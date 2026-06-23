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Доналд Тръмп: Иран се съгласи на дългосрочни ядрени инспекции! Техеран: Не е вярно

Доналд Тръмп: Иран се съгласи на дългосрочни ядрени инспекции! Техеран: Не е вярно

23 Юни, 2026 15:46 413 8

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САЩ обявиха в понеделник временно облекчаване на санкциите срещу Иран за срок от 60 дни след първия кръг от разговорите по бъдещото споразумение

Доналд Тръмп: Иран се съгласи на дългосрочни ядрени инспекции! Техеран: Не е вярно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че Иран се е съгласил да допусне ядрени инспекции на най-високо ниво за неопределено дълъг период от време, въпреки че Техеран отрича да е поемал подобен ангажимент, съобщава "Ройтерс".

"Иран напълно и изцяло се съгласи на ядрени инспекции от най-високо ниво за дълго време напред (безкрайно!). Това ще гарантира "ядрена честност". Ако не бяха се съгласили, нямаше да има по-нататъшни преговори", написа Тръмп в социалната си мрежа.

Изявлението му идва на фона на противоречиви сигнали от двете страни след първия кръг от преговорите по рамката на зараждащото се мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

Иранските власти от своя страна заявиха, че не са започвали разговори по ядрената си програма и не са се съгласявали да поканят обратно в страната инспектори на Международната агенция за атомна енергия.

Тръмп също така посочи, че американски кораби ще останат в Ормузкия проток, в случай че се наложи възстановяване на блокадата на иранските пристанища, макар според него подобен сценарий към момента да е "крайно малко вероятен".

По думите му през Ормузкия проток в понеделник са преминали около 19 милиона барела петрол.

САЩ обявиха в понеделник временно облекчаване на санкциите срещу Иран за срок от 60 дни след първия кръг от разговорите по бъдещото споразумение.

Американският президент уточни, че средствата, които Министерството на финансите на САЩ освобождава по силата на договореностите, ще бъдат поставени в специални сметки под американски контрол. Те ще могат да бъдат използвани единствено за закупуване на храни и медицински продукти от Съединените щати, включително царевица, пшеница и соя.

"Това са стоки, от които Иран отчаяно се нуждае. Налице е хуманитарна криза и смятам, че е необходимо да помогнем сега, преди да е станало твърде късно", заяви Тръмп.


САЩ
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