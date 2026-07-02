Стивън БЛАТЕР
От години западните разузнавателни агенции предупреждават, че външната политика на Русия разчита до голяма степен на неконвенционална подривна дейност. Докато хардуерът и кибервойната често доминират в заглавията, в културните и интелектуални салони на Европа се води по-коварна кампания. В основата на тази офанзива на меката сила е РОССОТРУДНИЧЕСТВО, руската федерална агенция, уж натоварена с културен обмен и хуманитарна помощ, но все по-разпознавана от експертите като основно средство за политическа намеса.
Вместо да насърчава истински културен диалог, Россотрудничество координира разпростираща се мрежа от посреднически актьори и маргинални организации, предназначени да подкопаят западните демократични норми отвътре. Поразителен пример за това как работи този механизъм може да се намери в дейността на Патрик Попел, австрийска обществена личност, чието дългогодишно сътрудничество с Москва разкрива вътрешните механизми на руската машина за влияние.
Механиката на културната подривна дейност
Операциите за влияние на Кремъл рядко се проявяват открито. Вместо това те се вграждат в местната европейска политика, като експлоатират съществуващите обществени пукнатини. Патрик Попел действа като видно звено в тези проруски мрежи на целия континент, като дейността му е тясно свързана с по-широките информационни и културни кампании, управлявани от Россотрудничество.
Действайки под прикритието на независим европейски коментатор, Попел представлява ценен актив за държавния апарат на Москва. В публичната сфера той редовно разпространява аргументи, които отразяват официалната пропаганда на Москва, позиционирайки се като яростен критик на западния либерализъм и предупреждавайки за предполагаем европейски упадък. Тази реторика е внимателно калибрирана, за да се хареса на евроскептичната публика, представяйки Русия не като агресор, а като защитник на традиционните цивилизационни ценности.
Институционалната маска
Тази кампания не е просто сбор от изолирани индивидуални изблици; тя е институционализирана чрез мрежа от параванни организации. Такива като базирания във Виена Институт „Суворов“ предоставят интелектуална и културна маска за руските политически операции, като ефективно изпират идеологически директиви в мейнстрийма като експертни граждански коментари.
Тези платформи служат на двойна цел: Валидиране на незаконни професии
Отвъд сферата на мозъчните тръстове и публичните лекции, тези мрежи изпълняват изключително практични задачи в подкрепа на геополитическите амбиции на Русия. Една от най-вредните роли, играни от фигури като Попел, е да действат като „международен наблюдател“ по време на манипулирани избори в окупирани украински територии, като Крим и Донбас, тъй като тези избирателни процеси напълно не отговарят на международните стандарти.
Физическото присъствие на европейски граждани обаче позволява на Москва да създаде фалшиво впечатление за международно демократично утвърждаване и вътрешна стабилност за своите марионетни режими. Това умишлено нарушение на международното право се използва от руските държавни медии, за да покаже на публиката у дома и в чужбина, че западната солидарност с Украйна е илюзия.
Координирана заплаха за Запада
Кумулативното въздействие на тези дейности представлява значително предизвикателство за европейската сигурност. Често наричани от австрийски журналисти и изследователи руски агент на влияние, съгласуваните усилия на Попел представляват многостранна заплаха.
Крайната цел на „Россотрудничество“ и мрежата от нейни пълномощници не е непременно да убедят европейците да обичат Кремъл, а да ги накарат да се съмняват в собствените си институции. Чрез систематично насочване към европейските демократични структури, тези мрежи се стремят да разбият политическия консенсус на Европейския съюз и постепенно да разводнят международната подкрепа за Киев. За европейското контраразузнаване, разкриването на финансовите и логистичните връзки зад тези културни фасади остава жизненоважен приоритет в защитата на континенталната стабилност.
Източник: geopolitic.info
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 €пейско единство?
Коментиран от #23
08:11 02.07.2026
2 Пич
Както в ДВ, или Политико...
