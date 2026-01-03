Новини
Калина Андролова: БНТ от 50 години насам ни предлага "една и съща" новогодишна програма!

Калина Андролова: БНТ от 50 години насам ни предлага "една и съща" новогодишна програма!

3 Януари, 2026 16:01 1 418 53

  • калина андролова-
  • бнт-
  • телевизия-
  • новогодишна програма

Ретрограден сценарий с втръснали ни до смърт герои, познати от социалистическото ни детство, непонятни за поколението Зет, примитивни смешки с пошли сексуални намеци, елементаризми и декор от времената на генералната социалистическа нищета

Калина Андролова: БНТ от 50 години насам ни предлага "една и съща" новогодишна програма! - 1
Снимка: Фейсбук
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не ви ли прави впечатление, че Българската национална телевизия от 50 години насам ни предлага "една и съща" новогодишна програма! Вместо инструмент за въвеждане на култура и интелигентно забавление Българската национална телевизия се държи като високоразходен инструмент за хибридна война за вдебиляване на нацията.

Това писа във "Фейсбук" Калина Андролова.

Ретрограден сценарий с втръснали ни до смърт герои, познати от социалистическото ни детство, непонятни за поколението Зет, примитивни смешки с пошли сексуални намеци, елементаризми и декор от времената на генералната социалистическа нищета.

БНТ концептуализира и излъчва атмосфера от 70-те години на миналия век. Няма такава безпомощност!

В БНТ много обичат да повтарят фразата на Хачо Бояджиев „Телевизия се прави не с пари, а с много пари“. Всъщност телевизия се прави с креативни нови хора, а не със старческа ментална неподвижност и патологична умора.

Парите, които БНТ получава, за да ни информира и забавлява, са нашите пари, парите на зрителите. Срещу тези пари получаваме ТИРАНИЯ НА ДЕМОДИРАНОТО, СКУЧНОТО И НЕКАДЪРНОТО.

Някакси е логично в реда на унищожаването на българската енергетика и служби, на българското здравеопазване и образование, БНТ да си остава тотал щета. Ако не беше така, сигурно и секторите на енергетиката и службите щяха да функционират!

Медиите са директно свързани със състоянието на властта. „Роди се народен консенсус срещу мафията!“, каза ни президентът.

Роди се поредната „трансмисия“, хибридчик, новият политик на познатото ни разрушаване, посредник на скритите врагове на държавата, които са ни подготвили продължителен управляем хаос, или казано с други думи – западане на нацията до закриване чрез псевдодържавност.

Спасяването поединично е главна жизнена стратегия на всеки българин. Както от тиранията на old fashioned (самоизключилaта се от днешния ден) БНТ, така и от тежко чалгализираните конкуренти – bTV и НОВА.

Медиите са управление на човешки мозъци. Приключването на една държава не може без съдействието на медиите. А нашите телевизии са прекрасни съучастници.

Тръгнали да ми протестират за Цънцарова! А Галените, Глориите, Камелиите са окей за жълтопаветието, щото харвардската им програма за заличаване на нацията идеално кореспондира с пошлостта и опростачването, с нечленоразделността, която тича срещу нас като смазващо оръжие. Слепци с претенции, че гледат с телескоп, ползвани за разлагане на имунните сили на обществото.

Трудно е да се коментират новогодишните програми на БНТ, защото те са нова абсурдна версия на абсурда, който знаем от много много години.

Апропо, какви бяха тези червени автомобили с махащи върху тях девойки?! Не, не, няма такава художествена, декорна, умствена и естетична катастрофа!

Положението в БНТ е неспасяемо. Пансион за некадърност, където появата на възможен талант се възприема като лична обида и предизвиква групова отбрана!

Иначе няма обяснение как може да се появява всеки път една и съща, напълно негледаема новогодишна програма. Видяхме и старец, който държи акордеон с треперещи ръце, което явно следва да ни уверява в поклон към голямото българско музикално изкуство.

Трагедия! БНТ спешно трябва да се промени. Като започне първо да осъзнава колко е ретроградна, лишена от оригиналност и талант. Както казваше Хашек, алкохолът е млякото на политиката. Обаче НЕКАДЪРНОСТТА е горивото, оръжието, активният посредник на хибридното унищожаване.


  • 1 Майна

    23 3 Отговор
    Що си декларираш годините, тогава смени ..фотото
    А пък за медиите- само програмата ли е.., ами" новините"

    Коментиран от #20

    16:05 03.01.2026

  • 2 Ама тая

    28 6 Отговор
    и от изкуство ли разбира? Леле! Като не й харесва, да не гледа. Както аз прочетох тъпнята й по диагонала. Типична мисирка-джурналя.

