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"Няма да стъпи в ефир на бтв": какво ни казва този случай

"Няма да стъпи в ефир на бтв": какво ни казва този случай

10 Юли, 2026 06:00 3 637 42

  • мартин атанасов-
  • асен иванов-
  • бтв-
  • цензура-
  • диагноза българия

Младият активист Мартин Атанасов, станал известен с проекта си "Черна писта", представи тази седмица новата си платформа - "Диагноза България"

"Няма да стъпи в ефир на бтв": какво ни казва този случай - 1
Снимка: privat
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Този няма да стъпи в ефир на бтв, докато зависи от мен." Случаят с Мартин Атанасов казва много за българските медии. От него научаваме и това: че в bTV все още има хора, които искат да си вършат работата. От А. Детев.

"Този няма да стъпи в ефир на бтв, докато зависи от мен." Макар и написани в чат, тези думи на директора на новини и актуални предавания в първата българска частна телевизия, проехтяха в публичното пространство. Те потвърдиха една много тежка диагноза, а именно - профанизацията на медиите в България. Тя превръща качествената журналистика във все по-невъзможна задача за малкото останали професионалисти в бранша.

За какво става въпрос

Младият активист Мартин Атанасов, станал известен с проекта си "Черна писта", представи тази седмица новата си платформа - "Диагноза България". В нея той нагледно чрез публично достъпни документи представя аномалиите и проблемите във финансирането на здравеопазването в България. Темата стана много гореща за обществото, защото на практика показва един много наболял от години проблем, а самият Атанасов се превърна в желан събеседник от всяка медия.

Съвсем логично в актуалното предаване в "Лице в лице" са решили да поканят младия експерт. Защото, както пише и на сайта на медията, предаването "търси първи мнения и задълбочени анализи на новините от деня". Каква по-голяма новина от темата, за която говорят всички в публичното пространство и социалните мрежи, и какво по-първо мнение от това на създателя на платформата?

Оказва се, че адекватният журналистически импулс на екипа на "Лице в лице" среща директния отпор на ръководството. От вътрешен чат на медията, публикуван от Мартин Атанасов в социалните мрежи, става ясно, че Асен Иванов, който ръководи публицистиката в bTV, се намесва брутално и забранява Атанасов да гостува в телевизията.

Причината, както се разбира от съобщенията на Иванов (в които не липсват и правописни грешки), е, че когато през декември гостува в bTV, Атанасов демонстрира подкрепа към свалената от ефир водеща Мария Цънцарова. Той се появи в студиото с чаша с надпис Time to make real change - каквато и самата водеща беше поставила на бюрото си, преди да бъде официално премахната от екрана.

Автоцензура, профанизация, безгръбначност

От цялата случка научаваме нещо много важно - в bTV все още има хора, които искат да си вършат работата. Има и такива, на които им е писнало да не могат да го правят свободно и професионално. Един от тях явно е направил скрийншот на чата и го е препратил на Атанасов.

Фигурата на Асен Иванов е адекватно отражение на проблема пред големите медии в България. Бившият приближен на Николай Бареков, запечатан на кадър до него, докато пече кебапчета, наследи Антон Хекимян на поста през 2025 година.

Единият ръководител, който се оказа дълбоко обвързан с политическа партия ГЕРБ, бе заменен от друг негов колега, който вкара телевизията в редица скандали. Вялото отразяване на масовите протести през декември, свалянето на Цънцарова, ниският рейтинг и все по-силно отсъстващата публицистика в bTV нанасят удар върху медии и журналистите като цяло.

Наскоро институт "Ройтерс" измери, че доверието в новините в България е спаднало до 21 процента. Аудиторията все повече се отдръпва от големите телевизии, където бизнес интересите на собствениците и зависимостите на ръководните кадри задушават възможността за професионална журналистика дори на колегите, които са доказани имена. Мигрирането към онлайн източници на информацията отваря широко вратите пред ширещата се дезинформация и пропаганда. Изследване на институт "Отворено общество" от 2026 година стига до заключението, че българите остават най-уязвими към дезинформация в ЕС.

