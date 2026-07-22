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След заплахите на Тръмп! Иран отново отрече да има активност в ядрения обект планината Пикакс

След заплахите на Тръмп! Иран отново отрече да има активност в ядрения обект планината Пикакс

22 Юли, 2026 19:17 949 11

  • иран-
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  • фордо-
  • доналд тръмп-
  • пикакс

Строежът му започна, след като през юли 2020 г. пожар и експлозия тежко повредиха надземна монтажна зала за модерни центрофуги в Натанз

След заплахите на Тръмп! Иран отново отрече да има активност в ядрения обект планината Пикакс - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран отрече да е извършвал дейности в укрепения подземен ядрен обект, наричан планината Пикакс, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари в района, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Разпространяваната от САЩ информация за ядрени дейности в обекта в Централен Иран „не са нищо повече от изфабрикуван претекст за агресия, разрушения и саботаж“, написа говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи в публикация в Екс.

Ядрените дейности на Иран са изцяло декларирани пред Международната агенция за атомна енергия, добави той.

Тръмп няколко пъти заплаши да атакува обекта по време на вчерашната си среща с ливанския президент Жозеф Аун. „Ще ударим този район много скоро и много силно“, заяви тогава той.

Обектът се намира в планина южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз. За предназначението на подземния обект почти няма публично достъпна информация.

Строежът му започна, след като през юли 2020 г. пожар и експлозия тежко повредиха надземна монтажна зала за модерни центрофуги в Натанз. Иран тогава заяви, че става въпрос за саботаж.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мохамед

    3 2 Отговор
    Иеан защо им се обяснява!Планината се е техна!

    19:20 22.07.2026

  • 2 Луганск

    2 5 Отговор
    Точно сега Русия трябва да бомбардира Германия и Япония, които искат да се сдобият с ядрено оръжие! Защо на Иран не може, а на тях и на Саудитска Арабия може? Смърт за западните фашисти!

    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!

    Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    19:22 22.07.2026

  • 3 Ким Чен

    3 5 Отговор
    Тези американски червеи ще ги смачкам за 3 дни..!

    19:22 22.07.2026

  • 4 Само че

    2 3 Отговор
    Агенти на Мосад са инфилтрирани в Иран и много добре знаят какво се случва там.

    19:39 22.07.2026

  • 5 ЦРУ и МИ6

    0 3 Отговор
    "Когато планината не идва при нас,ние отиваме при планината " много стара англосакса поговорка в Щатите и Британия

    19:39 22.07.2026

  • 6 Хайо

    1 0 Отговор
    Дреме ми на чалмата. Аз съм поканен да гледам кози в Чечня с огромна заплата.

    19:42 22.07.2026

  • 7 Бесен - Язовец

    2 0 Отговор
    Американски клоун заплашва Персийската империя

    Коментиран от #9

    19:53 22.07.2026

  • 8 Абе има, няма

    2 0 Отговор
    Вас кво ви интересува? Сащ и Израел имат яо. А, защо Иран да няма? Вие кви сте бе? Та другите трябва да ви слушат? Я изчезвайте...

    20:47 22.07.2026

  • 9 Персийската империя

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бесен - Язовец":

    Е на хиляди години. А тези бежанци дошли там, изтребили местното население преди 200 г и сега се правят на велики? Такива и са си останали. Пирати, рекетьори, убийци.

    20:49 22.07.2026

  • 10 Шопо

    1 0 Отговор
    С помощ от България САЩ може да победят Иран

    Коментиран от #11

    20:51 22.07.2026

  • 11 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Но на кючеци у клубовете в студентски град.

    21:24 22.07.2026

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