    Коментиран от #37

    16:06 03.01.2026

  • 3 Андропова

    11 7 Отговор
    В новогодишната програма чуждото производство на червени автомобили може и трябва задължително патриотично да бъдат заменени с българско родно произвозство ... волски каруци (като няма волски , може конски с жигулови гуми от махалата).

    16:10 03.01.2026

  • 4 Хаха

    35 7 Отговор
    Тая пък е вечния мрънкалник. Все недоволна от нещо. Ами гледай CNN, нали имаш избор!

    Коментиран от #28, #30

    16:11 03.01.2026

  • 5 Злобна дърта вещица!

    34 7 Отговор
    За БНТ е 100% права, но да внушава, че за това е виновен някой друг, освен Герб е цинична наглост! От 20 г. СЕМ е територия на Герберастките халтуртрегери, калинки, амбриажи и откровени илетирати!

    Коментиран от #9

    16:12 03.01.2026

  • 6 А то бтв и нова

    32 0 Отговор
    Са цвете-и там едни и същи домови книги всяка година...

    16:13 03.01.2026

  • 7 Урко

    33 3 Отговор
    Мадам Андролова, я си сложи актуална снимка, вече си на 60г сигурно... Малко е смешно да се правиш.че си на 30

    16:14 03.01.2026

  • 8 Сателитен гуру

    22 2 Отговор
    Медиите в САЩ, знаете ли какво предаваха ? Тъмнокожи американци се целуваха с бели американки , после коментираха с транссексуални, как се обличат филмовите им звезди. Това искат и при нас.

    Коментиран от #15, #34

    16:16 03.01.2026

  • 9 семена в браздите

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Злобна дърта вещица!":

    Пришиваш и Гого Лозанов към твоята версия и ти е много разсърден за преиграването.

    16:20 03.01.2026

  • 10 да сме коректни

    11 0 Отговор
    Няма как всички да са на ниво Виенска филхармония.... трябва да има дял и за читалището в Меча дупка,Ямболско....ще прощавате!

    16:20 03.01.2026

  • 11 пери

    17 2 Отговор
    Като не и харесва новогодишната програма на тая пишман джурналиска, да предложи свой сценарий за следващата. Инак, дистанционното има бутони. Друг вариант е да си намери приятна компания, за да не ѝ се налага да гледа телевизия.

    16:21 03.01.2026

  • 12 стари муцуни без край

    21 4 Отговор
    И по трите програми Васко кеца, Любо Педикиров, Веско Потния, Графа и разни други които гледаме от хиляда години, аман бе. Пълна отврат. васко кеца е на 76 години къде се бута вече, всичко е казал, всичко е изпял, пуста суета...и тия кретени от дует Ритон, аре бе, стига. Още по соца бяха омръзнали, а то какво стана? И преди и сега е БКП е мафия.

    Коментиран от #35

    16:21 03.01.2026

  • 13 кой разбрал, разбрал...

    15 0 Отговор
    Да оставиш друг да ти прави веселото или да ти подреди държавата, живота, без твое лично участие и да очакваш резултата да е най добрия възможен си е повече от наивно. Често пъти самите ние не можем да се организираме толкова добре, че да свършим нещо достатъчно качествено, а какво остава да очакваш друг да ти подреди нещата както на теб ти харесва. "На вълка врата му е дебел защото винаги сам си върши важната работа." (българска поговорка)

    16:22 03.01.2026

  • 14 Калино

    18 2 Отговор
    И те, като тебе!
    Не могат да измислят нищо ново!
    И ти въртиш една и съща плоча!
    Предаванията може фа са от преди 50 години, но са много по стойностни от днешната бездарна плява!

    16:25 03.01.2026

  • 15 хе хе

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сателитен гуру":

    глуости. Дваха Роки и Първа кръв. Даваха Войната на световете и Американски нинджа. Даваха също Древни астронавти. И не даваха никаква чалгария.

    16:26 03.01.2026

  • 16 Българин

    10 3 Отговор
    андролче, хората искат да се почустват , като преди 50 години, когато бяхме богати и живеехме охолно. Храна имаше и всички стояхме на топло. За това и програмата на БНТ се гледа най-много!

