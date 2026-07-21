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Удари в руския тил! Новите украински дронове със среден обсег блокират логистиката на врага
  Тема: Украйна

Удари в руския тил! Новите украински дронове със среден обсег блокират логистиката на врага

21 Юли, 2026 15:50 964 46

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • крим-
  • олександър сирски-
  • ракети-
  • дронове

Благодарение на новите технологии, операторите вече могат да атакуват военни обекти на стотици километри зад фронтовата линия, което парализира руската логистика, съобщава Business Insider

Удари в руския тил! Новите украински дронове със среден обсег блокират логистиката на врага - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Business Insider Business Insider

Украинските ударни безпилотни летателни апарати със среден обсег откриха нов етап във войната, превръщайки руските маршрути за доставка, които преди се смятаха за безопасни, в уязвими цели. Благодарение на новите технологии, операторите вече могат да атакуват военни обекти на стотици километри зад фронтовата линия, което парализира руската логистика, съобщава Business Insider, цитирана от Фокус.

Според Дмитрий Жлуктенко (с позивна Lieber) – бивш оператор на дрон и настоящ аналитик от 413-ти реактивен полк за безпилотни системи, украинските екипажи инсталират терминали Starlink директно върху дроновете. Това осигурява стабилна интернет връзка, позволяваща на апаратите да бъдат насочвани към критични транспортни артерии за провеждането на т.нар. ''свободен лов''.

По думите му, украинските оператори създават пълен хаос в дълбочина до 100 километра в противниковия тил.

''Тези магистрали са толкова претоварени с военна логистика, че е почти невъзможно да не откриеш ценна цел'', отбелязва Жлуктенко.

Новият клас безпилотни апарати запълват критична празнина в обсега на украинската армия, съобщава изданието.

''Нови ударни дронове със среден обсег запълват празнината между тези две изключително ефективни области на използване на дронове, поразявайки цели на разстояние приблизително от 20 до 300 километра от фронта'', пише Business Insider.

Както отбелязват авторите на изданието, в тази зона Украйна може да атакува руски складове, превозни средства, транспортни възли и командни пунктове, нарушавайки снабдяването на предните части. Украинската страна заявява, че използването на такива дронове бързо се разширява и остава един от основните приоритети.

Русия няма силна отбрана в ''средната зона'', казва Жлуктенко, поне отчасти защото не може да премести значителни защитни съоръжения там от други области, където Украйна вече ги държи под постоянен натиск. Западните военни анализатори казват, че различните атаки с дронове на Украйна вече значително са изчерпали руската противовъздушна отбрана, принуждавайки командването да реши кои области да защитава първо. Отварянето на нови области за удари само изостря проблема. Жлуктенко заяви, че дори ако Русия разположи голям брой дронове-прехващачи, предназначени да унищожават други дронове, защитата на такава обширна зона ще изисква ''много ресурси''.

''Така че във всеки случай това е печеливша ситуация за нас. Ние просто разширяваме опасната зона за тях'', заключва той.

Украински представители смятат, че новите ударни дронове със среден обсег отварят райони от руския тил, които преди това са били считани за безопасни за атаки, създавайки нови възможности за Украйна и увеличавайки натиска върху руската армия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емил

    10 11 Отговор
    Наистина ли са украински тези дронове!?!?

    Коментиран от #4, #8

    15:53 21.07.2026

  • 2 Добри новини

    20 14 Отговор
    ВСУ изперкаха на руско летище МиГ-29 и ЗРК "Панцир-С1". Видео
    Удар на ВСУ от вчера по КПП „Чонгар“ на временно окупирания ляв бряг на Херсонска област. Ударът е бил нанесено след изявлението на ръководителя на окупационната администрация на Запорожка област за уж пълния контрол на руските войски над магистрала Р-280 „Новоросия“. 😬
    В окупирания Мариупол не могат да изберат папа.
    Территорията на Украйна под руски контрол през седмицата от 13 до 19 юли намаля с 21 кв. км. Това е четвъртата седмица за тази година, в която Москва губи територия. И това са най-големите седмични загуби за Москва от септември 2023 г. Путин продължава сказката, че Русия настъпва по всички линии на фронта.

    15:54 21.07.2026

  • 3 Робот

    17 12 Отговор
    Вече и пропагандата не работи прекалено много станаха клиповете в мрежите...! Трябва да пожертват някой за пред обществото , най удобен е зеленчо..!

    15:54 21.07.2026

  • 4 2222

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Емил":

    Не, не са. И какво от това? Путин няма "гащи" да прати дронове срещу НАТО.

