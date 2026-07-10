"Няма да стъпи в ефир на бтв": какво ни казва този случай

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"Този няма да стъпи в ефир на бтв, докато зависи от мен." Случаят с Мартин Атанасов казва много за българските медии. От него научаваме и това: че в bTV все още има хора, които искат да си вършат работата. От А. Детев.

"Този няма да стъпи в ефир на бтв, докато зависи от мен." Макар и написани в чат, тези думи на директора на новини и актуални предавания в първата българска частна телевизия, проехтяха в публичното пространство. Те потвърдиха една много тежка диагноза, а именно - профанизацията на медиите в България. Тя превръща качествената журналистика във все по-невъзможна задача за малкото останали професионалисти в бранша.

За какво става въпрос

Младият активист Мартин Атанасов, станал известен с проекта си "Черна писта", представи тази седмица новата си платформа - "Диагноза България". В нея той нагледно чрез публично достъпни документи представя аномалиите и проблемите във финансирането на здравеопазването в България. Темата стана много гореща за обществото, защото на практика показва един много наболял от години проблем, а самият Атанасов се превърна в желан събеседник от всяка медия.

Съвсем логично в актуалното предаване в "Лице в лице" са решили да поканят младия експерт. Защото, както пише и на сайта на медията, предаването "търси първи мнения и задълбочени анализи на новините от деня". Каква по-голяма новина от темата, за която говорят всички в публичното пространство и социалните мрежи, и какво по-първо мнение от това на създателя на платформата?

Оказва се, че адекватният журналистически импулс на екипа на "Лице в лице" среща директния отпор на ръководството. От вътрешен чат на медията, публикуван от Мартин Атанасов в социалните мрежи, става ясно, че Асен Иванов, който ръководи публицистиката в bTV, се намесва брутално и забранява Атанасов да гостува в телевизията.

Причината, както се разбира от съобщенията на Иванов (в които не липсват и правописни грешки), е, че когато през декември гостува в bTV, Атанасов демонстрира подкрепа към свалената от ефир водеща Мария Цънцарова. Той се появи в студиото с чаша с надпис Time to make real change - каквато и самата водеща беше поставила на бюрото си, преди да бъде официално премахната от екрана.

Автоцензура, профанизация, безгръбначност

От цялата случка научаваме нещо много важно - в bTV все още има хора, които искат да си вършат работата. Има и такива, на които им е писнало да не могат да го правят свободно и професионално. Един от тях явно е направил скрийншот на чата и го е препратил на Атанасов.

Фигурата на Асен Иванов е адекватно отражение на проблема пред големите медии в България. Бившият приближен на Николай Бареков, запечатан на кадър до него, докато пече кебапчета, наследи Антон Хекимян на поста през 2025 година.

Единият ръководител, който се оказа дълбоко обвързан с политическа партия ГЕРБ, бе заменен от друг негов колега, който вкара телевизията в редица скандали. Вялото отразяване на масовите протести през декември, свалянето на Цънцарова, ниският рейтинг и все по-силно отсъстващата публицистика в bTV нанасят удар върху медии и журналистите като цяло.

Наскоро институт "Ройтерс" измери, че доверието в новините в България е спаднало до 21 процента. Аудиторията все повече се отдръпва от големите телевизии, където бизнес интересите на собствениците и зависимостите на ръководните кадри задушават възможността за професионална журналистика дори на колегите, които са доказани имена. Мигрирането към онлайн източници на информацията отваря широко вратите пред ширещата се дезинформация и пропаганда. Изследване на институт "Отворено общество" от 2026 година стига до заключението, че българите остават най-уязвими към дезинформация в ЕС.

Какво е решението?

Бизнес моделът на медиите е изправен пред огромни предизвикателства в глобален мащаб, а в България към тях се добавят и дългогодишното сриване на авторитета на журналистиката от страна на политици и пропагандатори.

Обществена тайна е, че големите медии вече не изкарват пари, а собствениците им имат други бизнеси и търгуват с влиянието си, за да монетизират инвестицията си в телевизии, радиостанции и онлайн издания. Това поставя журналистите в особено рискова ситуация - днес може да си звездата на медията, която печели награди с разследвания, утре - да бъдеш свален от ефир без основателна причина. С други думи - да бъдеш изтъргуван.

Рекламните бюджети не са достатъчни, за да гарантират оцеляването на професията, грантовете и европейското финансиране - също. Светлина в тунела обаче има. Тя е в аудиторията. Точно тази аудитория, която вече не вярва на традиционните медии, но пък осъзнава нуждата си от професионална, критична и независима журналистика. Именно тя с подкрепата си към медийни проекти може да гарантира гръбнака на журналистите. А тях все още ги има, дори когато са "Извън ефир".

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