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Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро на вечер в апартамент в Бургас

Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро на вечер в апартамент в Бургас

13 Август, 2026 20:52 1 601 71

  • наем-
  • имот-
  • евровизия-
  • бургас

И се надяват домакинството на "Евровизия" да се превърне в най-добрата реклама на България

Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро на вечер в апартамент в Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още с първите минути от обявяването на новината, че домакинството на най-големия музикален конкурс в света ще е в Бургас, резервациите стигнаха рекордни стойности.

Рекордни бяха и някои от цените на нощувките – 25 000 евро за апартамент, който сега струва 35 пъти по-малко – 718 евро.

На другия полюс остана София, където имаше масово анулиране на предварително направени резервации.

Новината, че "Евровизия" ще е в Бургас, Александър научава от свои приятели по телефона. Той отдава под наем шест апартамента в центъра на града и до Морската градина. Така, още незатворил телефона, свободните дати за май догодина в апартаментите му вече били запълнени.

Александър Фотев, собственик на апартаменти за краткосрочен наем: "Докато се чуваме и говоря с тях, почнаха да влизат резервации. Беше лудница тука за близките един-два часа. От 1 до 27-28 всичко е заето. Леко завишение има – между 150 и 200 евро."

Цените, които се появиха в платформите за отдаване на апартаменти под наем, Александър определя като нереални. От Бургаската регионална туристическа камара споделят същото мнение.

Евелина Пулева, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара: "Аз попаднах на цени от 11 000 евро за 5 дни. Това е смешно. Какво ще предложим ние за 11 000 евро – качество? Сервиз? Храна? Ние не сме Бора Бора все пак. Ние толкова много си унищожихме туризма, че сега е време да го възродим."

Обратно - в София още с първите минути след финала на "Евровизия" във Виена за столицата бяха направени хиляди резервации, а сега ситуацията при краткосрочните наеми е съвсем различна.

В червено светват предварително заетите дати за предлаганите онлайн апартаменти.

Тодор Колев, управител на фирма, която стопанисва апартаменти: "В рамките на няколко часа след новината голяма част от резервациите, които бяхме получили за следващата година, вече бяха отменени. Може би около 1/3 от тях. Като очакваме това нещо да продължи. Нощувката в този апартамент в момента е около 100-120 евро на вечер – апартамент с три спални в центъра на София. Но ако София беше останала домакин на "Евровизия 2027" през май, този апартамент щеше да струва над 300-350 евро на вечер."

Туристическият бранш в Бургас отсега предупреждава:

Александър Фотев, собственик на апартаменти за краткосрочен наем: "С тези цени трябва да задържим след това тези хора, които ще дойдат при нас, за да идват в бъдеще."

Евелина Пулева, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара: "Нека да призова всички колеги – нека не спекулираме с цените."

И се надяват домакинството на "Евровизия" да се превърне в най-добрата реклама на България.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    53 3 Отговор
    Добре че цялата сган няма да идва в София.

    Коментиран от #4, #60

    20:54 13.08.2026

  • 2 тиририрам

    32 7 Отговор
    Хубава работа, ама ... бургаска.

    Коментиран от #19

    20:54 13.08.2026

  • 3 почва

    24 1 Отговор
    дрането

    20:55 13.08.2026

  • 4 Къде са разследващите журналисти?

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма ли някой политик със семеен хотел в Бургас? Може да е повлиял на решението...

    Коментиран от #8

    20:56 13.08.2026

  • 5 Всеядна

    33 1 Отговор
    По морето са майстори на кожодеренето, ама като им останат празни и за по 25 евра ще ги отдават.

    20:56 13.08.2026

  • 6 Алибегай

    30 4 Отговор
    Ден година храни.

    20:57 13.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    31 4 Отговор
    Евровизия -Сборище на извратени pdf

    20:57 13.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    33 0 Отговор

    До коментар #4 от "Къде са разследващите журналисти?":

    Всички хотели на морето са на политици.

    Коментиран от #42

    20:57 13.08.2026

  • 9 Това ще бъде чутовен грабеж

    30 2 Отговор
    Мутрите ще покажат себе си на макс🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    20:58 13.08.2026

  • 10 Тик-Ток

    33 1 Отговор
    То само някой с половин мозък може да ходи да гледа тези извратени полухора

    20:58 13.08.2026

  • 11 турист

    34 0 Отговор
    Къде на друго място, туристите могат да ядат половин краставица с кисело мляко за 9 евро .Даже за евровизия може да удари 30 евро .