Какво е решението?

Бизнес моделът на медиите е изправен пред огромни предизвикателства в глобален мащаб, а в България към тях се добавят и дългогодишното сриване на авторитета на журналистиката от страна на политици и пропагандатори.

Обществена тайна е, че големите медии вече не изкарват пари, а собствениците им имат други бизнеси и търгуват с влиянието си, за да монетизират инвестицията си в телевизии, радиостанции и онлайн издания. Това поставя журналистите в особено рискова ситуация - днес може да си звездата на медията, която печели награди с разследвания, утре - да бъдеш свален от ефир без основателна причина. С други думи - да бъдеш изтъргуван.

Рекламните бюджети не са достатъчни, за да гарантират оцеляването на професията, грантовете и европейското финансиране - също. Светлина в тунела обаче има. Тя е в аудиторията. Точно тази аудитория, която вече не вярва на традиционните медии, но пък осъзнава нуждата си от професионална, критична и независима журналистика. Именно тя с подкрепата си към медийни проекти може да гарантира гръбнака на журналистите. А тях все още ги има, дори когато са "Извън ефир".

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    43 1 Отговор
    "Наскоро институт "Ройтерс" измери, че доверието в новините в България е спаднало до 21 процента. Аудиторията все повече се отдръпва от големите телевизии, където бизнес интересите на собствениците и зависимостите на ръководните кадри задушават възможността за професионална журналистика"

    То щото само в телевизиите е така, нали?🤣

    Коментиран от #34

    06:10 10.07.2026

  • 2 Кресна

    47 2 Отговор
    Е то от край време си е така.Най - послушна е Цветанка-мойстор на пируетите.Всички се сещаме как пееше за Бойко преди.После на обратно и т.н.Плаща се да се манипулира стадото на път за изток.

    06:12 10.07.2026

  • 3 хихи

    9 44 Отговор
    ДойчеЗеле вместо да ни занимавате с глупостите на младеж, който си няма представа от здравеопазване, с тъпи идеи излглеждащи солидно господа с очевадно лобистки интереси - за СМС до хората какви услуги са им извършвани в болница и поликлиника, Запознайте хората с Немската система--- 94 частни здравни каси(и най-изобретателния трудно ще източи частна каса)
    Напишете за законовите регулациии от стрна на държавата Германия...

    Коментиран от #10, #11, #15

    06:13 10.07.2026

  • 4 DW защо

    40 17 Отговор
    не се изметете от държавата? Толкова поразии направихте за 6 години!

    06:16 10.07.2026

  • 5 Гражданин.

    43 0 Отговор
    БТВ отдавна вече не е медия , а чужда шпионска организация.

    06:24 10.07.2026

  • 6 Не е само БТВ, ами НОВА, БНТ

    14 24 Отговор
    Втори месец телевизиите ни тероризират чрез екрана с криминални престъпници, натрапват ни престъпния комунистически режим като нещо нормално и цел за постигане и отгоре на това и българи с руско самосъзнание, излезли от млакобесните времена крепосничеството, обясняващи ни как Путин щял да мята атом, понеже не сме му се подчинявали и желаели да ни освобождавдава.

    06:28 10.07.2026

  • 7 Никой

    5 1 Отговор
    То включмаш за малко телевизията - кой пък толкова е могъщ мозък, че да ми каже.

    06:31 10.07.2026

  • 8 Мистър Кеш

    9 8 Отговор
    ще го изпрати по черна писта в небитието. Такива неудобни на властта не оцеляват дълго време, макар и станали известни в публичнаото пространство.

    06:33 10.07.2026

  • 9 Д-р Ментал

    32 1 Отговор
    Не гледам бтв, дезинформацията залива ефира

    06:42 10.07.2026

  • 10 И така....

