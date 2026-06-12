Средната нетна заплата в Загреб е достигнала 1790 евро

Средната месечна нетна заплата, изплатена на служителите в юридически лица в хърватската столица Загреб през март тази година, е достигала 1790 евро, показват данни на градската статистическа служба, цитирани от ХИНА, предаде БТА.

Сумата представлява номинално увеличение с 2,1 процента спрямо февруари и с 6,7 на сто спрямо март 2025 г. В същото време медианната нетна заплата в Загреб през март е била 1497 евро, т.е. половината от заетите са получавали по-ниско от това възнаграждение, а другата половина – по-високо.

Най-високите средни месечни нетни възнаграждения през март са били отчетени във финансовия сектор – при дейностите, свързани с финансови услуги, без застраховане и пенсионни фондове. Там средната заплата е възлизала на 2535 евро.

Най-ниско средно възнаграждение е било изплатено в производството на облекло, където работещите са получавали средно 1021 евро нето месечно.

Средната нетна заплата в Загреб през март е била с 235 евро по-висока от средната за цяла Хърватия, която за същия период е възлизала на 1555 евро.

Данните на Градската служба за икономика, екологична устойчивост и стратегическо планиране на Загреб показват още, че средната месечна брутна заплата в юридическите лица в Загреб през март е достигнала 2584 евро. Това е увеличение с 2,3 процента спрямо февруари и със 7,2 на сто в сравнение с март миналата година.

Каква е ситуацията в България

През първото тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата e 1407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Спрямо първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,7 на сто, предаде БТА.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на тримесечна база, са: „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9,7 на сто, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8,4 на сто, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8,2 на сто.

На годишна база най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 21,1 на сто, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19,1 на сто, и „Други дейности“ - с 18,9 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15,3 на сто, а в частния сектор - с 11,8 на сто.

Справка в НСИ показва, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата беше 2678 лв. (1369,24 евро) и се увеличи спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5,1 на сто. Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нарасна с 11 на сто.

През първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата беше 2443 лв. (1249,09 евро) и беляза ръст спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. с 1,2 на сто. Спрямо първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нарасна с 11,1 на сто, сочи справка в НСИ.