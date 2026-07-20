Кремъл ще трябва да взема все по-трудни решения! Украинската армия солидно подкопава доверието между президента Путин и руснаците

Украинските удари по руската горивна инфраструктура и влошаването на икономическата ситуация все повече подкопават неформалния "обществен договор“ между Кремъл и населението на Русия, според който властта осигуряваше стабилност и благоденствие в замяна на ограничаване на политическите свободи. За това се говори в публикация на френския вестник Le Monde, цитирана от Фокус.
Авторите на статията отбелязват, че последните атаки на Украйна срещу нефтопреработвателни заводи предизвикаха най-тежката горивна криза в Русия през последните десетилетия. Особено значение имаше удара на украински дронове срещу нефтопреработвателния завод в Омск на 6 юли. След атаката най-големият руски нефтопреработвателен завод беше принуден да преустанови работата си.
Поради това войната става все по-осезаема в региони, които по-рано се смятаха за недостъпни за военни действия, подчертават журналистите. Вследствие на атаките срещу нефтопреработвателни заводи, горивни бази и танкери в цяла Русия се образуваха дълги опашки пред бензиностанциите, цените на горивото растат, а черният пазар набира скорост. В същото време руските власти засега не могат бързо да стабилизират ситуацията.
Според него е практически невъзможно доставките бързо да бъдат пренасочени към железопътния транспорт, а вносът на гориво, по-специално от Индия, не може да реши проблема оперативно.
Изданието обръща внимание и на психологическия фактор. Изследователят от Свободния университет в Берлин Андрей Яковлев счита, че властите прикриват реалните мащаби на атаките, като едновременно с това задържат цените на бензина, поради което населението изкупува гориво на запас. В резултат на това дефицитът само се задълбочава.
Освен кризата с горивото, авторите описват и общото влошаване на състоянието на руската икономика. Водещата икономистка от Института за развиващите се икономики към Банката на Финландия Хели Симола отбелязва, че през тази година икономическият растеж се е забавил, а бюджетният дефицит значително се е увеличил. В същото време, според нейната оценка, незабавна икономическа или финансова криза изглежда малко вероятна.
"Засега Русия може да финансира и поддържа операциите си в Украйна, макар че ще трябва да взема все по-трудни решения“, коментира анализатора.
В публикацията се споменава и доклад на европейските специални служби, в който се предупреждава за рисковете от банкова криза в Русия поради натрупването на проблемни кредити, масовите фалити на малкия и средния бизнес и високата зависимост на банките от няколко големи кредитополучатели. Според експертите новият пакет от санкции на ЕС, който се подготвя през юли и ще бъде насочен преди всичко срещу руските банки и криптовалутните мрежи, може да засили още повече финансовия натиск върху Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
Коментиран от #104
13:18 20.07.2026
2 ТЦК на почивка
Коментиран от #97
13:18 20.07.2026
3 ДА БЕ ДА
13:18 20.07.2026
4 ПРОПАГАНДА ЗА МИСИРКИ
Коментиран от #8, #70, #112
13:19 20.07.2026
5 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #57, #69, #96
13:20 20.07.2026
6 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #109
13:21 20.07.2026
7 Мите
Коментиран от #33
13:21 20.07.2026
8 Точно
До коментар #4 от "ПРОПАГАНДА ЗА МИСИРКИ":Напредва и ги прави на мармалад усраните. Както казват в укроармията – краят ни е близо, но ще бъде ужасен.
13:21 20.07.2026
9 Mоже, може
13:21 20.07.2026
10 Обратно
13:22 20.07.2026
11 КОЗЛО УИ
13:22 20.07.2026
12 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Коментиран от #22, #32
13:23 20.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Украйничук Зеленчук
13:23 20.07.2026
15 Българин
13:23 20.07.2026
16 ФАКТ
Коментиран от #35
13:24 20.07.2026
17 ?????
Щото ще им се стъжни от тва недоверие.
Обществото все повече се радикализира и иска да почват да воюват наистина а не да се надяват на разни непублични договорки, които след тва се оказват поредната лъжа.
Така че бойте се от сбъдване на очакванията си.
