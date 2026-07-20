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Кремъл ще трябва да взема все по-трудни решения! Украинската армия солидно подкопава доверието между президента Путин и руснаците
  Тема: Украйна

Кремъл ще трябва да взема все по-трудни решения! Украинската армия солидно подкопава доверието между президента Путин и руснаците

20 Юли, 2026 13:16 1 614 121

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • олександър сирски

Последните атаки на Украйна срещу нефтопреработвателни заводи предизвикаха най-тежката горивна криза в Русия през последните десетилетия

Кремъл ще трябва да взема все по-трудни решения! Украинската армия солидно подкопава доверието между президента Путин и руснаците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Le Monde Le Monde

Украинските удари по руската горивна инфраструктура и влошаването на икономическата ситуация все повече подкопават неформалния "обществен договор“ между Кремъл и населението на Русия, според който властта осигуряваше стабилност и благоденствие в замяна на ограничаване на политическите свободи. За това се говори в публикация на френския вестник Le Monde, цитирана от Фокус.

Авторите на статията отбелязват, че последните атаки на Украйна срещу нефтопреработвателни заводи предизвикаха най-тежката горивна криза в Русия през последните десетилетия. Особено значение имаше удара на украински дронове срещу нефтопреработвателния завод в Омск на 6 юли. След атаката най-големият руски нефтопреработвателен завод беше принуден да преустанови работата си.

Поради това войната става все по-осезаема в региони, които по-рано се смятаха за недостъпни за военни действия, подчертават журналистите. Вследствие на атаките срещу нефтопреработвателни заводи, горивни бази и танкери в цяла Русия се образуваха дълги опашки пред бензиностанциите, цените на горивото растат, а черният пазар набира скорост. В същото време руските власти засега не могат бързо да стабилизират ситуацията.

Според него е практически невъзможно доставките бързо да бъдат пренасочени към железопътния транспорт, а вносът на гориво, по-специално от Индия, не може да реши проблема оперативно.

Изданието обръща внимание и на психологическия фактор. Изследователят от Свободния университет в Берлин Андрей Яковлев счита, че властите прикриват реалните мащаби на атаките, като едновременно с това задържат цените на бензина, поради което населението изкупува гориво на запас. В резултат на това дефицитът само се задълбочава.

Освен кризата с горивото, авторите описват и общото влошаване на състоянието на руската икономика. Водещата икономистка от Института за развиващите се икономики към Банката на Финландия Хели Симола отбелязва, че през тази година икономическият растеж се е забавил, а бюджетният дефицит значително се е увеличил. В същото време, според нейната оценка, незабавна икономическа или финансова криза изглежда малко вероятна.

"Засега Русия може да финансира и поддържа операциите си в Украйна, макар че ще трябва да взема все по-трудни решения“, коментира анализатора.

В публикацията се споменава и доклад на европейските специални служби, в който се предупреждава за рисковете от банкова криза в Русия поради натрупването на проблемни кредити, масовите фалити на малкия и средния бизнес и високата зависимост на банките от няколко големи кредитополучатели. Според експертите новият пакет от санкции на ЕС, който се подготвя през юли и ще бъде насочен преди всичко срещу руските банки и криптовалутните мрежи, може да засили още повече финансовия натиск върху Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    40 14 Отговор
    Хумор!

    Коментиран от #104

    13:18 20.07.2026

  • 2 ТЦК на почивка

    28 12 Отговор
    Изпращаме на почивка всички желаещи. На вечна почивка. Заповядайте при нас или ние ще дойдем при вас.

    Коментиран от #97

    13:18 20.07.2026

  • 3 ДА БЕ ДА

    43 13 Отговор
    СЪНИЩА Е МЕЧТИ НЕОСЪЩЕСТВИМИ.

    13:18 20.07.2026

  • 4 ПРОПАГАНДА ЗА МИСИРКИ

    55 15 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Излагате се.

    Коментиран от #8, #70, #112

    13:19 20.07.2026

  • 5 РФ е въздух под налягане !

