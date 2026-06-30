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Японският селекционер: Разликата ни с класата на Бразилия намалява

Японският селекционер: Разликата ни с класата на Бразилия намалява

30 Юни, 2026 15:00 582 3

  • габриел мартинели-
  • футбол-
  • бразилия-
  • япония-
  • хаджиме мориясу-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Мориясу пое вината за отпадането и вярва, че Япония се доближава до световния елит

Японският селекционер: Разликата ни с класата на Бразилия намалява - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Япония отново усети горчивината от отпадане на световни финали, след като за трети пореден Мондиал изпусна преднина в елиминационен мач. Този път поражението дойде срещу петкратния световен шампион Бразилия, която стигна до победата с гол на Габриел Мартинели в добавеното време.

Селекционерът Хаджиме Мориясу призна разочарованието, но подчерта, че японският футбол върви в правилната посока. Той заяви, че отборът ще продължи да се стреми към успехи на следващите световни първенства и че въпреки трудната история на Япония в елиминациите, промяната е възможна, ако тимът превъзмогне настоящия удар.

Мориясу припомни и предишните драматични отпадания – срещу Хърватия през 2022 г. след дузпи и срещу Белгия през 2018 г., когато Япония пропиля аванс от 2:0. Въпреки това той вижда напредък: „Разликата помежду ни намалява. Бразилия е отбор от най-високо ниво, а ние със сигурност се доближаваме до него.“

Наставникът разкри, че е казал на играчите да запомнят болката от загубата, защото тя ще им помогне да израснат. Той пое и лична отговорност: „Мечтата ни беше да спечелим трофея. Съжалявам, че не бях достатъчно добър, за да ги изведа до нивото, което ни беше нужно.“


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  • 1 честен ционист

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    Японският "треньор" прилича много на Джет Ли, да не кажа, че е самия него.

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  • 3 Красимир Петров

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    Браво на Япония!

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