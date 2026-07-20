Нагоре! Бензинът и дизелът поскъпнаха

В Германия цените на бензина и дизеловото гориво рязко се повишиха поради ескалацията на войната в Иран, пише вестник "Билд".
Особено рязко поскъпна дизеловото гориво — към вечерта в неделя цената му достигна 2,3 евро, което е с 6,7 евроцента повече, отколкото беше в 12:00 ч. За 50-литров резервоар шофьорите са принудени да платят с 3,35 евро повече.
Всеки, който зарежда 50 литра дизелово гориво, трябва да плати 115 евро. Бензинът излиза още по-скъпо — 116 евро.
Вестникът отбелязва, че ръстът на цените се дължи на ескалацията на конфликта с Иран и на опасенията от възможни прекъсвания в доставките на петрол от Персийския залив.
За една седмица цената на петрола се е повишила с повече от 13%, отбелязва "Билд". В петък барел петрол от сорта "Брент" струваше около 88 долара.
Освен увеличаването на разходите за гориво и отопление, резкият ръст на цените поражда опасения относно инфлацията и натоварването върху световната икономика. По-високите цени на енергийните ресурси увеличават разходите за транспорт, производство и, в крайна сметка, за множество стоки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандокан
09:21 20.07.2026
2 сащисан кравар
09:24 20.07.2026
3 Наблюдател
Коментиран от #17
09:24 20.07.2026
4 дони съчмата
09:27 20.07.2026
5 Варна 3
09:28 20.07.2026
6 Да благодарим
09:33 20.07.2026
7 Тръмп продължава
Да, САЩ наистина ще нанесат сериозни поражения на Иран, ще пострадат много иранци, ще отнеме сигурно един век за възстановяане н инфраструктурата, но Иран няма да клекнат.
Тук му е грешкта на Тръмп и тя се дължи на незнание. И няма и кой от обкръжението му да му каже, понеже и те са същите аматьори. Тръмп не познава и не знае историята на Близкия Изток, традициите, манталитета на населението, не знае нищо и за съвременните иранци.
Иранците няма да се предадат, което означава, че ОРМУЗ ЩЕ ОСТАНЕ ЗАТВОРЕН още ДЪЛГО ВРЕМЕ.
Тия приказки, че САЩ контролирали Ормуз, са поредните глупости на Тръмп.
Няма да ги обясняваме повече.
Затвореният Ормуз ознчава СВЕТОВНА КРИЗА.
Световна криза означава , че САЩ губят авторитета си на световен медиатор. Кризата не зависи от тях. Губят ролята си. Още повече, че Тръмп умишлено разби съюза с Европа, Канада, Австралия и т.н.
Това има огромно значение за света днес. Това позволява на редица други малки диктаторчета да правят каквото си искат.
Несигурността и хаосът ще продължат, с тях идват инфлацията, спада и обедняването.
Коментиран от #14
09:35 20.07.2026
8 Само нагоре и направо!
09:37 20.07.2026
9 Поне ги има
09:39 20.07.2026
10 еврозонист
09:39 20.07.2026
11 Крим е Украински
А токът се прави само със фотоволтаици
09:40 20.07.2026
12 При нас е дори по скъпо
09:43 20.07.2026
13 Сфинкс 🐈
Aalyah "I refuse"
Its so easy for you just to let it all go...
Ние сме с конете и Коалицията на нежелаещите
09:56 20.07.2026
14 Продължние към 7:
До коментар #7 от "Тръмп продължава":Има още ДВА фактора, за които никой не говори:
1.В Иракската война САЩ имаха опция за сухоземно нахлуване и те я използваха срещу Саддам Хюсеин. Но в Иранската война тази опция НА ПРАКТИКА не съществува! САЩ нахлуха в Ирак и Кувейт на ШИРОК ФРОНТ ОТКЪМ САУДИТСКА АРАБИЯ. Фронтът за сухоземна атака срещу Иран е МНОГО ТЕСЕН И РИСКОВ. Който не вярва- да види на картата. Другите опции са САЩ да нахлуят през Пакистан или Афганистан. На практика също са нулеви.