    20:59 13.08.2026

  • 12 Поговорки за нашите огледнели мър666и

    17 2 Отговор
    Голо, ама голямо
    Майка си ще.продаде
    Гладно иска да е сито
    Ден година храни

    20:59 13.08.2026

  • 13 хе хе

    24 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това ще бъде чутовен грабеж":

    Нека ги види света и им се присмее!

    21:00 13.08.2026

  • 14 Коментар

    20 6 Отговор
    Бургас - е пълно с пе.драаас

    Коментиран от #21

    21:01 13.08.2026

  • 15 социология

    26 1 Отговор
    Какво да правят в София ,там не е много чисто и мирише на урина .Не знам за вас , обаче аз често минавам НДК,Графа ,Попа,Витошка , Съдебна палата и тази миризма е постоянна .

    Коментиран от #26, #48

    21:02 13.08.2026

  • 16 По истина

    19 0 Отговор
    Преди
    2:1 лев към евро
    и сега
    1:3 евро към лев

    21:02 13.08.2026

  • 17 Глупаците отдавна свършиха

    27 0 Отговор
    ще им стоят празни...

    21:04 13.08.2026

  • 18 народа

    16 0 Отговор
    Сега е момента да ги научим да ядат кебапчета ,гювечета и други подобни , а не дюнери .

    21:04 13.08.2026

  • 19 На твоята

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "тиририрам":

    майка също в двора.

    21:05 13.08.2026

  • 20 Към високите

    23 0 Отговор
    цени на нощувки те, задължително да има кафява, вода в морето и ешехерия коли в таратора... Иначе няма да им хареса на чужденците...

    21:05 13.08.2026

  • 21 Също така

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Коментар":

    и баща ти е такъв.

    Коментиран от #25, #28, #30

    21:06 13.08.2026

  • 22 Потребител

    20 0 Отговор
    Ако Велинград беше спечелил, тогава щяхте да видите скъпи цени за нощувки!

    21:06 13.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 25 000 евро на вечер

    8 1 Отговор
    миче ставаш смешна с таз 20€ снимка
    кат цъкаш за грабеж

    Коментиран от #53

    21:08 13.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Cтpaшнo нeпpиятнo

    20 1 Отговор

    До коментар #15 от "социология":

    В София няма обществени тoaлeтни и хората пиkaят навсякъде.

    Коментиран от #41

    21:08 13.08.2026

  • 27 при ганчо и ганка

    13 0 Отговор
    ден година храни

    25 000 евро на вечер

    21:09 13.08.2026

  • 28 Да бе позна

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Също така":

    От баща ти си научил, оплакъл ти се е от моя!
    Кофти е , знам... Трудно се възприема . Ще го преглътне.

    21:10 13.08.2026

  • 29 Къде е КЗП ?

    22 1 Отговор
    Държавата трябва да се намеси спешно. Има ли държава или ще станем за посмешище? Качеството отговаря ли на тази цена?

    Коментиран от #40, #44

    21:11 13.08.2026

  • 30 Издръжлив и нежен

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Също така":

    Разбираш ги нещата, кореняк бургазлия си

    21:11 13.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Квадрат 13

    19 0 Отговор
    Безумно алчни индивиди доубиват туризма. За съжаление те са ограничени до такава степен, че нямат и една идея напред. Искат да станат милионери за една седмица. Като добавим и таратор минимум за 10 евро , крайния ефект ще бъде умопомрачителен.

    21:13 13.08.2026

  • 33 реалист

    10 0 Отговор
    Ганьовците веднага се активират с оферти

    21:15 13.08.2026

  • 34 купувач

    19 2 Отговор
    то пък какво ли има за гледане, сиганската бангаранга и дебелата дара вече се нагледахме

    21:17 13.08.2026

  • 35 Щастливеца

    10 5 Отговор
    Не напразно казват, че българите са циганите на Балканите.

