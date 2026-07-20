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По силата на наложените санкции заради войната в Украйна! Приходите от запорираното в ЕС руско имущество достигат 6,6 милиарда евро
  Тема: Украйна

По силата на наложените санкции заради войната в Украйна! Приходите от запорираното в ЕС руско имущество достигат 6,6 милиарда евро

20 Юли, 2026 11:33 1 207 90

  • русия-
  • рубла-
  • елвира набиулина-
  • владимир путин-
  • санкции-
  • украйна-
  • европейски съюз

Руската централна банка е внесла и два иска в Общия съд на ЕС срещу възможността средствата под запор да бъдат предоставяни в полза на Украйна

По силата на наложените санкции заради войната в Украйна! Приходите от запорираното в ЕС руско имущество достигат 6,6 милиарда евро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Запорираното в ЕС имущество на Руската централна банка (РЦБ) по силата на наложените санкции заради войната в Украйна досега е донесло приходи от 6,6 милиарда евро, съобщиха медии в Белгия, като се позоваха на данни от депозитара "Юроклиър".

Отбелязва се, че приходите от руското имущество се предоставят в подкрепа на Украйна, като за първите месеци на тази година те са били за 1,4 млрд. евро. В отчетите на белгийския депозитар се посочва, че за миналата година приходите са били 2,3 млрд. евро и са се понижили с 13 на сто спрямо данните за 2024 година.

Още новини от Украйна

"Юроклиър" уточнява, че обжалва решението на руски съд за изплащане на 200 млрд. евро на руската страна, но жалбата е била отхвърлена миналата седмица. Междувременно депозитарът заведе дело в Търговския съд в Брюксел против руските съдебни решения.

"Юроклиър" държи основната част от запорираните руски средства в ЕС (193 млрд. евро от общо 258 млрд. евро), а в началото на тази година РЦБ заведе дело в Москва срещу белгийския депозитар. През май бе съобщено, че руски олигарси са внесли девет иска срещу Белгия по арбитражна процедура с възможност за постигане на извънсъдебно споразумение. Досега 200 жалби срещу европейските санкции са били внесени в Държавния съвет на Белгия - орган, равностоен на върховен административен съд - но са били отхвърлени. Тези жалби са били подадени от руските притежатели на 65 млрд. евро, запорирани в "Юроклиър", без собствениците на средствата да са включени в европейските санкции.

РЦБ е внесла и два иска в Общия съд на ЕС срещу възможността средствата под запор да бъдат предоставяни в полза на Украйна. През март миналата година РЦБ оспори пред Европейския съд и решението за налагане на запор на нейните средства в ЕС.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    16 35 Отговор
    С руските пари по руските глави.

    Коментиран от #2, #5, #26, #31, #32, #33

    11:37 20.07.2026

  • 2 Българин

    39 8 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    С твоите пари, Ганьо. Като свършат парите на ЕС, ще вземат твоите от банката за да продължат войната.

    Коментиран от #10, #23

    11:40 20.07.2026

  • 3 Европа удари дъното

    32 9 Отговор
    с продажните урсули, разпространяващи фашизъм, деградация, кражби и лъжи!

    11:42 20.07.2026

  • 4 Исторически парк

    32 6 Отговор
    А колко са загубите от държавите, които си изтеглиха облигациите след като разбраха,че ес краде ценни книжа 😉

    11:42 20.07.2026

  • 5 Програмист

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    С твоите пари

    11:42 20.07.2026

  • 6 На Видов ден

    26 6 Отговор
    За птичия мозък на двете евркокошки много ще има да плащат европейските граждане и селАни

    Коментиран от #24

    11:43 20.07.2026

  • 7 Икономист

    20 5 Отговор
    Печалбите на Русия от конфискувано еврег ейско имущество са 84 милиарда евро.. с европейските пари по украинските глави🤣😂

    Коментиран от #79

    11:44 20.07.2026

  • 8 ДА ЗВЪНЯТ

    7 6 Отговор
    НА АРМЕНСКИЯ ПОП

    11:44 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Дали ?? Хахахаха !! Нали питахте с какви пари Украйна ще плати дълговете си ! За твое сведение с 6,6 милиарда годишно се плаща кредит за 450 (четиристотин и петдесет) МИЛИАРДА !!! И това са само лихвите на тия в Брюксел !!! А има още поне два пъти по толкова на други места !! Пак повтарям това да само лихвите , главниците отделно !!

