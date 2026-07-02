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В сенчестите мрежи на Кремъл, работещи за разрушаване на европейското единство

В сенчестите мрежи на Кремъл, работещи за разрушаване на европейското единство

2 Юли, 2026 08:00, обновена 2 Юли, 2026 08:09 1 464 81

  • кремъл-
  • пропаганда-
  • украйна-
  • русия-
  • европа

Те служат на двойна, координирана цел

В сенчестите мрежи на Кремъл, работещи за разрушаване на европейското единство - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Стивън БЛАТЕР

От години западните разузнавателни агенции предупреждават, че външната политика на Русия разчита до голяма степен на неконвенционална подривна дейност. Докато хардуерът и кибервойната често доминират в заглавията, в културните и интелектуални салони на Европа се води по-коварна кампания. В основата на тази офанзива на меката сила е РОССОТРУДНИЧЕСТВО, руската федерална агенция, уж натоварена с културен обмен и хуманитарна помощ, но все по-разпознавана от експертите като основно средство за политическа намеса.

Вместо да насърчава истински културен диалог, Россотрудничество координира разпростираща се мрежа от посреднически актьори и маргинални организации, предназначени да подкопаят западните демократични норми отвътре. Поразителен пример за това как работи този механизъм може да се намери в дейността на Патрик Попел, австрийска обществена личност, чието дългогодишно сътрудничество с Москва разкрива вътрешните механизми на руската машина за влияние.

Механиката на културната подривна дейност

Операциите за влияние на Кремъл рядко се проявяват открито. Вместо това те се вграждат в местната европейска политика, като експлоатират съществуващите обществени пукнатини. Патрик Попел действа като видно звено в тези проруски мрежи на целия континент, като дейността му е тясно свързана с по-широките информационни и културни кампании, управлявани от Россотрудничество.

Действайки под прикритието на независим европейски коментатор, Попел представлява ценен актив за държавния апарат на Москва. В публичната сфера той редовно разпространява аргументи, които отразяват официалната пропаганда на Москва, позиционирайки се като яростен критик на западния либерализъм и предупреждавайки за предполагаем европейски упадък. Тази реторика е внимателно калибрирана, за да се хареса на евроскептичната публика, представяйки Русия не като агресор, а като защитник на традиционните цивилизационни ценности.

Институционалната маска

Тази кампания не е просто сбор от изолирани индивидуални изблици; тя е институционализирана чрез мрежа от параванни организации. Такива като базирания във Виена Институт „Суворов“ предоставят интелектуална и културна маска за руските политически операции, като ефективно изпират идеологически директиви в мейнстрийма като експертни граждански коментари.

Тези платформи служат на двойна цел: Валидиране на незаконни професии

Отвъд сферата на мозъчните тръстове и публичните лекции, тези мрежи изпълняват изключително практични задачи в подкрепа на геополитическите амбиции на Русия. Една от най-вредните роли, играни от фигури като Попел, е да действат като „международен наблюдател“ по време на манипулирани избори в окупирани украински територии, като Крим и Донбас, тъй като тези избирателни процеси напълно не отговарят на международните стандарти.

Физическото присъствие на европейски граждани обаче позволява на Москва да създаде фалшиво впечатление за международно демократично утвърждаване и вътрешна стабилност за своите марионетни режими. Това умишлено нарушение на международното право се използва от руските държавни медии, за да покаже на публиката у дома и в чужбина, че западната солидарност с Украйна е илюзия.

Координирана заплаха за Запада

Кумулативното въздействие на тези дейности представлява значително предизвикателство за европейската сигурност. Често наричани от австрийски журналисти и изследователи руски агент на влияние, съгласуваните усилия на Попел представляват многостранна заплаха.

Крайната цел на „Россотрудничество“ и мрежата от нейни пълномощници не е непременно да убедят европейците да обичат Кремъл, а да ги накарат да се съмняват в собствените си институции. Чрез систематично насочване към европейските демократични структури, тези мрежи се стремят да разбият политическия консенсус на Европейския съюз и постепенно да разводнят международната подкрепа за Киев. За европейското контраразузнаване, разкриването на финансовите и логистичните връзки зад тези културни фасади остава жизненоважен приоритет в защитата на континенталната стабилност.

Източник: geopolitic.info


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 €пейско единство?

    52 15 Отговор
    Хубав кратък виц.

