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Средната нетна заплата в Загреб е достигнала 1790 евро

Средната нетна заплата в Загреб е достигнала 1790 евро

12 Юни, 2026 13:20 601 10

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Най-високите средни месечни нетни възнаграждения през март са били отчетени във финансовия сектор

Средната нетна заплата в Загреб е достигнала 1790 евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната месечна нетна заплата, изплатена на служителите в юридически лица в хърватската столица Загреб през март тази година, е достигала 1790 евро, показват данни на градската статистическа служба, цитирани от ХИНА, предаде БТА.

Сумата представлява номинално увеличение с 2,1 процента спрямо февруари и с 6,7 на сто спрямо март 2025 г. В същото време медианната нетна заплата в Загреб през март е била 1497 евро, т.е. половината от заетите са получавали по-ниско от това възнаграждение, а другата половина – по-високо.

Най-високите средни месечни нетни възнаграждения през март са били отчетени във финансовия сектор – при дейностите, свързани с финансови услуги, без застраховане и пенсионни фондове. Там средната заплата е възлизала на 2535 евро.

Най-ниско средно възнаграждение е било изплатено в производството на облекло, където работещите са получавали средно 1021 евро нето месечно.

Средната нетна заплата в Загреб през март е била с 235 евро по-висока от средната за цяла Хърватия, която за същия период е възлизала на 1555 евро.

Данните на Градската служба за икономика, екологична устойчивост и стратегическо планиране на Загреб показват още, че средната месечна брутна заплата в юридическите лица в Загреб през март е достигнала 2584 евро. Това е увеличение с 2,3 процента спрямо февруари и със 7,2 на сто в сравнение с март миналата година.

Каква е ситуацията в България

През първото тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата e 1407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Спрямо първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,7 на сто, предаде БТА.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на тримесечна база, са: „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9,7 на сто, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8,4 на сто, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8,2 на сто.

На годишна база най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 21,1 на сто, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19,1 на сто, и „Други дейности“ - с 18,9 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15,3 на сто, а в частния сектор - с 11,8 на сто.

Справка в НСИ показва, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата беше 2678 лв. (1369,24 евро) и се увеличи спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5,1 на сто. Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нарасна с 11 на сто.

През първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата беше 2443 лв. (1249,09 евро) и беляза ръст спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. с 1,2 на сто. Спрямо първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нарасна с 11,1 на сто, сочи справка в НСИ.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 3 Отговор
    питайте рукен как се печелят пари

    13:21 12.06.2026

  • 2 стига лъжи

    6 3 Отговор
    и там ще е същата история

    13:22 12.06.2026

  • 3 1488

    4 3 Отговор
    питайте румен как се печелят пари
    от бальци, не от труд

    13:22 12.06.2026

  • 4 Много има да ги гоним

    6 2 Отговор
    Тук кой какво ще да ми говори да показва
    Средната заплата не надвишава 900 евро

    13:24 12.06.2026

  • 5 Летец Пешеходец

    7 2 Отговор
    А в София при Румбата още по-голяма. Но, само за некадърниците около него, където ги е събрал. Иначе за пенсионери, лекари и даскали пари няма.

    13:27 12.06.2026

  • 6 стоян георгиев

    5 6 Отговор
    Това евро ни скапа.средна заплата в хърватска като в италия в бг като в гърция.маправомужас.колко си беше хубаво при виденов с пет евро заплати ама кашкавала беше евтин....

    13:29 12.06.2026

  • 7 Хмм

    1 4 Отговор
    в България е 1400 евро, но там е по-скъпо, цените в евро се равняваха на нашите в лева като числа.

    13:36 12.06.2026

  • 8 Лондон

    0 2 Отговор
    Много глупави журналисти !!!!
    Сравняват срудната заплата в Загреб със средната в България !!!
    Сравнете е с тази в София , тя прехвърли доста над 2.000 € , а нето е над 1550€ !!!

    13:39 12.06.2026

  • 9 Пламен

    2 2 Отговор
    Рублен Гергов обеща ще се бори с олигархията. :)
    Чакаме .

    13:40 12.06.2026

  • 10 Феникс

    0 1 Отговор
    Ако един хляб е 4 евро тогава тази заплата за нищо не става! Покупателната способност е вжна! По соца заплати от 100 лева но хляб от една до две стотинки! :)

    13:45 12.06.2026

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