Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро на вечер в апартамент в Бургас

Още с първите минути от обявяването на новината, че домакинството на най-големия музикален конкурс в света ще е в Бургас, резервациите стигнаха рекордни стойности.
Рекордни бяха и някои от цените на нощувките – 25 000 евро за апартамент, който сега струва 35 пъти по-малко – 718 евро.
На другия полюс остана София, където имаше масово анулиране на предварително направени резервации.
Новината, че "Евровизия" ще е в Бургас, Александър научава от свои приятели по телефона. Той отдава под наем шест апартамента в центъра на града и до Морската градина. Така, още незатворил телефона, свободните дати за май догодина в апартаментите му вече били запълнени.
Александър Фотев, собственик на апартаменти за краткосрочен наем: "Докато се чуваме и говоря с тях, почнаха да влизат резервации. Беше лудница тука за близките един-два часа. От 1 до 27-28 всичко е заето. Леко завишение има – между 150 и 200 евро."
Цените, които се появиха в платформите за отдаване на апартаменти под наем, Александър определя като нереални. От Бургаската регионална туристическа камара споделят същото мнение.
Евелина Пулева, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара: "Аз попаднах на цени от 11 000 евро за 5 дни. Това е смешно. Какво ще предложим ние за 11 000 евро – качество? Сервиз? Храна? Ние не сме Бора Бора все пак. Ние толкова много си унищожихме туризма, че сега е време да го възродим."
Обратно - в София още с първите минути след финала на "Евровизия" във Виена за столицата бяха направени хиляди резервации, а сега ситуацията при краткосрочните наеми е съвсем различна.
В червено светват предварително заетите дати за предлаганите онлайн апартаменти.
Тодор Колев, управител на фирма, която стопанисва апартаменти: "В рамките на няколко часа след новината голяма част от резервациите, които бяхме получили за следващата година, вече бяха отменени. Може би около 1/3 от тях. Като очакваме това нещо да продължи. Нощувката в този апартамент в момента е около 100-120 евро на вечер – апартамент с три спални в центъра на София. Но ако София беше останала домакин на "Евровизия 2027" през май, този апартамент щеше да струва над 300-350 евро на вечер."
Туристическият бранш в Бургас отсега предупреждава:
Александър Фотев, собственик на апартаменти за краткосрочен наем: "С тези цени трябва да задържим след това тези хора, които ще дойдат при нас, за да идват в бъдеще."
Евелина Пулева, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара: "Нека да призова всички колеги – нека не спекулираме с цените."
И се надяват домакинството на "Евровизия" да се превърне в най-добрата реклама на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #60
20:54 13.08.2026
2 тиририрам
Коментиран от #19
20:54 13.08.2026
3 почва
20:55 13.08.2026
4 Къде са разследващите журналисти?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма ли някой политик със семеен хотел в Бургас? Може да е повлиял на решението...
Коментиран от #8
20:56 13.08.2026
5 Всеядна
20:56 13.08.2026
6 Алибегай
20:57 13.08.2026
7 Тик-Ток
20:57 13.08.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Къде са разследващите журналисти?":Всички хотели на морето са на политици.
Коментиран от #42
20:57 13.08.2026
9 Това ще бъде чутовен грабеж
Коментиран от #13
20:58 13.08.2026
10 Тик-Ток
20:58 13.08.2026
11 турист
20:59 13.08.2026
12 Поговорки за нашите огледнели мър666и
Майка си ще.продаде
Гладно иска да е сито
Ден година храни
20:59 13.08.2026
13 хе хе
До коментар #9 от "Това ще бъде чутовен грабеж":Нека ги види света и им се присмее!
21:00 13.08.2026
14 Коментар
Коментиран от #21
21:01 13.08.2026
15 социология
Коментиран от #26, #48
21:02 13.08.2026
16 По истина
2:1 лев към евро
и сега
1:3 евро към лев
21:02 13.08.2026
17 Глупаците отдавна свършиха
21:04 13.08.2026
18 народа
21:04 13.08.2026
19 На твоята
До коментар #2 от "тиририрам":майка също в двора.
21:05 13.08.2026
20 Към високите
21:05 13.08.2026
21 Също така
До коментар #14 от "Коментар":и баща ти е такъв.
Коментиран от #25, #28, #30
21:06 13.08.2026
22 Потребител
21:06 13.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 25 000 евро на вечер
кат цъкаш за грабеж
Коментиран от #53
21:08 13.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Cтpaшнo нeпpиятнo
До коментар #15 от "социология":В София няма обществени тoaлeтни и хората пиkaят навсякъде.
