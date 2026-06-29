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Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?
  Тема: Украйна

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

29 Юни, 2026 21:01 1 855 59

  • владимир путин-
  • русия-
  • крим-
  • украйна-
  • бензин

Путин дълго мълча. Накрая призна, че има проблем с бензина. И толкова.

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Иван Преображенски

От седмици украински безпилотни летателни апарати нанасят успешни удари по анексирания от Русия полуостров Крим. Украйна атакува и нефтопреработвателни заводи и хранилища, включително и в Московска област. А какво прави Владимир Путин? Провежда съвещания "за развитието на отечествената авиация" и едва на 28 юни призна, че в Русия има проблем с горивото и че се обмисля забрана за износ на дизел. Може ли това да създаде у населението усещането, че в своите "бункери" той губи връзка с реалността, а оттам и контрола над властта?

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Бензинът е необходим като водата

Според съобщения в медиите Русия иска спешно да закупи от Казахстан 50 000 тона от най-търсения бензин АИ-92. Руските власти в момента търсят всякакви възможности, за да задоволят "жаждата за бензин". Все повече руски региони въвеждат ограничения върху продажбата на автомобилно, а на места и на авиационно гориво. Общественият транспорт спира, въвеждат се лимити за продажба на частни лица, забранява се продажбата в туби. В земеделските региони възникват проблеми със селскостопанската техника, което заплашва с дефицит на руски зеленчуци, плодове и зърно през есента.

През уикенда Путин се срещна с членове на правителството и шефове от петролната индустрия и призова за смекчаване на последиците от повтарящите се украински атаки срещу нефтопреработвателни заводи и други обекти от нефтената промишленост. В предишни срещи с правителствени членове той отправяше критики, сякаш от тях зависи колко още успешни удари ще нанесат украинските дронове, които вече изведоха от строя поне една четвърт от руските нефтопреработвателни съоръжения. Московският нефтопреработвателен завод в Капотня например е затворен за поне половин година.

Нефтената суперсила, която в миналото дори бе наричана подигравателно от западни политици "страната бензиностанция", се оказа неспособна да се справи с масираната атака срещу нефтопреработвателния си сектор. Сега Русия зависи от съседен Беларус, където няколко големи завода продължават да работят с руски петрол, а потенциално и от Казахстан.

Не изключвам, имайки предвид отварянето на Ормузкия проток, Русия да се опита да закупи горива и от Близкия Изток. И в тази напрегната ситуация онзи, който се нарича президент на тази страна, се прави, че няма сериозна криза. Нима чака населението да излее гнева и страха си върху губернаторите, които на практика ограничиха продажбите на бензин?

Путин мълчи за ситуацията в Крим

Путин не говори много и за ситуацията в анексирания Крим – това "място на силата", което е свещено за него и което той почти обяви за люлката на руската цивилизация. Там положението все повече се приближава към пълномащабна хуманитарна катастрофа: бензин почти няма и не се очаква да има, не достигат основни стоки, транспортът практически не функционира, включително влаковете, а напускането на полуострова, чиято връзка по сушата с Русия през окупираните Мелитопол и Мариупол е прекъсната, вече е възможно само през Кримския мост, където обаче се образуват гигантски опашки от автомобили.

И какво прави Путин? За първи път от началото на кризата на анексирания полуостров той публично отбеляза проблема само на 23 юни и накратко поиска "да се сведат до нула последствията от атаките на украинската армия". И понеже той не може по магичен начин да оправи ситуацията, както впрочем и с "жаждата за бензин" в цяла Русия, президентът предпочита да се дистанцира.

Какво може да очаква Путин?

Пред съгражданите си руският диктатор отдавна е престанал да се притеснява и да се отчита. Той просто не иска да поема негативната реакция – както се казва, пази и без това спадащото доверие. Нека засега другите да поемат ударите. Това не е нова стратегия за него – достатъчно е да си припомним как се държеше в началото на управлението си, когато потъна подводницата "Курск".

