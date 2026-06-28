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Сиромахов: Касичката е изтръскана. Държавата не е източена от април до сега, тя е източвана през последните 17 години

Сиромахов: Касичката е изтръскана. Държавата не е източена от април до сега, тя е източвана през последните 17 години

28 Юни, 2026 16:00 1 585 25

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  • 17 години

Ако това правителство направи сериозни стъпки в посока да се спрат кражбите, това ще означава, че те са на прав път и хората ще ги подкрепят и ще им вярват. Ако просто сменят едни крадци с други крадци, дните им са преброени, посочи публицистът

Сиромахов: Касичката е изтръскана. Държавата не е източена от април до сега, тя е източвана през последните 17 години - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трябва да следим внимателно какво ще стане с ВСС и сюжетът "Стоян Мавродиев".

Това заяви пред БНР Иво Сиромахов - бивш сценарист на "Шоуто на Слави", публицист и писател.

На 17 октомври се избира ВСС и от това какви хора ще бъдат предложени и избрани ще разберем дали наистина има сериозни намерения за промяна или всичко е само прах в очите, подчерта той.

Другото, което според него трябва да следим, е сюжетът "Стоян Мавродиев":

"Внимателно трябва да наблюдаваме какво ще се случи с него. От тук може да има 2 възможни развития - нищо да не стане или този човек да се разприказва, от което може да излязат много интересни неща за това как е била разграбвана държавата през Банката за развитие и как са отпускани кредити - на кого и срещу какво".

По думите му това е тест за новата власт - какво ще произлезе от историята със Стоян Мавродиев.

"Той знае много неща. Той е вътре в почти всички схеми, които са минавали през тази банка. Би могъл да каже много интересни неща, въпросът е има ли кой да го чуе и иска ли някой да го чуе".

Радев вероятно знае какво трябва да прави, ако не знае - тежко ни, коментира Иво Сиромахов в предаването "Политически НЕкоректно":

"Пред политика, застанал за първи път на власт, има 2 пътя. Единият е да вършиш правилното с ясното съзнание, че ще загубиш част от избирателите си. Другият вариант е да продължиш популистката линия и да загробиш държавата чрез раздаване на служби, пари, чрез генериране на дефицит. Много зависи оттук нататък Радев по кой път ще поведе партията и управлението на държавата. Ако тръгне да се харесва на избирателите си и на клакьорите, ще получим същото, каквото получавахме през последните 17 години".

Ако сменят едни крадци с други крадци - дните им са преброени

Според него предложения от ПБ бюджет е единственият възможен в момента:

"Касичката е изтръскана. Държавата не е източена от април до сега, тя е източвана през последните 17 години. Лошото е, че този дефицит е бил крит от хората от всяко правителство през тези години. Лошото наследство е факт. Злото е сторено. Крадено е безобразно в продължение на много години".

По думите му ако това правителство направи сериозни стъпки в посока да се спрат кражбите, това ще означава, че те са на прав път и хората ще ги подкрепят и ще им вярват. Ако просто сменят едни крадци с други крадци, дните им са преброени, посочи Сиромахов.

Важно е да се направи ревизия, смята той. Според него трябва да се каже публично на хората кои са крадците и какви са схемите. По думите му има мнозинство, с което да се пребори това, стига да има желание.

"Продължаваме да гледаме на властта като възможност за келепир. Ние не виждаме във властта възможност за решаване на проблемите на хората. Ако този модел в главите си не го пречупим, няма да можем да очакваме нищо добро".

Според него там, където има протести, значи, че обществото е здраво, че има будни граждани и гражданска енергия:

"Много важно е да има диалог. Ако този диалог съществува, тогава гражданската енергия ще бъде впрегната да работи в полза на обществото. Ако не - протестите могат успешно да свалят правителства".

Не знам кой раздава порциите, но консуматорите са си на място

Реалната власт в България не е в парламента и правителството, а е в общинските центрове, подчерта още Иво Сиромахов.

"Не знам кой раздава порциите, но консуматорите са си на място - кметовете са си там, общинските съвети са си там. Не мога да кажа, че се е сменила властта до тогава, докато в по-големите и по-малките общини управляват 90% хора на ГЕРБ и ДПС-НН".

Пеевски интересно обръща палачинката, смята публицистът, като не прогнозира дали това ще му донесе дивиденти. Според него обаче "Новото начало" губи популярност в последно време.

"Онези механизми, които му бяха подчинени, предполагам, че продължават да са му подчинени. Имам предвид неговите лостове в службите, в прокуратурата, чрез които той би могъл да влияе по определен начин върху процесите".

По думите му ДПС и ГЕРБ са тип корпорации. Вероятно има някакви корпоративни дрязги, смята той и обясни:

"Някой е поискал някое парче баница повече, другият не иска да му го даде. Обикновено разделите в този тип партии стават по такива причини".

