Японският селекционер: Разликата ни с класата на Бразилия намалява

Япония отново усети горчивината от отпадане на световни финали, след като за трети пореден Мондиал изпусна преднина в елиминационен мач. Този път поражението дойде срещу петкратния световен шампион Бразилия, която стигна до победата с гол на Габриел Мартинели в добавеното време.

Селекционерът Хаджиме Мориясу призна разочарованието, но подчерта, че японският футбол върви в правилната посока. Той заяви, че отборът ще продължи да се стреми към успехи на следващите световни първенства и че въпреки трудната история на Япония в елиминациите, промяната е възможна, ако тимът превъзмогне настоящия удар.

Мориясу припомни и предишните драматични отпадания – срещу Хърватия през 2022 г. след дузпи и срещу Белгия през 2018 г., когато Япония пропиля аванс от 2:0. Въпреки това той вижда напредък: „Разликата помежду ни намалява. Бразилия е отбор от най-високо ниво, а ние със сигурност се доближаваме до него.“

Наставникът разкри, че е казал на играчите да запомнят болката от загубата, защото тя ще им помогне да израснат. Той пое и лична отговорност: „Мечтата ни беше да спечелим трофея. Съжалявам, че не бях достатъчно добър, за да ги изведа до нивото, което ни беше нужно.“