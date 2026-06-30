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Стерилна Германия вече не плаши никого - време е за Клоп

Стерилна Германия вече не плаши никого - време е за Клоп

30 Юни, 2026 09:02 1 061 16

  • германия-
  • световно първенство-
  • парагвай-
  • аржентина-
  • бразилия-
  • франция-
  • испания-
  • клоп-
  • нагелсман

Националният отбор не е лаборатория за експерименти като Нагелсман

Стерилна Германия вече не плаши никого - време е за Клоп - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Загубата на Германия от Парагвай и отпадането още в първия елиминационен кръг на световното първенство не е сензация. Тя е закономерност. Резултат от години на лутане, грешни решения и липса на ясна футболна идентичност. Парагвай просто нанесе последния удар на един колос, който отдавна е престанал да изглежда като колос.

Най-тревожното не е самото отпадане. Германия вече свикна с това. През 2018 г. отпадна още в групите. Тогава Льов остана треньор напук на логиката, след като през 2014-а изведе тима до световната титла (б.р. – 1:0 над Аржентина след продължения) През 2022 г. историята се повтори при Ханзи Флик. През 2026 г. стигна до първия елиминационен мач, но отново си тръгва далеч преди битката за медалите вече с Нагелсман. За държава с четири световни титли това вече не е инцидент. Това е диагноза.

Когато гледаш Аржентина, Испания, Франция или Бразилия, виждаш отбори с характер, а и нали уж Германия се мери с тях.

Отбори, които знаят как искат да играят. Независимо дали печелят красиво или трудно, те имат идея. Имат структура. Имат лице.

При Германия виждаш точно обратното.

Да, германците владеят топката. Да, подават много. Да, статистиката често е в тяхна полза. Но всичко това изглежда стерилно. Липсва инстинктът на големия шампион. Липсва увереността, че този отбор контролира мача. Срещу Парагвай Германия имаше огромно превъзходство във владението на топката, но почти никога не изглеждаше като тим, който знае как ще стигне до победата.

Тук неизбежно идва въпросът за треньора.

Юлиан Нагелсман безспорно е един от най-талантливите представители на новото поколение германски специалисти. Той мисли модерно, търси нови решения и очевидно работи много. Но национален отбор не е лаборатория за експерименти като Нагелсман.

Националният тим има нужда от лидер, който носи спокойствие, авторитет и умее да превръща индивидуалните качества в колективна сила.

Засега Нагелсман не успява да направи това. Младостта му и непрекъснатото търсене на "перфектната идея" сякаш пречат на изграждането на прост, ясен и печеливш модел.

Германия разполага с огромен талант – Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц и още редица качествени футболисти. Но сборът от добри играчи не прави автоматично голям отбор. Големият отбор има лице. Има характер. Има треньор, който вдъхва увереност.

Затова въпросът вече не е дали Германия трябва да направи промяна.

Въпросът е кой може да я направи.

И отговорът изглежда само един.

Юрген Клоп.

Той е човекът, който многократно е доказвал, че може да изгради колектив от личности. Човекът, който създава атмосфера, дисциплина и печеливш манталитет. Треньор, който не просто измисля тактика, а кара футболистите да вярват в нея.

Германия не се нуждае от поредната футболна революция. Нито от поредния тактически експеримент.

Нуждае се от човек, който да върне германската идентичност – агресията, дисциплината, увереността и психиката на победител.

Ако Германският футболен съюз продължи да вярва, че настоящият модел ще даде различен резултат, вероятно ще последват още едно европейско и още едно световно разочарование.

Понякога най-трудното решение е и най-очевидното.

За Германия то носи едно име - Юрген Клоп.

