Проф. Александър Кьосев: Говорителят на акулите

Проф. Александър Кьосев: Говорителят на акулите

27 Януари, 2026 16:01 982 19

  • проф. александър кьосев-
  • бнт-
  • проф. иво христов-
  • нов световен ред-
  • политика-
  • промяна

Предишният ред е мъртъв, който не е разбрал, треперете …

Проф. Александър Кьосев: Говорителят на акулите - 1
Снимка: БГНЕС
Проф. Александър Кьосев Проф. Александър Кьосев преподавател, български филолог, културолог и политик
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За пореден път скокливият Георги Любенов (в смисъл че игриво подскача от клише на клише) причини на невинните зрители зловещата гледка, наречена „проф. Иво Христов“. С ледено спокойствие последният излъчи вече традиционните си, отдавна втръснали ни цинични послания, само дето го направи с още по-налудно-нахакан тон.

Това коментира във "Фейсбук" проф. Александър Кьосев.

Предишният ред е мъртъв, който не е разбрал, треперете …

Сега в световния океан плюват само акули, които ще откъснат от вас… каквото си поискат, най-вероятно задниците ви, защото сте се обърнали с тях към Бъдещето, в което вълците ще изядат овцете. А вие, бедни европейци, сте овце, не разбрахте ли... (какъв ли е самият Иво, да не е марсианец?). Монологът му обаче няма време за такива питания, не спира – идва, идва, идва нов свят и ще има, ще има нови правила, по строги и неотменни геополитически закони, закони, закони… Нищо, нищо, нищо не може да спре това - хипнотично натъртено, със студен поглед в камерата. Сипе се маркс-ленинско-розенбергска историческа неизбежност, примесена с биологически и космически матафори, заплахи и директни обиди. Всичко трябва да внуши за тоталната неотменост на Идващото, треперете! То вече виси на хоризонта с неизбежността на хищна комета, призвана да удари глупавата, либерална Земя.

Без отговор остават две неща:

Първо – как ли акулите или кометите ще установят бъдещите правила? Доколкото ми е известно, в световния океан досега няма такава практика, освен ако не смятаме йерархията на хранителните вериги за правило, хармония на изяждането. Както е известно, правила и баланси макар смътно обещани, никога не биват възцарени - в историческата практика подобна Realpolitik завърши с две Световни войни.

Второ: коя акула е упълномощила провинциалния професор да дрънка глупости като пророк? Цитиран е и Сталин: „Колко дивизии има папата?“, но май въпросът е друг - а ти колко дивизии имаш, бе мекере? Хищниците не са и чували за самотния си пророк, иначе …. те първо схрускват бърборковците.

Въобще за пореден път националната телевизия дава думата и скъпото си телевизионно време на

тържествуващо дърдорещ елементарен цинизъм,

преоблечен като геополитика, безогледно и безнаказано сипеш обиди към собствената ѝ публика. Анализаторите би следвало да се въздържат от оценки, но това не важи за г-н Христов, който ги сипе с щедростта на небрежен гръмовержец, без да си дава зор и да хаби интелектуални усилия. С пренебрежителен жест всички, които не мислят като него – от европейската комисия и Урсула фон дер Лайен (която е медицинско недоразумение; същото бива повторено и за канцлера Мерц) до ПП-ДБ и „така наречената демократична общност у нас“, хахаха“ – са въдворени в съответните nсихиатрични учреждения. Любенов се усмихва услужливо.

Но аз си мисля, че такова масово въдворяване ще излезе скъпо, много хора ще трябва да бъдат хоспитализирани. Не е ли по-евтино да бъде въдворен самият професор, а Любенов просто свален от екран? Така и БНТ няма да обижда систематично своите зрители.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    27 5 Отговор
    Първо:Кой е тоя?
    Второ: Що има тила?
    Трето: Кво е тва жалко словоблудство?!

    Оставам с впечатление, че вече си носиш жълтата книжка в университета и те ти я заменят с професура...

    16:06 27.01.2026

  • 2 хехе

    27 6 Отговор
    Професор Иво Христов е прав отвсякъде, прав е и за де би ли ти те, а вече съм уверен, че де би ли има и сред професорите.

    16:07 27.01.2026

  • 3 Не,че нещо, ама...

    18 2 Отговор
    Плюват и плуват са доста различни думи по значение, сайтчето.Може ли такава неграмотност ,бе?

    16:08 27.01.2026

  • 4 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    16 2 Отговор
    Не знаех, че акулите плюват🤣🤣🤣

    16:09 27.01.2026

  • 5 Лиз ач евроатлантик

    26 2 Отговор
    Кьосев,ти друго мнение ли имаш за урсулата?

