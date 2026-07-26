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Затворено! Корпусът на гвардейците на Ислямската революция спря преминаването на шест търговски кораба през Ормузкия проток

Затворено! Корпусът на гвардейците на Ислямската революция спря преминаването на шест търговски кораба през Ормузкия проток

26 Юли, 2026 16:10 598 7

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  • иран-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Спорът относно контролът над корабоплаването през Ормузкия проток, по който обичайно биват транспортирани петрол, природен газ и торове, е един от основните фактори, довели до новата ескалация на военното противопоставяне между Иран и САЩ

Затворено! Корпусът на гвардейците на Ислямската революция спря преминаването на шест търговски кораба през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е попречил на шест търговски кораба да преминат през Ормузкия проток, съобщи днес иранската информационна агенция Тасним, цитирана от ДПА, пише БТА.

Според Тасним КГИР контролира зона от над 240 000 квадратни километра в Персийския залив и Ормузкия проток.

Нито един кораб няма да бъде допуснат да премине, ако не спазва иранските разпоредби, обяви ИРГК и предупреди, че всякакви опити на американските въоръжени сили да променят курса на корабите ще бъдат посрещнати с „решителен отговор и предупредителни изстрели“.

След предупреждението корабите са променили посоката си, допълва Тасним, за която се смята, че е близка до ИРГК.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи обаче изглежда опроверга информацията на Тасним, като заяви пред англоезичната иранска телевизия „Прес Ти Ви“, че няма промяна в условията за корабоплаване в Ормузкия проток, посочва ДПА.

Багеи подчерта и продължаващите двустранни преговори с представители на Оман, чиито териториални води се простират в част от ключовия морски път.

Спорът относно контролът над корабоплаването през Ормузкия проток, по който обичайно биват транспортирани петрол, природен газ и торове, е един от основните фактори, довели до новата ескалация на военното противопоставяне между Иран и Съединените щати.

Конфликтът вече доведе до рязък спад на търговското корабоплаване през протока и засили опасенията относно глобалните енергийни доставки.

Делегациите на Иран и Оман се срещанаха отново по-рано днес, за да обсъдят бъдещото управление на Ормузкия проток, съобщи днес Техеран, цитиран от Франс Прес.

Според говорителя на иранското Външно министерство Есмаил Багаи в петък и вчера в Техеран се е състояла поредица от продуктивни разговори между заместник-министрите на външните работи на двете страни.

Бреговете както на Иран, така и на Оман се простират покрай стратегическия Ормузки проток, който се превърна в един от основните въпроси във войната в Близкия изток, след като Техеран реши да блокира корабоплаването там в отговор на американско-израелската офанзива в края на февруари.

Преди конфликта през протока преминаваше една пета от световната търговия с въглеводороди. Той беше отворен за кратко след подписването на протокол между Иран и САЩ в средата на юни, но отново беше затворен, когато споразумението бе развалено с възобновяването на сраженията по-малко от месец след това.

Техеран неколкократно заяви, че в бъдеще положението в протока вече няма да бъде същото като преди войната. Сега иска да налага такси за обслужване, докато Оман продължава да не изяснява позицията си, отбеляза АФП.

На заседание в Лондон в началото на юли Международната морска организация заяви, че държавите трябва да отхвърлят опитите на Иран да упражнява суверенитет над Ормузкия проток, както и едностранното решение на Техеран да създаде орган, който да контролира морския трафик там.

Иран и Оман вече разговаряха по въпроса през последните месеци, но засега не са постигнали конкретни резултати.

Разговорите, определени от Багаи като „полезни“, са били посветени на „общи принципи и оперативни механизми за осигуряване на безопасно корабоплаване през протока при зачитане на суверенните права на двете държави“ в техните териториални води, посочи министерството.

Иран разрешава преминаването само по един маршрут покрай своите брегове, а създаването на омански маршрут през юни предизвика гнева му и доведе до поредица от нападения.

Според иранската държавна телевизия военноморските сили на страната са спрели през последните 24 часа шест кораба, които са се опитали да преминат през протока без тяхното разрешение.

Войната в Близкия изток „ще се разрасне още повече“, ако САЩ възобновят бомбардировките си, които са преустановени от два дни, предупреди днес иранската армия в навечерието на предстоящото посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон.

„Ако американците отново позволят да бъдат подведени от ционистите или застанат на тяхна страна и настояват войната да продължи, особено чрез въздушни удари, тя ще се разпростре географски“, заяви говорител на армията, цитиран от държавната телевизия.

Нетаняху ще пристигне утре във Вашингтон и ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във вторник.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Както казват комшиите:

    “Ормузкия пролив е капалъ”
    Бай Дончо ще го отвори в понеделник след отваряне на борсите.

    16:12 26.07.2026

  • 2 пръц

    2 0 Отговор
    Демек шефа Нетаняху ще се срещне с "миротвореца" и ще му набие канчето да възобнови бомбандировките

    16:16 26.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Дизела днес вече е 1, 80 евро.

    Коментиран от #4

    16:18 26.07.2026

  • 4 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Баба ти само на дизеларки се е возела. Връщате се на село и почвате да копате. Земята на България е плодородна. Урбанизацията е започнала с индустриализацията, а в България индустрия отдавна няма.

    16:27 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор
    Аллаху Акбар, братя копейки! И слава Путина!

    Коментиран от #7

    16:36 26.07.2026

  • 7 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Костадин Костадинов":

    Казва се слава Путину, дженди. Дателен падеж. Слава кому? Учи руски, че Киро и Коко вече учат. Ще възстановяват мочата.

    16:39 26.07.2026

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