"Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?"

Автор: Иван Преображенски
От седмици украински безпилотни летателни апарати нанасят успешни удари по анексирания от Русия полуостров Крим. Украйна атакува и нефтопреработвателни заводи и хранилища, включително и в Московска област. А какво прави Владимир Путин? Провежда съвещания "за развитието на отечествената авиация" и едва на 28 юни призна, че в Русия има проблем с горивото и че се обмисля забрана за износ на дизел. Може ли това да създаде у населението усещането, че в своите "бункери" той губи връзка с реалността, а оттам и контрола над властта?
Бензинът е необходим като водата
Според съобщения в медиите Русия иска спешно да закупи от Казахстан 50 000 тона от най-търсения бензин АИ-92. Руските власти в момента търсят всякакви възможности, за да задоволят "жаждата за бензин". Все повече руски региони въвеждат ограничения върху продажбата на автомобилно, а на места и на авиационно гориво. Общественият транспорт спира, въвеждат се лимити за продажба на частни лица, забранява се продажбата в туби. В земеделските региони възникват проблеми със селскостопанската техника, което заплашва с дефицит на руски зеленчуци, плодове и зърно през есента.
През уикенда Путин се срещна с членове на правителството и шефове от петролната индустрия и призова за смекчаване на последиците от повтарящите се украински атаки срещу нефтопреработвателни заводи и други обекти от нефтената промишленост. В предишни срещи с правителствени членове той отправяше критики, сякаш от тях зависи колко още успешни удари ще нанесат украинските дронове, които вече изведоха от строя поне една четвърт от руските нефтопреработвателни съоръжения. Московският нефтопреработвателен завод в Капотня например е затворен за поне половин година.
Нефтената суперсила, която в миналото дори бе наричана подигравателно от западни политици "страната бензиностанция", се оказа неспособна да се справи с масираната атака срещу нефтопреработвателния си сектор. Сега Русия зависи от съседен Беларус, където няколко големи завода продължават да работят с руски петрол, а потенциално и от Казахстан.
Не изключвам, имайки предвид отварянето на Ормузкия проток, Русия да се опита да закупи горива и от Близкия Изток. И в тази напрегната ситуация онзи, който се нарича президент на тази страна, се прави, че няма сериозна криза. Нима чака населението да излее гнева и страха си върху губернаторите, които на практика ограничиха продажбите на бензин?
Путин мълчи за ситуацията в Крим
Путин не говори много и за ситуацията в анексирания Крим – това "място на силата", което е свещено за него и което той почти обяви за люлката на руската цивилизация. Там положението все повече се приближава към пълномащабна хуманитарна катастрофа: бензин почти няма и не се очаква да има, не достигат основни стоки, транспортът практически не функционира, включително влаковете, а напускането на полуострова, чиято връзка по сушата с Русия през окупираните Мелитопол и Мариупол е прекъсната, вече е възможно само през Кримския мост, където обаче се образуват гигантски опашки от автомобили.
И какво прави Путин? За първи път от началото на кризата на анексирания полуостров той публично отбеляза проблема само на 23 юни и накратко поиска "да се сведат до нула последствията от атаките на украинската армия". И понеже той не може по магичен начин да оправи ситуацията, както впрочем и с "жаждата за бензин" в цяла Русия, президентът предпочита да се дистанцира.
Какво може да очаква Путин?
Пред съгражданите си руският диктатор отдавна е престанал да се притеснява и да се отчита. Той просто не иска да поема негативната реакция – както се казва, пази и без това спадащото доверие. Нека засега другите да поемат ударите. Това не е нова стратегия за него – достатъчно е да си припомним как се държеше в началото на управлението си, когато потъна подводницата "Курск".
Не е изключено Путин да мълчи, защото преследва някакви далновидни външнополитически цели. Например той все още може да се надява, че в близките дни при него все пак ще дойдат специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер, за да бъдат възобновени - при неговите условия - преговорите за прекратяване на войната в Украйна. А това трябва да се прави от позицията на силата.
Вероятно затова помощникът на руския президент Юрий Ушаков, а по-късно и министърът на външните работи Сергей Лавров заявиха наскоро, че споразуменията, които уж били постигнати на срещата в Анкъридж между Путин и Тръмп, вече не са валидни. Междувременно самият Путин запази мълчание, сякаш предлага на американците избор между разрив и възобновяване на контактите, като по този начин внушава, че може лично да коригира тези изявления по-късно, както е правил много пъти преди.
Ако обаче това предположение е вярно, Путин е сгрешил. Въпреки любимата му поговорка, че нещата ще "се решат сами", проблемите на Русия няма да се решат сами. Дори самият Тръмп отбелязва, че Украйна изгражда силна защита, а заместник-държавният секретар Джереми Левин за първи път от началото на сегашния мандат на Тръмп отбеляза, че Украйна печели.