"Не знам дали тази партия съществува все още", каза бившият сценарист за партията на Слави Трифонов и напомни, че избирателите са отказали да ги подкрепят. А причината според него са лъжите.

"Някак си се самоизчегъртаха", изтъкна той.

По думите му българският избирател много точно преценява, макар и със закъснение, кои са лъжците в политиката и ги наказва. Лъжците не могат да виреят дълго време, категоричен бе публицистът.

"Същото нещо се случва през годините с всяка партия - как не си научават урока - не може да лъжеш избирателите си. Всяка лъжа, която изречеш пред избирателите си, после се превръща в камък срещу теб".

Българската политика - аматьорска работа

"Българската политика може да се разкаже в няколко изречения, които ще са доста тъжни. Тя продължава да е аматьорска работа", изказа мнението си Иво Сиромахов. Той е убеден, че политиката е наука, която трябва да се учи в университетите:

"Това са хора, които цял живот учат и работят политика. Само у нас в България ние смятаме, че можем да хванем всеки човек от улицата и да му кажем "Сядай и пиши закони". Само в България имаме представата, че всеки може да бъде политик. Ние сме предпоставили, че политиката е занимание - както вкъщи стоиш пред телевизора и нещо си мърмориш, същото нещо можеш да го правиш и в парламента, но срещу голяма заплата".

Новият повей на образователната ни система - всичко да е лесно. Голяма грешка!

"Българската литература накратко" е сатира на българската образователна система, каза Иво Сиромахов относно новата си постановка.

"Сега новият повей е, че всичко трябва да е забавно, весело, не трябва да има усилия. Това е дълбоко погрешно, защото всички постижения в човешкия живот се дължат на усилия", категоричен бе той и подчерта, че от образователната система излизат все повече неграмотни хора, защото философията е сбъркана. А жертвата са децата, допълни писателят.

"Има хора, които пишат учебните програми. Те са много далече от реалността. Те задават абсурдни неща. Това отблъсква всяко нормално дете от желанието да учи, от любознателността. Много са тежки проблемите. Няма воля да бъдат решени, защото на никой не му се занимава. Там от години върви инерция нищо да не се пипа, нищо да не се променя", изказа мнението си той.

Според него родителите нямат място в образователния процес:

"Не може учебният план да се прави в някакви вайбър групи на развълнувани майки. Не може те да дават акъл какво трябва и какво не трябва да се учи. Образованието е много фина и специфична материя, много малко хора наистина разбират от него, така че наистина да има полза от промените".

Какви хора искаме да подготвим за бъдещето - на този въпрос трябва да си отговорим според Сиромахов.

Религия в училище: Няма лошо!

Той коментира и възобновения разговор за въвеждането на религията в училище.

Говори се на парче, смята публицистът. По думите му има безкрайни импровизации на гърба на децата, без да има стратегия. Това създава усещането за хаос и то е хаос, защото не се прави с ясна цел, а за да имитираме дейност, обясни той.

Според него вярата и християнските ценности са нещо много хубаво и в тях има дълбок смисъл.

"Няма лошо да се учи в училище. Големият въпрос е как ще се учи, кой ще преподава, как ще бъдат подготвени тези хора и дали те наистина ще могат да се справят със задачата".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 14 Отговор
    В новия бюджет 23 млрд лв повече за фирмите на Бойко Борисов и Шиши.

    16:02 28.06.2026

  • 2 Георги

    2 17 Отговор
    Кой е пък този?

    16:07 28.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    Касичката я изпразниха нашите съюзници от ЕЦБ .80 млрд валутен фонд.

    16:08 28.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    27 2 Отговор
    И ние наблюдавахме провала и политическото унищожение на Слави Трифонов и ИТН. Сега са на дъното едни от най- мразените от народа. Предадоха избирателите си,съюзиха се с Борисов и Пеевски и станаха най- върлите защитници на корумпирания мафиотски модел.

    Коментиран от #15

    16:10 28.06.2026

  • 6 хехе

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    не съм подстрекател, но ако го бамнеш няма да е кой знае каква загуба.

    16:12 28.06.2026

  • 7 Где е парата на народеца

    13 3 Отговор
    Сглобкаджиите се изпокриха. Кой колко е откраднал ще го познаете по килограмите и наглостта.

    16:16 28.06.2026

  • 8 Айляк

    13 4 Отговор
    Това го разправям от доста време насам.
    Но докато Радев не се закотви на власт и не вкара що-годе някакъв ред в правораздавателната система, той не може да подгони виновниците за източването на касичката.
    Защото виждаме, лек опит за затягане на коланите чрез бюджета и главният виновник за източването на касичката още от днес почва да търси пробиви в лекомислието на хората.
    Но Тулупина няма избор, защото знае какво го чака.

