Новини
Мнения »
Факти срещу внушения: българският език в Украйна
  Тема: Украйна

Факти срещу внушения: българският език в Украйна

7 Юли, 2026 23:01 1 105 26

  • украйна-
  • български език-
  • бесарабски българи-
  • русия-
  • война-
  • образование

В България има редица целенасочени опити Украйна да бъде представена като държава, която потиска малцинства и е враждебна към българите и българския език. Така ли е наистина?

Факти срещу внушения: българският език в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Маргарита Николова

На 30 март 2026 г. Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна подписаха в Киев протокол за функционирането на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“. В основата си той има за цел да подпомогне обучението по български език в едно от най-старите училища на българската общност извън пределите на страната ни.

Водената от тогавашния служебен министър-председател Андрей Гюров българска делегация предизвика с това свое действие вълна от дезинформация в България. В публичното пространство отново се чуха познатите отпреди гласове, които твърдяха, че Украйна е ограничила със закон изучаването на български език в украинските училища. Какви са фактите:

Българският език в Украйна днес

“Новият протокол само актуализира правната основа за сътрудничеството между двете ни държави (...) Достатъчно е да се прочете текста (...), за да се разбере колко открита е Украйна по отношение на гарантирането на възможностите за изучаване на българския език, история и култура”, сподели пред ДВ Н. Пр. Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България.

Според образователни експерти първите сведения за преподаване на български език в Украйна - и по-точно в Одеска и Запорожка области - са от времето малко преди разпадането на Съветския съюз. “В съветския период българският език е подложен на системни ограничения. Той е изтласкван, заглушаван, а руският език е налаган като единствено възможен”, разказва за ДВ Татяна Савова, директор на гимназията в село Преслав. “Но дори тогава българската общност в нашето село съхранява своята идентичност - в песните, в семейната памет, в упоритото желание да говори родния си език. И когато през 90-те години настъпва свободата, сред хората избухва истински интерес към корените им.”

Според официални данни на Министерството на образованието и науката на Украйна към днешна дата повече от 8000 ученици - не само от български произход - изучават български език в 53 държавни училища. “Преподаването на български език изцяло се финансира от украинския държавен бюджет, както и отпечатването на учебници и провеждането на районни, областни и национални олимпиади по български език в Украйна”, споделя украинската посланичка Олеся Илашчук. В няколко украински университета езикът се изучава и като филологическа специалност.

Ролята на културните центрове и неделните училища

По информация на доц. д-р Олена Чмир - българистка, преподавателка в катедра „Славянска филология“ на Киевския национален университет „Тарас Шевченко“ - броят на българските културни центрове и дружества в Украйна надхвърля 50. “Много от тях имат неделни училища, където се преподава български език, българска литература, история и география на България”, добавя доц. д-р Чмир.

Един от многото примери е културно-образователният център “Джон Атанасов” в с. Преслав - филиал на Приморското районно българско културно-просветно дружество „Сдружение”. Вследствие на доброто му сътрудничество с местната гимназия децата развиват своите таланти в танцови и вокални състави и се потапят в българската култура чрез разнообразни мероприятия почти всеки месец.

“Това партньорство е жизненоважно, защото центърът функционира и като неделно училище, където не само децата, но и кандидат-студентите за българските университети и възрастните жители на селото намират среда за развитие на своята идентичност”, разказва директорката на гимназията в селото.

Образователният закон на Украйна от 2017 г.

През 2017 г. Украйна приема поправки в образователния си закон, с които се въвеждат нови правила при преподаването на езиците на националните малцинства след етапа на началното образование. “Основната цел на поправките е да се засили ролята на украинския като държавен език в образованието. След началния етап повечето учебни предмети започват да се преподават на украински, но майчиният език, включително българският, продължава да се изучава като отделен предмет”, разказва пред ДВ журналистът Кристиян Юлзари.

Законът дава и привилегирован статут на английския език и останалите официални езици на държавите от Европейския съюз. “В същото време за българския език, като официален език на ЕС, законът предвижда максимално гъвкави условия за обучение и изучаване. Окончателният избор на формата на обучение на езика на националното малцинство зависи от решения на местните власти, учебното заведение и самите родители”, разяснява посланичката на Украйна в България.