    16:29 03.01.2026

  • 17 Случайник

    20 0 Отговор
    Някой дали си спомня кой е директор на бнт, кой го инсталира и от колко години е с изтекъл мандат?
    Такива въпроси не се поставят в статийчето

    16:29 03.01.2026

  • 18 Ама

    10 0 Отговор
    И пак е най-добрата. Всичко друго, за съжаление е чалга. И то все една и съща.

    16:30 03.01.2026

  • 19 Калинов

    12 0 Отговор
    Казва се “творческо малоумие”! Завзело е всички канали и предавания. Който журналист го сменят от новините, започва да прави ново предаване. Е някои пият над 30 г. кафе и още продължават, но в България е така.

    16:30 03.01.2026

  • 20 50 години?

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Я, гледайте една новогодишна програма преди 50 години и сега? Няма ли разлика? Разликата е, че днешните режисьори нямат телевизори, за да видят как е работил Хачо.

    16:30 03.01.2026

  • 21 шаа

    12 0 Отговор
    не мога да коментирам конкретните аргументи, понеже не съм гледал програмата нито на бнт, нито на друга телевизия. но в общия случай, при толкова сериозна критика, би било добре авторката да предложи собствена творческа идея за някаква програма, която би била интересна. не само общи съвети от типа да е интересна, да е образователна, да е забавна, а с конкретени детайли. убеден съм, че ако предложи наистина нещо добро, бнт ще откупи правата и ще ни зарадва следващата година. обещавам да я гледам проргамата, ако натистина е по идея на авторката. а след това ще напише мнението си.

    16:30 03.01.2026

  • 22 новогодишна антипрограма

    15 1 Отговор
    Програмата беше гола вода, по традиция. Не е там въпросът. Мая Бежанска Любо Нейков и пр. едни и същи, плюс певците едни и същи от сто години. И танцьорките мятаха краци в пълнен асинхрон, как дойде, един вид пука ли ми нали пари ще взема. Въпросът е, че за тая пошлотия и бутафория се харчат ДЪРЖАВНИ ПАРИ.

    16:32 03.01.2026

  • 23 поколението з

    9 2 Отговор
    Поколението з са гнило ябълки. От вън изглеждат добре, но от вътре гнолоч. Болшинството си мечтае да стане проститутка или да шътка друга. Малка част по-образованата са деца на олигарси с руско възпитание. От малки са научени да грабят и са нагли и много долни. Ако очакваме на тях, горко ни.

    16:32 03.01.2026

  • 24 Владо

    9 0 Отговор
    Изпълзя ли от бърлогата? Като си такъв праведен критик, що не назова поименно отговорните? Платен драскач си андролова, и съм ти казвал сто пъти, сложи актуална снимка да те видим каква си хубавица.

    16:35 03.01.2026

  • 25 Не ми прави впечатление. Що така?

    9 0 Отговор
    Защото от 10 години не гледам новогодишни програми, а от 5 години не гледам телевизия. Сега съжалявам, че не започнах по-рано.

    16:35 03.01.2026

  • 26 виктория

    10 2 Отговор
    програмата беше по добра от тази на нова и бтв !!! Аз гледах бнт1!!!

    16:36 03.01.2026

  • 27 до 5 - и

    11 1 Отговор
    Много си прав, брато! Да, тази стара женица и знакова лизачка на дебелия з....к на мутрата от СИК, е злобна дърта вещица! При това - много злобна! Как пък веднъж ен порпусна да излее кофата с помия, дето я пълни от банкянската септична яма на двора, по ПП и ДБ! Все те са й виновни, а неграмотният селяндур, пожарникар по профисия - целият в бяло! Стига ма, дъртофелнице, престани! КОЙ държи незаконно за генерален директор Емил онова ниощжесдтов Кошлуков, дето беше показал среден пръст на цяла България, дето лазеше в краката на Кобурга и се правеше на пръв царедворец и лакей, но после май нещо го отсвириха, та си направи негова партия, ама никой не се сеща за името й? КОЙ ма, Андропова, КОЙ? Боко Тиквата и уродливото туловище Пеевски, началникът му! При чие престъпно упрравление пет хиляди пенсионери се самоубиха от глад и нищета, ма, Андролова! При първото правителство на мутрата от СИК ма, дърта вещице! КОЙ увеличи от раз минималната пенсия с повече от 200 лв. и самоубийствата престанаха?! Асен Василев ма, дъртофелнице Андролова!

    Коментиран от #31

    16:36 03.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Василеску

    8 1 Отговор
    И тая взе да се олива все по често. Приплакала за поколението зет, зен, или икс. Много си беше добра програмата, без джендъри и тъпаци като някои други пъти.

