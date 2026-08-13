Кой е депутатът, пътувал най-много със служебната си кола от парламента?

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е депутатът, изминал най-много километри със служебен автомобил на Народното събрание – 18 668 км. Това става ясно от справка, получена от БНР по Закона за достъп до обществена информация.

Костадинов е избран за народен представител от 25-и МИР в София. Веднага след него в класацията се нареждат двама депутати от ДПС – Байрам Байрам с 13 399 км и секретарят на парламентарната група Фатима Йълдъс с 9819 км. Байрам е избран от Кърджали, а Йълдъс – от Благоевград.

Данните показват, че общо 78 от 240-те народни представители са ползвали служебни автомобили. От партийните лидери освен Костадинов в списъка присъства единствено Бойко Борисов, но със значително по-малко изминато разстояние – 340 км.

Сред най-пътуващите депутати от управляващото мнозинство са Силвия Христова (4650 км, Бургас), Антон Кутев (4173 км, София област) и Иван Лалов (4084 км, Пловдив област).

Заместник-председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Татяна Султанова, избрана от Сливен, също е сред депутатите със значителен пробег – 6322 км.

Според справката най-малко служебния автопарк са използвали Ясен Щерев от Варна със 160 км и Румен Миланов от София област със 185 км. И двамата са от „Прогресивна България“.