Не е изключено Путин да мълчи, защото преследва някакви далновидни външнополитически цели. Например той все още може да се надява, че в близките дни при него все пак ще дойдат специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер, за да бъдат възобновени - при неговите условия - преговорите за прекратяване на войната в Украйна. А това трябва да се прави от позицията на силата.

Вероятно затова помощникът на руския президент Юрий Ушаков, а по-късно и министърът на външните работи Сергей Лавров заявиха наскоро, че споразуменията, които уж били постигнати на срещата в Анкъридж между Путин и Тръмп, вече не са валидни. Междувременно самият Путин запази мълчание, сякаш предлага на американците избор между разрив и възобновяване на контактите, като по този начин внушава, че може лично да коригира тези изявления по-късно, както е правил много пъти преди.

Ако обаче това предположение е вярно, Путин е сгрешил. Въпреки любимата му поговорка, че нещата ще "се решат сами", проблемите на Русия няма да се решат сами. Дори самият Тръмп отбелязва, че Украйна изгражда силна защита, а заместник-държавният секретар Джереми Левин за първи път от началото на сегашния мандат на Тръмп отбеляза, че Украйна печели.

Това представлява опасност за Путин: не само широката общественост, но и управляващата класа може да заключат, че руският лидер е загубил контрол и чувството си за реалност. Те може да решат, че той вече не изпълнява същите функции, заради които поданиците му преди са били склонни да толерират неговите безумни идеи – включително войната срещу Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Война е.Нормално.

    Коментиран от #16

    21:01 29.06.2026

  • 2 БеГемот

    16 2 Отговор
    Е как мълчи..
    Вчера каза ще се справим

    21:02 29.06.2026

  • 3 Чакам дебила да се появи

    10 4 Отговор
    дето не чете Дойче Веле!

    Коментиран от #34

    21:05 29.06.2026

  • 4 Варна 3

    11 21 Отговор
    Путин да спре да лъже. По-добре да говори и признае истината. С лъжи нищо не се постига.

    Коментиран от #10, #11, #53

    21:05 29.06.2026

  • 5 Да,бе

    23 11 Отговор
    Украйна е мъртва и никакви заклинания няма да я съживят...А и не трябва.

    21:05 29.06.2026

  • 6 Невероятни глупости от Дойче

    19 5 Отговор
    Крайнката настъпва към полската граница звучи по правдоподобно по последна информация на следящите картата на източния фронт . Включително и украински такива.

    21:06 29.06.2026

  • 7 Лъжата

    8 2 Отговор
    По малко лъжи

    21:06 29.06.2026

  • 8 А50

    26 5 Отговор
    Украйна атакува в медиите, но губи Донбас и Сумска област. Какво да ви каже Путин

    Коментиран от #45

    21:06 29.06.2026

  • 9 Мандо

    16 6 Отговор
    Съветвам ви ,да си купите дозиметър и маска м3 с филтър р3 ...щото идва дебелия ой.. смейте се на Раша ,ама като видите слънцето да изгрява от север , нещата които препоръчах , ще са ви в полза

    Коментиран от #12

    21:09 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вие нали му направихте магия

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    и го уморихте. И то два-три пъти. Как ще говори човека

    21:13 29.06.2026

  • 12 Има и такъв народ

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Мандо":

    Говориш така сякаш слънцето няма да засегне путинистите и техните близки и съмишленици.
    То бива,бива примитивизъм,ама вашето си е тъпотия.

    21:14 29.06.2026

  • 13 Дв пак е на линия да лъжат

    10 1 Отговор
    Дв това вашето си е професия лъжец

    21:16 29.06.2026

  • 14 Хипотетично

    1 12 Отговор
    Съществено е че Украйна успява да оцелее въпреки песимистични прогнози и преценки.
    Териториалния спор, разпален за да гарантира на Путин неприемането на Украйна в НАТО, която е истинската му цел маскирана с грижа за рускоезичните (парадоксално хиляди рускоезични загиват по негова воля) все по-вероятно няма да бъде постигната.

