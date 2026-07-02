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Стивън БЛАТЕР

От години западните разузнавателни агенции предупреждават, че външната политика на Русия разчита до голяма степен на неконвенционална подривна дейност. Докато хардуерът и кибервойната често доминират в заглавията, в културните и интелектуални салони на Европа се води по-коварна кампания. В основата на тази офанзива на меката сила е РОССОТРУДНИЧЕСТВО, руската федерална агенция, уж натоварена с културен обмен и хуманитарна помощ, но все по-разпознавана от експертите като основно средство за политическа намеса.

Вместо да насърчава истински културен диалог, Россотрудничество координира разпростираща се мрежа от посреднически актьори и маргинални организации, предназначени да подкопаят западните демократични норми отвътре. Поразителен пример за това как работи този механизъм може да се намери в дейността на Патрик Попел, австрийска обществена личност, чието дългогодишно сътрудничество с Москва разкрива вътрешните механизми на руската машина за влияние.

Механиката на културната подривна дейност

Операциите за влияние на Кремъл рядко се проявяват открито. Вместо това те се вграждат в местната европейска политика, като експлоатират съществуващите обществени пукнатини. Патрик Попел действа като видно звено в тези проруски мрежи на целия континент, като дейността му е тясно свързана с по-широките информационни и културни кампании, управлявани от Россотрудничество.

Действайки под прикритието на независим европейски коментатор, Попел представлява ценен актив за държавния апарат на Москва. В публичната сфера той редовно разпространява аргументи, които отразяват официалната пропаганда на Москва, позиционирайки се като яростен критик на западния либерализъм и предупреждавайки за предполагаем европейски упадък. Тази реторика е внимателно калибрирана, за да се хареса на евроскептичната публика, представяйки Русия не като агресор, а като защитник на традиционните цивилизационни ценности.

Институционалната маска

Тази кампания не е просто сбор от изолирани индивидуални изблици; тя е институционализирана чрез мрежа от параванни организации. Такива като базирания във Виена Институт „Суворов“ предоставят интелектуална и културна маска за руските политически операции, като ефективно изпират идеологически директиви в мейнстрийма като експертни граждански коментари.

Тези платформи служат на двойна цел: Валидиране на незаконни професии

Отвъд сферата на мозъчните тръстове и публичните лекции, тези мрежи изпълняват изключително практични задачи в подкрепа на геополитическите амбиции на Русия. Една от най-вредните роли, играни от фигури като Попел, е да действат като „международен наблюдател“ по време на манипулирани избори в окупирани украински територии, като Крим и Донбас, тъй като тези избирателни процеси напълно не отговарят на международните стандарти.

Физическото присъствие на европейски граждани обаче позволява на Москва да създаде фалшиво впечатление за международно демократично утвърждаване и вътрешна стабилност за своите марионетни режими. Това умишлено нарушение на международното право се използва от руските държавни медии, за да покаже на публиката у дома и в чужбина, че западната солидарност с Украйна е илюзия.

Координирана заплаха за Запада

Кумулативното въздействие на тези дейности представлява значително предизвикателство за европейската сигурност. Често наричани от австрийски журналисти и изследователи руски агент на влияние, съгласуваните усилия на Попел представляват многостранна заплаха.

Крайната цел на „Россотрудничество“ и мрежата от нейни пълномощници не е непременно да убедят европейците да обичат Кремъл, а да ги накарат да се съмняват в собствените си институции. Чрез систематично насочване към европейските демократични структури, тези мрежи се стремят да разбият политическия консенсус на Европейския съюз и постепенно да разводнят международната подкрепа за Киев. За европейското контраразузнаване, разкриването на финансовите и логистичните връзки зад тези културни фасади остава жизненоважен приоритет в защитата на континенталната стабилност.

Източник: geopolitic.info