13:24 20.07.2026
18 Добри новини
Коментиран от #118
13:24 20.07.2026
19 ЦЖЖЖЖ
13:24 20.07.2026
20 Мнение
13:25 20.07.2026
21 Един
Коментиран от #86
13:25 20.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 НАПРОТИВ...!
Военни и стратегически обекти в Киев и Одеса са подложени на безпрецедентен обстрел от руски балистични ракети,спрямо които украинското ПВО е безпомощно...!
13:25 20.07.2026
24 Защо тези
Коментиран от #52
13:25 20.07.2026
25 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Логистичният център Wildberries в Коледино, нефтобаза в Подолск и индустриалният парк „Южна порта“ в Домодедово бяха ударени.
‼️СЛАВА ЗСУ 💗🇺🇦✌️
Коментиран от #38, #62
13:25 20.07.2026
26 Репин
13:25 20.07.2026
27 Я пък тоя
Чак не може да смогне та да си прибере убитите от Русия.
Коментиран от #87
13:26 20.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А ЗЕЛЬО НАРКОКЛОУНЧЕТО
13:26 20.07.2026
30 Само Медведев
Коментиран от #46
13:26 20.07.2026
31 Механик
Абе то в Германия фалира Фолксваген и Бош, тия за малките бизнеси се загрижили.
Коментиран от #41, #60
13:27 20.07.2026
32 Ама то щот...
До коментар #12 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":Вашият Зелко е мнооого...-
... ,,сложното жуже" на света...?!?!
13:27 20.07.2026
33 Мишел
До коментар #7 от "Мите":Най-трудна е петата година от тридневна екскурзия до Киев.
Коментиран от #39, #100
13:27 20.07.2026
34 Блатна действителност
"Няма какво да се обсъжда.
Героите на Украйна имат абсолютното право да извършват превантивни удари срещу всякакви цели на вражеска територия. Никой не е забравил, нито пък някой някога ще забрави Zвеpcтвата на руските ZBEPOBE. Едно проклятие не е достатъчно, нито пълното унищожение на тази канибалистична държава е достатъчно. Руският свят може да бъде спрян само със сила. Познавам много добре манталитета на дехуманизираните; живях сред тези kone.лета през първите четири десетилетия от живота си. И известно време практикувах психоанализа, което ми помогна много в живота - освободих се от бремето на вината и срама за кошмарната среда. Иска ми се обаче всички те да осъзнаят какви чудoвища са. Рано или късно това трябва да се случи. Огледалните събития със сигурност ще доближат прозрението.
Слава на Украйна! "
13:27 20.07.2026
35 ФАКТ
До коментар #16 от "ФАКТ":Когато ползваш изхода като вход така се получава.
13:28 20.07.2026
36 Коиловци брадърс
13:28 20.07.2026
37 АБВ
И "Непобедимата киевско-натовска армия", "Руското военно поражение започна“, "Путин загуби войната“, "Киев бие руския гигант", "Путин шокиран от украинската армия", "Путин изолиран в задънена улица", "До дни олигарсите свалят Путин", "Превратът срещу Путин е незибежен", "Наблюдаваме началото на края на Путин", "Руснаците са против Путин и войната", ...
"Путин полудя, остава му година или може би две", "Той умира от рак на червата", "Има рак на щитовидната жлеза и го лекува, като се къпе в кръв от елени", "Лекува рака с клизми", "Подуване на лицето, проблем с крака, затруднено движение на ръката", "Подуване и изблици на гняв от лекарства и стероиди", "Сенилна деменция или Паркинсон", "Проблеми с гръбначния стълб
Коментиран от #40, #44
13:28 20.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мишел
До коментар #33 от "Мишел":Много си прав, Михале. Петата година ще се стори на украинците като 100 години мъка.
13:29 20.07.2026
40 АБВ
До коментар #37 от "АБВ":.......дължащи се на предишни спортни травми или тумор на гръбначния мозък, съвместим с трудности при ходене, депресия и маниакална екзалтация", "За Путин не е сигурно, че е още жив. Този на екраните е двойник",...