    Коментиран от #45

    21:18 13.08.2026

  • 36 Разгадаемост

    19 1 Отговор
    Смешни та пак жалки . Цял свят ще ги разбере . Особено тези които се излъжат да дойдат. Не стига че ще бъдат заблудени във всичко. Ами и накрая набити ще си тръгнат , че не са успели местните да им вземат всичко което са имали
    Срам
    Ето затова нищо не заслужаваме. Пълна излагация.
    Само ще кажа че в Монако ( Монте Карло) за Формула 1 апартаментите макс достигат 6500 евро на вечер., и то какви апартаменти .. а при нас 4-5 пъти по скъпи панелки , за да гледаш жени с бради.
    Не е за вярване.

    21:19 13.08.2026

  • 37 Що ? 22 хиляди !

    5 1 Отговор
    Не Е Ли Дбра Реклама ?

    21:21 13.08.2026

  • 38 При Тия Цени !

    4 1 Отговор
    Колко Ли ?

    Ще Струва !

    Таратора ?

    21:25 13.08.2026

  • 39 Жалка картинка

    6 1 Отговор
    Ееех Бургас Бургас
    Смешни сте

    21:25 13.08.2026

  • 40 Квадрат 13

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Къде е КЗП ?":

    Съгласен. Такива изроди ни компрометират, като народ и създават изключително негативен образ на страната ни и нямат нищо общо с българските традиции и морал. Задължително държавата трябва да се намеси с административни санкции. Това е спекула. Трябва да има унифицирани цени по категории. Таратора трябва да е безплатен!

    21:25 13.08.2026

  • 41 Тоалетна Хартия

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Cтpaшнo нeпpиятнo":

    То София е една огромна тоалетна!!!

    21:26 13.08.2026

  • 42 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    и "твоето заведение" ще остане пак празно. Лоша работа.

    Коментиран от #68

    21:27 13.08.2026

  • 43 Милен

    3 2 Отговор
    Е па що да е ,,спекула"? Щом има желаещи да плащат при тези цени, значи те са ,,нормални". Не виждам къде е проблема.

    21:28 13.08.2026

  • 44 А ! а а а а а а !

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Къде е КЗП ?":

    Бизнеса Има Право !

    Няма Да му Се Месите !

    Те Феодали Ли Са ?

    Или !

    Лукова Глава !

    Всеки Хонелиер !

    И Ресторантьор !

    Олигарх !

    Ква Държава !

    Я Да Се Омита !

    От Тука !

    21:28 13.08.2026

  • 45 Тоалетна Хартия

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Щастливеца":

    И кой го казва това???

    21:28 13.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тоалетна Хартия

    6 0 Отговор
    Някой се шегува с тези цени и журналистите се хванаха!!! То със самолет София-Бургас всеки ден ще излезе по-евтино!!

    Коментиран от #70

    21:32 13.08.2026

  • 48 Къде Да се ?

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "социология":

    Изпикаеш ?

    Пред Народното Събрание Ли ?

    21:32 13.08.2026

  • 49 Боко бандита

    5 0 Отговор
    Бая нещо окрадох от тая зала. Да ми запазите 3 VIP места едно за мен и две за Шиши че той сяда на два стола.

    21:33 13.08.2026

  • 50 БеГемот

    0 0 Отговор
    Пари за култура ....А?

    21:33 13.08.2026

  • 51 Наше момче

    3 0 Отговор
    А ми шом има балъци да им ги дадат ще има и тарикати да им ги вземат

    21:33 13.08.2026

  • 52 И в Швейцария и Монако

    1 0 Отговор
    ако може "Спекулата с нощувките да ликвидирате. Там оня Гълъб и Рундю да поват

    21:36 13.08.2026

  • 53 Снимката с 20 евро

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "25 000 евро на вечер":

    Авторът ни показва реалната цена на нощувка 20 евро.

    21:37 13.08.2026

  • 54 Жълти стотинки са

    1 0 Отговор
    спрямо хонорарите на участващите. Даже трябва и по 2

    21:37 13.08.2026

  • 55 Над 50% от апартаментите в Бургас са

    3 0 Отговор
    празни.(новото строителство) Сега си мислят че така могат да ги продадат. А вероятно и ще има млади олигофрени които ще се хванат на кукичката че с 10 нощувки ще си ги изплатят

    21:41 13.08.2026

  • 56 И после

    4 0 Отговор
    "италианските младежи от израелски произход" първо всичко ще натрошат а после и ще ги запалят...

    21:44 13.08.2026

  • 57 Мухаа ха!

