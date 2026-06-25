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Най-силно инфлационно въздействие в еврозоната от кризата в Близкия изток се наблюдава в България, Гърция и Хърватия

Най-силно инфлационно въздействие в еврозоната от кризата в Близкия изток се наблюдава в България, Гърция и Хърватия

25 Юни, 2026 12:43 890 26

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  • икономика-
  • българия

Инфлацията в еврозоната ще достигне 2,9 на сто за 2026 година заради последиците от кризата в Близкия изток, сочи ново проучване

Най-силно инфлационно въздействие в еврозоната от кризата в Близкия изток се наблюдава в България, Гърция и Хърватия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в еврозоната ще достигне средно 2,9 на сто през 2026 година и 2,7 на сто през 2027 година в резултат на последиците върху икономиката от конфликта в Близкия изток, според проучване на консултантската компания И Уай (EY). Очакванията за инфлацията са повишени спрямо предходната прогноза, която сочеше инфлация в еврозоната от 1,9 на сто и за двете години. По отношение на икономическия растеж, прогнозата за ръст на брутния вътрешен продукт на еврозоната се понижава до 0,5 на сто за текущата година спрямо очаквания за ръст от 1,3 на сто преди конфликта, предаде БТА.

Новината за примирие между САЩ и Иран обиколи света, въпреки че ситуацията остава неясна и динамична, се посочва в проучването. Продължилият няколко месеца конфликт в Близкия изток обаче вече оказва своите последици - цените на енергията се повишиха рязко, като тези на петрола и природния газ са приблизително с 50 на сто над нивата отпреди сблъсъците. Цените на торовете са се увеличили в сходен мащаб, докато тези на хранителните суровини засега растат по-умерено и вероятно ще продължат да се движат нагоре. В същото време смущенията в морския транспорт отново засилват натиска върху веригите на доставки, което прави икономическите перспективи още по-неблагоприятни.

По-високите цени на горивата вече са добавили над 1 процент към инфлацията в еврозоната, като оказват натиск върху реалните доходи и потреблението. Нагласите на бизнеса и потребителите чувствително са се влошили, което показва ранни ефекти върху търсенето както чрез доходите, така и чрез очакванията и доверието.

Според изследването основният сценарий сега, особено след напредъка в постигането на споразумението за трайно отваряне на Омрузкия проток, е постепенно деескалиране на конфликта и възобновяване на трафика. Това би довело до постепенно понижение на цените на петрола най-рано през четвъртото тримесечие на 2026 г. Въпреки това цените ще останат над нивата отпреди конфликта, тъй като увеличаването на производството ще изисква време, възстановяването на запасите ще стимулира търсенето, а геополитическият риск вероятно ще продължи да се калкулира в цените.

Въздействието на конфликта се различава значително между отделните държави поради различия в правителствените политики, степента на регулиране на цените на енергията, дела на енергията в потребителските кошници и структурата на енергийния им микс. Най-силното инфлационно въздействие се наблюдава в България, Гърция и Хърватия, където се очаква инфлацията да бъде с около 2 на сто по-висока през текущата година. Според проучването тези три страни са сред най-засегнатите икономики в ЕС, с най-висока инфлация, поради ограничена държавна намеса и висок дял на горивата в потребителската кошница. За разлика от тях, в Швейцария, Дания и Норвегия се очакват по-ограничени ефекти - около 0,5-0,6 на сто.

Този инфлационен натиск, заедно с несигурната глобална икономическа среда и понижено доверие, определят и реакцията на БВП спрямо конфликта. Прогнозата е, че кумулативният ефект върху растежа на БВП за периода 2026-2027 г. ще бъде най-силен в Чехия и Турция - в диапазона 1,3-1,4 на сто. За разлика от тях, Норвегия вероятно ще остане до голяма степен изолирана благодарение на ролята си на основен производител на петрол и газ.

Ако конфликтът отново се разпали с пълна сила, изследването на И Уай предлага три алтернативни сценария - от оптимистичен (бързо и пълно разрешаване) до тежък неблагоприятен сценарий, включващ нова ескалация и продължително затваряне на Ормузкия проток. При тежкия сценарий, при който цените на петрола достигат 150 щатски долара към края на годината и остават високи, еврозоната би изпаднала в рецесия, с общ спад на БВП от 3 на сто и пик на инфлацията от 6,5 на сто. За разлика от това, оптимистичният сценарий предполага по-краткотрайно влияние с инфлация около 2 на сто през следващата година и спад на БВП от само 0,3 на сто.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре бе

    15 1 Отговор
    И заради лЕРВРОТО.

    12:45 25.06.2026

  • 2 Лост

    15 1 Отговор
    БГ са първенци все в лошите класации.

    12:45 25.06.2026

  • 3 хехе

    9 1 Отговор
    добрЮтро най после откриха топлата вода.

