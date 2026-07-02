На Капитан Андреево: Даваш кеш, минаваш!

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Ангел Мавровски, 39-годишният ветеринар и бивш директор на Българската агенция за безопасност на храните, разкри престъпните схеми на граничния пункт Капитан Андреево, пише германската обществена медия АРД. Изданието припомня, че всичко започва през 2011 година, когато на власт идва ГЕРБ.

„Тогава границата бе дадена под наем на частна фирма. Всичко беше изключително непрозрачно. Фирмата получи договор за десет години, който бе удължен до 2031 година", разказва пред АРД Мавровски, който разполага и със съответните документи.

От името на частната фирма подписа си е сложил и Размиг Чакърян, смятан за ключова фигура на организираната престъпност в България, пише германската обществена медия.

Затваряш очи и прибираш парите

Така контролът по границата се оказва в ръцете на организираната престъпност - тя определя кои камиони да бъдат проверени и кои не. А тенденцията оттам нататък е минимум контрол, но пък максимум плащане за това, казва пред АРД Георги Василев, търговец на чушки и спедитор.

„Вносители от целия ЕС съобщаваха, че техните камиони с хранителни продукти от Турция или Сирия са пристигали в ЕС със запечатани товарни сектори - с турски пломби. Аз самият съм събрал 30 турски пломби от моите камиони."

Търговецът обяснява, че е трябвало да плаща между 350 и 700 евро на камион, като всеки път е получавал документи, че товарът е бил контролиран на българската граница за опасни бактерии и организми, за тежки метали, за пестициди.

„Нищо подобно не се е случвало. Документите са фалшиви. Приблизително една трета от камионите ми са преминавали границата безконтролно - на принципа: плащане - печат, плащане - печат", описва ситуацията Василев.

Заплахи срещу държавен контрольор

На ден през Капитан Андреево в България влизат по 2000 камиона. Това означава, че на ден контрольорите могат да прибират по един милион евро, т.е. става въпрос за много доходен бизнес, посочва АРД.

В края на 2021 година бизнесът за кратко се оказа застрашен - когато на власт дойде премиерът Кирил Петков с антикорупционната си партия „Продължаваме промяната". Новото правителство назначи нови хора и в Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), чийто заместник-директор стана Ангел Мавровски. Неговата задача: да одържави контрола над храните и да изчисти „авгиевите обори". Той обаче е заплашван: „Колата, с която пътувахме с моя екип, бе изтласкана от магистралата. Бях заплашван по телефона, а намирах и бележки със заплахи по колата си", е разказал информаторът на АРД.

Смяната на правителствата и смените по границата

Кабинетът на Кирил Петков падна само след осем месеца и Мавровски загуби работата си като контрольор на храните. Така на границата отново думата има мафията, пише германската обществена медия.

Години по-късно, през декември 2025 година, Мавровски се върна на работа - вече като директор на БАБХ, назначен от служебното правителство на Андрей Гюров. Веднага бяха осъществени инспекции по границата и във вътрешността на страната и бяха иззети рекордни количества вредни храни.

Само в рамките на два месеца новото ръководство на БАБХ спря над 500 тона храни и 1,3 милиона яйца. Освен това то изготви дълъг списък с пропуските и вратичките за манипулации при граничния контрол. Но това в крайна сметка се оказа безполезно, посочва германското издание.

Едно обещание и приложението му

Сега в България от месец и половина управлява новото правителство на премиера Румен Радев. Той обеща да се пребори с корупцията в България, но след встъпването на кабинета му във власт, Мавровски отново бе уволнен доста бързо.

Министър на земеделието стана Пламен Абровски, дългогодишен депутат, заемал различни постове в министерството на земеделието. Той отговаряше за контрола на храните именно по времето на манипулациите, припомня АРД и допълва, че с някогашната си партия „Има такъв народ" той торпилира коалицията с премиер Кирил Петков.

"Много повече експертиза"

Сега Абровски твърди, че българската държава гарантира сигурността на потребителите в ЕС. Но тогава защо е уволнен Мавровски? Защо сътрудничеството със спорните частни гранични контрольори остава? Земеделският министър казва, че било „напълно нормално" с едно ново правителство да дойде нов екип. Новата директорка имала „много повече експертиза и опит". Сега по границата за лабораторията отговаря БАБХ. Но министърът отказва да приеме искането за трайно присъствие на контрольори от ЕС по границата. „Това би било признание, че България не може да защити сама границите си."

Търговецът на чушки Василев споделя, че на границата всичко е същото както в последните 15 години. Изглежда, че новото правителство се опитва да попречи на същностните промени. И очевидно все още немалко високопоставени политици печелят от бизнеса по границата.

Автор: Оливер Зос (АРД)