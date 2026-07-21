Удари в руския тил! Новите украински дронове със среден обсег блокират логистиката на врага

Украинските ударни безпилотни летателни апарати със среден обсег откриха нов етап във войната, превръщайки руските маршрути за доставка, които преди се смятаха за безопасни, в уязвими цели. Благодарение на новите технологии, операторите вече могат да атакуват военни обекти на стотици километри зад фронтовата линия, което парализира руската логистика, съобщава Business Insider, цитирана от Фокус.
Според Дмитрий Жлуктенко (с позивна Lieber) – бивш оператор на дрон и настоящ аналитик от 413-ти реактивен полк за безпилотни системи, украинските екипажи инсталират терминали Starlink директно върху дроновете. Това осигурява стабилна интернет връзка, позволяваща на апаратите да бъдат насочвани към критични транспортни артерии за провеждането на т.нар. ''свободен лов''.
По думите му, украинските оператори създават пълен хаос в дълбочина до 100 километра в противниковия тил.
''Тези магистрали са толкова претоварени с военна логистика, че е почти невъзможно да не откриеш ценна цел'', отбелязва Жлуктенко.
Новият клас безпилотни апарати запълват критична празнина в обсега на украинската армия, съобщава изданието.
''Нови ударни дронове със среден обсег запълват празнината между тези две изключително ефективни области на използване на дронове, поразявайки цели на разстояние приблизително от 20 до 300 километра от фронта'', пише Business Insider.
Както отбелязват авторите на изданието, в тази зона Украйна може да атакува руски складове, превозни средства, транспортни възли и командни пунктове, нарушавайки снабдяването на предните части. Украинската страна заявява, че използването на такива дронове бързо се разширява и остава един от основните приоритети.
Русия няма силна отбрана в ''средната зона'', казва Жлуктенко, поне отчасти защото не може да премести значителни защитни съоръжения там от други области, където Украйна вече ги държи под постоянен натиск. Западните военни анализатори казват, че различните атаки с дронове на Украйна вече значително са изчерпали руската противовъздушна отбрана, принуждавайки командването да реши кои области да защитава първо. Отварянето на нови области за удари само изостря проблема. Жлуктенко заяви, че дори ако Русия разположи голям брой дронове-прехващачи, предназначени да унищожават други дронове, защитата на такава обширна зона ще изисква ''много ресурси''.
''Така че във всеки случай това е печеливша ситуация за нас. Ние просто разширяваме опасната зона за тях'', заключва той.
Украински представители смятат, че новите ударни дронове със среден обсег отварят райони от руския тил, които преди това са били считани за безопасни за атаки, създавайки нови възможности за Украйна и увеличавайки натиска върху руската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емил
Коментиран от #4, #8
15:53 21.07.2026
2 Добри новини
Удар на ВСУ от вчера по КПП „Чонгар“ на временно окупирания ляв бряг на Херсонска област. Ударът е бил нанесено след изявлението на ръководителя на окупационната администрация на Запорожка област за уж пълния контрол на руските войски над магистрала Р-280 „Новоросия“. 😬
В окупирания Мариупол не могат да изберат папа.
Территорията на Украйна под руски контрол през седмицата от 13 до 19 юли намаля с 21 кв. км. Това е четвъртата седмица за тази година, в която Москва губи територия. И това са най-големите седмични загуби за Москва от септември 2023 г. Путин продължава сказката, че Русия настъпва по всички линии на фронта.
15:54 21.07.2026
3 Робот
15:54 21.07.2026
4 2222
До коментар #1 от "Емил":Не, не са. И какво от това? Путин няма "гащи" да прати дронове срещу НАТО.
15:55 21.07.2026
5 Много
А сега, лягайте да спите, а аз ще ви събудя за танците и фойерверките на последващата дискотека в Украйна.
15:55 21.07.2026
6 Ех, че хубавооо
Номинацията е подадена на 16 януари 2026 г. от Даг Йойстейн Ендшьо, професор по религиознание в Университета в Осло, който съгласно правилата на Норвежкия Нобелов комитет има право официално да номинира кандидати в качеството си на университетски преподавател.
В писмената си номинация Ендшьо посочва, че колективната съпротива на Украйна срещу Русия от 2014 г. насам, както и пълномащабната ѝ отбрана срещу продължаващото руско нашествие, започнало през февруари 2022 г., представляват сами по себе си акт на съхраняване на мира, който е защитил не само Украйна, но и целия европейски континент от по-нататъшни конфликти.
Коментиран от #46
15:56 21.07.2026
7 Факт
15:56 21.07.2026
8 Соломон
До коментар #1 от "Емил":Ами питай онези руснаци със снимките преди даде здрависат с дрона. Чий са дроновете
15:57 21.07.2026
9 да ама не
Няма шанс за остатъчна Украина!
15:57 21.07.2026
10 Копейки
Коментиран от #13
15:58 21.07.2026
11 Безпилотници
Могат да атакуват дървените къщи в селата на русия
Коментиран от #14
15:58 21.07.2026
12 Тити
Коментиран от #17, #20, #23
16:00 21.07.2026
13 Инструктор
До коментар #10 от "Копейки":Кой те мисли па тебе? Обучавам майка ти как се кара с ръчни скорости!