Всичко това са малка част от заглавията и коментарите на “свободните, цивилизовани, евроатлантически и абсолютно независми” медии в България, Европа и САЩ през последните 4 години, от “независими експерти, анализатори и познавачи на Русия, които не са получили нито един лев от САЩ”, а същественият въпрос е чия клинична картина и политическо бъдеще са описвали след като стана ясно, че Путин е в отлично здраве и по-силен от всякога...
А Зеленски всъщност е един пропаднал просяк, наркоман и крадиц на европейски пари !
13:29 20.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Довечера
13:30 20.07.2026
43 Смях в залата
😆
Коментиран от #59
13:31 20.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Клети, нещастни копейки 🤪
Не, не го прави от глупост, а от отчаяние, че неговия любим кон се оказа куц.....
Факт, всеки, който заложи на Мордор е заложил на куц кон....Та и наш МуняZ така....
Коментиран от #49, #66
13:32 20.07.2026
46 0001
До коментар #30 от "Само Медведев":Медведев е зает с други задачи .😂
Коментиран от #88, #93
13:33 20.07.2026
47 Копейки
13:33 20.07.2026
48 Фори
Коментиран от #50, #65
13:34 20.07.2026
49 Клет дупчен евроцент
До коментар #45 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Винаги си бил дупчен. И преди и сега.
Коментиран от #81
13:34 20.07.2026
50 Фори
До коментар #48 от "Фори":3 000 000 мртви украинци не ги броим. Ха ха
Коментиран от #55, #63
13:35 20.07.2026
51 валиОо дръъТТ рУшОФЛЯК
13:36 20.07.2026
52 Еми хазарите умеят
До коментар #24 от "Защо тези":Да въртят интриги и да ни настройват едни срещу други, да се избием. Ето, в Украйна живеят много руснаци. В Русия е същият народ. Но тези ги доведоха до тук, да се избиват сами. Това е повече гражданска война, понеже укра е територия, част от Руската цивилизация. Психопатите, западнали само това чакаха и наливат още бензин в огъня, за да се избият руснаците сами. НО, и на тях няма да им се размине. Мигрантите ще ги унищожат тях. След 20-30 г западна Европа ще е средновековен халифат!
13:36 20.07.2026
53 мучо
13:36 20.07.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:37 20.07.2026
55 Ха-ха
До коментар #50 от "Фори":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #76
13:37 20.07.2026
56 Ставате смешни с тези урко фашистки лъжи
13:37 20.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Цък, цък
13:38 20.07.2026
59 АБВ
До коментар #43 от "Смях в залата":Да ти обясня някои неща. Азовско море е плитко, от 1 до 14 метра дълбочина. Там оперират основно баржи, каботажни или в най-добрия случай кораби клас "река - море". Това са кораби с до 1 000 БРТ, които са с много малък капацитет.
А руснаците удрят в останалите все още украински пристанища кораби с над 10 000, 20 000, 50 000 и повече БРТ.
13:39 20.07.2026
60 да питам
До коментар #31 от "Механик":А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
Коментиран от #80
13:39 20.07.2026
61 Смешник
13:39 20.07.2026
62 Дръта чанта
До коментар #25 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":СЛАВА на РУСИЯ нашата освободителка
Коментиран от #91, #114
13:39 20.07.2026
63 Владо
До коментар #50 от "Фори":Бръщолевене на русофилски сбърканняци.Путин срина блатният свинарник.
Коментиран от #73
13:39 20.07.2026
64 Искахте да кажете!
За доказатвлство-
Нестихващите протести в Киев,Харков,Одеса и всички големи градове в Украйна...!
13:40 20.07.2026
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Фори":2,4млн бандеровци....
А вашето тегло ще дойде после. Запада няма пари да Ви дава за заводи и фабрики и други инвестиции. А Русия и Китай няма да дадът. Щото сте натовци
Коментиран от #94
13:40 20.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 8689
13:42 20.07.2026
68 Гошо Букъра
13:42 20.07.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "РФ е въздух под налягане !":А защо все по на запад, към Киев се чувство?
13:43 20.07.2026
70 напреднал
До коментар #4 от "ПРОПАГАНДА ЗА МИСИРКИ":руската армия напредва от февруари 2022. Сега сме юли 2026 и ви обещаваме, че и през юли 2028 ще продължава да напредва, а през лятото на 2032 вече ще е много напреднала. Като се има предвид, че са на 12 км от Бахмут, който беше взет преди 3 години, значи до 2032 хич да не е, ще навъртят трийсетина км.
13:43 20.07.2026
71 ВАЛИО ДРЪЪТТ рушОфляк
13:44 20.07.2026
72 Путин
13:44 20.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ех, че хубавооо
Коментиран от #84, #90
13:45 20.07.2026
75 Дзак
13:45 20.07.2026
76 Сиси, не се прави на луда
До коментар #55 от "Ха-ха":Съотношението на жертви руснаци – украинци е 1 към 30. След като 3 000 000 украинци са при Бандера, може само да пресметнеш руските загуби. Но не забравяй, че за 1 убит руски войник, украинците дават 30 убити.
13:46 20.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Гошо Букъра
13:48 20.07.2026
79 1221
До коментар #77 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Като чета в коментарите как са избесняли подкрепящите Украйна, веднага ми става ясно, че тя губи войната.
13:49 20.07.2026
80 да кажа
До коментар #60 от "да питам":Не е верно!
Коментиран от #101
13:49 20.07.2026
81 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #49 от "Клет дупчен евроцент":И ние и другаря Путин сме дупчени😘
Коментиран от #89
13:49 20.07.2026
82 И аз така
13:50 20.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #74 от "Ех, че хубавооо":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
13:50 20.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 🦁ЩЩД🦁
До коментар #21 от "Един":Ето това е ! Казал си го много точно.Но и това е стилът на парцали като "Льо Монд".В Украйна се надига недоволство срещу президента им,което означава само едно-че хората искат край на войната.Но "парцалът" ни убеждава,че не били украинците,а руснаците и недоволството не е срещу Зеленски,а срещу Путин.Не били компютри, а компоти.
13:53 20.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "0001":Напомням на хората които не помнят, че Медведев 2008 нареди да се провнде " Принуждението към мир " На нахалните грузини. И само френския президент с молчите си спря да не превземат Тбилиси.
А американците и тогава бяха обещали помощ, ххахахахх
13:57 20.07.2026
89 ГолЕм смЕх!
До коментар #81 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":,,Дупчен" ти е ,,копи/пейста"...!
Имай малко жал към него ,де...😝!
13:58 20.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Град Козлодуй
До коментар #62 от "Дръта чанта":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #106
14:00 20.07.2026
92 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
14:02 20.07.2026
93 ДАЖЕ!
До коментар #46 от "0001":И един свестен фотомонтаж,не можеш да направиш...?!
Това е ...Каракачанов,...,,Драги ми Смехурко"...🤣🤣🤣🤣!
14:03 20.07.2026
94 Ха-ха
До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 16 800 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #113
14:04 20.07.2026
95 000
Коментиран от #111
14:06 20.07.2026
96 княз Игорь
До коментар #5 от "РФ е въздух под налягане !":Започвай да учиш руски , че минава време и трудно ще наваксаш ! Жизнено важно ще ти е ...
14:08 20.07.2026
97 Наскоро разбрах какво значи ,,ТЦК"...!
До коментар #2 от "ТЦК на почивка":Ама то било много подходящо,като гледам многобройните видеа,с насилствената ,,БусоФикация" от Украинското ТЦК...!
ТЦК-
,,Териториален Център за...Комплектация...
Яката ги...,,Комплектоват"...- с ритници и юмруци- в буса и право на фронта...!
😂😆😝
14:08 20.07.2026
98 Смях в залата
😆
14:09 20.07.2026
99 Мишел
14:11 20.07.2026
100 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #33 от "Мишел":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
14:12 20.07.2026
101 да питам
До коментар #80 от "да кажа":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #103
14:13 20.07.2026
102 Пламен
14:16 20.07.2026
103 и аз да питам!
До коментар #101 от "да питам":А верно ли,че Зе е работил само и единствено като...Клоун в цирка...🙄😨😮💨🫢?!?!
Коментиран от #105
14:22 20.07.2026
104 От безсилие.....
До коментар #1 от "Чорбара":.....Съчиняват хуморески....
14:26 20.07.2026
105 хихи
До коментар #103 от "и аз да питам!":гениален клоун. успешно фалира Русия и прати милиони раши при Кобзон 😅😅😅
Коментиран от #107, #110
14:28 20.07.2026
106 Орк
До коментар #91 от "Град Козлодуй":А русофобия е срамна болест. Лекува ca caмо с Искандер
14:28 20.07.2026
107 Ама паак ли...
До коментар #105 от "хихи":...я ,,фалирахте" тая Русия...?!
За кой път...?!
😆😆😆
14:32 20.07.2026
108 Инна
Тези граждани имат проста логика: ако имам нещо, то е само благодарение на личната ми изобретателност, знания и упорит труд. Но ако нямам нещо или някой е направил бъркотия в сградата ми, тогава каква държава е това? Путин, махай се!
Всъщност нищо ново.
Във филма на Сергей Айнщайн „Александър Невски“ има сцена в Новгород, където обсъждат как да се противодейства на заплахата, представлявана от Тевтонския орден. Един от гражданите казва: „Чакай, какво мислиш за руската земя? Къде си я виждал? Всеки се застъпва за себе си.“ „Където спиш, там е родината ти.“
Нормалните хора (а те са мнозинство) са по-възмутени от реакцията на правителството на проблемите и безкрайните опити да се постигнат споразумения, без да се накърнят интересите на „партньорите“ в Украйна. Тези хора са по-склонни да бъдат недоволни от прекомерния хуманизъм на нашите въоръжени сили.
Ето един коментар към подобна статия за рейтинга на Путин:
„Защо животът не се подобрява по време на война и санкции? Сталин би го обяснил на такива любопитни хора, че те биха извикали: „Слава на великия и обичан лидер.“
14:33 20.07.2026
109 Е, вече прати 80 милиарда от тях
До коментар #6 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Засега ще стигнат.
14:35 20.07.2026
110 А ве той ,,гениален...?!
До коментар #105 от "хихи":Ама сега му пари под краката...!
Маови протести в най-големите градове,срещу ,,гениалният Клоун"...!
Който взе ,,гениалното" решение,да смени Най-Успешният си Министър на Войната-младият и иновативен Феодоров...!
Мнооого ,,гениално"...,нали...?!?!
Коментиран от #116
14:35 20.07.2026
111 Това го четох в едни руски директиви
До коментар #95 от "000":в средата на миналия век.
Архивар ли работиш?
14:37 20.07.2026
112 Антшрашист 1810
До коментар #4 от "ПРОПАГАНДА ЗА МИСИРКИ":И така пета година ,да смятаме ли това за напредък ?
14:38 20.07.2026
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #94 от "Ха-ха":А Кой и как обясни за жертвите на Русия и защо точно седем? Харесаа Ти число то ли? Кажи защо, по аскаа причина руските жертви са повече. След като руснаците работят по подобна на американската схема. Първо с авиация или артиллерия разбомбват крепление то, после работят дроновете, и Чак тогава влизат " Досмотровые группы" , да огледат и довършат единиците останали.
14:39 20.07.2026
114 Антирашист 1811
До коментар #62 от "Дръта чанта":Нашият освободител е цар Александър втори и неговата армия(съставена не само от руснаци). Да си припомним надписа на паметника на царя !
Коментиран от #117
14:47 20.07.2026
115 Еха
14:53 20.07.2026
116 Статисик
До коментар #110 от "А ве той ,,гениален...?!":По-лошо за Зельо е че излязоха предимно млади хора с плакати тип " цветна революцийка". Доста познати неща, само дето я няма онази с курабийките.
Така че ако скоро сменят плакатите няма да е никаква изненада.
14:59 20.07.2026
117 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #114 от "Антирашист 1811":Александър не е бил свободен менеджър, а Руски Император, научи го най сетне.
Александър 2 е Руски император. Император на Русия, Польша и Финляндия, анадън Му?
15:07 20.07.2026
118 1001
До коментар #18 от "Добри новини":То няма толкова да не са рибарски лодки?
15:20 20.07.2026
119 Анонимен
Коментиран от #120
15:25 20.07.2026
120 Анонимен
До коментар #119 от "Анонимен":Поправка - подкопаното
15:27 20.07.2026
121 Ахаааа, а
15:28 20.07.2026