    Коментиран от #23

    08:11 02.07.2026

  • 2 Пич

    51 15 Отговор
    Тоя па нещо не е разбрал къде е!!! Мисли си че е на някакъв конкурс - Как да изплещи повече глупости за единица време!!!
    Както в ДВ, или Политико...

    Коментиран от #13

    08:13 02.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хайде

    15 22 Отговор
    Чак сега ли го откриват. Още от времето на СССР беше ясно. А защо не вземат мерки да отговарят.

    08:16 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Христо Грозев

    52 12 Отговор
    Да, Путин е голяма заплаха! Мен постоянно ме преследват руснаци. Даже в сънищата ми, дори и в еротичните..

    08:17 02.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 9 Отговор
    А ит години западните разузнавателни агенции работят за сплотяване на руснаците 😀😀😀
    Справка СеРеУ разсекрети СВОИ документи в които е видно, че от ...1947-ма са работили за .... отцепването на У...йна🤔❗

    Коментиран от #65

    08:17 02.07.2026

  • 8 Злите копейки

    17 8 Отговор
    И в матрака инсталират бръмбари и в чекмеджетата микро камери.

    Коментиран от #10

    08:18 02.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ген.Атанасов!

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Злите копейки":

    Потвърждавам-така е!

    08:19 02.07.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    12 23 Отговор
    Хаяско пусна ли бензина?

    Коментиран от #22, #24

    08:19 02.07.2026

  • 12 Изкукуригал

    34 12 Отговор
    Всичко това където го пишете е обратното евроатлантическия октопод прави подривна дейност и искат да изсмучат богатствата на народите

    08:20 02.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жалко

    12 4 Отговор
    че няма опция "нула звездички" за тов есе...

    08:22 02.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 8 Отговор
    Нищо лично, но не МаЦква, а лично СеРеУ изнесе данни, за план поръчан от Пентагона и разработен от анализатори в Джорджтаунския университет. Нарича се "Украйна. Фактори на съпротива и райони на специални сили" и заема 200 страници, в които се разглежда възможността за антисъветско въстание в Украинската ССР. ❗

    Коментиран от #20

    08:23 02.07.2026

  • 16 Първанов

    10 25 Отговор
    Всичко в статията е точно така!!!
    Доказателство е идването на власт на Радев, за което почвата манипулативно беше обработвана с години. В България въпроса с манипулирането с руска пропаганда е много остър и резуртатите са видни през мисленето на немалко българи, Да съомееш да формираш антиевропейско мислене е голяма загуба за България и всеки, който го изповяда е национален предател. Той е прът в колелото на България и затова страната толкова мъчително и бавно се предвижва напред. Копейковщината е предателство!

    Коментиран от #21, #27, #33

    08:23 02.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атина Палада

    6 14 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    08:24 02.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 3 Отговор

    До коментар #16 от "Първанов":

    Леле колко си Омен, щом пишеш "да съомееш"❗

    08:26 02.07.2026

  • 22 Корлеон Донев

    16 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Корлеоне":

    За бензина -не знам?!
    Но знам,че тази вечер пусна няколко Искандера към Kiif ,че се наложи Зелко спешно да прекъсне поредната си трансгранична екскурзия...!
    Ама и той пък,като се върна спешно-кво...?!
    Да не би да помогна с нещо на спящите в Kiif-ското метро,освен с израза-,,Нема се пУашите"...🙄😟🫢?!

    08:26 02.07.2026

  • 23 Буаххаа

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "€пейско единство?":

    ЛаПиовра... горката европейска демокрация... много "омекна"

    08:27 02.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мноого Омно казано...!

    17 0 Отговор

    До коментар #16 от "Първанов":

    ,,Да съОмееш да формираш антиевропейско мислене е голяма загуба за България..."

    08:30 02.07.2026

  • 28 Го пише тъпанара

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руската пропаганда":

    про зд, продукт на жълтопаветните чарда.

    08:30 02.07.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор
    Важно е че оръжие на ЕС бомби Путин.
    Иначе пропагандата и от двете страни не е спирала.

    08:31 02.07.2026

  • 30 провинциалист

    12 0 Отговор
    Общо-взето в статията пише, че всяко мнение, различно от политкоректното, е "значително предизвикателство за европейската сигурност". Ние това вече го живяхме, благодаря.

    08:32 02.07.2026

  • 31 селяк

    11 4 Отговор
    она европа сама са разрушава с малоумните си политики не и требва расия да я разрушава :Д

    08:32 02.07.2026

  • 32 Що така бе моме

    12 2 Отговор
    Милене, що не станеш истински журналист ами се занимаваш само с пропаганда ?

