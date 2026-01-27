Проф. Александър Кьосев: Говорителят на акулите

За пореден път скокливият Георги Любенов (в смисъл че игриво подскача от клише на клише) причини на невинните зрители зловещата гледка, наречена „проф. Иво Христов“. С ледено спокойствие последният излъчи вече традиционните си, отдавна втръснали ни цинични послания, само дето го направи с още по-налудно-нахакан тон.
Това коментира във "Фейсбук" проф. Александър Кьосев.
Предишният ред е мъртъв, който не е разбрал, треперете …
Сега в световния океан плюват само акули, които ще откъснат от вас… каквото си поискат, най-вероятно задниците ви, защото сте се обърнали с тях към Бъдещето, в което вълците ще изядат овцете. А вие, бедни европейци, сте овце, не разбрахте ли... (какъв ли е самият Иво, да не е марсианец?). Монологът му обаче няма време за такива питания, не спира – идва, идва, идва нов свят и ще има, ще има нови правила, по строги и неотменни геополитически закони, закони, закони… Нищо, нищо, нищо не може да спре това - хипнотично натъртено, със студен поглед в камерата. Сипе се маркс-ленинско-розенбергска историческа неизбежност, примесена с биологически и космически матафори, заплахи и директни обиди. Всичко трябва да внуши за тоталната неотменост на Идващото, треперете! То вече виси на хоризонта с неизбежността на хищна комета, призвана да удари глупавата, либерална Земя.
Без отговор остават две неща:
Първо – как ли акулите или кометите ще установят бъдещите правила? Доколкото ми е известно, в световния океан досега няма такава практика, освен ако не смятаме йерархията на хранителните вериги за правило, хармония на изяждането. Както е известно, правила и баланси макар смътно обещани, никога не биват възцарени - в историческата практика подобна Realpolitik завърши с две Световни войни.
Второ: коя акула е упълномощила провинциалния професор да дрънка глупости като пророк? Цитиран е и Сталин: „Колко дивизии има папата?“, но май въпросът е друг - а ти колко дивизии имаш, бе мекере? Хищниците не са и чували за самотния си пророк, иначе …. те първо схрускват бърборковците.
Въобще за пореден път националната телевизия дава думата и скъпото си телевизионно време на
тържествуващо дърдорещ елементарен цинизъм,
преоблечен като геополитика, безогледно и безнаказано сипеш обиди към собствената ѝ публика. Анализаторите би следвало да се въздържат от оценки, но това не важи за г-н Христов, който ги сипе с щедростта на небрежен гръмовержец, без да си дава зор и да хаби интелектуални усилия. С пренебрежителен жест всички, които не мислят като него – от европейската комисия и Урсула фон дер Лайен (която е медицинско недоразумение; същото бива повторено и за канцлера Мерц) до ПП-ДБ и „така наречената демократична общност у нас“, хахаха“ – са въдворени в съответните nсихиатрични учреждения. Любенов се усмихва услужливо.
Но аз си мисля, че такова масово въдворяване ще излезе скъпо, много хора ще трябва да бъдат хоспитализирани. Не е ли по-евтино да бъде въдворен самият професор, а Любенов просто свален от екран? Така и БНТ няма да обижда систематично своите зрители.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Второ: Що има тила?
Трето: Кво е тва жалко словоблудство?!
Оставам с впечатление, че вече си носиш жълтата книжка в университета и те ти я заменят с професура...
16:06 27.01.2026
2 хехе
16:07 27.01.2026
3 Не,че нещо, ама...
16:08 27.01.2026
4 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
16:09 27.01.2026
5 Лиз ач евроатлантик
16:10 27.01.2026
6 Ройтерс
.... Александър Кьосев е един от четиримата автори (заедно с Антоний Тодоров, Евгений Дайнов и Огнян Минчев) на политическия манифест „За републиката“, публикуван в началото на март 2016 г....
... Член е на Националния съвет на Движение „Да, България“, избран на първата национална конференция на движението през 2018 година... "
..... И е жлъчен злобюл!
16:12 27.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Защо триете
16:14 27.01.2026
9 Теслатъ
16:17 27.01.2026
10 ?????
Аха прочетох?
- дядо му е първият протестантски проповедник в Дойран
- Член на управителния съвет на фондация „Отворено общество“, София (1998 – 2001)
- Александър Кьосев е един от четиримата автори (заедно с Антоний Тодоров, Евгений Дайнов и Огнян Минчев) на политическия манифест „За републиката“, публикуван в началото на март 2016 г.
Никъде не прочетох че разбира нещо от геополитика. Ако изключим тва че е член на ДА България.
16:18 27.01.2026
11 АРУ ПРОФЕСОРЧЕ У ЛЕВО
Александър Кьосев завършва българска филология в Софийския държавен университет (1978). Доктор на филологическите науки с дисертация на тема „Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време“ /ХАХАХХАХА/. Член на БКП.
Специализации:4
1981 – Чехословакия, Прага – курс по чешки език
1990 – специализация по теория на хуманитарните науки в Йорк и Кардиф, Великобритания,
1997 – специализация в Maison des Sciences de lHomme, Париж, Франция /кого пускаха да специализира в чужбина?!/
16:20 27.01.2026
12 Всичкото либерал
16:20 27.01.2026
13 Пак
16:21 27.01.2026
14 Пфу да ти е м-кята
16:23 27.01.2026
15 Сандо
16:24 27.01.2026
16 Дедовия
16:25 27.01.2026
17 Венито
16:34 27.01.2026
18 Булпсихопатъ
16:36 27.01.2026
19 123456
16:38 27.01.2026