Това представлява опасност за Путин: не само широката общественост, но и управляващата класа може да заключат, че руският лидер е загубил контрол и чувството си за реалност. Те може да решат, че той вече не изпълнява същите функции, заради които поданиците му преди са били склонни да толерират неговите безумни идеи – включително войната срещу Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
21:01 29.06.2026
2 БеГемот
Вчера каза ще се справим
21:02 29.06.2026
3 Чакам дебила да се появи
Коментиран от #34
21:05 29.06.2026
4 Варна 3
Коментиран от #10, #11, #53
21:05 29.06.2026
5 Да,бе
21:05 29.06.2026
6 Невероятни глупости от Дойче
21:06 29.06.2026
7 Лъжата
21:06 29.06.2026
8 А50
Коментиран от #45
21:06 29.06.2026
9 Мандо
Коментиран от #12
21:09 29.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вие нали му направихте магия
До коментар #4 от "Варна 3":и го уморихте. И то два-три пъти. Как ще говори човека
21:13 29.06.2026
12 Има и такъв народ
До коментар #9 от "Мандо":Говориш така сякаш слънцето няма да засегне путинистите и техните близки и съмишленици.
То бива,бива примитивизъм,ама вашето си е тъпотия.
21:14 29.06.2026
13 Дв пак е на линия да лъжат
21:16 29.06.2026
14 Хипотетично
Териториалния спор, разпален за да гарантира на Путин неприемането на Украйна в НАТО, която е истинската му цел маскирана с грижа за рускоезичните (парадоксално хиляди рускоезични загиват по негова воля) все по-вероятно няма да бъде постигната.
21:18 29.06.2026
15 Предложение
21:20 29.06.2026
16 Хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако това е в България,пак ще е нормално нали???
21:23 29.06.2026
17 Тити
21:24 29.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ХАГА съм
21:26 29.06.2026
20 ДрайвингПлежър
А ако недостига е 50 000 тона а 50 хил вероятно е с аванс те могат да ги освободят от държавния резерв всеки момент Нашия Лукоил ги произвежда за 3-4 дена
Въобще малоумната пропаганда не помага с нищо друго освен с изтреблението на още украинци. Ако Укрйна печелеха що искат да връщат годните за военна служба от Европа?
21:28 29.06.2026
21 Ами
към Путин се е сринал до 73% беше по-интересна :)
21:30 29.06.2026
22 ха, ха, ха...
Неуместен въпрос и то в заглавие на пбличен материал.
21:30 29.06.2026
23 Мда
Коментиран от #41
21:32 29.06.2026
24 Според учените путлер е
21:34 29.06.2026
25 Смешник
21:34 29.06.2026
26 Орк на тротинетка 🧌🛴
Коментиран от #36
21:35 29.06.2026
27 Без име
21:35 29.06.2026
28 СБО провал
21:35 29.06.2026
29 Куфарче тоалетна
21:36 29.06.2026
30 Сатана Z
21:37 29.06.2026
31 Няма край путинското унижение
21:40 29.06.2026
32 Малиии
21:48 29.06.2026
33 Мълчи
21:49 29.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дзак
21:50 29.06.2026
36 Ти винаги си хванал средния, драги
До коментар #26 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":По рождение, наследственост.
21:53 29.06.2026
37 Рублевка
21:53 29.06.2026
38 Хахахаха
21:55 29.06.2026
39 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
ЗА РАФИНЕРИИТЕ ДА НЕ ГОВОРИМ.
НПЗто. СЛАВЯНСК на КУБАНИ
Още гори.
21:55 29.06.2026
40 Тома
21:57 29.06.2026
41 койдазнай
До коментар #23 от "Мда":Начи руснаците не можаха да преживеят курабийките на Нюланд, и не успяха да измислят нищо по-умно, освен да нападнат Украйна.
22:03 29.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Даскалов
Вчера превзеха Серпухов, днес Подольск и до два дни Москва ще бъде на колене.
Слава Украйна, героеом слава.
22:13 29.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 иван костов
До коментар #8 от "А50":Ами хората чакат с нетърпение да им каже, че е дошло време да бъдат заличени гейските им столици! Това чакат!
22:14 29.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 веско
22:17 29.06.2026
48 Данчо
22:18 29.06.2026
49 Ще плача за ваз
22:19 29.06.2026
50 Сатана X
22:22 29.06.2026
51 Просто не му се говори!
22:32 29.06.2026
52 Един
22:44 29.06.2026
53 Всички обичат Зеленски
До коментар #4 от "Варна 3":То са прегръдки , то са целувки, то е едно ухажване , едни комплименти , ... , че и пари му дават !
22:46 29.06.2026
54 димо
22:47 29.06.2026
55 женя, женечка и Анюша
22:48 29.06.2026
56 пешо
22:56 29.06.2026
57 гошо
23:00 29.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 баба Ванга
23:03 29.06.2026