    08:32 02.07.2026

  • 33 Омнотиите на Омният продължават :

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Първанов":

    ,,...и затова страната толкова мъчително и бавно се прЕдвижва напред..."
    Спри се,че се излагаш,моля...!

    08:33 02.07.2026

  • 34 Е, тва е пасквил в който

    14 2 Отговор
    Пропагандаторът вика: Дръжте пропагандатора!

    08:33 02.07.2026

  • 35 Дневна доза помия

    8 2 Отговор
    Заглавието е от паралелна вселена в която живее авторът на силни хапчета. Шизофреничната статия не си направих труда да я чета - нямам време за умопомрачителни глупости.

    08:33 02.07.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор
    Пропагандата РАЗБИ СССР
    Пропагандата РАЗШИРЯВА ЕС

    08:34 02.07.2026

  • 37 НАСКО

    7 2 Отговор
    Милене, Милене! Мислех те за един от по-умните джурналисти!

    08:35 02.07.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 7 Отговор
    Външната политика на Путин докара Русия до мизерия и бомбене с оръжие на ЕС.

    Коментиран от #48

    08:38 02.07.2026

  • 39 Някой

    12 5 Отговор
    Хах! Тръгнали да обвиняват Русия за собствените си проблеми.
    А да не би едностранчивото обяваване на санкции, блокиране и изземване на руски активи, пиратстването из моретата, даването на оръжия и пари, дезинформацията и т.н. от европейска (ЕС) страна, да не са опит за разбиване на Русия? Каквото повикало, такова се обадило.

    Коментиран от #45

    08:41 02.07.2026

  • 40 Ъхъ

    12 5 Отговор
    USAID не е ли подривна организация? Америка за България?

    08:42 02.07.2026

  • 41 Уникално

    6 7 Отговор
    Само четенето на някои мнения в чата потвърждава пагубното влияние на руската пропаганда. Да се поддадеш на нея е нещастие

    08:43 02.07.2026

  • 42 Традиция

    4 9 Отговор
    Чак сега ли го откриват. Още от времето на СССР беше ясно. А защо не вземат мерки да отговарят. У нас петата колона работи от края на 19 век.

    08:44 02.07.2026

  • 43 СтраОтно!

    5 2 Отговор
    Колажната снимка-кърти мифки...🤣😂😝😆!

    08:44 02.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Путин нападна вероломно Украйна.

    2 12 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    Нема да му цепят басма я

    Коментиран от #46

    08:46 02.07.2026

  • 46 Някой

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Е, не че Украйна не го ръчка да я нападне... Но има и други случаи на вероломно нападение, при това много скорошни. Израел и САЩ нападнаха вероломно Иран...

    Коментиран от #59

    08:47 02.07.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 9 Отговор
    Пропагандата РАЗБИ СССР
    Без нито един изстрел СССР отиде в небитието
    Уж бяха могъщи и непобедими

    Коментиран от #56

    08:48 02.07.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Май не си в час ❗
    Дори бъркаш външната политика на Русия с външната политика на ЕсеС и ШАШт❗
    Нали ТЕ бомбят Русия, значи това е ТЯХНАТА външна политика🤔
    Тяхната външна политика например е и НЕГЛИЖИРАНЕТО на Т-ЕРОР-А налаган от иSSраел ❗

    Коментиран от #50

    08:49 02.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 10 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що преди 2022г никой не бомбеше Путин.

    Коментиран от #62

    08:52 02.07.2026

  • 51 Милен Ганев

    11 2 Отговор
    За всичко ви е виновна Русия! А вижте какво прави така наречения европейски елит. Прайдове зелени сделки мигранти, войни либерални изчанчени политики континента ни е в колабс.

    08:52 02.07.2026

  • 52 Леле...

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Нищо не си усетил!":

    Вярно!!! Яко се издъних! Извинявам се!

    08:54 02.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Традиция

    2 3 Отговор
    Чак сега ли го откриват. Още от времето на СССР беше ясно. А защо не вземат мерки да отговарят. У нас петата колона работи от края на 19 век.

    08:58 02.07.2026

  • 55 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор
    Геноцида на Путин в 21 век е ненадминат
    Над ДВА милиона избити славяни
    Заради една пропагандна МАНИЯ, че Русия е застрашена от Запада.