    16:10 27.01.2026

  • 6 Ройтерс

    22 3 Отговор
    ".... Александър Кьосев завършва българска филология в Софийския държавен университет (1978). Доктор на филологическите науки с дисертация на тема „Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време“ (1989),...
    .... Александър Кьосев е един от четиримата автори (заедно с Антоний Тодоров, Евгений Дайнов и Огнян Минчев) на политическия манифест „За републиката“, публикуван в началото на март 2016 г....
    ... Член е на Националния съвет на Движение „Да, България“, избран на първата национална конференция на движението през 2018 година... "
    ..... И е жлъчен злобюл!

    16:12 27.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защо триете

    18 2 Отговор
    Не може един Кьосев, подкрепящ само своите, да бъде истина от пос лед на инстанция

    16:14 27.01.2026

  • 9 Теслатъ

    17 2 Отговор
    Гледаш го - човек на години, с побеляла коса и с професорска титла и се чудиш, дали с годините при него е дошла само староста, а мъдроста го е подминала или просто е взел тези пусти "30-те Сребърника"!?

    16:17 27.01.2026

  • 10 ?????

    16 1 Отговор
    А с кво е известен Проф. Александър Кьосев?
    Аха прочетох?
    - дядо му е първият протестантски проповедник в Дойран
    - Член на управителния съвет на фондация „Отворено общество“, София (1998 – 2001)
    - Александър Кьосев е един от четиримата автори (заедно с Антоний Тодоров, Евгений Дайнов и Огнян Минчев) на политическия манифест „За републиката“, публикуван в началото на март 2016 г.
    Никъде не прочетох че разбира нещо от геополитика. Ако изключим тва че е член на ДА България.

    16:18 27.01.2026

  • 11 АРУ ПРОФЕСОРЧЕ У ЛЕВО

    8 1 Отговор
    На 72 години. Дрът комунист, сега от ДБ.
    Александър Кьосев завършва българска филология в Софийския държавен университет (1978). Доктор на филологическите науки с дисертация на тема „Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време“ /ХАХАХХАХА/. Член на БКП.
    Специализации:4

    1981 – Чехословакия, Прага – курс по чешки език
    1990 – специализация по теория на хуманитарните науки в Йорк и Кардиф, Великобритания,
    1997 – специализация в Maison des Sciences de lHomme, Париж, Франция /кого пускаха да специализира в чужбина?!/

    16:20 27.01.2026

  • 12 Всичкото либерал

    10 1 Отговор
    на амбразурата. Пари няма да има за всички. Само за най гръмогласните.

    16:20 27.01.2026

  • 13 Пак

    3 1 Отговор
    пропагират словесните антиномии на университетски изтърсак

    16:21 27.01.2026

  • 14 Пфу да ти е м-кята

    6 1 Отговор
    ТИПИЧЕН ЖЪЛТОПАВЕТНИШКИ СУРАТ. Ма много кулутерн, вееее.

    16:23 27.01.2026

  • 15 Сандо

    6 0 Отговор
    СОРОСЯТАТА СА ВИНАГИ ГОТОВИ ДА СКОЧАТ НА АМБРАЗУРАТА ЗА ДА ЗАЩИТЯТ ПРОВАЛИЛАТА СИ ИДЕОЛОГИЯ.

    16:24 27.01.2026

  • 16 Дедовия

    6 0 Отговор
    Чета написания от набедения "професор" пасквил и се чудя, как може да се позволи на такива кат.....ли да словоблудстват тук и да им четем глупостите. Но така е като им първо се дават титли без покритие и ги правят професори на килограм. Второ този е за психиатрично освидетелстване.

    16:25 27.01.2026

  • 17 Венито

    1 0 Отговор
    Това измислено дядка професорче просто умира от ревност и завист към прекрасния човек и специалист Иво Христов! Който казва истината и това което мислят повечето българи. Но соросс-нята я мъчи диария, много я мъчи. А дано Тръмп ви заличи окончателно, продажни червеи.

    16:34 27.01.2026

  • 18 Булпсихопатъ

    0 0 Отговор
    Пияндето можело да върже две изречения на кръст. Само смисъла е по дълбок и от мислите на великия футболен треньор, светла му памет.

    16:36 27.01.2026

  • 19 123456

    0 0 Отговор
    Това само доказва , че има професори и Професори ! А тоя отгде го изкопахте да коментира Иво Христов !

    16:38 27.01.2026