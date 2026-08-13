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Кой е депутатът, пътувал най-много със служебната си кола от парламента?

Кой е депутатът, пътувал най-много със служебната си кола от парламента?

13 Август, 2026 21:04 1 225 37

  • депутати-
  • служебни автомобили-
  • пътувания

Общо 78 от 240-те народни представители са ползвали служебни автомобили

Кой е депутатът, пътувал най-много със служебната си кола от парламента? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е депутатът, изминал най-много километри със служебен автомобил на Народното събрание – 18 668 км. Това става ясно от справка, получена от БНР по Закона за достъп до обществена информация.

Костадинов е избран за народен представител от 25-и МИР в София. Веднага след него в класацията се нареждат двама депутати от ДПС – Байрам Байрам с 13 399 км и секретарят на парламентарната група Фатима Йълдъс с 9819 км. Байрам е избран от Кърджали, а Йълдъс – от Благоевград.

Данните показват, че общо 78 от 240-те народни представители са ползвали служебни автомобили. От партийните лидери освен Костадинов в списъка присъства единствено Бойко Борисов, но със значително по-малко изминато разстояние – 340 км.

Сред най-пътуващите депутати от управляващото мнозинство са Силвия Христова (4650 км, Бургас), Антон Кутев (4173 км, София област) и Иван Лалов (4084 км, Пловдив област).

Заместник-председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Татяна Султанова, избрана от Сливен, също е сред депутатите със значителен пробег – 6322 км.

Според справката най-малко служебния автопарк са използвали Ясен Щерев от Варна със 160 км и Румен Миланов от София област със 185 км. И двамата са от „Прогресивна България“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 10 Отговор
    От Варна до София е далече.

    Коментиран от #13, #31

    21:05 13.08.2026

  • 2 1945

    8 7 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме фурашките с червените звезди, качваме се в ладите и се струпваме пред парламента, където ще маршируваме с калашниците.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    21:07 13.08.2026

  • 3 Този, на

    12 8 Отговор
    когото плащат в рубли...

    21:07 13.08.2026

  • 4 Горски

    10 1 Отговор
    Коцето Костадинов от кв Владиславово - варненско.

    21:10 13.08.2026

  • 5 Читател

    8 11 Отговор
    Време е за Вузраждане, която ще обяви лъжежурналистите като тая списвачка продажна за чуждестранен агент.

    21:12 13.08.2026

  • 6 Хора това не е поръчкова статия

    10 8 Отговор
    Да не си помислите такова нещо.

    21:12 13.08.2026

  • 7 Иванов

    16 7 Отговор
    Вероятно тия километри не ги е навъртял за срещи с избиратели. На последните избори Възраждане е с минус 187 520 гласа. Всички избиратели, дето имаха повече от една гънка в мозъка ,се изнесоха към Радев. Не че голям келепир са ударили, но все пак е крачка.

    Коментиран от #19, #32, #36

    21:13 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сила

    8 7 Отговор
    Ц и н г а - м а н г а ф у к , пълни гащи с лук ....
    Кой да е бе бате , кой ако не максудския кафяв фюрер ....!!!?

    21:17 13.08.2026

  • 11 нормално

    11 7 Отговор
    Ден през ден ходи да си наглежда къщата в Камен бряг ли беше, в Тюленово ли, все тая, и двете са в другия край на България спрямо София. Нима някой очаква Костадинов да пътува с личния си автомобил и да го зарежда с лични средства?

    21:17 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НАЧАЛНИК....
    АМИ ЗАТОВА ИМА КУШЕТ ВАГОНИ ВЕ...

    Коментиран от #15

    21:22 13.08.2026

  • 14 максудеца крадец на субсидии

    8 5 Отговор
    НА ДРЪВНИКА!!!

    21:24 13.08.2026

  • 15 Читател

    12 6 Отговор

    До коментар #13 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Приятелю умен, кажи ми кой пътува в кушетен вагон? Борисов, Пеевски, Доган, или някой от Харвардските посмешища?

