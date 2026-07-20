Нагоре! Бензинът и дизелът поскъпнаха

В Германия цените на бензина и дизеловото гориво рязко се повишиха поради ескалацията на войната в Иран, пише вестник "Билд".

Особено рязко поскъпна дизеловото гориво — към вечерта в неделя цената му достигна 2,3 евро, което е с 6,7 евроцента повече, отколкото беше в 12:00 ч. За 50-литров резервоар шофьорите са принудени да платят с 3,35 евро повече.

Всеки, който зарежда 50 литра дизелово гориво, трябва да плати 115 евро. Бензинът излиза още по-скъпо — 116 евро.

Вестникът отбелязва, че ръстът на цените се дължи на ескалацията на конфликта с Иран и на опасенията от възможни прекъсвания в доставките на петрол от Персийския залив.

За една седмица цената на петрола се е повишила с повече от 13%, отбелязва "Билд". В петък барел петрол от сорта "Брент" струваше около 88 долара.

Освен увеличаването на разходите за гориво и отопление, резкият ръст на цените поражда опасения относно инфлацията и натоварването върху световната икономика. По-високите цени на енергийните ресурси увеличават разходите за транспорт, производство и, в крайна сметка, за множество стоки.