Как фактите отстъпват място на внушенията

Като журналист във Factcheck.bg Кристиян Юлзари ежедневно се занимава с проверката на факти и проследяването на дезинформация. Пред ДВ той споделя, че твърденията за забраната на българския език в Украйна могат да се проследи още около приемането на поправките в образователния закон през 2017 г. “Това е един стар наратив, който беше рециклиран през тази година в контекста на посещението на българска делегация в Украйна. Сега към старото внушение (...) беше добавено и още едно невярно твърдение - а именно, че България едва ли не се съгласява украинският език да бъде въведен в българските училища и да се пренаписват учебници”, разказва Юлзари.

Журналистът обяснява, че подобни твърдения се разпространяват основно през социалните мрежи и през профили на публични фигури с ясно изразени проруски пристрастия. “Колкото до модела, той повтаря начина, по който се разпространява в голямата си част дезинформацията у нас - един реален, сложен и чувствителен казус се превежда на езика на възмущението и страха”, добавя Юлзари. Според него този наратив се вписва много ясно в по-широката дезинформационна картина около войната в Украйна и е част от по-голямото усилие Украйна да бъде представяна като държава, която потиска малцинства, нарушава права и е враждебна към българите.

“Темата за правата на националните малцинства и за правата на собствената диаспора в чужбина е изключително чувствителна за всеки народ. Затова задачата на правителствата е да си взаимодействат възможно най-ефективно за предотвратяване и противодействие на появата на фалшиви новини, както и за системна работа в борбата срещу информационните и хибридните атаки”, заявява посланичката на Украйна Олеся Илашчук.

Окупирани класни стаи: истинските заплахи пред образованието

Пред ДВ тя казва, че в украинските територии, окупирани от Русия, всички образователни институции, в които се е преподавал български език, са преустановили дейността си. “Руските окупационни власти продължават политика на езиков геноцид и принудителна русификация, като лишават хората във временно окупираните украински територии от възможността да изучават своя роден език. Това касае и украинците, и етническите българи, и представители на други национални общности там”, допълва украинската дипломатка.

Въпреки войната редица пазители на българското слово продължават да предоставят различни възможности за изучаване на български език, култура и история. “Както неведнъж казах, животът в Украйна продължава въпреки войната. Хората, освен че се противопоставят на агресията и заплахите за живота си, се грижат и за базовите ценности, образованието, развитието, културата”, казва г-жа Илашчук.

Един от примерите е Преславската гимназия в Запорожка област, която от 1 септември 2022 г. поддържа образователния процес изцяло в дистанционен формат. Културно-образователният център в селото - “Джон Атанасов” - също е бил принуден да затвори врати. Днес в гимназията се обучават 243 ученици, като някои от тях се намират в окупираните от Русия територии, други са разселени из останалите райони на Украйна, а трети са намерили закрила в България. “В нашата гимназия те получават ценната възможност да изучават българския език не само като роден, но и като език на страната, в която пребивават в момента”, споделя директорката на училището Татяна Савова.

Потребност от съхраняване на идентичността

За нея войната и окупацията неминуемо оказват негативно влияние върху възможностите и мотивацията за системно изучаване на български език. “Постоянният стрес, прекъсванията на връзката и най-вече системните преследвания на деца в окупираните територии, които се опитват да получават украинско образование, водят до обективен спад в броя на активно обучаващите се. Физическото оцеляване често застава на преден план”, допълва Савова.

Въпреки всички предизвикателства пред образователния процес вътрешната потребност от съхранение на идентичността се засилва, твърди директорката. “В условия на заплаха за самото съществуване на общността българският език и традиции се възприемат като онази „светлина в душата, която пази човешкото достойнство”, допълва тя.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Вместо на български вече богослуженията в Украйна ще се провеждат на полски.Куриозно е че в Полша се провеждат на български.

    Коментиран от #7

    23:03 07.07.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ГОВОРИХ СИ СЪС МОЙТА ЗАБОЛЕКАРКА
    УКРАИНКА В АМЕРИКА
    .... ЧЕ ДЕЛЯН ДЖУКИЧ ЩЯЛ ДА БЯГА ВЪВ ФЛОРИДА ...
    .... И ТЯ СЕ ЗАСМЯ " ВСИЧКИ БЯГАТ ВЪВ ФЛОРИДА! " ..... " И АЗ ИСКАМ ТАМ !"

    23:07 07.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 23 Отговор
    абе я някой копей пак да разкаже колко БГта са изгорени живи в Украина

    Коментиран от #6, #13, #25

    23:08 07.07.2026

  • 4 Дойче зеле

    28 4 Отговор
    Смешна статийка от смешни индивиди за изоставени хора ! Чехите и унгарците отдавна раздадоха на своите групи безусловно респективно чешки и унгарски паспорти !!!!!!! Жалка България

    23:08 07.07.2026

  • 5 Фйкгф

    6 18 Отговор
    Едни от най-мразените от българските русофили са именно бесарабските българи, само защото подкрепят държавата в която живеят.