    16 43 Отговор
    Нравится, не нравится ... това са последните предсмърни стонове на руслямската negepaцийка !

    Коментиран от #57, #69, #96

    13:20 20.07.2026

  • 6 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    43 12 Отговор
    НАТО обеща на Украйна 140 милиарда евро, но обещанието няма да бъде изпълнено.

    Коментиран от #109

    13:21 20.07.2026

  • 7 Мите

    49 13 Отговор
    Пет години слушаме как ситуацията в Русия се влошава и как в Украйна процъфтява....Приказки под шипковия храст!....

    Коментиран от #33

    13:21 20.07.2026

  • 8 Точно

    41 12 Отговор

    До коментар #4 от "ПРОПАГАНДА ЗА МИСИРКИ":

    Напредва и ги прави на мармалад усраните. Както казват в укроармията – краят ни е близо, но ще бъде ужасен.

    13:21 20.07.2026

  • 9 Mоже, може

    45 12 Отговор
    Но западналите вярват в друго. Руснаците са недоволни от начина на провеждане на войната. Вече искат, Кремъл да извади големия чук и да смаже фашизма, като хлебарка... А тези си мислят, че като махнат Путин веднага ще стане руски "Майдан" и някой нов, кух "Горбачов" или "Елцин" ще дойде и ще им подари всичките руски ресурси. Еми няма това да стане.

    13:21 20.07.2026

  • 10 Обратно

    40 12 Отговор
    Туй важи за зеления. Армията се надигна срещу него. Народа му стачкува.😁

    13:22 20.07.2026

  • 11 КОЗЛО УИ

    8 13 Отговор
    не това е лъга мЪИ пашли из КИЕВА ,,,, ПРАС ИИИ ПРАСИИИИИ ахаххахахахахаааааааа

    13:22 20.07.2026

  • 12 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    14 32 Отговор
    Едва ли някой си е представял, че Путин е толкова жалък и npocт милиционер, а монголята по московието са такива женчовци.

    Коментиран от #22, #32

    13:23 20.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Украйничук Зеленчук

    36 10 Отговор
    Минавам само да кажа, че когато в новините прочетете, че УкроРайна побеждава, значи е точно обратното.

    13:23 20.07.2026

  • 15 Българин

    21 8 Отговор
    Абе,бийте се като искате,стига сте писали и занимавали.Омръзна на българите тази война.

    13:23 20.07.2026

  • 16 ФАКТ

    13 17 Отговор
    х у илото умря 2000 год.

    Коментиран от #35

    13:24 20.07.2026

  • 17 ?????

    26 9 Отговор
    Тия даже представа си нямат за кво недоверие между обществото и Путин става въпрос.
    Щото ще им се стъжни от тва недоверие.
    Обществото все повече се радикализира и иска да почват да воюват наистина а не да се надяват на разни непублични договорки, които след тва се оказват поредната лъжа.
    Така че бойте се от сбъдване на очакванията си.

    13:24 20.07.2026

  • 18 Добри новини

    14 27 Отговор
    По време на операциите „ Молочка @“ и „ Крим Off“ от 1 до 19 юли са били ударени 176 кораба на руския сенчест флот и 96 електроцентрали.

    Коментиран от #118

    13:24 20.07.2026

  • 19 ЦЖЖЖЖ

    17 13 Отговор
    Много се хвалите,ама чакайте.Всичко тепърва предстои.

    13:24 20.07.2026

  • 20 Мнение

    20 10 Отговор
    Слух по желание на жълтопаветните по света и у нас.

    13:25 20.07.2026

  • 21 Един

    27 10 Отговор
    Цяла Украйна протестира срещу Зеленски,какво подкопава.

    Коментиран от #86

    13:25 20.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НАПРОТИВ...!

    28 9 Отговор
    Путин,чак сега се стресна и усети,че достатъчно време е пипал с меката ръкавица...!
    Военни и стратегически обекти в Киев и Одеса са подложени на безпрецедентен обстрел от руски балистични ракети,спрямо които украинското ПВО е безпомощно...!

