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Дидие Дешан: Самочувствие има, но не бива да е прекалено

Дидие Дешан: Самочувствие има, но не бива да е прекалено

30 Юни, 2026 12:00 466 0

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Селекционерът предупреди, че съперникът няма какво да губи и може да създаде сериозни проблеми

Дидие Дешан: Самочувствие има, но не бива да е прекалено - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дидие Дешан подчерта, че Франция подхожда уверено, но и реалистично към предстоящия 1/16-финал срещу Швеция на Мондиал 2026. Селекционерът предупреди, че съперникът няма какво да губи и може да създаде сериозни проблеми, затова „петлите“ трябва да бъдат концентрирани и да не приемат мача като предварително спечелен.

Той призна, че отборът е допуснал твърде много положения пред собствената си врата в груповата фаза, но подчерта, че всеки мач има различен сценарий. Според него Франция е най-силна, когато контролира топката, а при загуба на владение трябва бързо да си я връща. Дешан е уверен, че тимът разполага с капацитет да създава опасности и да наранява съперника.

Селекционерът разкри и личен момент – за кратко е напуснал отбора, за да присъства на погребението на майка си. Той обясни, че това е било необходимо „за доброто на тима и за своето лично“, но вече е напълно фокусиран върху предстоящите задачи и доволен от начина, по който Франция се справи в последния си мач от групите.


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