    38 3 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    ИСТИНАТА ,по някога много боли !
    Колкото до младежа БРАВО, така трябва !
    Показа на много уж "светила" в науката , че нещата не са толкова сложни ,но трябва да бъдат казвани с истинските им имена !
    На България трябват повече такива младежи ,за да се изчисти от нагаждачите !!!

    06:50 10.07.2026

  • 11 и какво като не разбира

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    Точно заради това, е обективен - само представя фактите.

    06:52 10.07.2026

  • 12 Какъв нонсенс

    28 6 Отговор
    Дойче веле да ти говори за независима журналистика. Хайде, моля ви се.

    06:54 10.07.2026

  • 13 име

    24 1 Отговор
    Мекерета на ГРОБ се карат с мекеретата на ПП-ДБ. Хекимят, барека и този мартин атанасов, чи не са стока, не са. Но и цънцарова и другите джypналиcти, които обслужваха ПП-ДБ и ги представяха като водачи на протестите от 2025г, също не са стока.

    07:06 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    За прасетата бисерите са просто камъни❗
    Може би трудно ще разбереш смисъла на написаното, ама то пък ти от какво ли разбираш❗

    07:09 10.07.2026

  • 16 какво ме интересува този

    1 12 Отговор
    Кой го лансира този по всички медии?

    07:13 10.07.2026

  • 17 Селянин

    18 0 Отговор
    Че кой нормашен гледа ШишТВ?

    07:13 10.07.2026

  • 18 1488

    15 1 Отговор
    бтв е развьдник за престъпници-гербаджии

    07:13 10.07.2026

  • 19 Си Простあ

    8 4 Отговор
    На това момче скоро ще му се наложи да бяга през граница като нелегален емигрант.

    07:14 10.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И аз не им стъпвам

    13 0 Отговор
    Не само в битивито. Всичките телевизии съм ги отсвирил.

    07:17 10.07.2026

  • 23 Мнение

    12 0 Отговор
    Поредният случай, който напомня, че най-големият проблем не е липсата на теми, а липсата на редакционна независимост. Когато ръководството решава кой може и кой не може да бъде чут по неясни причини, губят и журналистите, и зрителите. Доверието се печели с професионализъм, а не с контрол.

    07:19 10.07.2026

  • 24 Истината

    13 2 Отговор
    Радващо е, че има млади хора като Мартин Атанасов, които не само посочват проблемите, а ги подкрепят с данни, документи и конкретни анализи. Независимо дали някой е съгласен с изводите му, подобни гласове заслужават да бъдат чути, а не заглушавани.

    07:20 10.07.2026

  • 25 Парадокс БГ

    11 2 Отговор
    Вдъхновяващо е, че точно млади хора като Мартин Атанасов показват как гражданската позиция, упоритостта и фактите могат да поставят важни обществени теми в центъра на вниманието. Вместо подобни гласове да бъдат спирани, те заслужават подкрепа, защото промяната започва от хората, които имат смелостта да задават неудобните въпроси.

    07:21 10.07.2026

  • 26 Разумен

    11 2 Отговор
    Мартин Атанасов е пример за това, че промяната не идва само от институциите, а от хората, които имат смелостта да търсят истината и да показват проблемите такива, каквито са. В свят, в който често е по-лесно да замълчиш, той избира да говори, да проверява фактите и да задава въпроси, които мнозина предпочитат да избегнат. Такива млади хора не трябва да бъдат спирани — те трябва да бъдат чути.

    07:21 10.07.2026

  • 27 Промяната!!

    9 2 Отговор
    Мартин Атанасов показва нещо много важно — че една активна гражданска позиция може да разклати удобното мълчание. Когато млад човек събира факти, анализира документи и задава неудобни въпроси, това не е заплаха за никого, а необходима част от едно здраво общество.

    Проблемите не изчезват, когато някой се опита да заглуши гласа, който ги показва. Напротив — тогава този глас става още по-важен. България има нужда от повече хора с такава смелост, защото промяната започва от онези, които отказват да приемат несправедливостта за нормална.