    Коментиран от #12, #13, #14

    11:46 20.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Не харесвам руснаците. Много са груби и недодялани. Но украинските мъже са истинска радост за мене.

    Коментиран от #35, #44, #64

    11:46 20.07.2026

  • 12 Има по достойни занимания

    15 6 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    от излагане по форумите с тролене срещу Русия.

    11:48 20.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Умрел руснак

    6 12 Отговор
    Оскубаха руснетата като бройлер.

    Коментиран от #34

    11:52 20.07.2026

  • 16 Бой по фашистките кратуни

    6 18 Отговор
    Стотици дронове атакуваха Московска област: складове и нефтобаза горят.
    Втори логистичен център Wildberries гори и трещи. Руската мафия реве. Нефтобаза в Подолск и индустриалният парк „Южна порта“ в Домодедово бяха ударени.
    СЛАВА ЗСУ

    Коментиран от #18

    11:53 20.07.2026

  • 17 Кухоглава копейка

    3 7 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #36

    11:53 20.07.2026

  • 18 Механик

    4 14 Отговор

    До коментар #16 от "Бой по фашистките кратуни":

    Слава Украине!

    Коментиран от #25, #38

    11:54 20.07.2026

  • 19 Урсулите

    12 5 Отговор
    После ще връщате с лихвите

    11:54 20.07.2026

  • 20 🐂 г о в ед 0

    4 9 Отговор
    Крадени от обикновения бачкаш человек чашки на мийесте очень харашо Грузз 200

    11:54 20.07.2026

  • 21 Митяй Кривой

    3 3 Отговор
    ТЦК ще ме ипрати на почивка. Ля ля ля

    11:55 20.07.2026

  • 22 Квартал 95

    8 3 Отговор
    На Зеленото му светкат очичките при такива новини, дето се пише за милиарди..

    11:55 20.07.2026

  • 23 Украине победи факт

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Ша вземат на босия царвулите ахххххх слава Украине

    11:55 20.07.2026

  • 24 Искаше да кажеш!

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "На Видов ден":

    ,,...ще има да плащаМЕ..."...!

    11:56 20.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    8 1 Отговор
    Запорираните пари не са на държавата Русия, а на ционистките руски олигарси, изнесли парите на вън и сега гризват дръвцето от санкциите, и се жалват на Путин!

    11:57 20.07.2026

  • 28 Ъъъ

    10 3 Отговор
    "Приходите от запорираното в ЕС руско имущество достигат 6,6 милиарда евро"

    Това само показва унизителното финансово състояние на Европа. Да се раздаваш на €6 милиарда е срамно, но какво толкова? Като няма риба и ракът е риба! 🤣

    11:59 20.07.2026

  • 29 Българин

    3 9 Отговор

    До коментар #26 от "Цък":

    Ние също като Путин смятаме руснацте за добитък.

    Коментиран от #37, #39, #53

    12:01 20.07.2026

  • 30 смешни фукльофци

    7 3 Отговор
    досега е донесло приходи от 6,6 милиарда евро
    които после на видовден заблудените спящи ес данъкоплатци
    ще ги плащат обратно с главницата на Русия

    12:01 20.07.2026

  • 31 Кой плаща сметката?

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ганю плаща тройна цена.

    Коментиран от #46

    12:02 20.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нищо ново

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Спекулата е измислена в Европа.

    12:03 20.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Естествено

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Пед алите се радват на други пед али ....

    12:07 20.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 русия Агресор Терорист

    3 3 Отговор
    Никаква печалба от прогнилия Запад!

    12:15 20.07.2026

  • 41 Санкции до дупка!