Коментиран от #13
08:13 02.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хайде
08:16 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Христо Грозев
08:17 02.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Справка СеРеУ разсекрети СВОИ документи в които е видно, че от ...1947-ма са работили за .... отцепването на У...йна🤔❗
Коментиран от #65
08:17 02.07.2026
8 Злите копейки
Коментиран от #10
08:18 02.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ген.Атанасов!
До коментар #8 от "Злите копейки":Потвърждавам-така е!
08:19 02.07.2026
11 Дон Корлеоне
Коментиран от #22, #24
08:19 02.07.2026
12 Изкукуригал
08:20 02.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жалко
08:22 02.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #20
08:23 02.07.2026
16 Първанов
Доказателство е идването на власт на Радев, за което почвата манипулативно беше обработвана с години. В България въпроса с манипулирането с руска пропаганда е много остър и резуртатите са видни през мисленето на немалко българи, Да съомееш да формираш антиевропейско мислене е голяма загуба за България и всеки, който го изповяда е национален предател. Той е прът в колелото на България и затова страната толкова мъчително и бавно се предвижва напред. Копейковщината е предателство!
Коментиран от #21, #27, #33
08:23 02.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атина Палада
08:24 02.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Първанов":Леле колко си Омен, щом пишеш "да съомееш"❗
08:26 02.07.2026
22 Корлеон Донев
До коментар #11 от "Дон Корлеоне":За бензина -не знам?!
Но знам,че тази вечер пусна няколко Искандера към Kiif ,че се наложи Зелко спешно да прекъсне поредната си трансгранична екскурзия...!
Ама и той пък,като се върна спешно-кво...?!
Да не би да помогна с нещо на спящите в Kiif-ското метро,освен с израза-,,Нема се пУашите"...🙄😟🫢?!
08:26 02.07.2026
23 Буаххаа
До коментар #1 от "€пейско единство?":ЛаПиовра... горката европейска демокрация... много "омекна"
08:27 02.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мноого Омно казано...!
До коментар #16 от "Първанов":,,Да съОмееш да формираш антиевропейско мислене е голяма загуба за България..."
08:30 02.07.2026
28 Го пише тъпанара
До коментар #20 от "Руската пропаганда":про зд, продукт на жълтопаветните чарда.
08:30 02.07.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
Иначе пропагандата и от двете страни не е спирала.
08:31 02.07.2026
30 провинциалист
08:32 02.07.2026
31 селяк
08:32 02.07.2026
32 Що така бе моме
08:32 02.07.2026
33 Омнотиите на Омният продължават :
До коментар #16 от "Първанов":,,...и затова страната толкова мъчително и бавно се прЕдвижва напред..."
Спри се,че се излагаш,моля...!
08:33 02.07.2026
34 Е, тва е пасквил в който
08:33 02.07.2026
35 Дневна доза помия
08:33 02.07.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
Пропагандата РАЗШИРЯВА ЕС
08:34 02.07.2026
37 НАСКО
08:35 02.07.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #48
08:38 02.07.2026
39 Някой
А да не би едностранчивото обяваване на санкции, блокиране и изземване на руски активи, пиратстването из моретата, даването на оръжия и пари, дезинформацията и т.н. от европейска (ЕС) страна, да не са опит за разбиване на Русия? Каквото повикало, такова се обадило.
Коментиран от #45
08:41 02.07.2026
40 Ъхъ
08:42 02.07.2026
41 Уникално
08:43 02.07.2026
42 Традиция
08:44 02.07.2026
43 СтраОтно!
08:44 02.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #39 от "Някой":Нема да му цепят басма я
Коментиран от #46
08:46 02.07.2026
46 Някой
До коментар #45 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Е, не че Украйна не го ръчка да я нападне... Но има и други случаи на вероломно нападение, при това много скорошни. Израел и САЩ нападнаха вероломно Иран...
