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Нагоре! Бензинът и дизелът поскъпнаха

Нагоре! Бензинът и дизелът поскъпнаха

20 Юли, 2026 09:16 1 590 17

  • германия-
  • бензин-
  • дизел-
  • иран-
  • персийски залив-
  • фридрих мерц

По-високите цени на енергийните ресурси увеличават разходите за транспорт, производство и, в крайна сметка, за множество стоки

Нагоре! Бензинът и дизелът поскъпнаха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В Германия цените на бензина и дизеловото гориво рязко се повишиха поради ескалацията на войната в Иран, пише вестник "Билд".

Особено рязко поскъпна дизеловото гориво — към вечерта в неделя цената му достигна 2,3 евро, което е с 6,7 евроцента повече, отколкото беше в 12:00 ч. За 50-литров резервоар шофьорите са принудени да платят с 3,35 евро повече.

Всеки, който зарежда 50 литра дизелово гориво, трябва да плати 115 евро. Бензинът излиза още по-скъпо — 116 евро.

Вестникът отбелязва, че ръстът на цените се дължи на ескалацията на конфликта с Иран и на опасенията от възможни прекъсвания в доставките на петрол от Персийския залив.

За една седмица цената на петрола се е повишила с повече от 13%, отбелязва "Билд". В петък барел петрол от сорта "Брент" струваше около 88 долара.

Освен увеличаването на разходите за гориво и отопление, резкият ръст на цените поражда опасения относно инфлацията и натоварването върху световната икономика. По-високите цени на енергийните ресурси увеличават разходите за транспорт, производство и, в крайна сметка, за множество стоки.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандокан

    35 4 Отговор
    Да викат теменужка петкова. Веднага ще им направи бюджет с 1%инфлация. Иначе богатите си воюват и стават по богати, а иерхалето плаща сметката. И все за доброто на хората,все за демокрацияъа.

    09:21 20.07.2026

  • 2 сащисан кравар

    0 13 Отговор
    Ма ч кай Дончо!

    09:24 20.07.2026

  • 3 Наблюдател

    5 9 Отговор
    Поскъпват, защото е времето на отпуските. Винаги така става. И като добавим Тръмп, Нетаняху и иранските молли, ето ви резултата.

    Коментиран от #17

    09:24 20.07.2026

  • 4 дони съчмата

    14 1 Отговор
    у нас във фащ нафтата надмина 5 гущера галона

    09:27 20.07.2026

  • 5 Варна 3

    7 11 Отговор
    Най-добрият начин е, че като горивата поскъпват, потребителите да се возят на велосипеди или ППС с животинска тяга. Те са по-екологични. В Проссия напоследък ще се возят на превозни средства, теглени от коне или магарета. Може и да ги яздят, само трябва да са оседлани.

    09:28 20.07.2026

  • 6 Да благодарим

    21 2 Отговор
    на нашите партньори за поскъпването? Даже трябва да им помагаме според чичо Тръмп, иначе ще ни наказва допълнително.

    09:33 20.07.2026

  • 7 Тръмп продължава

    23 0 Отговор
    да вярва, че Иран ще изпитат такова страхопочитание пред американската военна мощ, че ще се предадат?!

    Да, САЩ наистина ще нанесат сериозни поражения на Иран, ще пострадат много иранци, ще отнеме сигурно един век за възстановяане н инфраструктурата, но Иран няма да клекнат.

    Тук му е грешкта на Тръмп и тя се дължи на незнание. И няма и кой от обкръжението му да му каже, понеже и те са същите аматьори. Тръмп не познава и не знае историята на Близкия Изток, традициите, манталитета на населението, не знае нищо и за съвременните иранци.
    Иранците няма да се предадат, което означава, че ОРМУЗ ЩЕ ОСТАНЕ ЗАТВОРЕН още ДЪЛГО ВРЕМЕ.

    Тия приказки, че САЩ контролирали Ормуз, са поредните глупости на Тръмп.
    Няма да ги обясняваме повече.
    Затвореният Ормуз ознчава СВЕТОВНА КРИЗА.
    Световна криза означава , че САЩ губят авторитета си на световен медиатор. Кризата не зависи от тях. Губят ролята си. Още повече, че Тръмп умишлено разби съюза с Европа, Канада, Австралия и т.н.

    Това има огромно значение за света днес. Това позволява на редица други малки диктаторчета да правят каквото си искат.
    Несигурността и хаосът ще продължат, с тях идват инфлацията, спада и обедняването.

    Коментиран от #14

    09:35 20.07.2026

  • 8 Само нагоре и направо!

    3 1 Отговор
    Докато въшката излезне на челото!

    09:37 20.07.2026

  • 9 Поне ги има

    3 12 Отговор
    В Русия вече е превилегия на Путиноизбраните да зареждат автомобилите си!

    09:39 20.07.2026

  • 10 еврозонист

    15 2 Отговор
    Не ми пука вече сме в клуба на богатите.Инфлацията ми беше мечта.Постигнахме я...Браво на нас!