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Tagesschau пише: „трети германски провал на световно първенство“, а отборът е определен като „твърде безидеен, за да победи аутсайдера Парагвай“.
Die Zeit събира международните реакции под красноречивото заглавие „Германия вече не е Германия“. Изданието отбелязва, че отпадането срещу Парагвай се възприема като една от големите изненади на първенството, а още в първите часове след мача започват спекулации дали времето на Юлиан Нагелсман не е изтекло и дали не е настъпил моментът за фигура като Юрген Клоп.
SPORT1 публикува обзор на международната преса под заглавие „От Германия не остана нищо“, като извежда именно тази реплика на испанския вестник Marca като най-характерна за настроенията след поражението. Според испанците Германия е загубила не само мача, но и аурата, която десетилетия наред превръщаше Бундестима в символ на турнирния футбол.
Изданието RND също акцентира върху края на една епоха със заглавие „Край на германския мит“ и подчертава, че уважението към Германия вече не идва автоматично само заради историята, защото настоящият отбор не демонстрира качествата на великите германски състави.
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Световно първенство 2018 (Русия) – Йоахим Льов. Германия отпадна още в груповата фаза, след загуби от Мексико (0:1) и Южна Корея (0:2) – най-слабото представяне на Бундестима на Мондиал от 1938 г.
Световно първенство 2022 (Катар) – Ханзи Флик. Германия пак отпадна в групите, въпреки победата над Коста Рика в последния мач.
Световно първенство 2026 (САЩ, Канада и Мексико) – Юлиан Нагелсман. Германия премина груповата фаза, но отпадна още в първия елиминационен кръг (1/16-финал) след загуба от Парагвай след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време, 4:3 при дузпите). Това е трети пореден Мондиал, на който Бундестимът не достига поне до осминафиналите (в новия формат – не стига до последните 16 отбора).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 2 Отговор
    Тревоманът Клоп ще досъсипе швабите.

    09:09 30.06.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    И Клоп и Гуардиола да дойдат,все тая!С Ундав,Амири,Сюле,Мусиала и Та,толкова!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #7

    09:19 30.06.2026

  • 3 меркел

    10 0 Отговор
    напълних германия с черно-кафяви "арийци" и виждате резултата!

    Коментиран от #9

    09:21 30.06.2026

  • 4 Европа бавно умира!

    9 0 Отговор
    И Холандия отпадна.
    Тръмп май е прав!

    09:22 30.06.2026

  • 5 Казанлъшкия

    3 1 Отговор
    Отмениха чист гол на Германия в 104 -тата минута! Нищо не играха ,факт, ама и мароканския съдия ги прецака!

    Коментиран от #6

    09:22 30.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Казанлъшкия":

    Имаше фал срещу вратаря на Парагвай!Какъв ти е проблема?🦧🤣🦧

    Коментиран от #10

    09:23 30.06.2026

  • 7 пропускаш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ариеца Рюдигер

    Коментиран от #11

    09:27 30.06.2026

  • 8 Питам

    4 0 Отговор
    Колко са арийците в "германския" отбор и колко са африканците, турците, кюрдите? Момчетата неарийци не са виновни! Те просто си изкарват хляба!

    09:29 30.06.2026

  • 9 Нито

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "меркел":

    Меркел нито Путин са виновни. Погледни отбира на Швейцария примерно и го сравни с отбора от преди 4-5г.
    Монетата има две уж само 2цстрани, но тук са повече. Смяната на поколенията е неизбежна, но младите се оказаха некадърни и неможещи (и не само в футбола). Треньорите миже да били добри играчи, но за треньори не стават. Бундеслигата изобщо не е на ниво и това че имат един хехемон, който купува всичко им играе лоша шега. Изненада няма че не е само във футбола така.
    И това е само върха на айсберга

    09:33 30.06.2026

  • 10 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Глупости.

    Коментиран от #12

    09:34 30.06.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "пропускаш":

    Умишлено!На него поне фамилното му име е немско!🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣👍

    09:34 30.06.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Казанлъшкия":

    Да съдията и ВАР са глупаци.Сигурно са от село Тъжа Казанлъшко!?🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    09:36 30.06.2026

  • 13 Пешо от панелката

    6 0 Отговор
    Германия вече не е Германия, и то не само във футбола. Погледнете снимки от финалния мач през 1974, Германия на Бекенбауер и Холандия на Кройф, и ще разберете много неща

    09:36 30.06.2026

  • 14 Аналитик

    1 0 Отговор
    Довечера с викингите ,накуп и всички джендъря у дома.Ще остане само Англия ,с билети след следващия щръг

    09:41 30.06.2026

  • 15 000

    3 0 Отговор
    За какво играят тези - за германия, те немския народ за знамето? Където е стъпил сорос и неговите либерални извращения - ето го резултата. Имате биомаса, която живее хо рестия начин, за да умре като скариди в буркан. Западния рай свърши.

    09:42 30.06.2026

  • 16 АБВ

    1 0 Отговор
    Германия - сбор от провали. Провал в икономиката, провал в политиката, провал в спорта .....

    09:47 30.06.2026