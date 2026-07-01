Всички ли сме зависими от Гугъл, можем ли без него?

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Учителката Хайке Кук-Ханиш от Еслинген, провинция Баден-Вюртемберг, ежедневно полза продуктите и услугите на Гугъл - служебно и частно. Но за две седмици се отказва от тях изцяло и им търси алтернативи - заради документалния филм на германската обществена телевизия АРД "Истината за Гугъл".

Днес всеки, който търси нещо в интернет, пита Гугъл. А този, който иска да бъде намерен и да продава, зависи от Гугъл. Аугуст Улрих от Берлин има фабрика за ракия от 2014 година и дължи една трета от оборота си на своя сайт. За растежа в началото Гугъл му бил от голяма полза - докато съответните услуги били безплатни. Междувременно, както посочва Улрих пред германската обществена медия, привличането на вниманието към неговия онлайн магазин вече е платено, а и става все по-скъпо. Тъй като междувременно Гугъл е единствената утвърдена търсачка, алтернатива няма.

Пазарната мощ на Гугъл расте все повече

"Ние сме в ръцете на Гугъл", казва Улрих. "Не можем да си позволим да го изключим. Ако не плащаме на Гугъл, за да ни виждат, просто няма да ни намират. И марката вече няма да присъства онлайн." За него това би било катастрофа - защото ако загуби достъпа до клиентите си в интернет, ще загуби и оборот.

От друга страна рекламният бизнес е най-важният източник на приходи за Гугъл. Само през 2025 година оборотът е нараснал с почти 20 процента спрямо предишната година и е достигнал 405 милиарда долара. Проблемът е, че съгласно американско съдебно решение Гугъл злоупотребява с голямата си пазарна мощ при дигиталните рекламни технологии. Тъй като за да бъдат намерени, рекламиращите се трябва да плащат и се конкурират с други компании. А Гугъл предоставя по-добри позиции на тези, които плащат повече, обяснява АРД.

Аугуст Улрих разказва, че всъщност никога не знае колко нагоре ще бъде показан неговият сайт. Нито пък дали потребителите ще попаднат на неговата марка в търсачка, на Ютюб или в пощенската си кутия. Той не получава такава информация от Гугъл. Най-големият проблем според него наред с нарастващите разходи за търсачката е липсата на алтернатива. "В началото това не беше така - имаше конкуренти и един интернет магазин можеше да съществува и без Гугъл. Днес вече е невъзможно."

Монополът в САЩ

Гугъл от години е във фокуса на вниманието на службите за защита на конкуренцията по света. Обвинението: концернът злоупотребява с пазарната си мощ в ущърб на потребителите. През 2024 и 2025 година две американски съдилища излязоха с решението, че съгласно местното право Гугъл злоупотребява с монопола си на пазара на търсачките и при дигиталните технологии. Джонатан Кантър, проследил и двете дела като заместник-главен прокурор на САЩ, е убеден, че компании с такъв пазарен дял като Гугъл и с такова влияние върху рекламната индустрия дават огромно икономическо отражение на цялото общество.

Подобното на монопол положение води до по-високи цени за цялата икономика, за клиентите, потребителите и фирмите. ЕК на свой ред наложи през септември 2025 година глоба от около три милиарда евро заради "злоупотреби в сферата на онлайн рекламата".

Гугъл не е благотворителна организация

Това, че рекламата е основен източник на приходи за Гугъл не е тайна - записано е в ежегодните доклади за печалбите на концерна. В тях обаче може да се прочете и друго: че Гугъл иска да покаже на потребителите най-уместните и полезни линкове. Само че това представлява конфликт на интереси в контекста на рекламата, казва пред АРД експертът по картелно право Томас Хьопнер.

Неговите наблюдения сочат, че особено при пазаруването в Гугъл границите между полезните за потребителя резултати при търсенето и рекламните обяви все повече се размиват. "Гугъл не е благотворителна търсачка, предназначена да ни отведе на най-подходящото място", казва Хьопнер. "Гугъл е на първо място икономически инструмент, заинтересуван от печеленето на възможно най-много пари - и то с реклама." За потребителите това означава, че много бързо стигат до тези страници, които са платили на Гугъл повече именно с тази цел.

Какви са цените в Гугъл

В продължение на три седмици екип на германската обществена медия АРД е търсил информация за десет продукта, след което са били анализирани цените на първите пет попадения в Гугъл Shopping. Резултатът: на върха са попадали предложения, чиито цени са били с до 13 процента по-високи, отколкото в германския портал за сравняване на цени Idealo. Средно в Гугъл продуктите са били три процента по-скъпи.

По този повод от концерна казват, че Гугъл Shopping не служи за сравняване на цени, а за откриване на продукти. А Европейският съд още през 2017 година констатира, че Гугъл Shopping съдържа всички елементи на сайт за сравнение на цени.

Дали изкуственият интелект изостря положението?

Предприемачът Аугуст Улрих е сигурен, че чрез все по-голямото влияние на изкуствения интелект в интернет борбата за най-добрите рекламни места ще се изостри още повече, цитира неговата прогноза АРД. "Ние сме толкова силно обвързани с Гугъл, че не можем да го изключим, дори да искаме."

Учителката Хайке Кук-Ханиш изразява задоволство от алтернативите на Гугъл, на които е попаднала - като например Magic Earth. Добри са и впечатленията ѝ от алтернативните предложения за браузъри и търсачки като Vivaldi и Ecosia.

Автор: Йорг Хомер (ARD)