    13:25 20.07.2026

  • 24 Защо тези

    13 7 Отговор
    народи взаимно се наказват , заради полотическия си бандитизъм. Това е трагедия и жестокост. Те трябва да търгуват помежду си и да просперират вместо да се самоунищожават. А запада само използва слабостите им за да трупа богатства.

    Коментиран от #52

    13:25 20.07.2026

  • 25 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    12 25 Отговор
    Стотици дронове атакуваха Московска област: складове и нефтобаза горят.
    Логистичният център Wildberries в Коледино, нефтобаза в Подолск и индустриалният парк „Южна порта“ в Домодедово бяха ударени.
    ‼️СЛАВА ЗСУ 💗🇺🇦✌️

    Коментиран от #38, #62

    13:25 20.07.2026

  • 26 Репин

    7 16 Отговор
    На балота всьо спакойна!

    13:25 20.07.2026

  • 27 Я пък тоя

    20 9 Отговор
    Копае украинската армия, все повече гробове копае.
    Чак не може да смогне та да си прибере убитите от Русия.

    Коментиран от #87

    13:26 20.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А ЗЕЛЬО НАРКОКЛОУНЧЕТО

    16 10 Отговор
    Е ПОД ПРЕКРИТИЕ. НЕГОВОТО ДОВЕРИЕ Е НА ""МАКС"". ТОЙ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ МОЛИ ПРОСИ КРАДЕ Е НАЙ ГОЛЕМИЯТ ПОРДОТ. ПУТИН МАКАР И ЗАПОРИРАН РАБОТИ СЪС СВОИ ПАРИ.

    13:26 20.07.2026

  • 30 Само Медведев

    11 11 Отговор
    може да спаси Русия!

    Коментиран от #46

    13:26 20.07.2026

  • 31 Механик

    22 11 Отговор
    Най-многосе смях на тая част където се казва, че в русия щели да фалират малките бизнеси.
    Абе то в Германия фалира Фолксваген и Бош, тия за малките бизнеси се загрижили.

    Коментиран от #41, #60

    13:27 20.07.2026

  • 32 Ама то щот...

    16 10 Отговор

    До коментар #12 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":

    Вашият Зелко е мнооого...-
    ... ,,сложното жуже" на света...?!?!

    13:27 20.07.2026

  • 33 Мишел

    11 17 Отговор

    До коментар #7 от "Мите":

    Най-трудна е петата година от тридневна екскурзия до Киев.

    Коментиран от #39, #100

    13:27 20.07.2026

  • 34 Блатна действителност

    12 21 Отговор
    ЕДНА РУСКИНЯ КОМЕНТИРА.
    "Няма какво да се обсъжда.
    Героите на Украйна имат абсолютното право да извършват превантивни удари срещу всякакви цели на вражеска територия. Никой не е забравил, нито пък някой някога ще забрави Zвеpcтвата на руските ZBEPOBE. Едно проклятие не е достатъчно, нито пълното унищожение на тази канибалистична държава е достатъчно. Руският свят може да бъде спрян само със сила. Познавам много добре манталитета на дехуманизираните; живях сред тези kone.лета през първите четири десетилетия от живота си. И известно време практикувах психоанализа, което ми помогна много в живота - освободих се от бремето на вината и срама за кошмарната среда. Иска ми се обаче всички те да осъзнаят какви чудoвища са. Рано или късно това трябва да се случи. Огледалните събития със сигурност ще доближат прозрението.
    Слава на Украйна! "

    13:27 20.07.2026

  • 35 ФАКТ

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ":

    Когато ползваш изхода като вход така се получава.