    09:39 20.07.2026

  • 11 Крим е Украински

    3 11 Отговор
    И няма бензин от 2 месеца
    А токът се прави само със фотоволтаици

    09:40 20.07.2026

  • 12 При нас е дори по скъпо

    6 1 Отговор
    Мафи сте

    09:43 20.07.2026

  • 13 Сфинкс 🐈

    3 1 Отговор
    🎶 Чухте ли ги всички?
    Aalyah "I refuse"
    Its so easy for you just to let it all go...
    Ние сме с конете и Коалицията на нежелаещите

    09:56 20.07.2026

  • 14 Продължние към 7:

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп продължава":

    Има още ДВА фактора, за които никой не говори:

    1.В Иракската война САЩ имаха опция за сухоземно нахлуване и те я използваха срещу Саддам Хюсеин. Но в Иранската война тази опция НА ПРАКТИКА не съществува! САЩ нахлуха в Ирак и Кувейт на ШИРОК ФРОНТ ОТКЪМ САУДИТСКА АРАБИЯ. Фронтът за сухоземна атака срещу Иран е МНОГО ТЕСЕН И РИСКОВ. Който не вярва- да види на картата. Другите опции са САЩ да нахлуят през Пакистан или Афганистан. На практика също са нулеви.

    2. В Ирак воюваха САЩ + Великобритания.
    Сащ напреднаха към Багдад, Великобритания- към Басра и Южен Ирак. След превземането им също се насочиха към Багдад и затвориха обръча от изток.

    Днес Тръмп е САМ! Иран е доста по голям от Ирак.

    10:05 20.07.2026

  • 15 Артилерист

    4 2 Отговор
    Ормузкия проток дойде дюшеш за Мерц и компания да оправдаят скока в цените на енергията и всичко свързано с нея. Щото Шулц без да ще призна, че Германия плаща 10 пъти повече за газ и петрол, след отказа от руските. Изобщо Германия и пример как една бурно развиваща се и просперираща държава с охолно и комфортно живеещи граждани, пример и двигател на Европа, бавно и сигурно затъва в криза и се милитаризира за прикритие. А колко доволни бяха германските управници, и гражданите разбира се, когато пълногазовите Северни потоци бълваха неспирно евтина руска енергия...

    10:07 20.07.2026

  • 16 Вашето мнение

    1 3 Отговор
    Трябва ли да стана ирански гражданин, за да ми сменят безплатно пола в клиника Расул Акрам?
    Започнах хормонална терапия при първите новини за дронове над Москва, заради което не се чувствам добре в кожата си. Колко струва билета до Техеран? Него мога да платя. Радев ми вдигна заплатата.

    10:16 20.07.2026

  • 17 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Явно не наблюдаваш достатъчно внимателно!

    ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКИТЕ ИМА ЛЕКО ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ДА, НО ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ОГРОМНИЯТ РЪСТ НЕ Е НИТО ЛЕТНИЯТ СЕЗОН, НИТО ДОРИ ВОЙНИТЕ В УКРАЙНА И ИРАН!
    ОСНОВНАТА ПРИЧИНА СА МАРИОНЕТКИТЕ НА ГЛОБАЛИСТИТЕ, СПУСНАТИ НАЧЕЛО НА ЕС И ТЕХНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЗАКРИВАНЕ НА ТОЯ СЪЮЗ!
    ТИЯ ЕЖЕДНЕВНО ПРАЩАТ НЕЩО НА ЗЕЛЕНСКИ, А ТОЙ ИМ СЕ ОТЧИТА В ОБРАТНА ПОСОКА (СПРАВКА БУСОВЕТЕ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА ЗАЛОВЕНИ В УНГАРИЯ)!

    УРСУЛИТЕ ЦЕЛЯТ ПЪЛНО ЗАРОБВАНЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, А ЛИПСАТА НА ИКОНОМИКА (ПОРАДИ ЛИПСА НА ЕВТИН ПРИРОДЕН ГАЗ) И ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА (ПЛЮС "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА") СА САМО СРЕД ПЪРВИТЕ СТЪПКИ!

    СЛЕДВАЩА ИМ СТЪПКА СА ДИГИТАЛНИТЕ ВАЛУТИ! ЧРЕЗ ТЯХ ЩЕ ЗАТЕГНАТ ПРИМКИТЕ ОКОЛО ВРАТОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ДОКРАЙ!

    ЗАТОВА НЕ СЕ УЧУДВАЙТЕ ,ЧЕ ЦЕНИТЕ ЛЕТЯТ НАГОРЕ И ВСИЧКО Е ДВОЙНО, А РУМБАТА РАДЕВ ВЪПРЕКИ ПРИЗНАНИЕТО СИ ,ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е НАБУТАНА НАСИЛА В ЗАРОБВОЗОНАТА И С ФАЛШИВИ ДАННИ, НЕ ПРАВИ НИЩО ПО ВЪПРОСА С ВРЪЩАНЕТО НА ЛЕВА И БОРДА!!!

    ЗАЩОТО НЯМА КАК НЕЗАКОННО ДЕЙСТВИЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАКОНОВИ ПОСЛЕДИЦИ!

    АКО ВИ ОТКРАДНАТ АВТОМОБИЛА И СЛЕД ВРЕМЕ ПОЛИЦАИТЕ ГО ОТКРИЯТ, ВИ ГО ВРЪЩАТ ОБРАТНО, А НЕ ГО ОСТАВЯТ ПРИ КРАДЕЦА, ПОНЕЖЕ ВЕЧЕ ТОЙ ГО КАРАЛ!!!

    МАСОВО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАШИЯТ НАРОД Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО!

    11:04 20.07.2026

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