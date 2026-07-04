Как криптовалутите променят световната политика

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До 2021 година Доналд Тръмп описваше криптовалутите като „измама“ и „бедствие“, но само за миналата година той е декларирал над 1 милиард долара печалба от тях. Най-голямата част - от платформата „Уърлд либърти файненшъл“ и т.нар. мийм койнс.

И Тръмп, и Фараж са фенове на криптовалутите

Откакто се върна в Белия дом, Тръмп започна да води изключително благоприятна политика по отношение на криптовалутите. Той се стреми да дерегулира максимално търговията с тях. И не е единственият политик, който подкрепя дигиталните валути, базирани на блокчейн технология. Във Великобритания Найджъл Фараж си навлече критики, след като се оказа, че партията му „Реформирай Обединеното кралство“ е получила над 5 милиона паунда като подарък от криптомилиардера Кристофър Харбърн. Самият Фараж обещава да „извади криптото от мрака“, ако спечели властта.

В Чехия миналата година правосъдният министър Павел Блажек подаде оставка, след като прие 468 биткойна, равняващи се на 45 милиона долара, от осъдения престъпник Томаш Жириковски. В Испания десният депутат Луис Перес Фернандес също е обвинен, че е получил криптопревод от осъден измамник.

В Аржентина президентът Хавиер Милей, който поддържа близки отношения с Тръмп, стана обект на критика от страна на финансовите власти и обществеността заради популяризирането на криптопроекта $LIBRA. Цената му скочи рязко, след като президентът публикува пост за него в социалните медии, но скоро след това се срина.

Рискове от злоупотреби и използване с нечисти цели

Криптовалутите стават все по-влиятелните на световните икономически пазари, а това поставя пред редица правителства въпроса: как да ги регулираме?

„Криптовалутите придобиват все по-голямо значение в политиката - не само като начин за политически дарения, но и като добре финансирана индустрия, която се стреми да повлияе на регулаторната рамка“, казва пред ДВ Елиза Локхарт от Центъра за финанси и сигурност към британския мозъчен тръст RUSI.

Едоардо Берета, професор по икономика в швейцарския университет USI, допълва обаче, че има и ефект на охлаждане: „Цената на биткойна е спаднала наполовина и повече от пика на 6 октомври 2025 г. насам, а пазарната капитализация на криптовалутите отбелязва сходна тенденция. В момента е налице по-малко политически и икономически ентусиазъм около криптовалутите“, обяснява той пред ДВ. Но подчертава: „Това не означава, че икономическите субекти са загубили интереса си към криптопазара, обстановката около тях просто е станала малко по-спокойна“.

Анонимността и бързината на трансакциите прави проследяването на дарения и други средства за влияние върху политиците далеч по-трудно, когато получават криптовалути. „Блокчейнът записва трансакциите, но не разкрива непременно реалната самоличност на лицето, което контролира портфейла, нито първоизточника на средствата“, казва Елиза Локхарт. „Парите могат също така да се прехвърлят през множество портфейли, борси и юрисдикции, преди да достигнат до политиката. Криптовалутите създават уязвимости, които враждебни държави и други злонамерени субекти могат да експлоатират“, допълва експертката.

От компанията „Чейналисис“през 2025 година стигат до заключението, че европейските екстремистки групи използват все повече криптовалути и настигат своите „колеги“ в САЩ. Причината е, че криптокомпаниите нямат способи да блокират екстремистките групи, както при останалите финансови услуги. По тази причина Великобритания последва Бразилия, Ирландия и някои американски щати и временно забрани политическите дарения с криптовалути.

Защо криптовалутите и десните политици вървят ръка за ръка?

Политиките на Тръмп доведоха до ръст в използването на технологията от републиканците, като изследване на „Пю“ показва, че 22% от републиканците са инвестирали в крипто, докато при демократите става въпрос за 17 на сто.

Криптовалутите нямат политическа идеология, но индустрията често гледа към десните политици. „Това отразява нейното предпочитание към финансова дерегулация и децентрализация, което е довело до стратегическата подкрепа от страна на криптоиндустрията за политици, предлагащи по-благоприятна регулаторна среда“, казва в тази връзка Елиза Локхарт.

Огромните суми, изплащани на политици от криптокомпаниите - независимо дали пряко или под формата на дарения за предизборни кампании - пораждат опасения за конфликт на интереси. В случая с Тръмп Белият дом заяви, че бизнес инвестициите му се управляват от синовете му, докато той заема президентския пост. „Нито президентът, нито семейството му някога са били въвлечени, нито пък някога ще бъдат въвлечени в конфликти на интереси“, заяви във вторник една от говорителките на Белия дом.

Промяна на законите?

Всичко това повдига въпроси доколко политиците трябва да имат право на финансови инвестиции в сектор, който е може да бъде пряко повлиян с правителствени решения. „Ако законът позволява на политиците да получават доходи в допълнение към тези, които произтичат от политическата им дейност, не може нищо да бъде направено, докато законите не бъдат променени“, казва професор Едоардо Берета.

Автор: Матю Пиърсън