    13:28 20.07.2026

  • 36 Коиловци брадърс

    19 10 Отговор
    Вестник Стършел имаше преди години, там пускаха такива хуморески/

    13:28 20.07.2026

  • 37 АБВ

    22 9 Отговор
    Факти, какво друга европростотия ще изровите ? Нали Рус ия фалира през 2022 г. ? Да припомням ли заглавия на западноевропейската преса от онова време ? Прословутите санкции не доведоха Москва до "дефолт", нито имаха "максимален ефект през лятото на 2022 г., нито през 2023 г.", нито имаха "опустошителни ефекти“. Евроатлантическите медии обаче бяха единодушни: "Рублата вече не струва нищо", "Каквото и да се случи, провалът на Русия вече е очевиден", "Руският фалит е на една крачка“, "Москва е в дефолт“, "Армията на Путин е разбита“, "Бие се с лопати“ и пръсти вместо щикове", "На руснаците им привършват „униформите“, „боеприпасите“, „ракетите“ и вадят „чиповете от перални за танковете си", "Могъщата руска армия" премина от поражение към отстъпление".
    И "Непобедимата киевско-натовска армия", "Руското военно поражение започна“, "Путин загуби войната“, "Киев бие руския гигант", "Путин шокиран от украинската армия", "Путин изолиран в задънена улица", "До дни олигарсите свалят Путин", "Превратът срещу Путин е незибежен", "Наблюдаваме началото на края на Путин", "Руснаците са против Путин и войната", ...
    "Путин полудя, остава му година или може би две", "Той умира от рак на червата", "Има рак на щитовидната жлеза и го лекува, като се къпе в кръв от елени", "Лекува рака с клизми", "Подуване на лицето, проблем с крака, затруднено движение на ръката", "Подуване и изблици на гняв от лекарства и стероиди", "Сенилна деменция или Паркинсон", "Проблеми с гръбначния стълб

    Коментиран от #40, #44

    13:28 20.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мишел

    14 9 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Много си прав, Михале. Петата година ще се стори на украинците като 100 години мъка.

    13:29 20.07.2026

  • 40 АБВ

    13 8 Отговор

    До коментар #37 от "АБВ":

    .......дължащи се на предишни спортни травми или тумор на гръбначния мозък, съвместим с трудности при ходене, депресия и маниакална екзалтация", "За Путин не е сигурно, че е още жив. Този на екраните е двойник",...
    Всичко това са малка част от заглавията и коментарите на “свободните, цивилизовани, евроатлантически и абсолютно независми” медии в България, Европа и САЩ през последните 4 години, от “независими експерти, анализатори и познавачи на Русия, които не са получили нито един лев от САЩ”, а същественият въпрос е чия клинична картина и политическо бъдеще са описвали след като стана ясно, че Путин е в отлично здраве и по-силен от всякога...
    А Зеленски всъщност е един пропаднал просяк, наркоман и крадиц на европейски пари !

    13:29 20.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Довечера

    9 4 Отговор
    ще гледаме ли бокс за голямата награда на Лукойл?

    13:30 20.07.2026

  • 43 Смях в залата

    9 13 Отговор
    Лавров се оплака - "договорките от Аляска", т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, но имало голям погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    Коментиран от #59

    13:31 20.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Клети, нещастни копейки 🤪

    12 16 Отговор
    Отива китайския външен министър Ван И във Финландия на посещение и обяснява на премиера Стуб, че Мордор само плаши гаргите с ядрената бухалка, и че няма шанс да я използва, обаче, видите ли, наш Мунчо нали е велик международник и разбирач с ядрен сърп и чук у кухата манерка, започва той да размахва мордорската ядрена бухалка, все едно е в неговия джоб....
    Не, не го прави от глупост, а от отчаяние, че неговия любим кон се оказа куц.....
    Факт, всеки, който заложи на Мордор е заложил на куц кон....Та и наш МуняZ така....

    Коментиран от #49, #66

    13:32 20.07.2026

  • 46 0001

    12 12 Отговор

    До коментар #30 от "Само Медведев":

    Медведев е зает с други задачи .😂

    Коментиран от #88, #93

    13:33 20.07.2026

  • 47 Копейки

    11 13 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    13:33 20.07.2026

  • 48 Фори

    5 12 Отговор
    Спокойно.Китайците са братя за руснаците а не ние , колкото и да се напъват да ни изкарат братя.Те дават огромни заеми в юани на Русия. Скоро няма да свършат парите за войната.Китайците дават пари на Русия да води война срещу запада , а запада дава на Украйна пари да води война с Русия тоест Китай.Подлъгаха Путин да започне война и сега всички воюват дистанционно само руснаци са жертвите.

