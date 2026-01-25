Новини
Интернет достъпът ще бъде възстановен в Иран

25 Януари, 2026 08:02 604 9

Възстановяването на достъпа ще отнеме известно време "поради технически сложности"

Интернет достъпът ще бъде възстановен в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на иранската телекомуникационна компания увери вчера местните медии, че интернет достъпът ще бъде възстановен "днес или утре", предаде иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от БТА.

Според Фарс Върховният съвет за национална сигурност на Иран е одобрил в петък вечерта възстановяването на връзката и е информирал за това министерството на комуникациите.

"По Божията воля, този проблем ще бъде решен днес или утре", каза ръководителят Бехзад Акбари.

Служители от министерството на комуникациите обаче заявиха пред агенция Фарс, че възстановяването на достъпа ще отнеме известно време "поради технически сложности".

На 8 януари иранските власти спряха достъпа до интернет на фона на репресиите срещу неотдавнашните протести в Иран, които започнаха в края на декември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Достъпа на забранените телевизии и интернети в България и Европа обаче остава. За иранските роним крокодилски сълзи.

    08:07 25.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Молодци.
    В Русия пък никогда вече няма да има интернет.
    Руснаците не трябва да разбират че по света има щастливи хора, бензин, храна, дрехи, автомобили и никой не бяга от бомби и ракети в 3 часа сутрин 😁

    Коментиран от #3

    08:19 25.01.2026

  • 3 Порошенко, ти ли си бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Къде изгуби след подобно изказване за децата в Доннас?

    08:45 25.01.2026

  • 4 Самбука

    0 0 Отговор
    Все пак нета е предотстъпен от военните, за "цивилно" ползване. Тия компании майки, къде ли им се въртят печалбите с многото нули?

    08:51 25.01.2026

  • 5 А ни лъгахте че е спрян завинаги?

    0 0 Отговор
    И както обикновено не се извинявате дори.

    А всъщност е бил спрян докато бъдат изловени агентите на МОСАД предизвикали погромите, с които Помпео дори се гордееше.

    08:51 25.01.2026

  • 6 Или Руската Измет ше бъде

    1 0 Отговор
    Унищожена!!

    08:55 25.01.2026

  • 7 Наблюдател

    1 0 Отговор
    След смъртта на Путин се очакват над 1000 часа ГейПедофилскопорно със Путин

    08:56 25.01.2026

  • 8 Купянск Падна!!

    1 0 Отговор
    Отново !!
    Днес официално не са бягали Руснаци от Купянск
    Превзета е къща до половината във краен квартал но холът и кухнята все още са под контролът на врага .
    Въдят се тежки боеве за холът във момента

    08:59 25.01.2026

  • 9 Евалларка му правя на Путин

    1 0 Отговор
    Треби си изметта в Русия
    Трябва и наше купейки да забира да ни оттърве от нашата Измет

    09:08 25.01.2026

Новини по държави:
