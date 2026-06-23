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Отворено! Рекордно голямо количество петрол е преминало вчера през Ормузкия проток, цената пада

Отворено! Рекордно голямо количество петрол е преминало вчера през Ормузкия проток, цената пада

23 Юни, 2026 16:46 1 000 10

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Цените на петрола се понижиха с над 3 на сто вчера, спадайки под 80 долара за барел, след информацията за напредък в преговорите между САЩ и Иран за постигане на окончателно мирно споразумение и постепенно възстановяване на доставките през протока

Отворено! Рекордно голямо количество петрол е преминало вчера през Ормузкия проток, цената пада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът Доналд Тръмп заяви, че през Ормузкия проток вчера са преминали кораби, натоварени с рекордно голямо количество петрол - 19 милиона барела. В днешна публикация в социалната мрежа „Трут Сошъл“ (Truth Social) Тръмп подчерта също значението на спада на цените на петрола, предаде Ройтерс.

„Вчера през Ормузкия проток преминаха 19 милиона барела петрол –рекордно количество за всички времена. Цените на петрола се сриват, а светът е много по-безопасно място“, обяви американският президент Тръмп в публикацията.

Цените на петрола се понижиха с над 3 на сто вчера, спадайки под 80 долара за барел, след информацията за напредък в преговорите между САЩ и Иран за постигане на окончателно мирно споразумение и постепенно възстановяване на доставките през Ормузкия проток.

Междувременно Министерството на финансите на САЩ издаде днес общ лиценз, който разрешава производството, доставките и продажбата на суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти с ирански произход до 21 август.

Съгласно меморандума за разбирателство, подписан миналата седмица между Вашингтон и Техеран, САЩ са се съгласили да разрешат износа на ирански суров петрол, петролни продукти и производни, както и всички свързани с това услуги, включително банкови операции, застраховки и транспорт.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руска

    7 7 Отговор
    мъка

    16:48 23.06.2026

  • 2 хохохо

    9 2 Отговор
    у нас нещо много бавно пада

    Коментиран от #9

    16:49 23.06.2026

  • 3 Гориил

    4 4 Отговор
    След два месеца Иран ще започне да начислява такси за преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток.Освен това, застрахователните рискове остават високи.

    16:51 23.06.2026

  • 4 Примати

    7 6 Отговор
    Знаете ли в момента каква драма се разиграва в Крим. Хората ( условно ) които бяха заселени на мястото на изгонените украинци и татари, плачат по затворените гари на полуострова , принудени да си тръгнат попади липса на ток , горива , вода и храна. Само за последната нощ украйна е поразиха около 60 цели в Крим включително още един ТЕЗ но при толкова удари вече не помня името на последния ТЕЦ. Украинците дават гаранции , че докато има окупирани територии от русия , кошмарът от Крим ще го пренесат на руска територия.... и това вече на места се случва... Украйна вече победи

    16:55 23.06.2026

  • 5 Шафьоро

    6 2 Отговор
    Убаво че пада а.. Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино?

    16:58 23.06.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 1 Отговор
    Само една дума на ВОЖДА и цената на петрола се променя.

    17:12 23.06.2026

  • 7 Гориил

    2 1 Отговор
    Ако избегнем пропагандните клишета и стереотипи, несигурността остава същата (сделката все още не е сключена, а преговорите се характеризират с взаимни заплахи и неконструктивни ултиматуми). Освен това отношенията на САЩ с арабския свят рязко се влошиха.И тогава цената на петрола от 80 долара за барел все още е много висока. Сериозната и отговорна експертна общност все още не предлага оптимистични прогнози.

    17:18 23.06.2026

  • 8 Абе,

    2 0 Отговор
    пада , ама не в България... Тука никога нищо не пада !

    17:22 23.06.2026

  • 9 Важното е

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "хохохо":

    Че бързо се вдига

    17:28 23.06.2026

  • 10 Курти

    1 0 Отговор
    Копеи затегайте гащите

    17:42 23.06.2026