    Коментиран от #50, #65

    13:34 20.07.2026

  • 49 Клет дупчен евроцент

    11 8 Отговор

    До коментар #45 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Винаги си бил дупчен. И преди и сега.

    Коментиран от #81

    13:34 20.07.2026

  • 50 Фори

    9 7 Отговор

    До коментар #48 от "Фори":

    3 000 000 мртви украинци не ги броим. Ха ха

    Коментиран от #55, #63

    13:35 20.07.2026

  • 51 валиОо дръъТТ рУшОФЛЯК

    9 3 Отговор
    поне зелените вашкарници да бяха подменили пе рестроика на камуфлага....

    13:36 20.07.2026

  • 52 Еми хазарите умеят

    10 9 Отговор

    До коментар #24 от "Защо тези":

    Да въртят интриги и да ни настройват едни срещу други, да се избием. Ето, в Украйна живеят много руснаци. В Русия е същият народ. Но тези ги доведоха до тук, да се избиват сами. Това е повече гражданска война, понеже укра е територия, част от Руската цивилизация. Психопатите, западнали само това чакаха и наливат още бензин в огъня, за да се избият руснаците сами. НО, и на тях няма да им се размине. Мигрантите ще ги унищожат тях. След 20-30 г западна Европа ще е средновековен халифат!

    13:36 20.07.2026

  • 53 мучо

    5 5 Отговор
    обаче "Фигаро" говори точно обратното..........

    13:36 20.07.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 9 Отговор
    Руснаците са сложили обикновен компас за 2 евро на дроновете си Молния, а камерата на Дрона го следи и не се влияе от средстватаза РЕБ. Хахахх. Съобщението е от Министерството на отбраната на Уклайна.

    13:37 20.07.2026

  • 55 Ха-ха

    11 4 Отговор

    До коментар #50 от "Фори":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #76

    13:37 20.07.2026

  • 56 Ставате смешни с тези урко фашистки лъжи

    13 8 Отговор
    Къде са успехите на ненормалните урки срамува се явно!

    13:37 20.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Цък, цък

    2 6 Отговор
    Ле моооондьо!

    13:38 20.07.2026

  • 59 АБВ

    12 8 Отговор

    До коментар #43 от "Смях в залата":

    Да ти обясня някои неща. Азовско море е плитко, от 1 до 14 метра дълбочина. Там оперират основно баржи, каботажни или в най-добрия случай кораби клас "река - море". Това са кораби с до 1 000 БРТ, които са с много малък капацитет.
    А руснаците удрят в останалите все още украински пристанища кораби с над 10 000, 20 000, 50 000 и повече БРТ.

    13:39 20.07.2026

  • 60 да питам

    10 7 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #80

    13:39 20.07.2026

  • 61 Смешник

    10 8 Отговор
    На тия русофобията им е пропила мозъците Защо не кажат какво става в Киев Одеса Харков Имате ли ток спят ли още в метрото По скор ще обесят Зеления наркоман преди Русия да се разпадне

    13:39 20.07.2026

  • 62 Дръта чанта

    11 7 Отговор

    До коментар #25 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    СЛАВА на РУСИЯ нашата освободителка

    Коментиран от #91, #114

    13:39 20.07.2026

  • 63 Владо

    5 14 Отговор

    До коментар #50 от "Фори":

    Бръщолевене на русофилски сбърканняци.Путин срина блатният свинарник.

    Коментиран от #73

    13:39 20.07.2026

  • 64 Искахте да кажете!

    13 4 Отговор
    ,,Украинската армия солидно подкопава доверието между президента Зеленски и украинците!"
    За доказатвлство-
    Нестихващите протести в Киев,Харков,Одеса и всички големи градове в Украйна...!