    21:18 29.06.2026

  • 15 Предложение

    12 2 Отговор
    Слагайте в заглавията DW или ISW, за да ги пропускаме. Бля...

    21:20 29.06.2026

  • 16 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако това е в България,пак ще е нормално нали???

    21:23 29.06.2026

  • 17 Тити

    3 12 Отговор
    Нормално Рашистите са примати за тях еволюцията върви назад

    21:24 29.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ХАГА съм

    2 12 Отговор
    Чакам те Путин!

    21:26 29.06.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    Украйна печели като всеки ден губи територии
    А ако недостига е 50 000 тона а 50 хил вероятно е с аванс те могат да ги освободят от държавния резерв всеки момент Нашия Лукоил ги произвежда за 3-4 дена

    Въобще малоумната пропаганда не помага с нищо друго освен с изтреблението на още украинци. Ако Укрйна печелеха що искат да връщат годните за военна служба от Европа?

    21:28 29.06.2026

  • 21 Ами

    8 0 Отговор
    Статията в която пишеше че рейтинга на одобрение
    към Путин се е сринал до 73% беше по-интересна :)

    21:30 29.06.2026

  • 22 ха, ха, ха...

    8 0 Отговор
    "Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?"

    Неуместен въпрос и то в заглавие на пбличен материал.

    21:30 29.06.2026

  • 23 Мда

    10 0 Отговор
    Този "институт" на Нюланд - бабичката с курабийките за 4 милиарда USD, която направи майдан "незалежності" и съсипа украйна е нонстоп в българските медии. Странно, май тези от ISW не са чели оня "проф" от Миндя - евгений дайнов. Той обяви, че Русия загуби войната, а украйна я спечели. Лелей...

    Коментиран от #41

    21:32 29.06.2026

  • 24 Според учените путлер е

    1 9 Отговор
    НЕМОЖАЧччччч

    21:34 29.06.2026

  • 25 Смешник

    4 1 Отговор
    Украйна атакува ама Русия освобождава територии Какво да каже Путин Сво си върви по план

    21:34 29.06.2026

  • 26 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #36

    21:35 29.06.2026

  • 27 Без име

    6 3 Отговор
    Всичко ще се реши на фронта. Там Украйна не атакува. Там фашагите са мизерни страхливци.

    21:35 29.06.2026

  • 28 СБО провал

    2 11 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още сънуват че Украйна ще капитулира

    21:35 29.06.2026

  • 29 Куфарче тоалетна

    3 8 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    21:36 29.06.2026

  • 30 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Боли ме КРА какво пише авторът-нещастник Иван Преебанженски

    21:37 29.06.2026

  • 31 Няма край путинското унижение

    1 7 Отговор
    Няма

    21:40 29.06.2026

  • 32 Малиии

    0 2 Отговор
    Те тука , сега Ошанистите ше изригнат ...

    21:48 29.06.2026

  • 33 Мълчи

    4 2 Отговор
    Щото украинците скоро ще останат 10 млн.

    21:49 29.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дзак

    3 0 Отговор
    Атакува медийно!

    21:50 29.06.2026

  • 36 Ти винаги си хванал средния, драги

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    По рождение, наследственост.

    21:53 29.06.2026

  • 37 Рублевка

    2 1 Отговор
    Владимир Владимирович Путин не е диктатор, а законно избран президент. Доктор е Зеленски, защото забрани изборите и е с отдавна изтекъл срокът.

    21:53 29.06.2026

  • 38 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Украйна трябва да бомби раша, така както Израел бомби Газа. Няма друг начин!

    21:55 29.06.2026

  • 39 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    4 4 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    ЗА РАФИНЕРИИТЕ ДА НЕ ГОВОРИМ.

    НПЗто. СЛАВЯНСК на КУБАНИ

    Още гори.

    21:55 29.06.2026

  • 40 Тома

    3 1 Отговор
    DW умора нямат защото мислят че интернета не работи

    21:57 29.06.2026

  • 41 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мда":

    Начи руснаците не можаха да преживеят курабийките на Нюланд, и не успяха да измислят нищо по-умно, освен да нападнат Украйна.

