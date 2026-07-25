Доналд Тръмп: Европа ни ограбва! Белият дом заплаши ЕС със значителни мита заради глобите за американски технологични компании

Администрацията на президента Доналд Тръмп ще започне търговско разследване срещу Европейския съюз във връзка с глобите, наложени на американските технологични гиганти в Европа. Това обяви Тръмп в публикация в „Трут соушъл“, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.
Разгледването вероятно ще доведе до налагането на „значителни“ американски мита върху стоките от ЕС, допълни Тръмп в публикуваното в петък вечерта съобщение.
Президентът на САЩ обвини ЕС, че „ограбва“ американските компании и, съответно, американските данъкоплатци, като изрази негодувание относно наложената от Европейската комисия наскоро глоба от 1 милиард долара на „Гугъл“ (Google).
ЕК съобщи тази седмица, че налага две глоби на "Гугъл" (Google) за общо 890 милиона евро за нарушения на европейското законодателство. Тези нарушения са свързани с даването на предимство на услуги на компанията в резултатите от нейната търсачка, както и за създаване на пречки пред бизнесите на други компании в електронния магазин „Гугъл плей“.
„Европейският съюз пак се заема с това и, както обикновено, се цели директно в ВЕЛИКИТЕ американски компании!“ заяви Тръмп и разкритикува предишни европейски глоби срещу „Епъл“ (Apple), „Мета“ (Meta) и „Амазон“ (Amazon).
Според американския президент най-новата глоба срещу „Гугъл“ е наложена „без обяснение“.
„Съединените американски щати не са „касичка“ за Европа и няма да позволим това да се случи!“, подчерта Тръмп.
Той обясни, че САЩ „незабавно“ ще започнат разследване съгласно раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., който позволява налагането на мита в отговор на практики, за които се установи, че ощетяват търговията на САЩ.
„Европейският съюз ще плати много висока цена за това незаконно и крайно неетично поведение, за което постоянно съм ги предупреждавал“, заяви още Тръмп по отношение на наложените на американски технологични компании европейските глоби.
По-рано тази седмица Съединените щати обявиха мита в размер на 10 или 12,5 процента върху вноса от десетки търговски партньори, включително ЕС, с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд.
Съдът на Европейския съюз окончателно потвърди глобата от 4,1 млрд. евро (4,7 млрд. долара), наложена на американската технологична компания „Гугъл“ (Google) за злоупотреба с господстващо положение чрез операционната система „Андроид“ (Android). Върховната съдебна инстанция на ЕС отхвърли жалбата на „Гугъл“ и компанията майка „Алфабет“ (Alphabet) срещу решението на Общия съд, с което беше потвърдена санкцията, наложена от Европейската комисия през 2018 година, стана ясно от официално прессъобщение, изпратено до редакцията на БТА.
През 2018 г. Европейската комисия наложи глоба на „Гугъл“, след като установи, че американската компания е предоставяла неправомерно предимство на собствената си търсачката „Гугъл сърч“ (Google Search) и браузъра „Хром“ (Chrome) чрез условия за предварителното им инсталиране на мобилни устройства с операционната система „Андроид“ и чрез други договорни практики.
Решението е окончателно и правно обвързващо и представлява значителна победа за Европейската комисия в продължилата години съдебна битка с американския технологичен гигант.
ЕК наложи санкцията през 2018 г., след като установи, че „Гугъл“ е използвала господстващото положение на „Андроид“, за да затвърди доминиращата позиция на своята интернет търсачка и други услуги. Компанията оспорваше решението пред европейските съдилища, но след днешното произнасяне възможностите за по-нататъшно обжалване са изчерпани.
През 2022 г. Общият съд потвърди по същество констатациите на ЕК, но отмени част от решението, свързано с определени споразумения за подялба на приходите между „Гугъл“ и производителите на устройствата. В резултат глобата беше намалена от първоначалните 4,34 милиарда евро на 4 125 000 000 евро.
С окончателното си решение днес Съдът на ЕС приема, че Общият съд правилно е преценил антиконкурентните последици от практиките на „Гугъл“, включително условията за предварително инсталиране на приложенията и споразуменията, целящи да предотвратят използването на несъвместими версии на „Андроид“. Според съда тези практики са ограничили конкуренцията и са укрепили господстващото положение на компанията.
Съдът също така потвърждава, че преизчисленият размер на санкцията е законосъобразен и че в хода на производството са били спазени процесуалните права на „Гугъл“ и „Алфабет“.
Съдебното решение представлява сериозен удар за бизнес модела, върху който „Гугъл“ изгради екосистемата „Андроид". Операционната система се предоставя безплатно на производителите на смартфони, но срещу договорни условия, които според Европейската комисия са ограничавали конкуренцията и са затвърждавали господстващото положение на търсачката на компанията.
Именно тези договорни практики доведоха през 2018 г. до рекордната за онзи момент глоба, след като Комисията установи три отделни нарушения на правилата за конкуренция. С окончателното решение на Съда на ЕС санкцията беше потвърдена, което открива възможност и за последващи искове за обезщетение от компании, които твърдят, че са били засегнати от практиките на „Гугъл“, коментира Блумбърг.
От „Гугъл“ заявиха пред агенцията, че съдебното решение „не отчита значителните ни инвестиции, насочени към това Android да остане отворен, съвместим и безплатен“. Компанията подчертава, че още през 2018 г. е променила договорите си, за да се съобрази с изискванията на Европейската комисия, и ще продължи да инвестира в развитието на платформата и в подкрепа на потребителите, партньорите и разработчиците.