    Коментиран от #58

    08:58 02.07.2026

  • 56 Боко

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В ход е разбиването от ВЪТРЕ на еСЕс 💩🥳👌
    Урси 💩ще го приключи 🥳👌

    08:58 02.07.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Баба Гицка":

    Ех бабче, като нямаше интернет само в твое село знаеха колко си захлюпена ❗
    Сега вече можеш да се изложиш пред целиЙОТ Свет❗
    А иначе аз не парадирам с много ум, само разяснявам на такива с АйКю близко до стайна температура, че в този случай статията и коментарът ми НЯМАТ НИЩО ОБЩО с МаЦква, а са публикации на ЗАПАДНалИЯ Свят❗

    08:59 02.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Някой":

    Темата е за Русия и Запада.
    В Залива ша са разберат
    За войната в Русия.....едва ли.

    09:01 02.07.2026

  • 60 Селянин

    6 1 Отговор
    То пък и едно европейско единство, всеки дърпа чергата към себе си, само България се подлага на всички.

    Коментиран от #63

    09:01 02.07.2026

  • 61 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор
    Путин изби над ДВА МИЛИОНА СЛАВЯНИ
    Заслужава си да го бомбят.
    С агресор не се преговаря.
    Той са трепе

    09:04 02.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #60 от "Селянин":

    За разлика от РУСНАЦИ и УКРАИНЦИ не са избиваме в ЕС.
    А българско оръжие бомби Путин.

    09:06 02.07.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Клатенето е за теб
    ЕС бомби Путин РЕАЛНО

    Коментиран от #66

    09:09 02.07.2026

  • 65 Привет

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Трол! Где се изгуби толкова време?

    09:13 02.07.2026

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Пак мислиш с долната си глава😀

    Коментиран от #67

    09:16 02.07.2026

  • 67 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #66 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мисля и с двете глави
    По различен начин
    Иначе от пропаганда, направо Путин си го думкат директно.

    Коментиран от #69

    09:20 02.07.2026

  • 68 Путинистче идиотче

    0 5 Отговор
    Комунистическата пропаганда срещу Запада разби СоциализЪма.
    Само КИМЧО остана като екзотика на света.

    09:28 02.07.2026

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    С горната само си мислиш, че мислиш😉

    Коментиран от #72

    09:30 02.07.2026

  • 70 баба Меца

    2 0 Отговор
    урсула пропаганда с инфотерор. дайте и отсрещната гледна точка, щом устройвате съдилище.

    09:31 02.07.2026

  • 71 Ти си

    0 4 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Типичен запънатТъпак. Похабил си интелекта си

    Коментиран от #80

    09:32 02.07.2026

  • 72 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Остави сам да реша кво да правя с горната глава
    Иначе Путин яко си го бомбят.
    И пропагандата против Запада нема да го спаси.

    Коментиран от #78

    09:44 02.07.2026

  • 73 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    А фондациите на ЦРУ шорош ,какво правят ,направо си имат у оверситето по деградация и либерастия за тази цел

    09:48 02.07.2026

  • 74 факуса

    3 0 Отговор
    ха ха какво единство бе лицемери,при ковида се видя кат си крадяхте предпазни средства,и ако не беше русия да помогне на италянците с лекари и консумативи беха изпукали

    09:54 02.07.2026

  • 75 Тома

    2 0 Отговор
    Този автор маи е е видял зелените човечета.Хвала

    09:54 02.07.2026

  • 76 КОНФУЦИЙ

    2 0 Отговор
    Трудно се разрушава нещо, дето не съществува.

    09:54 02.07.2026

  • 77 И РИСУНКАТА НА СТАТИЯТА

    3 0 Отговор
    Е в стила на най-добрата социалистическа пропаганда. Евала.

    09:56 02.07.2026

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Че аз какво ти преча🤔❓
    Излагай си се на воля колкото щеш❗

    Коментиран от #81

    10:09 02.07.2026

  • 79 По добре

    1 1 Отговор
    да кажат за сенчестите мрежи в Русия който искат да я разрушат!

    10:10 02.07.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ти си":

    Ти само да коментираш коментиращите ли можеш🤔❓
    Що не коментираш статията или коментарите🤔❓
    А да, защото НЕ МОЖЕШ, НЕМОЖАЧ❗

    10:13 02.07.2026

  • 81 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мен не ме мисли
    Важно че спукаха Путин от бомбене
    И че руската пропаганда нема да му помогне

    10:36 02.07.2026