    13:40 20.07.2026

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #48 от "Фори":

    2,4млн бандеровци....
    А вашето тегло ще дойде после. Запада няма пари да Ви дава за заводи и фабрики и други инвестиции. А Русия и Китай няма да дадът. Щото сте натовци

    Коментиран от #94

    13:40 20.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 8689

    13 5 Отговор
    Какво подкопава не знам,но цяла Украйна протестира против Зеленски.

    13:42 20.07.2026

  • 68 Гошо Букъра

    13 6 Отговор
    Като чета в коментарите как са избесняли подкрепящите Украйна, разбирам, че тя губи войната.

    13:42 20.07.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "РФ е въздух под налягане !":

    А защо все по на запад, към Киев се чувство?

    13:43 20.07.2026

  • 70 напреднал

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "ПРОПАГАНДА ЗА МИСИРКИ":

    руската армия напредва от февруари 2022. Сега сме юли 2026 и ви обещаваме, че и през юли 2028 ще продължава да напредва, а през лятото на 2032 вече ще е много напреднала. Като се има предвид, че са на 12 км от Бахмут, който беше взет преди 3 години, значи до 2032 хич да не е, ще навъртят трийсетина км.

    13:43 20.07.2026

  • 71 ВАЛИО ДРЪЪТТ рушОфляк

    8 3 Отговор
    кОЛИО мангалеца каза по тубата 4е вси4ки рушофили били о бртани.. ВАЛИО верно ли е/??

    13:44 20.07.2026

  • 72 Путин

    8 7 Отговор
    Истината другари и другарки нацисти и фашисти,голата истина е,че ни бият като маче у дирек Много бой беееее....

    13:44 20.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ех, че хубавооо

    7 12 Отговор
    ИЗВЪНРЕДНО: Благодарение на Въоръжени сили на Украйна в момента москва гори, а путин е в неизвестен бункер и мълчи, докато почти всички градове в русия, включително москва, остават без бензин и рафтовете в магазините се изпразват в най-голямата катастрофална криза, която русия е преживявала от Втората световна война насам.

    Коментиран от #84, #90

    13:45 20.07.2026

  • 75 Дзак

    4 5 Отговор
    Така му се иска на някого!

    13:45 20.07.2026

  • 76 Сиси, не се прави на луда

    8 6 Отговор

    До коментар #55 от "Ха-ха":

    Съотношението на жертви руснаци – украинци е 1 към 30. След като 3 000 000 украинци са при Бандера, може само да пресметнеш руските загуби. Но не забравяй, че за 1 убит руски войник, украинците дават 30 убити.

    13:46 20.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Гошо Букъра

    9 5 Отговор
    Като чета в коментарите как са избесняли подкрепящите Украйна, веднага ми става ясно, че тя губи войната.

    13:48 20.07.2026

  • 79 1221

    9 4 Отговор

    До коментар #77 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Като чета в коментарите как са избесняли подкрепящите Украйна, веднага ми става ясно, че тя губи войната.

    13:49 20.07.2026

  • 80 да кажа

    0 6 Отговор

    До коментар #60 от "да питам":

    Не е верно!

    Коментиран от #101

    13:49 20.07.2026

  • 81 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 7 Отговор

    До коментар #49 от "Клет дупчен евроцент":

    И ние и другаря Путин сме дупчени😘

    Коментиран от #89

    13:49 20.07.2026

  • 82 И аз така

    7 4 Отговор
    Като чета в коментарите как са избесняли подкрепящите Украйна, веднага ми става ясно, че тя губи войната.

    13:50 20.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "Ех, че хубавооо":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    13:50 20.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 🦁ЩЩД🦁

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Един":

    Ето това е ! Казал си го много точно.Но и това е стилът на парцали като "Льо Монд".В Украйна се надига недоволство срещу президента им,което означава само едно-че хората искат край на войната.Но "парцалът" ни убеждава,че не били украинците,а руснаците и недоволството не е срещу Зеленски,а срещу Путин.Не били компютри, а компоти.