Организацията „ФеърСърч“ (FairSearch), която подаде първоначалната жалба срещу „Гугъл“ пред Европейската комисия през 2013 г., определи решението като „важна победа в най-висшия съд на Европа срещу антиконкурентното поведение на „Гугъл“ на мобилните пазари“.
Делото беше едно от четирите мащабни антитръстови производства срещу „Гугъл“, водени по инициатива на тогавашния еврокомисар по конкуренцията Маргрете Вестагер, чиято цел беше да ограничи пазарната мощ на големите технологични компании.
След като през 2024 г. Вестагер беше наследена от Тереса Рибера, Европейската комисия продължи проверките срещу „Гугъл“. По силата на Акта за цифровите пазари (Digital Markets Act – DMA) по-рано тази година компанията беше задължена да премахне техническите ограничения пред конкурентни асистенти за търсене с изкуствен интелект в "Андроид" и да предостави ключови данни на други доставчици на интернет търсачки.
Американската компания остава обект на няколко други антитръстови разследвания на Европейската комисия. През 2025 г. Брюксел наложи на компанията глоба от 2,95 млрд. евро за антиконкурентни практики на пазара на рекламни технологии.
Макар прилагането на антитръстовото законодателство да продължава да бъде основен инструмент на Европейската комисия, през последните години регулаторът все по-активно използва и разпоредбите на Акта за цифровите пазари (Digital Markets Act – DMA). В рамките на този режим Комисията проверява дали големите технологични компании, сред които „Гугъл“, „Епъл" (Apple) и „Мета" (Meta), спазват новите правила за конкуренция и равнопоставен достъп до цифровите пазари. „Гугъл“ е изправена пред нови санкции по Акта заради обвинения, че дава неправомерно предимство на собствените си услуги в резултатите от търсенето, ограничава разработчиците на приложения да насочват потребителите към оферти извън „Плей Стор“ и манипулира класирането на определени новинарски резултати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаааа
Коментиран от #7
21:13 25.07.2026
2 Опен сорс
21:14 25.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ас Копейкин
21:15 25.07.2026
5 Гост
21:15 25.07.2026
6 Божа работа
21:17 25.07.2026
7 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Мдаааа":До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".
Коментиран от #11, #28
21:18 25.07.2026
8 Хейт
21:18 25.07.2026
9 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #13
21:18 25.07.2026
10 ПЛАШИ ГАРГИ..
21:19 25.07.2026
11 копи пейст
До коментар #7 от "ИМПЕРИАЛИСТ":свидетелството на генерал-майор Алнур Мусаев, офицер от бившето КГБ. Той от 15 години живее в Австрия, тъй като в родния си Казахстан е осъден задочно на 20 години затвор. Миналата година той хвърли бомба, като написа: „През 1987 г. служих в Шесто управление на КГБ в Москва. Основната ни задача беше да вербуваме бизнесмени от капиталистическите страни. Същата година нашето управление вербува Доналд Тръмп, 40-годишен американски бизнесмен, под псевдонима "Краснов"“.
Ето какво припомня Мусаев: „Той беше под контрол на КГБ, а след трансформациите на КГБ попадна първоначално в ръцете на полукриминални структури от ФСБ. Тогава не се наричаше ФСБ, имаше различни наименования. Това няма значение. Тези полукриминални специални служби продължиха да работят с материалите, които получиха от КГБ по наследство. Към днешна дата много специалисти и аз като свидетел на самото вербуване на Доналд Тръмп, мога еднозначно да кажа, че Тръмп е стратегически актив на Руската федерация, лично на Путин. Материалите, които съществуват за него се събират, обработват и анализират днес от Федералната служба за сигурност на Руската федерация. Просто вече няма хора, които да се съмняват, че Тръмп е на страната на Руската федерация, особено по въпроса за конфликта с Украйна. Тръмп еднозначно помага на Русия в разрушаването на Европейския съюз, на НАТО и въобще на всичко, което засяга демократичните структури на Европа. Той открито заявява, че за свой основен враг смята Демократическата
Коментиран от #16
21:20 25.07.2026
12 Ес е 🚾
21:21 25.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шорт
21:24 25.07.2026
15 Хи хи
21:27 25.07.2026
16 Орк
До коментар #11 от "копи пейст":Не ви трябва трамп. В Европа пълно с идиоти.
Коментиран от #26
21:27 25.07.2026
17 А тъй
21:27 25.07.2026
18 Kaлпазанин
21:28 25.07.2026
19 Болярин
Коментиран от #25
21:29 25.07.2026
20 В България не ни пука
Коментиран от #23
21:30 25.07.2026
21 Накажи ни строго Тръмпе
21:31 25.07.2026
22 Оня
21:32 25.07.2026
23 Раша техно нюZ
До коментар #20 от "В България не ни пука":Оркове учени измислиха ИИ и го нарекоха
БЛАТ GPT
21:34 25.07.2026
24 А50
Коментиран от #27
21:34 25.07.2026
25 Кой те излъга че в САЩ
До коментар #19 от "Болярин":БВП е нараснал от 25 на 27% ? Не че има някакво значение тоя БВП ама определено цифрите не са ти верни. БВП в САЩ нараства 8 пъти по малко от самата инфлация и единствено фондовият балон до някъде им оправя картинката
21:35 25.07.2026
26 ру БЛАТА
До коментар #16 от "Орк":Дебилите оркове от МОРДОР обаче са на върха по простотия
21:35 25.07.2026
27 Тихо пико4!
До коментар #24 от "А50":Не си компетентен.
21:37 25.07.2026
28 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #7 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
21:37 25.07.2026
29 Анонимен
21:38 25.07.2026
30 Лост
21:39 25.07.2026
31 САЩ да има да взема
21:40 25.07.2026