    3 3 Отговор
    русия е Терорист!

    12:18 20.07.2026

  • 42 Факт

    1 3 Отговор
    Нищо не е ,комунистическия престъпник русия и ортака им сорос ще плащат трилиони долари репарации на украине

    12:19 20.07.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    8 1 Отговор
    Нищо ново!

    Европейците си остават крадци както предците си...

    Коментиран от #45, #54

    12:23 20.07.2026

  • 44 Бялата Златка

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Освен това руснаците са и грозни.

    12:24 20.07.2026

  • 45 Нищо ново!

    3 6 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 81":

    Руснаците си остават крепостни.
    Каквито са от 700-800 години насам!

    Коментиран от #47, #50, #77

    12:24 20.07.2026

  • 46 ...

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Кой плаща сметката?":

    Сметката ще се плаща от обикновения руснак в следващите поне 30 години.

    Коментиран от #48, #56, #58, #73, #76

    12:26 20.07.2026

  • 47 Копи пейст

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Нищо ново!":

    Нищо ново!

    Европейците си остават крадци както предците си...

    12:27 20.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор
    Всичко ще върнете,до копейката!!!

    12:30 20.07.2026

  • 50 Наблюдател

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Нищо ново!":

    Съгласен.

    12:31 20.07.2026

  • 51 Гук

    1 1 Отговор
    Радвам се.

    12:33 20.07.2026

  • 52 Ние

    2 2 Отговор
    кога ще запорираме Камчия?

    12:34 20.07.2026

  • 53 Орк

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    То по коментарите личи кой е добитъка. Простотия край няма. А тва че Европа крадла не е някаква новина. Винаги е била такова.

    Коментиран от #55

    12:35 20.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ру БЛАТА

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Орк":

    Щобе раша да не по различа??? Питай всички след урал далимте са ходили да стват чат от блатната империя или блатарите са ги завладели

    Коментиран от #61

    12:41 20.07.2026

  • 56 Умрел руснак

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "...":

    Опърпаните руснаци не могат да платят за 300 години сметката.ВшПо-вероятно е да бъдат поставени под международно управление и да работят по 14 часа на ден.

    Коментиран от #68

    12:42 20.07.2026

  • 57 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор

    До коментар #54 от ""Европейците"?":

    Не зная България да е била колониална сила или пък да е била замесвана в търговията с роби, докато виж, т.н. "Европа" е организатор на твзи "прелести" на цивилизацията....

    До 1958г. в Белгия в зоологическите градини е имало негри като експонати....

    "Европа" и европейски "ценности" ли???

    Всъщност дива варварщина....

    Коментиран от #65

    12:44 20.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 бай Иван

    3 1 Отговор
    Съвременните крадци. Ще купим газ и нефт ама парите ще останат в наши банки. после ще ги блокираме като гаста и нефта ни става почти безплатен и с парите ще си ги въртим и ще печелим а найкрая ще откраднем и главницата. В същото време ще наложим санкции и ще пиратстваме чужди суровини .Но Русия е агресивната . Е те това ако не е цинизъм.

    Коментиран от #78, #81

    12:47 20.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 бай Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    С пръсче ли те оправят та са така нежни към тебе украинските мъже?

    12:49 20.07.2026

  • 65 Де да знам бе

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 81":

    Знам,че негрите си извоюваха гражданските права,а руснаците си останха крепостни.Към момента даже са Р-О-Б-И.

    Коментиран от #70, #71

    12:49 20.07.2026

  • 66 венсеремос

    2 1 Отговор
    Русия няма да пострада.Ще пострадат Урсулете, НАТО, англосаксите фашистка бандеровска Окраина и наркомана, който го охраняват МИ5 и МИ6 Ще ги гръ мнат всичките наведнъж.Колкото до нашите предатели ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДъПъСъ ги чака тоже разстрел показно пред цяла София.

    12:49 20.07.2026

  • 67 ка Путин БОКЛУК

    3 1 Отговор
    Кво се оплакват? Зеленски им ги доставя парите под формата на дронове.

