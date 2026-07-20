По силата на наложените санкции заради войната в Украйна! Приходите от запорираното в ЕС руско имущество достигат 6,6 милиарда евро

Запорираното в ЕС имущество на Руската централна банка (РЦБ) по силата на наложените санкции заради войната в Украйна досега е донесло приходи от 6,6 милиарда евро, съобщиха медии в Белгия, като се позоваха на данни от депозитара "Юроклиър".
Отбелязва се, че приходите от руското имущество се предоставят в подкрепа на Украйна, като за първите месеци на тази година те са били за 1,4 млрд. евро. В отчетите на белгийския депозитар се посочва, че за миналата година приходите са били 2,3 млрд. евро и са се понижили с 13 на сто спрямо данните за 2024 година.
"Юроклиър" уточнява, че обжалва решението на руски съд за изплащане на 200 млрд. евро на руската страна, но жалбата е била отхвърлена миналата седмица. Междувременно депозитарът заведе дело в Търговския съд в Брюксел против руските съдебни решения.
"Юроклиър" държи основната част от запорираните руски средства в ЕС (193 млрд. евро от общо 258 млрд. евро), а в началото на тази година РЦБ заведе дело в Москва срещу белгийския депозитар. През май бе съобщено, че руски олигарси са внесли девет иска срещу Белгия по арбитражна процедура с възможност за постигане на извънсъдебно споразумение. Досега 200 жалби срещу европейските санкции са били внесени в Държавния съвет на Белгия - орган, равностоен на върховен административен съд - но са били отхвърлени. Тези жалби са били подадени от руските притежатели на 65 млрд. евро, запорирани в "Юроклиър", без собствениците на средствата да са включени в европейските санкции.
РЦБ е внесла и два иска в Общия съд на ЕС срещу възможността средствата под запор да бъдат предоставяни в полза на Украйна. През март миналата година РЦБ оспори пред Европейския съд и решението за налагане на запор на нейните средства в ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #2, #5, #26, #31, #32, #33
11:37 20.07.2026
2 Българин
До коментар #1 от "Българин":С твоите пари, Ганьо. Като свършат парите на ЕС, ще вземат твоите от банката за да продължат войната.
Коментиран от #10, #23
11:40 20.07.2026
3 Европа удари дъното
11:42 20.07.2026
4 Исторически парк
11:42 20.07.2026
5 Програмист
До коментар #1 от "Българин":С твоите пари
11:42 20.07.2026
6 На Видов ден
Коментиран от #24
11:43 20.07.2026
7 Икономист
Коментиран от #79
11:44 20.07.2026
8 ДА ЗВЪНЯТ
11:44 20.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гост
До коментар #2 от "Българин":Дали ?? Хахахаха !! Нали питахте с какви пари Украйна ще плати дълговете си ! За твое сведение с 6,6 милиарда годишно се плаща кредит за 450 (четиристотин и петдесет) МИЛИАРДА !!! И това са само лихвите на тия в Брюксел !!! А има още поне два пъти по толкова на други места !! Пак повтарям това да само лихвите , главниците отделно !!
Коментиран от #12, #13, #14
11:46 20.07.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #35, #44, #64
11:46 20.07.2026
12 Има по достойни занимания
До коментар #10 от "гост":от излагане по форумите с тролене срещу Русия.
11:48 20.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Умрел руснак
Коментиран от #34
11:52 20.07.2026
16 Бой по фашистките кратуни
Втори логистичен център Wildberries гори и трещи. Руската мафия реве. Нефтобаза в Подолск и индустриалният парк „Южна порта“ в Домодедово бяха ударени.
СЛАВА ЗСУ
Коментиран от #18
11:53 20.07.2026
17 Кухоглава копейка
Коментиран от #36
11:53 20.07.2026
18 Механик
До коментар #16 от "Бой по фашистките кратуни":Слава Украине!
Коментиран от #25, #38
11:54 20.07.2026
19 Урсулите
11:54 20.07.2026
20 🐂 г о в ед 0
11:54 20.07.2026
21 Митяй Кривой
11:55 20.07.2026
22 Квартал 95
11:55 20.07.2026
23 Украине победи факт
До коментар #2 от "Българин":Ша вземат на босия царвулите ахххххх слава Украине
11:55 20.07.2026
24 Искаше да кажеш!
До коментар #6 от "На Видов ден":,,...ще има да плащаМЕ..."...!
11:56 20.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Перо
11:57 20.07.2026
28 Ъъъ
Това само показва унизителното финансово състояние на Европа. Да се раздаваш на €6 милиарда е срамно, но какво толкова? Като няма риба и ракът е риба! 🤣
11:59 20.07.2026
29 Българин
До коментар #26 от "Цък":Ние също като Путин смятаме руснацте за добитък.
Коментиран от #37, #39, #53
12:01 20.07.2026
30 смешни фукльофци
които после на видовден заблудените спящи ес данъкоплатци
ще ги плащат обратно с главницата на Русия
12:01 20.07.2026
31 Кой плаща сметката?
До коментар #1 от "Българин":Ганю плаща тройна цена.
Коментиран от #46
12:02 20.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нищо ново
До коментар #1 от "Българин":Спекулата е измислена в Европа.
12:03 20.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Естествено
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Пед алите се радват на други пед али ....
12:07 20.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 русия Агресор Терорист
12:15 20.07.2026
41 Санкции до дупка!
12:18 20.07.2026
42 Факт
12:19 20.07.2026
43 az СВО Победа 81
Европейците си остават крадци както предците си...
