Калина Андролова: БНТ от 50 години насам ни предлага "една и съща" новогодишна програма!

Не ви ли прави впечатление, че Българската национална телевизия от 50 години насам ни предлага "една и съща" новогодишна програма! Вместо инструмент за въвеждане на култура и интелигентно забавление Българската национална телевизия се държи като високоразходен инструмент за хибридна война за вдебиляване на нацията.
Това писа във "Фейсбук" Калина Андролова.
Ретрограден сценарий с втръснали ни до смърт герои, познати от социалистическото ни детство, непонятни за поколението Зет, примитивни смешки с пошли сексуални намеци, елементаризми и декор от времената на генералната социалистическа нищета.
БНТ концептуализира и излъчва атмосфера от 70-те години на миналия век. Няма такава безпомощност!
В БНТ много обичат да повтарят фразата на Хачо Бояджиев „Телевизия се прави не с пари, а с много пари“. Всъщност телевизия се прави с креативни нови хора, а не със старческа ментална неподвижност и патологична умора.
Парите, които БНТ получава, за да ни информира и забавлява, са нашите пари, парите на зрителите. Срещу тези пари получаваме ТИРАНИЯ НА ДЕМОДИРАНОТО, СКУЧНОТО И НЕКАДЪРНОТО.
Някакси е логично в реда на унищожаването на българската енергетика и служби, на българското здравеопазване и образование, БНТ да си остава тотал щета. Ако не беше така, сигурно и секторите на енергетиката и службите щяха да функционират!
Медиите са директно свързани със състоянието на властта. „Роди се народен консенсус срещу мафията!“, каза ни президентът.
Роди се поредната „трансмисия“, хибридчик, новият политик на познатото ни разрушаване, посредник на скритите врагове на държавата, които са ни подготвили продължителен управляем хаос, или казано с други думи – западане на нацията до закриване чрез псевдодържавност.
Спасяването поединично е главна жизнена стратегия на всеки българин. Както от тиранията на old fashioned (самоизключилaта се от днешния ден) БНТ, така и от тежко чалгализираните конкуренти – bTV и НОВА.
Медиите са управление на човешки мозъци. Приключването на една държава не може без съдействието на медиите. А нашите телевизии са прекрасни съучастници.
Тръгнали да ми протестират за Цънцарова! А Галените, Глориите, Камелиите са окей за жълтопаветието, щото харвардската им програма за заличаване на нацията идеално кореспондира с пошлостта и опростачването, с нечленоразделността, която тича срещу нас като смазващо оръжие. Слепци с претенции, че гледат с телескоп, ползвани за разлагане на имунните сили на обществото.
Трудно е да се коментират новогодишните програми на БНТ, защото те са нова абсурдна версия на абсурда, който знаем от много много години.
Апропо, какви бяха тези червени автомобили с махащи върху тях девойки?! Не, не, няма такава художествена, декорна, умствена и естетична катастрофа!
Положението в БНТ е неспасяемо. Пансион за некадърност, където появата на възможен талант се възприема като лична обида и предизвиква групова отбрана!
Иначе няма обяснение как може да се появява всеки път една и съща, напълно негледаема новогодишна програма. Видяхме и старец, който държи акордеон с треперещи ръце, което явно следва да ни уверява в поклон към голямото българско музикално изкуство.
Трагедия! БНТ спешно трябва да се промени. Като започне първо да осъзнава колко е ретроградна, лишена от оригиналност и талант. Както казваше Хашек, алкохолът е млякото на политиката. Обаче НЕКАДЪРНОСТТА е горивото, оръжието, активният посредник на хибридното унищожаване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
А пък за медиите- само програмата ли е.., ами" новините"
Коментиран от #20
16:05 03.01.2026
2 Ама тая
Коментиран от #37
16:06 03.01.2026
3 Андропова
16:10 03.01.2026
4 Хаха
Коментиран от #28, #30
16:11 03.01.2026
5 Злобна дърта вещица!