16:01 21.07.2026
14 мда
До коментар #11 от "Безпилотници":Могат да ударят също някой и друг автомобил на случаен принцип.
И до там. Ще убият още 50-60 цивилни докато Русия успее да ги премаже. И? Какво ще спечелят освен още повече омраза и още по-сериозно превъзпитание.
Коментиран от #44
16:01 21.07.2026
15 Отговорът
Коментиран от #21
16:01 21.07.2026
16 Смях в залата
и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са
нанесли успешни удари срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.
😆
16:02 21.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пропагандата срещу Русия е ясна
16:03 21.07.2026
19 Рогозков
Коментиран от #22
16:04 21.07.2026
20 Има
До коментар #12 от "Тити":Добра новина! Ромеите вече искат по 200 евро на паветниците, за да ги оно дят.
16:05 21.07.2026
21 5-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #15 от "Отговорът":Коя пролет ?! Само моля да не е през 2051, че ще съм на екскурзия тогава.
Коментиран от #24
16:05 21.07.2026
22 Паветник
До коментар #19 от "Рогозков":С езика удрим там.
16:05 21.07.2026
23 Имат медал
До коментар #12 от "Тити":по художествена гимнастика!
16:06 21.07.2026
24 Нали?
До коментар #21 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Такъв срам и резил за цялото НАТО - пета година побеждават Русия!
16:07 21.07.2026
25 Луганск
Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!
Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!
Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #28, #31, #33
16:08 21.07.2026
26 Владимир Путин, президент
Като последния руски президент казвам :
Мачкайте, бомбете, горете тия некадърни руски магарета, тия Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И предали мен, предали Русия, предали Руския дух и Духът на Анкоридж 👈😆😆
Коментиран от #27, #30
16:10 21.07.2026
27 Да кажеш браво
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":на терористичният и фашистки режим в Украйна, не говори ич добре за теб. Не случайно си стигнал до тролене.
16:12 21.07.2026
28 д-р Гълъбова
До коментар #25 от "Луганск":Гледай да не те набарат вашите какви глупости пишеш, че няма да излезеш от някои хоспис за хора със специализирани потребност, завързан за леглото и в л йна до ушите !
16:12 21.07.2026
29 Урко фашистки смешки с нови сили
16:12 21.07.2026
30 Смях в залата
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Лавров се оплака - "договорките от Аляска", т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, но имало голям погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.
😆
16:13 21.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 РФ е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #34, #39
16:15 21.07.2026
33 Град Козлодуй
До коментар #25 от "Луганск":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #35, #38
16:16 21.07.2026
34 Санитар
До коментар #32 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Омръзна ми от такива като тебе! Цяла нощ ги връзвах за креватите, влязох за малко отмора тук - и тука сте нацвъкали пространството.
16:17 21.07.2026
35 Затова
До коментар #33 от "Град Козлодуй":не славим фашисткият и терористичен режим в Украйна!
16:19 21.07.2026
36 Ларвов
16:19 21.07.2026
37 руската мечка
16:19 21.07.2026
38 Русофоб
До коментар #33 от "Град Козлодуй":А пък аз имам култ към гигантските мъжки фалоси. Можете ли да помогнете, или сте я нюню, я обратен, я и двете?!
16:19 21.07.2026
39 В пропагандата за глупаци
До коментар #32 от "РФ е един огромен КЕН eф !":ще намериш само глупака!
16:20 21.07.2026
40 Космодемянски
16:20 21.07.2026
41 Нямат край добрите новини.
Банката на Русия за шести пореден месец продава злато от резервите си, за да покрие дефицита във федералния бюджет, който достигна почти 6 трилиона рубли за половин година. През юни златните резерви на Централната банка, които са пети по големина в света, са намалели с още 0,3 млн. тройунции, или 9,33 тона, а от началото на годината – с 1,4 млн. унции, или 43,5 тона, сочат данните на регулатора. Разпродажбата е рекордна поне за последния четвърт век — целия период, обхванат от статистиката на Световния съвет за злато (World Gold Council)...
16:20 21.07.2026
42 Мишел
Все повече се очертава, че след тази война о Украйна няма да съществува.
Коментиран от #43
16:21 21.07.2026
43 д-р Гълъбова
До коментар #42 от "Мишел":🤣🤣🤣
Гледай да не те набарат вашите какви глупости пишеш, че няма да излезеш от някои хоспис за хора със специализирани потребност, завързан за леглото и в л йна до ушите !
16:24 21.07.2026
44 На кого му пука за копейската омраза,
До коментар #14 от "мда":която е част от профила на копейките. Други черти: ревливи са, оплакват се от всичко, завистливи и потиснати същества. Смели са само в тълпа и маскирани. Беден речников запас, съставен от лозунги, фашистки закани и тук-там неумела сексуална шега, която компенсира провала им с другия пол.
Да те мрази путинче, е комплимент.
16:24 21.07.2026
45 Герасимов
16:25 21.07.2026
46 Абсолютно правилно!
До коментар #6 от "Ех, че хубавооо":Аз отдавна наричам Украйна " Защитницата на Европа! "
Да живее Украйна!
16:27 21.07.2026