    16:16 28.06.2026

  • 9 Никой

    12 4 Отговор
    Не решава Радев ! Решава масонска ложа " Слънце . Там са търтеите .

    16:19 28.06.2026

  • 10 Дзак

    4 0 Отговор
    Който е научен да полага труд и има смелост да отстоява това си право, ще се справи!

    16:22 28.06.2026

  • 11 Винету 1

    11 0 Отговор
    Ако Радев наистина иска да смени пагубния курс по който се движи България трябва, да действа бързо и да реже до здраво . В противен случай ще бъде препънат и заличен. Крадливите свине и обкръжението им се активираха и лека полека надигат глави.Ако не бъдат смачкани навреме пак ще се закрепят и всички усилия ще отидат на вятъра.

    16:28 28.06.2026

  • 12 Мили Ванили (дебили)

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Бамвай го не се чуди!🤥

    16:29 28.06.2026

  • 13 Маскировъчен матрял

    10 6 Отговор
    Един мyxльо, който преписва от фейсбуците лафове и смешки, че и книги пише! Ако страната ни е ограбвана в последните 17 години, разбирай от ГЕРБ, какво да кажем за легендарното "обръчи от фирми" на Доган, казано през 2009 г. преди управлението на ГЕРБ!? А Костов, бе? А Тройната ламя? С "интелектуалци" като Ивчо и Нойзи едва ли ще прокопсаме!

    16:37 28.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всъщност,

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    ИТН заслужават признателност дори и само за това, че "свалиха" от власт шарлатаните...

    Коментиран от #22

    16:43 28.06.2026

  • 16 Последните 17 години

    2 0 Отговор
    И особено последните СЕДЕМ месеца от както
    сме у ЗОНАТА на ,, богатите"

    16:46 28.06.2026

  • 17 Кънчо Дончев

    5 2 Отговор
    Този човек дълги години слугуваше на славитрифоноф и е виновен за опростачаването на нацията.

    16:56 28.06.2026

  • 18 Менко

    1 0 Отговор
    Браво Сиромахов, браво, но кой напълни касичката на дългият бачкатор!?
    Ивко се оказа разбирач от всичко!
    Как никой не те оцени досега? Дялан камък

    16:57 28.06.2026

  • 19 стига стари дъвки

    1 0 Отговор
    Кога най сетне ще чуем нещо конкретно, отдавна е време нещата да се наричат с истинските им имена. Като кажеш "А", редно е дкажеш и "Б" защото всички си имат конкретни имена, а не са някакви извънземни. През тия 17 години кой управляваше, на ПП-ДБ (които всички се надпреварват да винят) колко им продължи управлението и ИТН колко поразии направиха? Поне 80% от протестиращите вчера бяхме от гласувалите за Радев и сие. Така ще бъде и в бъдеще! След като сме гласували доверие на някого, който не го оправдава, ще му търсим отговорност още след първия ден, а не както досега след като си изкара мандата да го "наказваме на следващите избори " с преизбиране и нов мандат.

    16:58 28.06.2026

  • 20 Никой

    1 1 Отговор
    Беше от Шоуто - пък сега говори срещу тях.

    Тъжна история - нещо са секарали с онзи - шоумена - както и да е.

    Иначе има разсъдък в думите му - но това не може да стане на практика.

    17:15 28.06.2026

  • 21 казваш сиромахо

    1 0 Отговор
    трябва да се каже публично на хората които са избрали многократно крадците
    макар знаейки че са такива и какви са схемите

    ама и ти кат другите дърдорковци копче не казвате че щом са крали
    да се разследват и подведат под съдебна отговорност, конфискация на чекмеджетата и затвор
    нали за кражва вкаркат в затвора
    тез крадци да не са превилегировани?

    17:19 28.06.2026

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност,":

    ИТН след като имаха в ръцете си възможността да съставят правителство и не го направиха, а след това събориха работещо правителство, за да го върнат на повелителя на шкафчетата, заслужават признание за хранителни отпадъци, не за пластмасови, не за стъклени, нито даже за хартиени!

    17:26 28.06.2026

  • 23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Иво Сиромахов направи поне едно добро нещо - удари звучен шамар на Слави Трифонов. На шоуто, като водещ излезе и публично разкритикува Слави, че не е изпълнил нито едно от обещанията си и е излъгал всички! После напусна.

    17:32 28.06.2026

  • 24 Слушам и не вярвам на очите си

    0 0 Отговор
    Ти не можеш да смяташ бе Иво. Ти и началника ти също сучете от там кво се правиш. Заприличал си на ерген Вучков и си помисли добре, дали не е време да се задомиш хе-хеее

    17:34 28.06.2026

  • 25 Тома

    0 0 Отговор
    Как кои са крадците бе Сиромахов.Цяла България знае че номер едно е бати Бойко тиквата а след него шайката му герб и партията на ченгетата и агентите дпс

    17:35 28.06.2026