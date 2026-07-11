Тежки преговори! САЩ настояват Иран да гарантира свободното корабоплаване през Ормузкия проток

Министърът на външните работи на Иран пристигна в Оман, за да обсъди договореностите за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток, съобщиха иранските държавни медии, като Вашингтон поиска публично обещание за свободен и сигурен транзит, предава "Ройтерс".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са се договорили да продължат преговорите въпреки ескалацията на военните действия през седмицата, като същевременно обяви край на действащото примирие. В петък и през нощта срещу събота не бяха съобщени нови атаки.

Оман посредничи в опитите за прекратяване на конфликта, който разклати сигурността в Персийския залив и повиши цените на петрола след началото на американските и израелските въздушни удари срещу Иран на 28 февруари.

Според CBS News и BBC в преговорите се очаква да участват вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. "Ройтерс" не успя да потвърди информацията, а по-късно агенция Фарс, позовавайки се на източник, съобщи, че разговори няма да има, докато САЩ не променят позицията си.

Арагчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението за прекратяване на огъня, след като САЩ отмениха лиценза за продажба на ирански суров петрол. "Може да има само взаимно спазване", написа той в X.

По-рано през седмицата три катарски и саудитски търговски танкера бяха обстрелвани, което доведе до американски удари по ирански обекти и ответни атаки на Техеран срещу американски военни бази в Персийския залив. Макар Иран да не е поел отговорност за нападенията срещу корабите, анализатори смятат, че подобни действия целят засилване на позициите му в преговорите.

Тръмп написа в Truth Social: "Ислямска република Иран ни помоли да продължим "разговорите". Ние се съгласихме да го направим, но Съединените щати им заявиха недвусмислено, че прекратяването на огъня е приключило!". Иран отрече да е поискал преговори със САЩ, като заяви, че единствено е приел катарско посредничество. Според източник на Ройтерс катарски представители са разговаряли с ирански официални лица за деескалация и за Ормузкия проток.

Американският президент предупреди също, че е наредил армията да бъде готова за удари срещу Иран при евентуален опит за покушение срещу него. "1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, като хиляди други ще последват незабавно, ако иранското правителство действа по заплахата си, отправена в много краища на света, да убие или да се опита да убие действащия президент на Съединените американски щати, в този случай МЕН!", написа той.

Американски медии съобщиха, че Израел е предоставил на Вашингтон разузнавателна информация за предполагаем ирански план за убийството на Тръмп. Иран не коментира публикациите. На погребението на аятолах Али Хаменей, убит при въздушен удар в първия ден на войната, част от присъстващите носеха плакати с надпис "Ще убием Тръмп".

Вашингтон настоява Иран да се ангажира с прекратяване на атаките срещу кораби и с безпрепятствено преминаване през Ормузкия проток без такси. По време на конфликта Техеран до голяма степен установи контрол над пролива, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол.

По данни на иранското министерство на здравеопазването най-малко 17 души са загинали, а 115 са ранени при американски удари срещу шест ирански града. Въпреки това американски представители определиха контактите между двете страни през последните дни като продуктивни. Техеран предупреди, че всяко нарушение на ангажиментите от страна на САЩ ще бъде посрещнато с "реципрочни действия".

Временното споразумение от миналия месец трябваше да проправи път към прекратяване на конфликта, който вече е в петия си месец, причини хиляди жертви, наруши енергийните доставки и засили опасенията от глобален икономически спад. Новото напрежение в Персийския залив доведе и до най-голямото седмично поскъпване на петрола от осем седмици.

Представители на САЩ и Иран си размениха нови заплахи, в момент, когато временното споразумение за прекратяване на огъня е поставено все повече под въпрос заради продължаващата размяна на удари в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили заплахите за нови ракетни удари срещу Иран в поредица от публикации в социалната си мрежа Трут Соушъл, след като високопоставени американски представители поискаха Техеран публично да заяви, че Ормузкият проток е отворен и че корабите, преминаващи през този жизненоважен морски коридор, няма да бъдат атакувани.

Тръмп направи тези коментари и след погребението на върховния лидер аятолах Али Хаменей, на което бяха отправени открити призиви за убийството на американския президент, отбелязва АП.

По-късно иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей обеща, че иранците ще продължат да отмъщават за убийството на баща му, Али Хаменей, за когото тази седмица се проведоха погребални церемонии в цял Иран. В изявление, излъчено по държавната телевизия, той заяви, че такова отмъщение „е волята на нашия народ и непременно трябва да бъде осъществено“.

Досега Техеран не се е подчинил на исканията на САЩ относно Ормузкия проток, като вместо това настоява маршрутът да остане под негов контрол и да му бъде позволено да събира такси от корабите, преминаващи през него.

В продължение на няколко дни САЩ нанасяха въздушни удари срещу Иран, а Иран отвърна с удари срещу държави в целия Близък Изток.

Американските удари бяха предизвикани от атаката на Иран срещу три кораба в протока по-рано тази седмица.

Вчера Тръмп обяви в Трут Соушъл края на примирието, но посочи, че САЩ ще продължат преговорите.

Иранският външен министър Абас Арагчи днес пристигна в Оман за преговори, а вчера катарски посредници посетиха Иран за срещи с официални представители на фона на продължаващите военни действия в региона.