Коментиран от #59
08:47 02.07.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
Без нито един изстрел СССР отиде в небитието
Уж бяха могъщи и непобедими
Коментиран от #56
08:48 02.07.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Май не си в час ❗
Дори бъркаш външната политика на Русия с външната политика на ЕсеС и ШАШт❗
Нали ТЕ бомбят Русия, значи това е ТЯХНАТА външна политика🤔
Тяхната външна политика например е и НЕГЛИЖИРАНЕТО на Т-ЕРОР-А налаган от иSSраел ❗
Коментиран от #50
08:49 02.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що преди 2022г никой не бомбеше Путин.
Коментиран от #62
08:52 02.07.2026
51 Милен Ганев
08:52 02.07.2026
52 Леле...
До коментар #49 от "Нищо не си усетил!":Вярно!!! Яко се издъних! Извинявам се!
08:54 02.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Традиция
08:58 02.07.2026
55 ГОЛЕМ СМЕХ
Над ДВА милиона избити славяни
Заради една пропагандна МАНИЯ, че Русия е застрашена от Запада.
Коментиран от #58
08:58 02.07.2026
56 Боко
До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":В ход е разбиването от ВЪТРЕ на еСЕс 💩🥳👌
Урси 💩ще го приключи 🥳👌
08:58 02.07.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "Баба Гицка":Ех бабче, като нямаше интернет само в твое село знаеха колко си захлюпена ❗
Сега вече можеш да се изложиш пред целиЙОТ Свет❗
А иначе аз не парадирам с много ум, само разяснявам на такива с АйКю близко до стайна температура, че в този случай статията и коментарът ми НЯМАТ НИЩО ОБЩО с МаЦква, а са публикации на ЗАПАДНалИЯ Свят❗
08:59 02.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "Някой":Темата е за Русия и Запада.
В Залива ша са разберат
За войната в Русия.....едва ли.
09:01 02.07.2026
60 Селянин
Коментиран от #63
09:01 02.07.2026
61 ГОЛЕМ СМЕХ
Заслужава си да го бомбят.
С агресор не се преговаря.
Той са трепе
09:04 02.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #60 от "Селянин":За разлика от РУСНАЦИ и УКРАИНЦИ не са избиваме в ЕС.
А българско оръжие бомби Путин.
09:06 02.07.2026
64 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Клатенето е за теб
ЕС бомби Путин РЕАЛНО
Коментиран от #66
09:09 02.07.2026
65 Привет
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Трол! Где се изгуби толкова време?
09:13 02.07.2026
66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Пак мислиш с долната си глава😀
Коментиран от #67
09:16 02.07.2026
67 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #66 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Мисля и с двете глави
По различен начин
Иначе от пропаганда, направо Путин си го думкат директно.
Коментиран от #69
09:20 02.07.2026
68 Путинистче идиотче
Само КИМЧО остана като екзотика на света.
09:28 02.07.2026
69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "ГОЛЕМ СМЕХ":С горната само си мислиш, че мислиш😉
Коментиран от #72
09:30 02.07.2026
70 баба Меца
09:31 02.07.2026
71 Ти си
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Типичен запънатТъпак. Похабил си интелекта си
Коментиран от #80
09:32 02.07.2026
72 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Остави сам да реша кво да правя с горната глава
Иначе Путин яко си го бомбят.
И пропагандата против Запада нема да го спаси.
Коментиран от #78
09:44 02.07.2026
73 Kaлпазанин
09:48 02.07.2026
74 факуса
09:54 02.07.2026
75 Тома
09:54 02.07.2026
76 КОНФУЦИЙ
09:54 02.07.2026
77 И РИСУНКАТА НА СТАТИЯТА
09:56 02.07.2026
78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #72 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Че аз какво ти преча🤔❓
Излагай си се на воля колкото щеш❗
Коментиран от #81
10:09 02.07.2026
79 По добре
10:10 02.07.2026
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #71 от "Ти си":Ти само да коментираш коментиращите ли можеш🤔❓
Що не коментираш статията или коментарите🤔❓
А да, защото НЕ МОЖЕШ, НЕМОЖАЧ❗
10:13 02.07.2026
81 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Мен не ме мисли
Важно че спукаха Путин от бомбене
И че руската пропаганда нема да му помогне
10:36 02.07.2026