    5 0 Отговор
    Сложете цена -50 хиляди евро! Като е гарга,рошава да е! Така за две седмици,ще избиете чивията да купите още два такива апартамента,със все обзавеждане.Егати дивата лакомия Ганъовска! Онези,през 1989 г,начело с црън Ванчо и кликата му, прекрасно познаха тази извечна лакомия.И там ви удариха! С вирнати два пръста ,подскачаха вашите родители,баби и дядовци...Искаме си нивите на дядо! Върнете на деди дюкяна! Всеки втори се виждаше я чифликчия,друг със дузина магазини.Абе нация от мултимилионери.Да де,но на милионера трябва някой да му бачка,да му копае пачки.Кой,и как става,а? Или си внушихте,че там е Монако, ще налитат будали - милионери,да ви гледат Бангаранга

    21:48 13.08.2026

  • 58 Хи хи хи

    1 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣---Бай Ганьо в действие.

    21:49 13.08.2026

  • 59 Гошо

    2 1 Отговор
    Е какво нереално вижда в цена 25000 евро за нощувка Съвсем европейско демократично и евроатлантическо

    Коментиран от #61

    21:53 13.08.2026

  • 60 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Наистина добре ,доста добре а и доста сган ще се изнесе от София ,това също е добре

    21:55 13.08.2026

  • 61 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Гошо":

    Може би тази цена е за целият блок или хотел? 🤣

    21:56 13.08.2026

  • 62 Пари като шума

    5 0 Отговор
    Ей, тези милиони, милиарди за нищо ги нямате, бре! Хахахахахаха Хахахахахаха Хахахахахаха Хахахахахаха Хахахахахаха Как се вадят 25000 евро? Не всеки продава дрога. Хората с честен труд цял живот не са видяли на купчинка 25000 евро.

    21:56 13.08.2026

  • 63 Батка

    2 0 Отговор
    Анцузите адидас рязко поскъпнаха.

    22:02 13.08.2026

  • 64 Основният въпрос е

    1 0 Отговор
    Колко фентанил тея лумпени ще могат да изсмъркат че да се "накефят яко"

    22:02 13.08.2026

  • 65 ДАВАМ АПАРТАМЕНТА В

    0 1 Отговор
    Центъра и си живея две година като бейче. И не за по 25 000 на вечер а по надолу по 15 000. А и СОФЕТО газ пикаят. Та то и газ нема вече. Ще минат на праз.

    22:02 13.08.2026

  • 66 тез пък

    2 0 Отговор
    И кой ще даде толкова пари за стая с килер като може да наеме етаж в хотел за толкова? Има достатъчно хотели. Това не е София.

    22:07 13.08.2026

  • 67 оня с коня

    0 2 Отговор
    Русофилските Войници назначени от Русия на МРЗ за да водят Хибридната й война с България злобно обявяваха Българите за Най-Бедни в ЕС и се Гърчеха в язвителен Смях че сме били и в Клуба на богатите.Когато обаче предприемчивите Българи тръгнат да докажат с всякакви идеи и Методи че си заслужаваме мястото във въпросния Клуб с високи Наеми,Ренти,Услуги,сива икономика и т.н.,същите Русофили Озверяват,щото Внушенията им че в Русия е "Рай" в сравнение с БГ се превръщат в ЧИСТА ЛЪЖА.

    Коментиран от #71

    22:08 13.08.2026

  • 68 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Така е":

    Моето заведение не е празно ,то е фрашкано с хлебарки

    22:10 13.08.2026

  • 69 Много са тъпи тея

    4 0 Отговор
    баткатури от Меден курник обаче. Тея дето ще дойдат, ако въобще дойдат, са по дивото градско къмпингуване и ще направят мазало навсякъде. Ни резервации ни нищо. Не повече от 2000 души дето са в екипите на гейзерите може нещо да резервират. Другите в най добрият случай на централният плаж в Бургас едно много яко гето ще заформят и всичко наоколо ще упикаят и наторят

    22:14 13.08.2026

  • 70 Виж

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тоалетна Хартия":

    Истамбул Бургас има всеки ден и почти винаги има свободни места

    22:15 13.08.2026

  • 71 Русия е "Рай" в сравнение с БГ

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "оня с коня":

    Не е внушение но това не е темата

    22:17 13.08.2026

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