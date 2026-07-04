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Работа в Германия: каква е ситуацията с чужденците

Работа в Германия: каква е ситуацията с чужденците

4 Юли, 2026 09:07 1 032 14

  • германци-
  • германия-
  • работа-
  • имиграция-
  • бертелсман

Почти половината от заетите в сектора на почистването в Германия са чужденци. Но и отрасли с висококвалифицирани кадри са зависими от чужденците.

Работа в Германия: каква е ситуацията с чужденците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В актуално проучване на фондация "Бертелсман" се казва, че пазарът на труда в Германия е изправен пред големи предизвикателства - основно заради продължаващата тенденция към застаряване на населението.

През март 2026 броят на заетите лица, подлежащи на социално осигуряване, е бил с 0,2 процента по-нисък в сравнение със същия месец на предходната година, въпреки че броят на чуждестранните работници е нараснал значително - с 3,4 процента. В абсолютни числа: в рамките на една година на пазара на труда са липсвали 75 000 работници.

Много сектори в Германия разчитат все повече на имиграцията: данните на "Бертелсман" показват, че почти половината от заетите в сферата на почистването например са чуждестранни граждани (47,5 процента), в производството на храни делът им е почти 44 процента, в туризма и гастрономията - 36 процента, а в сектора на грижите, който и без друго страда от огромен недостиг на кадри, над 20% от служителите са чужденци.

През следващите години тенденцията ще се засилва още повече поради демографските промени. Днес всеки четвърти германски служител е на възраст над 55 години и ще се пенсионира в рамките на следващите десет години. За разлика от тях чуждестранните работници в Германия са много по-млади – делът на тези в по-напреднала възраст е малко над 12 процента, посочват от "Бертелсман".

Над един милион свободни работни места в Германия

"Цифрите показват: без значителна имиграция много сектори ще се сблъскат със сериозни трудности", обяснява експертът по пазара на труда към фондацията Тобиас Ортман. Той припомня, че макар на много места да се съкращават работни места, в Германия все още има над един милион свободни работни места. "Ако искаме да запазим благоденствието на нашето общество, трябва да се подобри интеграцията на имигрантите", казва експертът. Според него е "крайно време дебатът за имиграцията да се обективизира" и да се даде тласък на реформите.

Според проучването съществува голям неизползван потенциал сред жените имигранти, които значително по-рядко биват наемани на работа, подлежаща на социално осигуряване. От него става още ясно, че чуждестранните работници често биват назначавани на длъжности, които са под нивото на тяхната квалификация.

Така например в групата на германските работници около 12 процента работят като помощници. При чуждестранните работници обаче този дял възлиза на почти 36 процента, като 12,5 процента от чуждестранните работници с висше образование работят на позиция, изискваща по-ниска квалификация от тази, която притежават.

Делът на получаващите социални помощи намалява в много групи

От "Бертелсман" разкриват и други данни: тези за получателите на социални помощи сред чужденците. Като цяло делът на чужденците, получаващи държавно подпомагане, намалява. Сред лицата, кандидатстващи за убежище в Германия, той е спаднал от 58,2% на 39,6% от 2020 насам; сред украинците също има спад - от 64,0% на 52,1% от 2023 година насам.

Сред гражданите на ЕС този дял е значително по-малък – едва 8,8 на сто разчитат на социални помощи. В това отношение обаче България прави изключение: цели 25,6% от българските граждани в Германия получават социални помощи. Това се дължи най-вече на доплащането за достигане на минималния жизнен стандарт - т.е. много от тези хора работят, но печелят твърде малко и получават допълнителни помощи от държавата.

Добри познания по немски език и признаване на чуждестранни дипломи

Добрите познания по немски език увеличават шансовете за намиране на работа - особено при жените, се казва в изследването. Ето защо трябва да се осигури надеждно финансирана подкрепа за изучаването на езика, съчетана с квалификация и грижи за децата, включително паралелно с работата.