    Коментиран от #15

    23:09 07.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    богосл;ужения в Полша се извършват на латински предимно , щот са католици/гледай си ресторантите там..и се радвай на невежите , дет са ти натракали +

    23:12 07.07.2026

  • 8 Феникс

    20 3 Отговор
    Ей дочовци стига със глупостите, ние сме дали писменост на руснаците и те са наши братя! И да украйнците дълго време правиха всичко възможно да сменят имена, и да потискат изучаването на български и руски език на тази територия!

    Коментиран от #16

    23:14 07.07.2026

  • 9 Тоест

    16 0 Отговор
    За "истината" в Украйна трябва да приемем думите на госпожата, която прилича на съдържателка на заведение за леки момичета, чийто син закла момче във Виена за да го ограби? Окккееей...

    23:17 07.07.2026

  • 10 Сатана Z

    15 1 Отговор
    От Гьобелс веле забравиха да ни напомнят ,че в Одеса живеят 150 000 българе,които шпрехат" на литературен български.

    23:19 07.07.2026

  • 11 Летец Пешеходец

    6 21 Отговор
    Лъжите на комунистите и русофилите са безкрайни. Украйна никога не е ограничавала изучаването и използването на Българският Език. Това ясно го заяви и бившият посланик на Украйна в България. Знам го лично от българи живеещи в Украйна, както и от интервюта, публикувани в медиите. Точно обратното- съветските другари, всячески се опитваха да "съветизират" и "русифицират" българските малцинства на територията на СССР и Русия. Хиляди украински българи се бият срещу руските "асвабадители" и на практика няма никакви от тях, дори пленени или останали под руска окупация, които да се бият срещу украинците.

    23:19 07.07.2026

  • 12 Тоест

    17 2 Отговор
    Кое са "фактите"? Думите на Н.Пр. Илашчук ли? Съжалявам, не вярвам на жени с такава визия!

    Коментиран от #14

    23:21 07.07.2026

  • 13 Мусорчик

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    11, ама не били изгорени, а наградени за добра служба и принос за добросъседството.

    23:30 07.07.2026

  • 14 Каква точно

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тоест":

    Урвенска визия ли?

    23:34 07.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 5778

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Да, братя са ни : като Каин и Авел!!!

    23:48 07.07.2026

  • 17 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    А Бесарабия е в Украйна!

    Коментиран от #19

    23:48 07.07.2026

  • 18 Факти

    2 2 Отговор
    Оставете я Украйна. Кажете защо в Русия българският език е бил винаги забранен. Защо в Русия никога не е имало нито едно българско училище, докато например в Украйна са десетки? Защо в Русия никога не е имало нито един български паметник? В Израел например има редица площади, улици и паметници, посветени на България, а в Русия, която е получила език, азбука и църква от нас - нищо. Руснаците са алчен, зъл и неблагодарен народ и не са ни никакви братя.

    Коментиран от #22

    00:01 08.07.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Сигурен ли си?

    00:03 08.07.2026

  • 20 Летец Пешеходец

    1 2 Отговор
    Слава на Русия !

    00:07 08.07.2026

  • 21 Сещам се

    0 0 Отговор
    За една журналистка Маргарита, обръщах я наобратно като шкембе и черва за чорбар! Считай колко може да и се верва, като у това време беше омъжена за един по млад от нея!

    00:07 08.07.2026

  • 22 Лъжльооо

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    В Руската федерация изучаването и говоренето на български език не са забранени.

    Коментиран от #23

    00:08 08.07.2026

  • 23 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Лъжльооо":

    Една тесла ти стига.

    00:09 08.07.2026

  • 24 Такава е братската дружба с империята

    0 1 Отговор
    Курица не прица, Болгария не заграница.

    00:09 08.07.2026

  • 25 Не мога

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да ти кажа как укрошибалянковците , казаха че децата в донбас ще живеят в мазетата докато тези в майданска украина ходят на училище хахаха , кифчянчета ходят ли на училище сега и къде спаха преди два дни ?

    00:16 08.07.2026

  • 26 Стига пропаганда

    1 1 Отговор
    И тая пее стари градски песни, ама смях. ДВ е пропагандатор, вЕрваме им, ХО,ХО,ХО

    00:28 08.07.2026