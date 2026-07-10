"Няма да стъпи в ефир на бтв": какво ни казва този случай

"Този няма да стъпи в ефир на бтв, докато зависи от мен." Случаят с Мартин Атанасов казва много за българските медии. От него научаваме и това: че в bTV все още има хора, които искат да си вършат работата. От А. Детев.
"Този няма да стъпи в ефир на бтв, докато зависи от мен." Макар и написани в чат, тези думи на директора на новини и актуални предавания в първата българска частна телевизия, проехтяха в публичното пространство. Те потвърдиха една много тежка диагноза, а именно - профанизацията на медиите в България. Тя превръща качествената журналистика във все по-невъзможна задача за малкото останали професионалисти в бранша.
За какво става въпрос
Младият активист Мартин Атанасов, станал известен с проекта си "Черна писта", представи тази седмица новата си платформа - "Диагноза България". В нея той нагледно чрез публично достъпни документи представя аномалиите и проблемите във финансирането на здравеопазването в България. Темата стана много гореща за обществото, защото на практика показва един много наболял от години проблем, а самият Атанасов се превърна в желан събеседник от всяка медия.
Съвсем логично в актуалното предаване в "Лице в лице" са решили да поканят младия експерт. Защото, както пише и на сайта на медията, предаването "търси първи мнения и задълбочени анализи на новините от деня". Каква по-голяма новина от темата, за която говорят всички в публичното пространство и социалните мрежи, и какво по-първо мнение от това на създателя на платформата?
Оказва се, че адекватният журналистически импулс на екипа на "Лице в лице" среща директния отпор на ръководството. От вътрешен чат на медията, публикуван от Мартин Атанасов в социалните мрежи, става ясно, че Асен Иванов, който ръководи публицистиката в bTV, се намесва брутално и забранява Атанасов да гостува в телевизията.
Причината, както се разбира от съобщенията на Иванов (в които не липсват и правописни грешки), е, че когато през декември гостува в bTV, Атанасов демонстрира подкрепа към свалената от ефир водеща Мария Цънцарова. Той се появи в студиото с чаша с надпис Time to make real change - каквато и самата водеща беше поставила на бюрото си, преди да бъде официално премахната от екрана.
Автоцензура, профанизация, безгръбначност
От цялата случка научаваме нещо много важно - в bTV все още има хора, които искат да си вършат работата. Има и такива, на които им е писнало да не могат да го правят свободно и професионално. Един от тях явно е направил скрийншот на чата и го е препратил на Атанасов.
Фигурата на Асен Иванов е адекватно отражение на проблема пред големите медии в България. Бившият приближен на Николай Бареков, запечатан на кадър до него, докато пече кебапчета, наследи Антон Хекимян на поста през 2025 година.
Единият ръководител, който се оказа дълбоко обвързан с политическа партия ГЕРБ, бе заменен от друг негов колега, който вкара телевизията в редица скандали. Вялото отразяване на масовите протести през декември, свалянето на Цънцарова, ниският рейтинг и все по-силно отсъстващата публицистика в bTV нанасят удар върху медии и журналистите като цяло.
Наскоро институт "Ройтерс" измери, че доверието в новините в България е спаднало до 21 процента. Аудиторията все повече се отдръпва от големите телевизии, където бизнес интересите на собствениците и зависимостите на ръководните кадри задушават възможността за професионална журналистика дори на колегите, които са доказани имена. Мигрирането към онлайн източници на информацията отваря широко вратите пред ширещата се дезинформация и пропаганда. Изследване на институт "Отворено общество" от 2026 година стига до заключението, че българите остават най-уязвими към дезинформация в ЕС.
Какво е решението?
Бизнес моделът на медиите е изправен пред огромни предизвикателства в глобален мащаб, а в България към тях се добавят и дългогодишното сриване на авторитета на журналистиката от страна на политици и пропагандатори.
Обществена тайна е, че големите медии вече не изкарват пари, а собствениците им имат други бизнеси и търгуват с влиянието си, за да монетизират инвестицията си в телевизии, радиостанции и онлайн издания. Това поставя журналистите в особено рискова ситуация - днес може да си звездата на медията, която печели награди с разследвания, утре - да бъдеш свален от ефир без основателна причина. С други думи - да бъдеш изтъргуван.
