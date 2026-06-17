Абсурден пакт: Как Румъния стигна до тази криза

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Автор: Кено Верзек

Президентът на Румъния Никушор Дан е страстен шахматист, а някои твърдят, че е и много добър в тази игра. Но в продължаващата от месеци политическа криза в Румъния той предприе рискован ход, който не само не отговаря на правилата на играта, но и може да обърне цялата партия. Много наблюдатели се чудят какво ли е подтикнало бившия активист на гражданското общество да играе по този начин.

Става дума за разпадналата се преди два месеца четирипартийна правителствена коалиция и сформирането на ново правителство в разгара на тежка финансова и социално-икономическа криза в страната. В неделя (14.06.2026 г.) Дан изненадващо номинира Адриан Вещя от Национално-либералната партия на Румъния за министър-председателския пост, след като предишният кандидат върна мандата за съставяне на правителство.

Вещя е председател на Областния съвет на Брашов и в миналото е привличал общественото внимание с негативни прояви. Например с това, че е възпитаник на университет, известен като „фабрика за дипломи на конвейер“, или с провала му при изграждането на пътната инфраструктура за важна румънска военна база на НАТО.

"Враждебен акт"

Новата номинация беше направена, без президентът да се консултира предварително с парламентарните партии, както предвижда конституцията. И най-вече: ръководството на управляващата Национално-либерална партия не беше информирано за този ход на президента. Нейният председател и временен премиер Илие Боложан говори за „враждебен акт“ и „опит да се разцепи партията“. Някои коментатори нарекоха решението на Дан „брутално“, „авторитарно“ и обвиниха президента, че именно той, който се представяше за борец за правовата държава, сега нарушава демократичните и конституционни правила.

Румъния от години се намира в политическа криза, белязана от чести смени на правителствата. От дълго време страната има един от най-високите бюджетни дефицити в ЕС, надхвърлящ на моменти 9% (2024 г.). Страната трябва да проведе радикални административни и данъчни реформи. Освен това трябва да наложи фундаментални реформи в съдебната система, която се счита за корумпирана. Без тези реформи Румъния е заплашена от тежка финансова криза и загуба на милиарди от европейските фондове.

Укрепване на крайната десница

Политическият елит на Румъния обаче се затруднява с реформите. В повечето партии се е настанил манталитетът на самообслужването, който в тази страна има дълги традиции. Символ на политическата корупция и шуробаджанащината са социалдемократите - посткомунистическата партия, първоначално съставена от стари функционери от времето на Чаушеску, която днес вече стои на дяснонационалистически позиции.

Поради застоя на реформите и недоволството на хората от корумпирания естаблишмънт през последните години проруските крайнодесни партии набират все по-голяма сила. На парламентарните избори в края на 2024 г. три от тях получиха общо около 35 процента от местата в парламента. Най-голямата от тях е Алиансът за обединение на румънците (AUR).

Колко силно е руското влияние?

Пак в края на 2024 г. проруският крайнодесен езотерик Калин Джорджеску изненадващо спечели първия тур на президентските избори. Малко след това изборите бяха анулирани от Конституционния съд поради предполагаемо руско влияние. Руската пропаганда наистина е силна в Румъния, но и до днес остава съмнително дали руското влияние при президентските избори през 2024 г. е било толкова силно и пряко, колкото се твърди.

Повторните президентски избори през пролетта на 2025 г. бяха спечелени от кмета на Букурещ Никушор Дан – бивш активист срещу корупцията и умерен консерватор. В предизборната си кампания той се представи като космополитен, проевропейски политик, обещаващ да изведе Румъния от политическата криза и решен да задържи проевропейския курс за развитие на страната на всяка цена. Също така той обещаваше да бъде по-близо до гражданите и да действа прозрачно. „За честна Румъния!“, гласеше предизборният му лозунг.

След встъпването си в длъжност през май 2025 г. той успя да сформира четирипартийна коалиция от либерали, социалдемократи, зеления либерален Съюз за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. За разлика от реформатора Боложан, социалдемократите почти от самото начало изпълняваха ролята на вътрешна опозиция в правителството. Само десет месеца по-късно, в края на април 2026 г., те напуснаха коалицията и свалиха правителството след вот на недоверие, подкрепен и от крайнодесните.

Оттогава президентът Никушор Дан се стреми да сформира ново проевропейско правителство – за да избегне предсрочни избори, при които крайнодесните партии вероятно биха получили парламентарно мнозинство. Ситуацията обаче е трудна: Национално-либералната партия и Съюзът за спасение на Румъния вече не искат да управляват заедно със социалдемократите – въпреки че в Национално-либералната партия има малко крило, което все пак би си сътрудничило с тях. Към това крило принадлежи и Адриан Вещя. В същото време ново правителство на мнозинството, в което не участват крайнодесни сили, не може да бъде сформирано без социалдемократите.

"Заблудихме се"

Осъзнавайки това, президентът явно е загърбил много от принципите си, за да привлече социалдемократите на своя страна. Възможно е дори някои отцепили се крайнодесни да подкрепят едно правителство на Вещя. За Никушор Дан, който в минали години се бореше в Букурещ срещу имотната мафия на управляващите социалдемократи, това е абсурден и мръсен – в известен смисъл дори дяволски пакт.

Мнозина от бившите привърженици на президента са потресени. Андрей Корнеа, философ и един от най-известните политически коментатори в Румъния, припомня, че президентът отдавна нарушава своите предишни принципи – например, когато не подписа закон за по-строги наказания срещу фашистката пропаганда. Или когато назначи на ръководни постове в антикорупционните органи чиновници, които имат проблеми с почтеността.

„Смятахме, че Никушор Дан, каквито и грешки да е допуснал, остава демократ“, пише Андрей Корнеа в седмичника „Revista 22“. „Дълго време вярвахме, че той е нашият президент. За пореден път обаче сме се заблудили. Сега знаем, че той не е наш, а техен!".