    12:48 25.06.2026

  • 4 Благодарни сме

    13 3 Отговор
    на кокори тикви и прасета за еврозоната.
    На изборите им показахме нашата радост от лъжата че ще бъдем по-добре и много по богати ..... Радостни щастливи все надолу по инфлационни криви

    Коментиран от #21

    12:48 25.06.2026

  • 5 Сталин

    14 4 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците трябва да бъдат обесени ритуално в центъра на София задето ни докараха и чумата и холерата с юрото

    12:50 25.06.2026

  • 6 604

    5 2 Отговор
    Никой не ви вервъ нъ драскъниците!

    12:51 25.06.2026

  • 7 Сталин

    20 2 Отговор
    Абе къде е Тиквата да ни обясни пак колко е успешно еврото в България

    Коментиран от #14

    12:51 25.06.2026

  • 8 Каскета

    4 4 Отговор
    Прокуратура, съд и затвор за Рундьо и олигархията зад него.

    12:56 25.06.2026

  • 9 Ламбо

    3 0 Отговор
    Най-големите мошеници и далавераджии.

    12:58 25.06.2026

  • 10 Командира

    2 6 Отговор
    След 2020 година Радев докара на българският народ невиждана инфлация от Жан Виденово време. Тройно поскъпване на всичко.

    12:58 25.06.2026

  • 11 име

    6 2 Отговор
    Тва е щото асан, киpо тaпoто, теменужка, цоко и шишо ни вкараха много подготвени в Еврозоната. Над една година бяха заети да теглят милиарди кредити, да си клатят краката, да лапат заплати и да крепят правителството на жулезко водопада при 5-6 вота на недоверие. И като дойде Радев ревнаха че е виновин той и мерките му срещу инфлацията не вършели нищо.

    12:59 25.06.2026

  • 12 Газ

    6 1 Отговор
    Никоя държава, която се е управлявала от военни не е свършила добре.

    12:59 25.06.2026

  • 13 Така е

    3 2 Отговор
    Зеленият чорап в България говори едно, а на запад казва йес още преди да са го питали.

    13:00 25.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бени Пича

    9 1 Отговор
    Няма да има голяма инфлация в България, Гърци и Хърватска ако западните вериги не ни продават скъп за да компенсират техните хора. Кауфланд в България е по-скъп от Кауфланд германия, защото българинът плаща повече за да може германеца да не плаща повече, с други думи ги издържаме, докато ни пробутват врели не кипели. Защо държавата не пита Кауфланд България защо даде вътрешно фирмен кредит от 1 милиард лева преди 2 години на Кауфалнд Германия, при този вид кредитиране първо не дължът данък в България, после им се приспада от печалбата за годината.
    Абе накртко скубят ни както си искат и ни обесняват, че не сме разбирали от пазарна икономка.

    13:07 25.06.2026

  • 16 Селянина с колелото

    5 2 Отговор
    Наистина инфлацията в в България, Гърция и Хърватия е най-голяма от целия ЕС. Но силно се съмнявам тя да е в резултат от войната в Близкия изток. Със сигурност в България и Хърватска огромната инфлация започна с подманата на националната валута с Еврото.

    13:11 25.06.2026

  • 17 От чужбина

    3 0 Отговор
    Говорят за инфлацията, но значителна част от тази инфлация идва от тъпите решения на евро-управниците да не купуват руска енергия и да въвеждат санкции. В крайна сметка условията на живот е ЕС ще се влошават и народите ще се разбунтуват. Скоро управляващите взели тези решения ще трябва да отговарят за това. Крайно време е да се търси отговорност принципно от всички които са управлявали нещо. НЕ е приемливо докато си на власт да крадеш или да вземаш глупави решения и после само да те отстранят. НЕ, трябва си възмездие.

    13:23 25.06.2026

  • 18 ЗАЩО ЛИ?!??!?..

    1 0 Отговор
    АМИ ДА ТУК МУШИКИТЕ АЛЧНИ СА МНОГО. А СИ ИМАМЕ И ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ РАБОТЯТ ЯКО. И НАЙ ВАЖНО НИКАКЪВ 🐎🐎🐎🐎 ЯКО ЗОБЯТ ВСИЧКИ ВЛАСТИ ОТ ТАМ

    13:25 25.06.2026

  • 19 Трол

    0 1 Отговор
    Международното положение е виновно.

    13:45 25.06.2026

  • 20 Стига промивки

    3 0 Отговор
    Няма човек, който да вярва, че Иран е виновен за инфлацията в България

    13:54 25.06.2026

  • 21 Ку-ку

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Благодарни сме":

    Ама ти си мислиш, че без еврото цените нямаше да са същите ли....блажени са вярващите 🙏🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    13:58 25.06.2026

  • 22 КУКУ-руку

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ку-ку":

    Без еврото, цените щеха да са същите, но заплатите щеха да са си двойни..помисли.

    14:00 25.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Еводебил

    0 0 Отговор
    Сиган Костов питайте защо.

    14:20 25.06.2026

  • 26 Българин

    0 0 Отговор
    И всичко това е резултат от приемането на еврото.Да ни е честито.

    14:22 25.06.2026