    15:55 21.07.2026

  • 5 Много

    9 14 Отговор
    Добре, каза Оле Затвори очички.
    А сега, лягайте да спите, а аз ще ви събудя за танците и фойерверките на последващата дискотека в Украйна.

    15:55 21.07.2026

  • 6 Ех, че хубавооо

    13 10 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски и народът на Украйна бяха официално номинирани за Нобеловата награда за мир за 2026 г. като признание за това, което номиниращият определя като тяхната последователна защита на демокрацията срещу руската агресия и по-широката им роля за запазването на стабилността в Европа.
    Номинацията е подадена на 16 януари 2026 г. от Даг Йойстейн Ендшьо, професор по религиознание в Университета в Осло, който съгласно правилата на Норвежкия Нобелов комитет има право официално да номинира кандидати в качеството си на университетски преподавател.
    В писмената си номинация Ендшьо посочва, че колективната съпротива на Украйна срещу Русия от 2014 г. насам, както и пълномащабната ѝ отбрана срещу продължаващото руско нашествие, започнало през февруари 2022 г., представляват сами по себе си акт на съхраняване на мира, който е защитил не само Украйна, но и целия европейски континент от по-нататъшни конфликти.

    Коментиран от #46

    15:56 21.07.2026

  • 7 Факт

    15 12 Отговор
    Дерусификация, дебензинизация, деелектрификация и т.н. и т.н. - ДВИ-ЖУ-ХА, а ехото отговаря ХА-ХА-ХААААА :)))))))

    15:56 21.07.2026

  • 8 Соломон

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Емил":

    Ами питай онези руснаци със снимките преди даде здрависат с дрона. Чий са дроновете

    15:57 21.07.2026

  • 9 да ама не

    10 16 Отговор
    Тази новина силно напомня новините в нацистка Германия от началото на 1945. "Ей сега с това вундервафе всичко ще се оправи"
    Няма шанс за остатъчна Украина!

    15:57 21.07.2026

  • 10 Копейки

    17 9 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #13

    15:58 21.07.2026

  • 11 Безпилотници

    7 10 Отговор
    Камикадзета дронове
    Могат да атакуват дървените къщи в селата на русия

    Коментиран от #14

    15:58 21.07.2026

  • 12 Тити

    9 12 Отговор
    Рашистите съвсем го закъсаха от една година и половина нямат една добра новина.

    Коментиран от #17, #20, #23

    16:00 21.07.2026

  • 13 Инструктор

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки":

    Кой те мисли па тебе? Обучавам майка ти как се кара с ръчни скорости!

    16:01 21.07.2026

  • 14 мда

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Безпилотници":

    Могат да ударят също някой и друг автомобил на случаен принцип.
    И до там. Ще убият още 50-60 цивилни докато Русия успее да ги премаже. И? Какво ще спечелят освен още повече омраза и още по-сериозно превъзпитание.

    Коментиран от #44

    16:01 21.07.2026

  • 15 Отговорът

    8 11 Отговор
    Не знам в кой тил, ама от Укрия нищо нема да остане. Продължавайте така, ще приказваме на пролет

    Коментиран от #21

    16:01 21.07.2026

  • 16 Смях в залата

    10 5 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни
    и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са
    нанесли успешни удари срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    16:02 21.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пропагандата срещу Русия е ясна

    6 7 Отговор
    Навсякъде е! Дайте и малко реалности от Украйна, че там колко дронове и ракети падат, а нищо не казвате!

    16:03 21.07.2026

  • 19 Рогозков

    6 4 Отговор
    Удари в руската жопа!

    Коментиран от #22

    16:04 21.07.2026

  • 20 Има

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    Добра новина! Ромеите вече искат по 200 евро на паветниците, за да ги оно дят.

    16:05 21.07.2026

  • 21 5-та година "Киев за 3 дня"

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Отговорът":

    Коя пролет ?! Само моля да не е през 2051, че ще съм на екскурзия тогава.

    Коментиран от #24

    16:05 21.07.2026

  • 22 Паветник

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Рогозков":

    С езика удрим там.

    16:05 21.07.2026

  • 23 Имат медал

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    по художествена гимнастика!

    16:06 21.07.2026

  • 24 Нали?

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Такъв срам и резил за цялото НАТО - пета година побеждават Русия!

    16:07 21.07.2026

  • 25 Луганск

    6 7 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ СПУКА И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!

    Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!

    Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #28, #31, #33

    16:08 21.07.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    Браво Украйна !!!
    Като последния руски президент казвам :
    Мачкайте, бомбете, горете тия некадърни руски магарета, тия Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И предали мен, предали Русия, предали Руския дух и Духът на Анкоридж 👈😆😆

    Коментиран от #27, #30

    16:10 21.07.2026

  • 27 Да кажеш браво

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    на терористичният и фашистки режим в Украйна, не говори ич добре за теб. Не случайно си стигнал до тролене.

    16:12 21.07.2026

  • 28 д-р Гълъбова

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    Гледай да не те набарат вашите какви глупости пишеш, че няма да излезеш от някои хоспис за хора със специализирани потребност, завързан за леглото и в л йна до ушите !

    16:12 21.07.2026

  • 29 Урко фашистки смешки с нови сили

    5 4 Отговор
    Урки скоро и на Марс ви чакаме

    16:12 21.07.2026

  • 30 Смях в залата

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Лавров се оплака - "договорките от Аляска", т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, но имало голям погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    16:13 21.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РФ е един огромен КЕН eф !

    2 3 Отговор
    Е къде е безаналоговото ПВО на монголята ?

    Коментиран от #34, #39

    16:15 21.07.2026

  • 33 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #35, #38

    16:16 21.07.2026

  • 34 Санитар

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Омръзна ми от такива като тебе! Цяла нощ ги връзвах за креватите, влязох за малко отмора тук - и тука сте нацвъкали пространството.

    16:17 21.07.2026

  • 35 Затова

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй":

    не славим фашисткият и терористичен режим в Украйна!

    16:19 21.07.2026

  • 36 Ларвов

    0 1 Отговор
    Незабавно свикване на СС на ООН !

    16:19 21.07.2026

  • 37 руската мечка

    2 1 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    16:19 21.07.2026

  • 38 Русофоб

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй":

    А пък аз имам култ към гигантските мъжки фалоси. Можете ли да помогнете, или сте я нюню, я обратен, я и двете?!

    16:19 21.07.2026

  • 39 В пропагандата за глупаци

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    ще намериш само глупака!

    16:20 21.07.2026

  • 40 Космодемянски

    0 1 Отговор
    С какво право?

    16:20 21.07.2026

  • 41 Нямат край добрите новини.

    2 0 Отговор
    ‼️Централната банка на Русия продаде рекордните 44 тона злато от резервите си, за да попълни военния бюджет на Путин
    Банката на Русия за шести пореден месец продава злато от резервите си, за да покрие дефицита във федералния бюджет, който достигна почти 6 трилиона рубли за половин година. През юни златните резерви на Централната банка, които са пети по големина в света, са намалели с още 0,3 млн. тройунции, или 9,33 тона, а от началото на годината – с 1,4 млн. унции, или 43,5 тона, сочат данните на регулатора. Разпродажбата е рекордна поне за последния четвърт век — целия период, обхванат от статистиката на Световния съвет за злато (World Gold Council)...

    16:20 21.07.2026

  • 42 Мишел

    0 3 Отговор
    Докато при дроновете има някакъв паритет, при всички останали оръжия Русия има пълно количествено и качествено превъзходство. Това определя както резултатите от бойните действия - ежемесечно Украйна губи средно по 450-550 кв км , така и загубите на жива сила от страните- размерите на тела са 500 украински за двайсетина руски.
    Все повече се очертава, че след тази война о Украйна няма да съществува.

    Коментиран от #43

    16:21 21.07.2026

  • 43 д-р Гълъбова

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    🤣🤣🤣
    Гледай да не те набарат вашите какви глупости пишеш, че няма да излезеш от някои хоспис за хора със специализирани потребност, завързан за леглото и в л йна до ушите !

    16:24 21.07.2026

  • 44 На кого му пука за копейската омраза,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "мда":

    която е част от профила на копейките. Други черти: ревливи са, оплакват се от всичко, завистливи и потиснати същества. Смели са само в тълпа и маскирани. Беден речников запас, съставен от лозунги, фашистки закани и тук-там неумела сексуална шега, която компенсира провала им с другия пол.
    Да те мрази путинче, е комплимент.

    16:24 21.07.2026

  • 45 Герасимов

    0 0 Отговор
    Остават само 2 села до пълната победа!

    16:25 21.07.2026

  • 46 Абсолютно правилно!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ех, че хубавооо":

    Аз отдавна наричам Украйна " Защитницата на Европа! "
    Да живее Украйна!

    16:27 21.07.2026

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