Рекламните бюджети не са достатъчни, за да гарантират оцеляването на професията, грантовете и европейското финансиране - също. Светлина в тунела обаче има. Тя е в аудиторията. Точно тази аудитория, която вече не вярва на традиционните медии, но пък осъзнава нуждата си от професионална, критична и независима журналистика. Именно тя с подкрепата си към медийни проекти може да гарантира гръбнака на журналистите. А тях все още ги има, дори когато са "Извън ефир".
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Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъъ
То щото само в телевизиите е така, нали?🤣
Коментиран от #34
06:10 10.07.2026
2 Кресна
06:12 10.07.2026
3 хихи
Напишете за законовите регулациии от стрна на държавата Германия...
Коментиран от #10, #11, #15
06:13 10.07.2026
4 DW защо
06:16 10.07.2026
5 Гражданин.
06:24 10.07.2026
6 Не е само БТВ, ами НОВА, БНТ
06:28 10.07.2026
7 Никой
06:31 10.07.2026
8 Мистър Кеш
06:33 10.07.2026
9 Д-р Ментал
06:42 10.07.2026
10 И така....
До коментар #3 от "хихи":ИСТИНАТА ,по някога много боли !
Колкото до младежа БРАВО, така трябва !
Показа на много уж "светила" в науката , че нещата не са толкова сложни ,но трябва да бъдат казвани с истинските им имена !
На България трябват повече такива младежи ,за да се изчисти от нагаждачите !!!
06:50 10.07.2026
11 и какво като не разбира
До коментар #3 от "хихи":Точно заради това, е обективен - само представя фактите.
06:52 10.07.2026
12 Какъв нонсенс
06:54 10.07.2026
13 име
07:06 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "хихи":За прасетата бисерите са просто камъни❗
Може би трудно ще разбереш смисъла на написаното, ама то пък ти от какво ли разбираш❗
07:09 10.07.2026
16 какво ме интересува този
07:13 10.07.2026
17 Селянин
07:13 10.07.2026
18 1488
07:13 10.07.2026
19 Си Простあ
07:14 10.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 И аз не им стъпвам
07:17 10.07.2026
23 Мнение
07:19 10.07.2026
24 Истината
07:20 10.07.2026
25 Парадокс БГ
07:21 10.07.2026
26 Разумен
07:21 10.07.2026
27 Промяната!!
Проблемите не изчезват, когато някой се опита да заглуши гласа, който ги показва. Напротив — тогава този глас става още по-важен. България има нужда от повече хора с такава смелост, защото промяната започва от онези, които отказват да приемат несправедливостта за нормална.
07:22 10.07.2026
28 Критичното мислене е важно!
Най-важното е, че създава навик за критично мислене — да не приемаме всичко на доверие, а да търсим доказателства, да задаваме въпроси и да изискваме отговорност. В едно демократично общество именно такива граждански инициативи помагат проблемите да бъдат видими и обсъждани.
07:23 10.07.2026
29 Лемънс
07:24 10.07.2026
30 Гражданска позиция
07:24 10.07.2026
31 Георги
07:25 10.07.2026
32 Неудобният
Истинската гражданска активност често е неудобна за тези, които предпочитат нещата да останат непрозрачни. Но именно такива гласове са важни — защото напомнят, че общественият интерес трябва да бъде над удобството, а въпросите не трябва да се приемат като атака, а като част от отговорността пред обществото.
07:25 10.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 не е у ред нещо
До коментар #1 от "Ъъъ":И с какво толкова са полезни тези приложения?
07:27 10.07.2026
35 този момък
07:30 10.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 абе
До коментар #36 от "DW е таблод":защо сравняваш хибридни сайтове с таблоиди?
07:32 10.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Глупостите на ДВ
07:40 10.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Перо
08:05 10.07.2026
42 б.пораснал
Картата му и без него знаем къде са станали катастрофи. Пътищата са осеяни с паметници.
Това ново" творение" е едно нищо. Показвало" аномалия" . Непоказва доказани факти и не дава верни заключения. Само вдига шум.
Времето когато едно лекарство, консуматив, медицинско изделие имаше една жена в България,свърши преди да се родят и журналистът и ученикът.
08:07 10.07.2026