    13:53 20.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "0001":

    Напомням на хората които не помнят, че Медведев 2008 нареди да се провнде " Принуждението към мир " На нахалните грузини. И само френския президент с молчите си спря да не превземат Тбилиси.
    А американците и тогава бяха обещали помощ, ххахахахх

    13:57 20.07.2026

  • 89 ГолЕм смЕх!

    1 6 Отговор

    До коментар #81 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    ,,Дупчен" ти е ,,копи/пейста"...!
    Имай малко жал към него ,де...😝!

    13:58 20.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Град Козлодуй

    7 3 Отговор

    До коментар #62 от "Дръта чанта":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #106

    14:00 20.07.2026

  • 92 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    6 3 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.

    14:02 20.07.2026

  • 93 ДАЖЕ!

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "0001":

    И един свестен фотомонтаж,не можеш да направиш...?!
    Това е ...Каракачанов,...,,Драги ми Смехурко"...🤣🤣🤣🤣!

    14:03 20.07.2026

  • 94 Ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 16 800 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #113

    14:04 20.07.2026

  • 95 000

    2 8 Отговор
    Европейската индустрия ще се срине изцяло до 5 години. До тогава ще продължат да затварят фирми и да се трупат дългове. Още е рано за окончателното зануляване та зеленски и неговия смел екип.

    Коментиран от #111

    14:06 20.07.2026

  • 96 княз Игорь

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "РФ е въздух под налягане !":

    Започвай да учиш руски , че минава време и трудно ще наваксаш ! Жизнено важно ще ти е ...

    14:08 20.07.2026

  • 97 Наскоро разбрах какво значи ,,ТЦК"...!

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "ТЦК на почивка":

    Ама то било много подходящо,като гледам многобройните видеа,с насилствената ,,БусоФикация" от Украинското ТЦК...!
    ТЦК-
    ,,Териториален Център за...Комплектация...
    Яката ги...,,Комплектоват"...- с ритници и юмруци- в буса и право на фронта...!
    😂😆😝

    14:08 20.07.2026

  • 98 Смях в залата

    7 2 Отговор
    Стрелба след пререждане на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    😆

    14:09 20.07.2026

  • 99 Мишел

    8 1 Отговор
    "Руският министър на икономиката: Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс."

    14:11 20.07.2026

  • 100 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    14:12 20.07.2026

  • 101 да питам

    7 3 Отговор

    До коментар #80 от "да кажа":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #103

    14:13 20.07.2026

  • 102 Пламен

    8 2 Отговор
    На копейките вече трябва да им викаме КУПОНКИ. :)

    14:16 20.07.2026

  • 103 и аз да питам!

    2 6 Отговор

    До коментар #101 от "да питам":

    А верно ли,че Зе е работил само и единствено като...Клоун в цирка...🙄😨😮‍💨🫢?!?!

    Коментиран от #105

    14:22 20.07.2026

  • 104 От безсилие.....

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    .....Съчиняват хуморески....

    14:26 20.07.2026

  • 105 хихи

    7 2 Отговор

    До коментар #103 от "и аз да питам!":

    гениален клоун. успешно фалира Русия и прати милиони раши при Кобзон 😅😅😅

    Коментиран от #107, #110

    14:28 20.07.2026

  • 106 Орк

    4 6 Отговор

    До коментар #91 от "Град Козлодуй":

    А русофобия е срамна болест. Лекува ca caмо с Искандер

    14:28 20.07.2026

  • 107 Ама паак ли...

    3 4 Отговор

    До коментар #105 от "хихи":

    ...я ,,фалирахте" тая Русия...?!
    За кой път...?!
    😆😆😆

    14:32 20.07.2026

  • 108 Инна

    1 5 Отговор
    Уви, виждам чувство на поражение у някои от моите съграждани. „Защо ни е нужно това?!“, питат те. „Оставете ме да живея спокойно и да се лигавя в черупката си, а тревата да расте!“, охкат тези хора.
    Тези граждани имат проста логика: ако имам нещо, то е само благодарение на личната ми изобретателност, знания и упорит труд. Но ако нямам нещо или някой е направил бъркотия в сградата ми, тогава каква държава е това? Путин, махай се!
    Всъщност нищо ново.
    Във филма на Сергей Айнщайн „Александър Невски“ има сцена в Новгород, където обсъждат как да се противодейства на заплахата, представлявана от Тевтонския орден. Един от гражданите казва: „Чакай, какво мислиш за руската земя? Къде си я виждал? Всеки се застъпва за себе си.“ „Където спиш, там е родината ти.“