Също толкова решаващо е признаването на дипломите и професионалния опит. Много имигранти притежават квалификации, но не могат да ги използват в Германия.

Според проучването дългите процедури за предоставяне на убежище и несигурните перспективи за пребиваване също забавят започването на работа. Към това се прибавят проблеми с координацията между службите за чужденци и службата по заетостта. Затова е необходим "единен център за обслужване" за чуждестранните работници, казва експертът по пазара на труда Роман Винк. Теми като език, административни процедури и грижи за децата трябва да функционират като "непрекъсната верига в процеса на интеграция", казват още от фондация "Бертелсман".

Автор: Емилиян Лилов


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ситюейшъна в геpманския xалифат е

    6 1 Отговор
    ду х.ас ми п.еле

    09:09 04.07.2026

  • 2 накратко

    8 1 Отговор
    арбайт в дойчланд нaнайcи

    Коментиран от #6

    09:19 04.07.2026

  • 3 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор
    Че те и не искат да гонят работещите, а лентяите. Тях като ги изгонят е все тая за отраслите, те така или иначе не работят. Хазната обаче ще си отдъхне и то много. Лошото е, че при тея правителства тея пари просто ще бъдат метнати през друг прозорец...

    09:20 04.07.2026

  • 4 Мъск

    4 0 Отговор
    Роботите и ИИ ще решат проблема.

    09:21 04.07.2026

  • 5 Работата прави свободен

    4 0 Отговор
    Драги проститутки, общаци и слуги, Германия ви чака, за да построите Четвъртият райх. Обещава ви се много работа!

    09:22 04.07.2026

  • 6 хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "накратко":

    брадатите лекари и инженери които Меркел ханъм покани им стигат ще им решат въпроса със застаряването.

    09:22 04.07.2026

  • 7 А50

    1 0 Отговор
    Там на един работещ мигрант се полагат още 3 неработещи от семейството му на социални плащания. Мигрантите са тежест

    09:27 04.07.2026

  • 8 Механик

    3 0 Отговор
    Хайде да не словоблудстваме за Германия. Всеки, който е посещавал тази страна в последните 4-5 години ще ви каже, че положението там е плачевно.
    Жълтопаветния планктон от панелките това не го вярва, защото няма пари да иде и да види, а пропагандата го уверява, че всичко е наред и "ние ще се справим", но това не променя реалността. Германия в момента е едно ГЕ-ТО. Вече и големите градове са затрупани с отпадъци, найлони, спящи по улиците дрожери (и не само)... Много от истинските немци или са емигрирали или са в процес на вземане на решение.
    Е това е положението.

    09:31 04.07.2026

  • 9 отекчен

    2 0 Отговор
    на баба Меркел благодарете за тези чаршафосаните опушени мургавели дето ви ги натресе да ви доят държавата

    09:37 04.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хм...

    5 0 Отговор
    Видя ли дойче зеле и минавам директно на коментарите.
    Относно Германия- ми то там проблеми няма. Всичко им е шест в райската градина. Имат си изобилие от инженери, художници и архитекти от близкия изток и Магреба. Ако случайно нещо не е съвсем наред ще въведат още стотина пакета санкции срещу Русия и нещата ще се оправят.

    А си беше страхотна държава Германия!
    Язък...

    09:39 04.07.2026

  • 12 Цървул

    1 0 Отговор
    Всички мигранти веднага ги назначават на работа във Фолксваген ...

    09:43 04.07.2026

  • 13 Госあ

    1 0 Отговор
    Тая снимка ми прилича на лионската гара в Париж, ама карай. И отново да отбележа като човек ползващ ЖП транспорта, по добра от китайската железница - няма ! Ползвал съм френската и японската като сравнение. И българската ! 😅

    09:47 04.07.2026

  • 14 Тъй ли

    0 0 Отговор
    В Германия чужденците са за социално подпомагане. Има си германци за работа.

    10:01 04.07.2026

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