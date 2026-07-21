Удари в руския тил! Новите украински дронове със среден обсег блокират логистиката на врага

Украинските ударни безпилотни летателни апарати със среден обсег откриха нов етап във войната, превръщайки руските маршрути за доставка, които преди се смятаха за безопасни, в уязвими цели. Благодарение на новите технологии, операторите вече могат да атакуват военни обекти на стотици километри зад фронтовата линия, което парализира руската логистика, съобщава Business Insider, цитирана от Фокус.

Според Дмитрий Жлуктенко (с позивна Lieber) – бивш оператор на дрон и настоящ аналитик от 413-ти реактивен полк за безпилотни системи, украинските екипажи инсталират терминали Starlink директно върху дроновете. Това осигурява стабилна интернет връзка, позволяваща на апаратите да бъдат насочвани към критични транспортни артерии за провеждането на т.нар. ''свободен лов''.

По думите му, украинските оператори създават пълен хаос в дълбочина до 100 километра в противниковия тил.

''Тези магистрали са толкова претоварени с военна логистика, че е почти невъзможно да не откриеш ценна цел'', отбелязва Жлуктенко.

Новият клас безпилотни апарати запълват критична празнина в обсега на украинската армия, съобщава изданието.

''Нови ударни дронове със среден обсег запълват празнината между тези две изключително ефективни области на използване на дронове, поразявайки цели на разстояние приблизително от 20 до 300 километра от фронта'', пише Business Insider.

Както отбелязват авторите на изданието, в тази зона Украйна може да атакува руски складове, превозни средства, транспортни възли и командни пунктове, нарушавайки снабдяването на предните части. Украинската страна заявява, че използването на такива дронове бързо се разширява и остава един от основните приоритети.

Русия няма силна отбрана в ''средната зона'', казва Жлуктенко, поне отчасти защото не може да премести значителни защитни съоръжения там от други области, където Украйна вече ги държи под постоянен натиск. Западните военни анализатори казват, че различните атаки с дронове на Украйна вече значително са изчерпали руската противовъздушна отбрана, принуждавайки командването да реши кои области да защитава първо. Отварянето на нови области за удари само изостря проблема. Жлуктенко заяви, че дори ако Русия разположи голям брой дронове-прехващачи, предназначени да унищожават други дронове, защитата на такава обширна зона ще изисква ''много ресурси''.

''Така че във всеки случай това е печеливша ситуация за нас. Ние просто разширяваме опасната зона за тях'', заключва той.

Украински представители смятат, че новите ударни дронове със среден обсег отварят райони от руския тил, които преди това са били считани за безопасни за атаки, създавайки нови възможности за Украйна и увеличавайки натиска върху руската армия.