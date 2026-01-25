Интернет достъпът ще бъде възстановен в Иран

Ръководителят на иранската телекомуникационна компания увери вчера местните медии, че интернет достъпът ще бъде възстановен "днес или утре", предаде иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от БТА.
Според Фарс Върховният съвет за национална сигурност на Иран е одобрил в петък вечерта възстановяването на връзката и е информирал за това министерството на комуникациите.
"По Божията воля, този проблем ще бъде решен днес или утре", каза ръководителят Бехзад Акбари.
Служители от министерството на комуникациите обаче заявиха пред агенция Фарс, че възстановяването на достъпа ще отнеме известно време "поради технически сложности".
На 8 януари иранските власти спряха достъпа до интернет на фона на репресиите срещу неотдавнашните протести в Иран, които започнаха в края на декември.
1 Наблюдател
08:07 25.01.2026
2 Владимир Путин, президент
В Русия пък никогда вече няма да има интернет.
Руснаците не трябва да разбират че по света има щастливи хора, бензин, храна, дрехи, автомобили и никой не бяга от бомби и ракети в 3 часа сутрин 😁
Коментиран от #3
08:19 25.01.2026
3 Порошенко, ти ли си бе?
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Къде изгуби след подобно изказване за децата в Доннас?
08:45 25.01.2026
4 Самбука
08:51 25.01.2026
5 А ни лъгахте че е спрян завинаги?
А всъщност е бил спрян докато бъдат изловени агентите на МОСАД предизвикали погромите, с които Помпео дори се гордееше.
08:51 25.01.2026
6 Или Руската Измет ше бъде
08:55 25.01.2026
7 Наблюдател
08:56 25.01.2026
8 Купянск Падна!!
Днес официално не са бягали Руснаци от Купянск
Превзета е къща до половината във краен квартал но холът и кухнята все още са под контролът на врага .
Въдят се тежки боеве за холът във момента
08:59 25.01.2026
9 Евалларка му правя на Путин
Трябва и наше купейки да забира да ни оттърве от нашата Измет
09:08 25.01.2026