    07:22 10.07.2026

  • 28 Критичното мислене е важно!

    8 2 Отговор
    Полезността на хора като Мартин Атанасов е в това, че превръщат сложни и често скрити обществени проблеми в разбираеми въпроси за всички. Чрез работа с публични данни и документи той насочва вниманието към теми, които пряко засягат хората — като начина, по който се управляват ресурсите в здравеопазването.
    Най-важното е, че създава навик за критично мислене — да не приемаме всичко на доверие, а да търсим доказателства, да задаваме въпроси и да изискваме отговорност. В едно демократично общество именно такива граждански инициативи помагат проблемите да бъдат видими и обсъждани.

    07:23 10.07.2026

  • 29 Лемънс

    5 2 Отговор
    Най-ценното е, че той връща смисъла на една проста идея — че властта и институциите трябва да бъдат наблюдавани, а обществото има право да знае как се вземат решенията и как се използват публичните средства.

    07:24 10.07.2026

  • 30 Гражданска позиция

    5 2 Отговор
    Стойността на подобни инициативи е, че дават на обществото възможност да разбира, да пита и да изисква промяна. Когато един млад човек отделя време и усилия да анализира системата, вместо просто да я критикува, това е пример за активна гражданска позиция.

    07:24 10.07.2026

  • 31 Георги

    4 2 Отговор
    това момче явно е всестранно развито. И от птп-та разбира и от обществени поръчкиии от здравеопазване. Даже и правилния гръб има. То само на него да беше забранено да стъпва в бтв - всичко щеше да е наред... Обаче борците за европрава, евродемокрация и евроценности удобно избирателно си затварят очите за много други.

    07:25 10.07.2026

  • 32 Неудобният

    8 2 Отговор
    Мартин Атанасов е неудобен за някои не защото създава проблеми, а защото поставя въпроси, на които не винаги е лесно да се отговори. Когато някой изважда факти, сравнява данни и показва несъответствия, той нарушава удобното мълчание около теми, които засягат много хора.
    Истинската гражданска активност често е неудобна за тези, които предпочитат нещата да останат непрозрачни. Но именно такива гласове са важни — защото напомнят, че общественият интерес трябва да бъде над удобството, а въпросите не трябва да се приемат като атака, а като част от отговорността пред обществото.

    07:25 10.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 не е у ред нещо

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъ":

    И с какво толкова са полезни тези приложения?

    07:27 10.07.2026

  • 35 този момък

    6 1 Отговор
    От рано някой го промотира за да го вкарва в политиката. Българина много лесно се лъже.

    07:30 10.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 абе

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "DW е таблод":

    защо сравняваш хибридни сайтове с таблоиди?

    07:32 10.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Глупостите на ДВ

    2 1 Отговор
    Доверието в телевизиите е минимално именно заради непоносими псевдо журанлисти като Цънцарова, а не защото я изгониха. Тя премина всякакви граници на псевдо журналистиката, даже и за платена жълтопаветна телевизия.

    07:40 10.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Перо

    1 0 Отговор
    След като тази статия е на БГ екипа на DW, ЛГБТ радио е безсмислено да се четат глупости, наситени с джендър идеологията! DW не са ли ги образовали, да знаят, че журналистите не са политици и не могат да пропагандират политически пристрастия и политики! Цънцарова беше справедливо уволнена! Същото правило важеше и за г-н Петков!

    08:05 10.07.2026

  • 42 б.пораснал

    0 0 Отговор
    Този младеж с картата търси известност и шума около него.
    Картата му и без него знаем къде са станали катастрофи. Пътищата са осеяни с паметници.
    Това ново" творение" е едно нищо. Показвало" аномалия" . Непоказва доказани факти и не дава верни заключения. Само вдига шум.
    Времето когато едно лекарство, консуматив, медицинско изделие имаше една жена в България,свърши преди да се родят и журналистът и ученикът.

    08:07 10.07.2026