Коментиран от #45, #54
12:23 20.07.2026
44 Бялата Златка
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Освен това руснаците са и грозни.
12:24 20.07.2026
45 Нищо ново!
До коментар #43 от "az СВО Победа 81":Руснаците си остават крепостни.
Каквито са от 700-800 години насам!
Коментиран от #47, #50, #77
12:24 20.07.2026
46 ...
До коментар #31 от "Кой плаща сметката?":Сметката ще се плаща от обикновения руснак в следващите поне 30 години.
Коментиран от #48, #56, #58, #73, #76
12:26 20.07.2026
47 Копи пейст
До коментар #45 от "Нищо ново!":Нищо ново!
Европейците си остават крадци както предците си...
12:27 20.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:30 20.07.2026
50 Наблюдател
До коментар #45 от "Нищо ново!":Съгласен.
12:31 20.07.2026
51 Гук
12:33 20.07.2026
52 Ние
12:34 20.07.2026
53 Орк
До коментар #29 от "Българин":То по коментарите личи кой е добитъка. Простотия край няма. А тва че Европа крадла не е някаква новина. Винаги е била такова.
Коментиран от #55
12:35 20.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ру БЛАТА
До коментар #53 от "Орк":Щобе раша да не по различа??? Питай всички след урал далимте са ходили да стват чат от блатната империя или блатарите са ги завладели
Коментиран от #61
12:41 20.07.2026
56 Умрел руснак
До коментар #46 от "...":Опърпаните руснаци не могат да платят за 300 години сметката.ВшПо-вероятно е да бъдат поставени под международно управление и да работят по 14 часа на ден.
Коментиран от #68
12:42 20.07.2026
57 az СВО Победа 81
До коментар #54 от ""Европейците"?":Не зная България да е била колониална сила или пък да е била замесвана в търговията с роби, докато виж, т.н. "Европа" е организатор на твзи "прелести" на цивилизацията....
До 1958г. в Белгия в зоологическите градини е имало негри като експонати....
"Европа" и европейски "ценности" ли???
Всъщност дива варварщина....
Коментиран от #65
12:44 20.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 бай Иван
Коментиран от #78, #81
12:47 20.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 бай Иван
До коментар #11 от "Последния Софиянец":С пръсче ли те оправят та са така нежни към тебе украинските мъже?
12:49 20.07.2026
65 Де да знам бе
До коментар #57 от "az СВО Победа 81":Знам,че негрите си извоюваха гражданските права,а руснаците си останха крепостни.Към момента даже са Р-О-Б-И.
Коментиран от #70, #71
12:49 20.07.2026
66 венсеремос
12:49 20.07.2026
67 ка Путин БОКЛУК
12:50 20.07.2026
68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #56 от "Умрел руснак":Гледай да не пращаш дъщеря си в Немско ,да работи "нещо" ,за да плащате на Русия за снарядите за уклайна.Сега номера с братята нема мине,един път беше
12:51 20.07.2026
69 Зъл пес
12:52 20.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Де да знам бе":Да ,руснаците са Роби ,хахахх,а украинците ,които Всеки Ден в ,9 часа сутринта падат на колене по закона в памет на убитите бандеровци - не са ,хааххах
Коментиран от #84
12:53 20.07.2026
72 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГади
12:54 20.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Хаха
Губещият войната винаги плаща масрафа и всички от ЕССР, малобританци, кравари и прочие ще се отричат от покрайнината, твърдейки че не са били от коалицията на "желаещите"!
Циркът тепърва предстои!
Коментиран от #82
12:58 20.07.2026
75 голем смех
😂😂😂
13:00 20.07.2026
76 Руснака
До коментар #46 от "...":няма да плати обира на глупака тролей и унищожението на Европа от продажните урсули.
13:02 20.07.2026
77 Роко
До коментар #45 от "Нищо ново!":Чекай бе пич тя московията е едва на 500 години
13:03 20.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Роко
До коментар #7 от "Икономист":Приятелю явно си руски икономист демек хал хабер си нямаш от икономика.
13:05 20.07.2026
80 Архимандрисандрит Бибиян
13:06 20.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Роко
До коментар #74 от "Хаха":Прав си приятелю загубилите плащат войната. А войната Рассия я загуби още на 26 февруари 2022 година когато рассиянската армия си го получи по мутрата и избяга от Киев. Това е известно на всички освен на бункерния плъх и няколко идиота в БГ
Коментиран от #83, #85, #90
13:10 20.07.2026
83 Така е
До коментар #82 от "Роко":Само що пропадналият запад опря до продадените глупаци да покажат трагедията му? 😄
13:12 20.07.2026
84 Чиниш ми се
До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Дърт закоравял минедчия.
Коментиран от #88
13:12 20.07.2026
85 Това са фактите
До коментар #82 от "Роко":А те са безспорни.
Коментиран от #86
13:14 20.07.2026
86 Така е паацуле
До коментар #85 от "Това са фактите":факта е че тролея е отпадък. Ще вадим ли емблемата на глупака тролей за паацуля. 😄
13:16 20.07.2026
87 Демокрацията- диктатура на капитала
Може да изкараме едни евра.
За целта - правете скрин шотове на поста си и после ,на факта на изтриването му.
13:20 20.07.2026
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #84 от "Чиниш ми се":Сега за уклайнците говорим. Според тебе Роб ли е човек, щом всеки ден по закон пада на колене в 9 часа сутринта?
13:23 20.07.2026
89 Артилерист
13:24 20.07.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #82 от "Роко":А колко плаща ЕС, знаеш ли? Русия мнооого пари държи европейски
13:27 20.07.2026