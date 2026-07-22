След заплахите на Тръмп! Иран отново отрече да има активност в ядрения обект планината Пикакс

Иран отрече да е извършвал дейности в укрепения подземен ядрен обект, наричан планината Пикакс, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари в района, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Разпространяваната от САЩ информация за ядрени дейности в обекта в Централен Иран „не са нищо повече от изфабрикуван претекст за агресия, разрушения и саботаж“, написа говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи в публикация в Екс.
Ядрените дейности на Иран са изцяло декларирани пред Международната агенция за атомна енергия, добави той.
Тръмп няколко пъти заплаши да атакува обекта по време на вчерашната си среща с ливанския президент Жозеф Аун. „Ще ударим този район много скоро и много силно“, заяви тогава той.
Обектът се намира в планина южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз. За предназначението на подземния обект почти няма публично достъпна информация.
Строежът му започна, след като през юли 2020 г. пожар и експлозия тежко повредиха надземна монтажна зала за модерни центрофуги в Натанз. Иран тогава заяви, че става въпрос за саботаж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мохамед
19:20 22.07.2026
2 Луганск
ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!
Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!
Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
19:22 22.07.2026
3 Ким Чен
19:22 22.07.2026
4 Само че
19:39 22.07.2026
5 ЦРУ и МИ6
19:39 22.07.2026
6 Хайо
19:42 22.07.2026
7 Бесен - Язовец
Коментиран от #9
19:53 22.07.2026
8 Абе има, няма
20:47 22.07.2026
9 Персийската империя
До коментар #7 от "Бесен - Язовец":Е на хиляди години. А тези бежанци дошли там, изтребили местното население преди 200 г и сега се правят на велики? Такива и са си останали. Пирати, рекетьори, убийци.
20:49 22.07.2026
10 Шопо
Коментиран от #11
20:51 22.07.2026
11 Може
До коментар #10 от "Шопо":Но на кючеци у клубовете в студентски град.
21:24 22.07.2026