Коментиран от #41
21:08 13.08.2026
27 при ганчо и ганка
25 000 евро на вечер
21:09 13.08.2026
28 Да бе позна
До коментар #21 от "Също така":От баща ти си научил, оплакъл ти се е от моя!
Кофти е , знам... Трудно се възприема . Ще го преглътне.
21:10 13.08.2026
29 Къде е КЗП ?
Коментиран от #40, #44
21:11 13.08.2026
30 Издръжлив и нежен
До коментар #21 от "Също така":Разбираш ги нещата, кореняк бургазлия си
21:11 13.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Квадрат 13
21:13 13.08.2026
33 реалист
21:15 13.08.2026
34 купувач
21:17 13.08.2026
35 Щастливеца
Коментиран от #45
21:18 13.08.2026
36 Разгадаемост
Срам
Ето затова нищо не заслужаваме. Пълна излагация.
Само ще кажа че в Монако ( Монте Карло) за Формула 1 апартаментите макс достигат 6500 евро на вечер., и то какви апартаменти .. а при нас 4-5 пъти по скъпи панелки , за да гледаш жени с бради.
Не е за вярване.
21:19 13.08.2026
37 Що ? 22 хиляди !
21:21 13.08.2026
38 При Тия Цени !
Ще Струва !
Таратора ?
21:25 13.08.2026
39 Жалка картинка
Смешни сте
21:25 13.08.2026
40 Квадрат 13
До коментар #29 от "Къде е КЗП ?":Съгласен. Такива изроди ни компрометират, като народ и създават изключително негативен образ на страната ни и нямат нищо общо с българските традиции и морал. Задължително държавата трябва да се намеси с административни санкции. Това е спекула. Трябва да има унифицирани цени по категории. Таратора трябва да е безплатен!
21:25 13.08.2026
41 Тоалетна Хартия
До коментар #26 от "Cтpaшнo нeпpиятнo":То София е една огромна тоалетна!!!
21:26 13.08.2026
42 Така е
До коментар #8 от "Последния Софиянец":и "твоето заведение" ще остане пак празно. Лоша работа.
Коментиран от #68
21:27 13.08.2026
43 Милен
21:28 13.08.2026
44 А ! а а а а а а !
До коментар #29 от "Къде е КЗП ?":Бизнеса Има Право !
Няма Да му Се Месите !
Те Феодали Ли Са ?
Или !
Лукова Глава !
Всеки Хонелиер !
И Ресторантьор !
Олигарх !
Ква Държава !
Я Да Се Омита !
От Тука !
21:28 13.08.2026
45 Тоалетна Хартия
До коментар #35 от "Щастливеца":И кой го казва това???
21:28 13.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тоалетна Хартия
Коментиран от #70
21:32 13.08.2026
48 Къде Да се ?
До коментар #15 от "социология":Изпикаеш ?
Пред Народното Събрание Ли ?
21:32 13.08.2026
49 Боко бандита
21:33 13.08.2026
50 БеГемот
21:33 13.08.2026
51 Наше момче
21:33 13.08.2026
52 И в Швейцария и Монако
21:36 13.08.2026
53 Снимката с 20 евро
До коментар #24 от "25 000 евро на вечер":Авторът ни показва реалната цена на нощувка 20 евро.
21:37 13.08.2026
54 Жълти стотинки са
21:37 13.08.2026
55 Над 50% от апартаментите в Бургас са
21:41 13.08.2026
56 И после
21:44 13.08.2026
57 Мухаа ха!
21:48 13.08.2026
58 Хи хи хи
21:49 13.08.2026
59 Гошо
Коментиран от #61
21:53 13.08.2026
60 Гошо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Наистина добре ,доста добре а и доста сган ще се изнесе от София ,това също е добре
21:55 13.08.2026
61 Хи хи хи
До коментар #59 от "Гошо":Може би тази цена е за целият блок или хотел? 🤣
21:56 13.08.2026
62 Пари като шума
21:56 13.08.2026
63 Батка
22:02 13.08.2026
64 Основният въпрос е
22:02 13.08.2026
65 ДАВАМ АПАРТАМЕНТА В
22:02 13.08.2026
66 тез пък
22:07 13.08.2026
67 оня с коня
Коментиран от #71
22:08 13.08.2026
68 Последния Софиянец
До коментар #42 от "Така е":Моето заведение не е празно ,то е фрашкано с хлебарки
22:10 13.08.2026
69 Много са тъпи тея
22:14 13.08.2026
70 Виж
До коментар #47 от "Тоалетна Хартия":Истамбул Бургас има всеки ден и почти винаги има свободни места
22:15 13.08.2026
71 Русия е "Рай" в сравнение с БГ
До коментар #67 от "оня с коня":Не е внушение но това не е темата
22:17 13.08.2026