    Коментиран от #30

    21:25 13.08.2026

  • 16 Янко

    7 5 Отговор
    Костя не е такъв човек.Някой депутат му е превъртял километража от завист че си е направил къща с партийни пари

    21:28 13.08.2026

  • 17 Рублоядец

    6 6 Отговор
    Индивида с лилавите джуки сега му е паднало да лапа. На следващите избори ще вземе колко Славуца на миналите.

    21:28 13.08.2026

  • 18 Столипиновски агент

    7 7 Отговор
    Маргаритке, че те другите не карат коли ма, Маргаритке. Тях ги возят цели кордони от точка А до точка Б. А колко от тях ги возят на самолети и хеликоптери що не ни напишеш, а? Гиди гьостерица недодялана.
    Тръгнала да се заяжда с единствената партия в България която защитава българския интерес, Възраждане.

    Коментиран от #20

    21:29 13.08.2026

  • 19 Всички будали и шматки

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    Отидоха при Радев и сега си хапят дирника.

    21:33 13.08.2026

  • 20 абе, да

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Столипиновски агент":

    Защитава българския интерес само на думи. Иначе си вървят договорки - влез, излез, има кворум, няма кворум, далаверки, имотчета, пачки... Думите на Коцето и компания рязко се различават от делата и всеки, който не вижда това, е неспособен да събере две и две и да получи правилен резултат. А бе, кьорави ли сте, бе, хора? Не видяхте ли, че най-сериозната борба, която Коцето проведе, не беше срещу Борисов и Пеевски, а срещу Ивелин Михайлов? Цвета на Коцето чак комисия направи да разследва Исторически парк, в който не е похарчен нито лев държавна пара.

    Коментиран от #29

    21:33 13.08.2026

  • 21 Списвачке

    5 3 Отговор
    Напиши нещо за самолетните полети на прасчо и колко километри е навъртял във въздуха

    21:36 13.08.2026

  • 22 !!!

    5 3 Отговор
    Че лудият Копейкин направо е обиколил няколко пъти земното кълбо бе! Ега иит мерзавеца! Ега ти наглеци, червен и в червата! Да не би всяка седмица да пътува до Москва със служебната кола, че да докладва там? Хайде да го видим какво ще лъже този отвратителен негодник, дето цял народ го мрази! Червен боклук! Само като го погледнеш и тичаш в тоалетната да повръщаш!

    Коментиран от #23, #24, #25, #27

    21:36 13.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Двуличавите айде у лево

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "абе, да":

    Одите си там при Киро брейка и не ръсете мозък по адрес на Възраждане

    21:48 13.08.2026

  • 30 Питане

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Читател":

    "Приятелю",
    ти освен НЕИЗДАДЕНИЯ и НЕСЪЩЕСТВУВАЩ вестник
    "НЮ - НЮ", друг вестник четеш ли ??? 😂

    21:50 13.08.2026

  • 31 Без майтап

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той е пътувал от София до Червеният площад за инструкции, значи служебно, и командировкаи са му платили.

    21:54 13.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да питам

    2 0 Отговор
    Ти дали имаш една гънка,или половината на 1 ?

    22:02 13.08.2026

  • 34 Субсидии

    5 2 Отговор
    Така се пести на гърба на данъкоплатеца. Възражданеца Костадинов направо е спестил гориво за една кола с тая аванта. Машалах, аферим Коце, гърби овцете докато гласуват за теб.

    22:04 13.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да питам

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    Ти дали имаш една гънка, или половината на 1????
    Чакам пак да ме изтриете. Като си слуга,трябва да обслужваш господарите си.

    Коментиран от #37

    22:10 13.08.2026

  • 37 Той няма нито една гънка

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Да питам":

    Гладък е като яйце.

    22:21 13.08.2026

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