Коментиран от #9
16:12 03.01.2026
6 А то бтв и нова
16:13 03.01.2026
7 Урко
16:14 03.01.2026
8 Сателитен гуру
Коментиран от #15, #34
16:16 03.01.2026
9 семена в браздите
До коментар #5 от "Злобна дърта вещица!":Пришиваш и Гого Лозанов към твоята версия и ти е много разсърден за преиграването.
16:20 03.01.2026
10 да сме коректни
16:20 03.01.2026
11 пери
16:21 03.01.2026
12 стари муцуни без край
Коментиран от #35
16:21 03.01.2026
13 кой разбрал, разбрал...
16:22 03.01.2026
14 Калино
Не могат да измислят нищо ново!
И ти въртиш една и съща плоча!
Предаванията може фа са от преди 50 години, но са много по стойностни от днешната бездарна плява!
16:25 03.01.2026
15 хе хе
До коментар #8 от "Сателитен гуру":глуости. Дваха Роки и Първа кръв. Даваха Войната на световете и Американски нинджа. Даваха също Древни астронавти. И не даваха никаква чалгария.
16:26 03.01.2026
16 Българин
16:29 03.01.2026
17 Случайник
Такива въпроси не се поставят в статийчето
16:29 03.01.2026
18 Ама
16:30 03.01.2026
19 Калинов
16:30 03.01.2026
20 50 години?
До коментар #1 от "Майна":Я, гледайте една новогодишна програма преди 50 години и сега? Няма ли разлика? Разликата е, че днешните режисьори нямат телевизори, за да видят как е работил Хачо.
16:30 03.01.2026
21 шаа
16:30 03.01.2026
22 новогодишна антипрограма
16:32 03.01.2026
23 поколението з
16:32 03.01.2026
24 Владо
16:35 03.01.2026
25 Не ми прави впечатление. Що така?
16:35 03.01.2026
26 виктория
16:36 03.01.2026
27 до 5 - и
Коментиран от #31
16:36 03.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Василеску
16:38 03.01.2026
30 оня с коня
До коментар #4 от "Хаха":не е задоволена!!!
Коментиран от #39
16:38 03.01.2026
31 Участъков терапевт
До коментар #27 от "до 5 - и":Мини в понеделник през кабинета.
16:39 03.01.2026
32 абе
16:46 03.01.2026
33 до 31- и терапевт
16:47 03.01.2026
34 Иван
До коментар #8 от "Сателитен гуру":Освен глупости друго не може ли да коментираш?
16:49 03.01.2026
35 виктория
До коментар #12 от "стари муцуни без край":еми новите джендърчета са гола вода!!!не моиш да се сравняваш с класиката!!
Коментиран от #43
16:50 03.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ама ти
До коментар #2 от "Ама тая":още ли гледаш канал 1?
Коментиран от #40
16:52 03.01.2026
38 31 - и банкянски теляк
16:52 03.01.2026
39 Иван
До коментар #30 от "оня с коня":Много си прав ама като я видиш на живо ще избягаш.
16:53 03.01.2026
40 Гледам
До коментар #37 от "ама ти":каквото си искам и каквото ми харесва. Не гледам чалга като авторката на горната тъпня.
16:55 03.01.2026
41 Брата
16:56 03.01.2026
42 Другарке
17:03 03.01.2026
43 ,,,
До коментар #35 от "виктория":Ама класиката омръзва, когато ти предлагат само нея. И класика не бих нарекла естрадните им песнички.
17:09 03.01.2026
44 Порно
17:09 03.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Защо?
17:12 03.01.2026
48 Дядо Митьо
17:13 03.01.2026
49 Поколението "Зет" и другото - "Баджанак"
Z - произнася се zed /zɛd/.
"ЗЕД" - за хората с ограничени езикови познания.
17:14 03.01.2026
50 Факти
17:28 03.01.2026
51 РИТОРИЧНО
ГИ ДАВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИ С
ФИЛМИ ЗА ВЪЗРАСТНИ....👯
И ТОВА В 23.50 ПО ПРОГР.1
17:34 03.01.2026
52 Сандо
17:37 03.01.2026
53 Пишурка
17:38 03.01.2026