    22:03 29.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Даскалов

    0 1 Отговор
    Аз лично видях ,ВСУ е пред Москва.
    Вчера превзеха Серпухов, днес Подольск и до два дни Москва ще бъде на колене.
    Слава Украйна, героеом слава.

    22:13 29.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 иван костов

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "А50":

    Ами хората чакат с нетърпение да им каже, че е дошло време да бъдат заличени гейските им столици! Това чакат!

    22:14 29.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 веско

    1 0 Отговор
    Путин не от вчера а от 26 години мълчи като само наблюдава и се усмихва махайки с ръка --Сякаш това са дребни неща които не заслужават внимание .? Примери много -- От 2004 до 2008 година когато след свалянето на Е. Шеварднадзе въоръжиха Грузия която нападна С. Осетия? От 2014 до 2022 година наблюдава как Украйна я финансираха , подготвиха , въоръжиха от 320.000 Хилядна армия в плачевно състояние я превърнаха в 820.000 Хилядна добре въоръжена, подготвена и боеспособна и вече 5 година воюва успешно .. За тези години той наблюдаваше как НАТО от Берлин дойде до Руските граници като страни от бившият Варшавски договор бяха приети и сtанаха най - големи врагове на Русия . Не само това вече Съюзните Републики ги превъоръжават за да воюват с Русия --като Грузия , Украйна и сега Армения на всичко това Путин гледа с безразличие и нехайство сякаш това са неща не заслужаващи внимание ..

    22:17 29.06.2026

  • 48 Данчо

    1 0 Отговор
    А дано!....Дано та да дойде Медведев!...Или некой още по-луд! Дано е вярно!

    22:18 29.06.2026

  • 49 Ще плача за ваз

    1 0 Отговор
    Абез сълзи че татарите миги взеха

    22:19 29.06.2026

  • 50 Сатана X

    1 0 Отговор
    Ше поръчат, ма ке свърши по пътя

    22:22 29.06.2026

  • 51 Просто не му се говори!

    1 1 Отговор
    Човека управлява целият свят, той си решава с кой да говори , кога и защо!

    22:32 29.06.2026

  • 52 Един

    1 0 Отговор
    Това е затишие пред буря.Сега Путин ще помете.

    22:44 29.06.2026

  • 53 Всички обичат Зеленски

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    То са прегръдки , то са целувки, то е едно ухажване , едни комплименти , ... , че и пари му дават !

    22:46 29.06.2026

  • 54 димо

    1 0 Отговор
    Путин обича да гледа и да не прaви нищо --да чака какво ще стане . Нищо ,че вече около 50 страни предоставят оръжие на Украйна всеки ден убиват Руски граждани и разрушават инфраструктурата Русия я превърнаха в полигон -- без да има опасност за тях и могат да си праvят това което си искат , нищо ,че повече от година Немските и Западните танкове тъпчеха Руската земя в Курск както далечната 1941 годин всичко това няма никакво значение за него .. Това са дребни нещо на които не трябва да се обръща внимание . Ако някой и обясни кое за него е от значение бих се радвал защото от 26 години насам не е направил нищо за да навреди на колегите и партньорите си и прави всичко възможно да им се хареса .

    22:47 29.06.2026

  • 55 женя, женечка и Анюша

    0 0 Отговор
    Защото чака оня експерт Евфений дайнов да се изкаже, че той е по добре информиран от него!

    22:48 29.06.2026

  • 56 пешо

    0 0 Отговор
    Украйна атакува и моли за мир , атакува към КИЕВ

    22:56 29.06.2026

  • 57 гошо

    1 0 Отговор
    Русея атакува Смешенски защо мълчи и се любува на белите прахови частици и говори глупости.

    23:00 29.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 баба Ванга

    0 0 Отговор
    Държава която се управлява от военен , милиционер или пожарникар няма бъдеще.

    23:03 29.06.2026