    12:50 20.07.2026

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Умрел руснак":

    Гледай да не пращаш дъщеря си в Немско ,да работи "нещо" ,за да плащате на Русия за снарядите за уклайна.Сега номера с братята нема мине,един път беше

    12:51 20.07.2026

  • 69 Зъл пес

    2 1 Отговор
    Русия бързо ще си върне парите.Три държави от ес купуват газ от Путлер като луди.Франция,Дания,Испания.

    12:52 20.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Де да знам бе":

    Да ,руснаците са Роби ,хахахх,а украинците ,които Всеки Ден в ,9 часа сутринта падат на колене по закона в памет на убитите бандеровци - не са ,хааххах

    Коментиран от #84

    12:53 20.07.2026

  • 72 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 0 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    12:54 20.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хаха

    1 0 Отговор
    "Приходите" от откраднатото в един момент се връщат заедно с лихвите и познайте КОЙ ще плаща!?
    Губещият войната винаги плаща масрафа и всички от ЕССР, малобританци, кравари и прочие ще се отричат от покрайнината, твърдейки че не са били от коалицията на "желаещите"!
    Циркът тепърва предстои!

    Коментиран от #82

    12:58 20.07.2026

  • 75 голем смех

    1 1 Отговор
    Путин наложи контрасанкции.Спря на рашките западният Интернет.
    😂😂😂

    13:00 20.07.2026

  • 76 Руснака

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "...":

    няма да плати обира на глупака тролей и унищожението на Европа от продажните урсули.

    13:02 20.07.2026

  • 77 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Нищо ново!":

    Чекай бе пич тя московията е едва на 500 години

    13:03 20.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Икономист":

    Приятелю явно си руски икономист демек хал хабер си нямаш от икономика.

    13:05 20.07.2026

  • 80 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Савецката чикантия требе да се души и тъпче у азиятската канефна дупка!

    13:06 20.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Роко

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Хаха":

    Прав си приятелю загубилите плащат войната. А войната Рассия я загуби още на 26 февруари 2022 година когато рассиянската армия си го получи по мутрата и избяга от Киев. Това е известно на всички освен на бункерния плъх и няколко идиота в БГ

    Коментиран от #83, #85, #90

    13:10 20.07.2026

  • 83 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Роко":

    Само що пропадналият запад опря до продадените глупаци да покажат трагедията му? 😄

    13:12 20.07.2026

  • 84 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Дърт закоравял минедчия.

    Коментиран от #88

    13:12 20.07.2026

  • 85 Това са фактите

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Роко":

    А те са безспорни.

    Коментиран от #86

    13:14 20.07.2026

  • 86 Така е паацуле

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Това са фактите":

    факта е че тролея е отпадък. Ще вадим ли емблемата на глупака тролей за паацуля. 😄

    13:16 20.07.2026

  • 87 Демокрацията- диктатура на капитала

    0 0 Отговор
    Колеги ,никой ли не се е сетил да съди изданието за лудата Сорос цензура?
    Може да изкараме едни евра.
    За целта - правете скрин шотове на поста си и после ,на факта на изтриването му.

    13:20 20.07.2026

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Чиниш ми се":

    Сега за уклайнците говорим. Според тебе Роб ли е човек, щом всеки ден по закон пада на колене в 9 часа сутринта?

    13:23 20.07.2026

  • 89 Артилерист

    1 0 Отговор
    Западните хищници умират да вземат парите на Русия, но понеже рискуват да бъдат изолирани от останалия свят, само плашат, но не смеят да ги пипнат. Предния път, когато урсулите се бяха нахъсели да ги вземат и почти бяха нагласили някакво удобно им оправдание, но арабите тръгнаха да си теглят милиардите и гузната европейска върхушка се отказа. Сега пак дитирамбят, но много добре знаят, че руснаците ще си върнат откраднатото с излишък...

    13:24 20.07.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Роко":

    А колко плаща ЕС, знаеш ли? Русия мнооого пари държи европейски

    13:27 20.07.2026

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