    16:38 03.01.2026

  • 30 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    не е задоволена!!!

    Коментиран от #39

    16:38 03.01.2026

  • 31 Участъков терапевт

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "до 5 - и":

    Мини в понеделник през кабинета.

    16:39 03.01.2026

  • 32 абе

    1 1 Отговор
    Кой гледа БНТ в новогодишната нощ? Некой зарязан от внуците пенсионер сигурно.

    16:46 03.01.2026

  • 33 до 31- и терапевт

    2 1 Отговор
    абе, терапевте, дети си терапевт колкото Боко Банкянски от СИК е атомен физик, я хвани за ръчичка тази дъртофелница на снимката и хващайте пътя за Банкя, че там на трапезата в двора вече са се наредили такива като вас и са изплюскали всичко! А, и кажи на ГЕРБерастката Андролова слугиня да си сложи актуална снимка, а не тази отпреди 50 годиин!

    16:47 03.01.2026

  • 34 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сателитен гуру":

    Освен глупости друго не може ли да коментираш?

    16:49 03.01.2026

  • 35 виктория

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "стари муцуни без край":

    еми новите джендърчета са гола вода!!!не моиш да се сравняваш с класиката!!

    Коментиран от #43

    16:50 03.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ама ти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ама тая":

    още ли гледаш канал 1?

    Коментиран от #40

    16:52 03.01.2026

  • 38 31 - и банкянски теляк

    2 2 Отговор
    Я покани баба ти Андролова в кабинета си! Била страхотна майсторка на свирки! Разгеле, ти пък точно от това имаш нужда в момента!

    16:52 03.01.2026

  • 39 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Много си прав ама като я видиш на живо ще избягаш.

    16:53 03.01.2026

  • 40 Гледам

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "ама ти":

    каквото си искам и каквото ми харесва. Не гледам чалга като авторката на горната тъпня.

    16:55 03.01.2026

  • 41 Брата

    1 1 Отговор
    Калинка малинка не ппопуска президента. Ако не е той ще умре от глад

    16:56 03.01.2026

  • 42 Другарке

    1 0 Отговор
    Сменете директора!!!!! Нормално е да са такива програмите. Той спазва линията на БКП.

    17:03 03.01.2026

  • 43 ,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "виктория":

    Ама класиката омръзва, когато ти предлагат само нея. И класика не бих нарекла естрадните им песнички.

    17:09 03.01.2026

  • 44 Порно

    1 0 Отговор
    Извинете, има ли още хора които да гледат телевизия на връх нова година? Сигурно и тая е гледала на запис, та да си напише статията.

    17:09 03.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Защо?

    1 0 Отговор
    Защо триете коментари? Вие не сте ли чували, че баба ви Андролова си сменя гащите на две седмици! Тя е много пестелива и прави икономишя на прах за парен!

    17:12 03.01.2026

  • 48 Дядо Митьо

    2 0 Отговор
    Тази госпожа,или кака или буля или както там се нарича да вземе и тя да си смени гелосаната ретро снимка от преди 30 години когато жените ходеха така замазани с гел като таралежи,че малко прилича на безработна лес... ,която в свободното си време драска глупости@

    17:13 03.01.2026

  • 49 Поколението "Зет" и другото - "Баджанак"

    2 1 Отговор
    Неграмонти хора, акъл тръгнали да дават!

    Z - произнася се zed /zɛd/.

    "ЗЕД" - за хората с ограничени езикови познания.

    17:14 03.01.2026

  • 50 Факти

    1 0 Отговор
    вече 100 години ни предлага една и съща снимка на тази мисирка и наложница на Волгин, ама нищо не можем да направим!

    17:28 03.01.2026

  • 51 РИТОРИЧНО

    0 0 Отговор
    НАЙ ХУБАВИТЕ ПРЕДАВАНИЯ С ХЕПИ ЕНД
    ГИ ДАВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИ С
    ФИЛМИ ЗА ВЪЗРАСТНИ....👯
    И ТОВА В 23.50 ПО ПРОГР.1

    17:34 03.01.2026

  • 52 Сандо

    0 0 Отговор
    Ама вие още ли гледате тия "български" телевизии?Защото пък аз си спомням ония времена,през които никой не обръщаше внимание на телевизорите.

    17:37 03.01.2026

  • 53 Пишурка

    0 0 Отговор
    Ех,защо не съм като Андролката,ех ,че статия бих написал на баба ми на ролката

    17:38 03.01.2026