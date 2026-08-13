Кой е депутатът, пътувал най-много със служебната си кола от парламента?

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е депутатът, изминал най-много километри със служебен автомобил на Народното събрание – 18 668 км. Това става ясно от справка, получена от БНР по Закона за достъп до обществена информация.
Костадинов е избран за народен представител от 25-и МИР в София. Веднага след него в класацията се нареждат двама депутати от ДПС – Байрам Байрам с 13 399 км и секретарят на парламентарната група Фатима Йълдъс с 9819 км. Байрам е избран от Кърджали, а Йълдъс – от Благоевград.
Данните показват, че общо 78 от 240-те народни представители са ползвали служебни автомобили. От партийните лидери освен Костадинов в списъка присъства единствено Бойко Борисов, но със значително по-малко изминато разстояние – 340 км.
Сред най-пътуващите депутати от управляващото мнозинство са Силвия Христова (4650 км, Бургас), Антон Кутев (4173 км, София област) и Иван Лалов (4084 км, Пловдив област).
Заместник-председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Татяна Султанова, избрана от Сливен, също е сред депутатите със значителен пробег – 6322 км.
Според справката най-малко служебния автопарк са използвали Ясен Щерев от Варна със 160 км и Румен Миланов от София област със 185 км. И двамата са от „Прогресивна България“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #31
21:05 13.08.2026
2 1945
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
21:07 13.08.2026
3 Този, на
21:07 13.08.2026
4 Горски
21:10 13.08.2026
5 Читател
21:12 13.08.2026
6 Хора това не е поръчкова статия
21:12 13.08.2026
7 Иванов
Коментиран от #19, #32, #36
21:13 13.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сила
Кой да е бе бате , кой ако не максудския кафяв фюрер ....!!!?
21:17 13.08.2026
11 нормално
21:17 13.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НАЧАЛНИК....
АМИ ЗАТОВА ИМА КУШЕТ ВАГОНИ ВЕ...
Коментиран от #15
21:22 13.08.2026
14 максудеца крадец на субсидии
21:24 13.08.2026
15 Читател
До коментар #13 от "НИЩО МУ НЯМА":Приятелю умен, кажи ми кой пътува в кушетен вагон? Борисов, Пеевски, Доган, или някой от Харвардските посмешища?
Коментиран от #30
21:25 13.08.2026
16 Янко
21:28 13.08.2026
17 Рублоядец
21:28 13.08.2026
18 Столипиновски агент
Тръгнала да се заяжда с единствената партия в България която защитава българския интерес, Възраждане.
Коментиран от #20
21:29 13.08.2026
19 Всички будали и шматки
До коментар #7 от "Иванов":Отидоха при Радев и сега си хапят дирника.
21:33 13.08.2026
20 абе, да
До коментар #18 от "Столипиновски агент":Защитава българския интерес само на думи. Иначе си вървят договорки - влез, излез, има кворум, няма кворум, далаверки, имотчета, пачки... Думите на Коцето и компания рязко се различават от делата и всеки, който не вижда това, е неспособен да събере две и две и да получи правилен резултат. А бе, кьорави ли сте, бе, хора? Не видяхте ли, че най-сериозната борба, която Коцето проведе, не беше срещу Борисов и Пеевски, а срещу Ивелин Михайлов? Цвета на Коцето чак комисия направи да разследва Исторически парк, в който не е похарчен нито лев държавна пара.
Коментиран от #29
21:33 13.08.2026
21 Списвачке
21:36 13.08.2026
22 !!!
Коментиран от #23, #24, #25, #27
21:36 13.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Двуличавите айде у лево
До коментар #20 от "абе, да":Одите си там при Киро брейка и не ръсете мозък по адрес на Възраждане
21:48 13.08.2026
30 Питане
До коментар #15 от "Читател":"Приятелю",
ти освен НЕИЗДАДЕНИЯ и НЕСЪЩЕСТВУВАЩ вестник
"НЮ - НЮ", друг вестник четеш ли ??? 😂
21:50 13.08.2026
31 Без майтап
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той е пътувал от София до Червеният площад за инструкции, значи служебно, и командировкаи са му платили.
21:54 13.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да питам
22:02 13.08.2026
34 Субсидии
22:04 13.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да питам
До коментар #7 от "Иванов":Ти дали имаш една гънка, или половината на 1????
Чакам пак да ме изтриете. Като си слуга,трябва да обслужваш господарите си.
Коментиран от #37
22:10 13.08.2026
37 Той няма нито една гънка
До коментар #36 от "Да питам":Гладък е като яйце.
22:21 13.08.2026