зеленасал червей

    15:44 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пуси

    5 6 Отговор
    Бате Дони, Зельо ме бие!

    15:45 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЗеленПдфил

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "А Дъртата Педофилия дали е разбрал":

    Разбрах, че Киев гори и съобщих на украинците да се крият в бункери, метро, мазетата, хизбите, подвалите.

    15:46 26.06.2026

  • 15 Читател

    4 3 Отговор
    Какъв посредник са сащинистоте като са страна в конфликта както винаги.

    15:46 26.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Страх

    2 1 Отговор
    Изкуственият интелект
    управлява войната на Киев с Русия.
    Мале вече 20 пъти се трие, страх или цензура

    Коментиран от #18, #19, #21, #26, #28, #35

    15:48 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 От сайта на компанията, бе!

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Страх":

    "Американската компания Палантир технолоджис, известна със софтуера си за изкуствен интелект, използван от армията на САЩ, имиграционните служби и полицията в Ню Йорк, публикува обобщение на ключовите идеи от книгата "ТЕХНОЛОГИЧНАТА РЕПУБЛИКА" на главния си изпълнителен директор Алекс Карп (на снимката) и съавтора му Николас Замиска.
    Публикацията в социалната мрежа X съдържа 22 основни точки, които очертават визията на компанията за бъдещето на Запада, технологиите и сигурността.
    В изявлението се подчертава, че "способността на свободните и демократични общества да надделяват, изисква нещо повече от морални аргументи - ТЯ ИЗИСКВА ТВЪРДА СИЛА (защо, бе?!), а твърдата сила в този век ще бъде изградена върху софтуер". (!?)

    Сред 22-те точки, публикувани от Палантир, се открояват следните тези ...

    15:51 26.06.2026

  • 20 Без име

    4 4 Отговор
    Рисия няма да води преговори. Всичко ще се реши на фронта и Украйна ще капитулира.

    Коментиран от #22, #31, #38

    15:52 26.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    4 5 Отговор
    На Аляска срещата беше по инициативата на Тръмп и руснаците го имат черно на бяло.А Рубио сега се прави на луд е негов проблем.Той също присъства на срещата.

    Коментиран от #29

    15:55 26.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Айляк

    3 3 Отговор
    Чобаните се правят на луди, хитруват - нямало споразуменние, в Анкоридж имало предложение.
    Рашките ще поизчакат малко и сами ще си развържат ръцете.
    И тогава Зеле не го виждам, ще плаща с лихвите.
    Зеленият фюрер да оди да плаши гаргите с тия умрели дрончета.

    През ВСВ с десанта в Нормандия краварите се появяват на хоризонта, когато усещат, че рашките могат и да подминат Берлин.
    Сега историята нищо чудно да се повтори, само че вместо Берлин, Киев. Близичко е
    Но този ще е добре ФАЩ много да внимават, защото всички по света вече знаят, че те не са посредници за мир, а създатели на военни конфликти.

    15:56 26.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 щом го имат

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    да го показват и от кога САЩ ще решават за Донбас Зеленски каза не територии няма да предаваме противоконституционно е.

    15:58 26.06.2026

  • 30 Глу пи

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Цензура ли, що ли":

    трай там

    15:58 26.06.2026

  • 31 Мусорчик

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Без име":

    Коги?

    15:59 26.06.2026

  • 32 оня с коня

    3 4 Отговор
    Преди дни Русия/ОЦЕЛЯЛА ОСТАНКА от СССР/ заяви официално че САЩ вече не са в състояние да бъдат Посредник за войната в Украйна.Сега пък искат "Яснота" относно ролята на САЩ като Посредник?Добре е Русия да осъзнае че с неадекватни действия няма стигне до добър край но,...Животът учи.Междувременно в Аляска Тръмп и Путин си стискаха ръцете,усмихваха се широко,Тръмп говореше едно,Путин си вършеше съвсем друго...няма ли Кой да обясни на Руснака че "КРЪВТА ВОДА НЕ СТАВА" и Америка и целият Западен свят НЯМА КАК да го приемат за Равен с това Авторитарно управление?!

    Коментиран от #34

    15:59 26.06.2026

  • 33 Да пишеш глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Глу пи славчо":

    Можеш колкото си искаш.
    но истината свети.
    И винаги всичко става ясно
    а лъжците срам нямат, щот са слабоумни
    и хора с дислексия - неврологично заболяване, ако не знаеш.
    Чети повече и с разбиране, бе!

    16:01 26.06.2026

  • 34 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    За толкова ти стига.

    Коментиран от #36

    16:01 26.06.2026

  • 35 Затова и преговорите

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Страх":

    се закучиха!
    Заради Ардификъл интелиджънса,
    на който не му пука за човеците.

    16:03 26.06.2026

  • 36 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Без име":

    Защо нямаш име- ти Ко0пеуе ли си?А ако е така как се осмеляваш да ме заговаряш?

    16:08 26.06.2026

  • 37 баба Ванга

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Адрес 4000":

    Русия ще пребъде..а за укройна дори не е чувала..

    16:18 26.06.2026

  • 38 Кога Украйна ще капитулира?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Без име":

    Преди или след като Путин пуkне?

    16:19 26.06.2026

  • 39 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Аз много добре помня, че рашите си казаха условията и казаха, че ако не се приемат, ще си стигнат плановете по военен път. Е, след като не стана по техните условия, какво ревът сега, нали щяха да си стигнат целите по военен път? Не могат ли? Не разбраха ли, че не тръмп ще им даде нещо, а всичко зависи от Зеленски? Тръмп може да им даде Аляска, а не Украйна.

    16:21 26.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания