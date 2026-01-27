Проф. Александър Кьосев: Говорителят на акулите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За пореден път скокливият Георги Любенов (в смисъл че игриво подскача от клише на клише) причини на невинните зрители зловещата гледка, наречена „проф. Иво Христов“. С ледено спокойствие последният излъчи вече традиционните си, отдавна втръснали ни цинични послания, само дето го направи с още по-налудно-нахакан тон.

Това коментира във "Фейсбук" проф. Александър Кьосев.

Предишният ред е мъртъв, който не е разбрал, треперете …

Сега в световния океан плюват само акули, които ще откъснат от вас… каквото си поискат, най-вероятно задниците ви, защото сте се обърнали с тях към Бъдещето, в което вълците ще изядат овцете. А вие, бедни европейци, сте овце, не разбрахте ли... (какъв ли е самият Иво, да не е марсианец?). Монологът му обаче няма време за такива питания, не спира – идва, идва, идва нов свят и ще има, ще има нови правила, по строги и неотменни геополитически закони, закони, закони… Нищо, нищо, нищо не може да спре това - хипнотично натъртено, със студен поглед в камерата. Сипе се маркс-ленинско-розенбергска историческа неизбежност, примесена с биологически и космически матафори, заплахи и директни обиди. Всичко трябва да внуши за тоталната неотменост на Идващото, треперете! То вече виси на хоризонта с неизбежността на хищна комета, призвана да удари глупавата, либерална Земя.

Без отговор остават две неща:

Първо – как ли акулите или кометите ще установят бъдещите правила? Доколкото ми е известно, в световния океан досега няма такава практика, освен ако не смятаме йерархията на хранителните вериги за правило, хармония на изяждането. Както е известно, правила и баланси макар смътно обещани, никога не биват възцарени - в историческата практика подобна Realpolitik завърши с две Световни войни.

Второ: коя акула е упълномощила провинциалния професор да дрънка глупости като пророк? Цитиран е и Сталин: „Колко дивизии има папата?“, но май въпросът е друг - а ти колко дивизии имаш, бе мекере? Хищниците не са и чували за самотния си пророк, иначе …. те първо схрускват бърборковците.

Въобще за пореден път националната телевизия дава думата и скъпото си телевизионно време на

тържествуващо дърдорещ елементарен цинизъм,

преоблечен като геополитика, безогледно и безнаказано сипеш обиди към собствената ѝ публика. Анализаторите би следвало да се въздържат от оценки, но това не важи за г-н Христов, който ги сипе с щедростта на небрежен гръмовержец, без да си дава зор и да хаби интелектуални усилия. С пренебрежителен жест всички, които не мислят като него – от европейската комисия и Урсула фон дер Лайен (която е медицинско недоразумение; същото бива повторено и за канцлера Мерц) до ПП-ДБ и „така наречената демократична общност у нас“, хахаха“ – са въдворени в съответните nсихиатрични учреждения. Любенов се усмихва услужливо.

Но аз си мисля, че такова масово въдворяване ще излезе скъпо, много хора ще трябва да бъдат хоспитализирани. Не е ли по-евтино да бъде въдворен самият професор, а Любенов просто свален от екран? Така и БНТ няма да обижда систематично своите зрители.