2. В Ирак воюваха САЩ + Великобритания.
Сащ напреднаха към Багдад, Великобритания- към Басра и Южен Ирак. След превземането им също се насочиха към Багдад и затвориха обръча от изток.
Днес Тръмп е САМ! Иран е доста по голям от Ирак.
10:05 20.07.2026
15 Артилерист
10:07 20.07.2026
16 Вашето мнение
Започнах хормонална терапия при първите новини за дронове над Москва, заради което не се чувствам добре в кожата си. Колко струва билета до Техеран? Него мога да платя. Радев ми вдигна заплатата.
10:16 20.07.2026
17 Мнение
До коментар #3 от "Наблюдател":Явно не наблюдаваш достатъчно внимателно!
ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКИТЕ ИМА ЛЕКО ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ДА, НО ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ОГРОМНИЯТ РЪСТ НЕ Е НИТО ЛЕТНИЯТ СЕЗОН, НИТО ДОРИ ВОЙНИТЕ В УКРАЙНА И ИРАН!
ОСНОВНАТА ПРИЧИНА СА МАРИОНЕТКИТЕ НА ГЛОБАЛИСТИТЕ, СПУСНАТИ НАЧЕЛО НА ЕС И ТЕХНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЗАКРИВАНЕ НА ТОЯ СЪЮЗ!
ТИЯ ЕЖЕДНЕВНО ПРАЩАТ НЕЩО НА ЗЕЛЕНСКИ, А ТОЙ ИМ СЕ ОТЧИТА В ОБРАТНА ПОСОКА (СПРАВКА БУСОВЕТЕ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА ЗАЛОВЕНИ В УНГАРИЯ)!
УРСУЛИТЕ ЦЕЛЯТ ПЪЛНО ЗАРОБВАНЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, А ЛИПСАТА НА ИКОНОМИКА (ПОРАДИ ЛИПСА НА ЕВТИН ПРИРОДЕН ГАЗ) И ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА (ПЛЮС "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА") СА САМО СРЕД ПЪРВИТЕ СТЪПКИ!
СЛЕДВАЩА ИМ СТЪПКА СА ДИГИТАЛНИТЕ ВАЛУТИ! ЧРЕЗ ТЯХ ЩЕ ЗАТЕГНАТ ПРИМКИТЕ ОКОЛО ВРАТОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ДОКРАЙ!
ЗАТОВА НЕ СЕ УЧУДВАЙТЕ ,ЧЕ ЦЕНИТЕ ЛЕТЯТ НАГОРЕ И ВСИЧКО Е ДВОЙНО, А РУМБАТА РАДЕВ ВЪПРЕКИ ПРИЗНАНИЕТО СИ ,ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е НАБУТАНА НАСИЛА В ЗАРОБВОЗОНАТА И С ФАЛШИВИ ДАННИ, НЕ ПРАВИ НИЩО ПО ВЪПРОСА С ВРЪЩАНЕТО НА ЛЕВА И БОРДА!!!
ЗАЩОТО НЯМА КАК НЕЗАКОННО ДЕЙСТВИЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАКОНОВИ ПОСЛЕДИЦИ!
АКО ВИ ОТКРАДНАТ АВТОМОБИЛА И СЛЕД ВРЕМЕ ПОЛИЦАИТЕ ГО ОТКРИЯТ, ВИ ГО ВРЪЩАТ ОБРАТНО, А НЕ ГО ОСТАВЯТ ПРИ КРАДЕЦА, ПОНЕЖЕ ВЕЧЕ ТОЙ ГО КАРАЛ!!!
МАСОВО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАШИЯТ НАРОД Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО!
11:04 20.07.2026