    Нормалните хора (а те са мнозинство) са по-възмутени от реакцията на правителството на проблемите и безкрайните опити да се постигнат споразумения, без да се накърнят интересите на „партньорите“ в Украйна. Тези хора са по-склонни да бъдат недоволни от прекомерния хуманизъм на нашите въоръжени сили.
    Ето един коментар към подобна статия за рейтинга на Путин:
    „Защо животът не се подобрява по време на война и санкции? Сталин би го обяснил на такива любопитни хора, че те биха извикали: „Слава на великия и обичан лидер.“

    14:33 20.07.2026

  • 109 Е, вече прати 80 милиарда от тях

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Засега ще стигнат.

    14:35 20.07.2026

  • 110 А ве той ,,гениален...?!

    2 4 Отговор

    До коментар #105 от "хихи":

    Ама сега му пари под краката...!
    Маови протести в най-големите градове,срещу ,,гениалният Клоун"...!
    Който взе ,,гениалното" решение,да смени Най-Успешният си Министър на Войната-младият и иновативен Феодоров...!
    Мнооого ,,гениално"...,нали...?!?!

    Коментиран от #116

    14:35 20.07.2026

  • 111 Това го четох в едни руски директиви

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "000":

    в средата на миналия век.
    Архивар ли работиш?

    14:37 20.07.2026

  • 112 Антшрашист 1810

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ПРОПАГАНДА ЗА МИСИРКИ":

    И така пета година ,да смятаме ли това за напредък ?

    14:38 20.07.2026

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Ха-ха":

    А Кой и как обясни за жертвите на Русия и защо точно седем? Харесаа Ти число то ли? Кажи защо, по аскаа причина руските жертви са повече. След като руснаците работят по подобна на американската схема. Първо с авиация или артиллерия разбомбват крепление то, после работят дроновете, и Чак тогава влизат " Досмотровые группы" , да огледат и довършат единиците останали.

    14:39 20.07.2026

  • 114 Антирашист 1811

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Дръта чанта":

    Нашият освободител е цар Александър втори и неговата армия(съставена не само от руснаци). Да си припомним надписа на паметника на царя !

    Коментиран от #117

    14:47 20.07.2026

  • 115 Еха

    1 1 Отговор
    Абе я се огледайте бе. Нищо не подкопава , само засилва позициите на хардлайнерите в Русия, за тотална война и приключването на Украйна. Това е положението.

    14:53 20.07.2026

  • 116 Статисик

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "А ве той ,,гениален...?!":

    По-лошо за Зельо е че излязоха предимно млади хора с плакати тип " цветна революцийка". Доста познати неща, само дето я няма онази с курабийките.
    Така че ако скоро сменят плакатите няма да е никаква изненада.

    14:59 20.07.2026

  • 117 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Антирашист 1811":

    Александър не е бил свободен менеджър, а Руски Император, научи го най сетне.
    Александър 2 е Руски император. Император на Русия, Польша и Финляндия, анадън Му?

    15:07 20.07.2026

  • 118 1001

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Добри новини":

    То няма толкова да не са рибарски лодки?

    15:20 20.07.2026

  • 119 Анонимен

    1 0 Отговор
    Французите пак се изказват концептуално! "Подкованото доверие е "само" 66% .А на Макрон колко е?!

    Коментиран от #120

    15:25 20.07.2026

  • 120 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Анонимен":

    Поправка - подкопаното

    15:27 20.07.2026

  • 121 Ахаааа, а

    0 0 Отговор
    Що не ни покажете протестите вч украйна срещу зеленски, а? Обективни, честни журналисти!!!

    15:28 20.07.2026

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