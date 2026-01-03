Калина Андролова: БНТ от 50 години насам ни предлага "една и съща" новогодишна програма!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не ви ли прави впечатление, че Българската национална телевизия от 50 години насам ни предлага "една и съща" новогодишна програма! Вместо инструмент за въвеждане на култура и интелигентно забавление Българската национална телевизия се държи като високоразходен инструмент за хибридна война за вдебиляване на нацията.

Това писа във "Фейсбук" Калина Андролова.

Ретрограден сценарий с втръснали ни до смърт герои, познати от социалистическото ни детство, непонятни за поколението Зет, примитивни смешки с пошли сексуални намеци, елементаризми и декор от времената на генералната социалистическа нищета.

БНТ концептуализира и излъчва атмосфера от 70-те години на миналия век. Няма такава безпомощност!

В БНТ много обичат да повтарят фразата на Хачо Бояджиев „Телевизия се прави не с пари, а с много пари“. Всъщност телевизия се прави с креативни нови хора, а не със старческа ментална неподвижност и патологична умора.

Парите, които БНТ получава, за да ни информира и забавлява, са нашите пари, парите на зрителите. Срещу тези пари получаваме ТИРАНИЯ НА ДЕМОДИРАНОТО, СКУЧНОТО И НЕКАДЪРНОТО.

Някакси е логично в реда на унищожаването на българската енергетика и служби, на българското здравеопазване и образование, БНТ да си остава тотал щета. Ако не беше така, сигурно и секторите на енергетиката и службите щяха да функционират!

Медиите са директно свързани със състоянието на властта. „Роди се народен консенсус срещу мафията!“, каза ни президентът.

Роди се поредната „трансмисия“, хибридчик, новият политик на познатото ни разрушаване, посредник на скритите врагове на държавата, които са ни подготвили продължителен управляем хаос, или казано с други думи – западане на нацията до закриване чрез псевдодържавност.

Спасяването поединично е главна жизнена стратегия на всеки българин. Както от тиранията на old fashioned (самоизключилaта се от днешния ден) БНТ, така и от тежко чалгализираните конкуренти – bTV и НОВА.

Медиите са управление на човешки мозъци. Приключването на една държава не може без съдействието на медиите. А нашите телевизии са прекрасни съучастници.

Тръгнали да ми протестират за Цънцарова! А Галените, Глориите, Камелиите са окей за жълтопаветието, щото харвардската им програма за заличаване на нацията идеално кореспондира с пошлостта и опростачването, с нечленоразделността, която тича срещу нас като смазващо оръжие. Слепци с претенции, че гледат с телескоп, ползвани за разлагане на имунните сили на обществото.

Трудно е да се коментират новогодишните програми на БНТ, защото те са нова абсурдна версия на абсурда, който знаем от много много години.

Апропо, какви бяха тези червени автомобили с махащи върху тях девойки?! Не, не, няма такава художествена, декорна, умствена и естетична катастрофа!

Положението в БНТ е неспасяемо. Пансион за некадърност, където появата на възможен талант се възприема като лична обида и предизвиква групова отбрана!

Иначе няма обяснение как може да се появява всеки път една и съща, напълно негледаема новогодишна програма. Видяхме и старец, който държи акордеон с треперещи ръце, което явно следва да ни уверява в поклон към голямото българско музикално изкуство.

Трагедия! БНТ спешно трябва да се промени. Като започне първо да осъзнава колко е ретроградна, лишена от оригиналност и талант. Както казваше Хашек, алкохолът е млякото на политиката. Обаче НЕКАДЪРНОСТТА е горивото, оръжието, активният посредник на хибридното унищожаване.