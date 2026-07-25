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Лоши новини за Техеран! Изтребители на Бахрейн и Кувейт нанесли тайни удари срещу Иран

Лоши новини за Техеран! Изтребители на Бахрейн и Кувейт нанесли тайни удари срещу Иран

25 Юли, 2026 11:53 1 129 22

  • иран-
  • пентагон-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Според техните данни въздушните удари са били насочени срещу складове с ракети и безпилотни летателни апарати, както и срещу други военни обекти

Лоши новини за Техеран! Изтребители на Бахрейн и Кувейт нанесли тайни удари срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В началото на юли изтребители на въздушните сили на Бахрейн и Кувейт нанесоха тайни удари срещу Иран, разкри вестник "Уолстрийт джърнъл". Той се позова на източници, запознати със ситуацията.

Според техните данни въздушните удари са били насочени срещу складове с ракети и безпилотни летателни апарати, както и срещу други военни обекти.

В същото време Обединените арабски емирства (OAE), които многократно атакуваха Иран в началото на американската военна операция, предоставили разузнавателна информация за целите и осигуриха въздушно прикритие за ударите на изтребителите от Бахрейн и Кувейт.

Тази атака свидетелства за зараждащото се арабско сътрудничество в противостоянието с Иран, посочиха източниците.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бахрейн го яде

    18 5 Отговор
    Време е и Израел!

    Коментиран от #12

    11:54 25.07.2026

  • 2 Тия

    16 4 Отговор
    Няма да имат вода скоро

    11:55 25.07.2026

  • 3 Без име

    18 2 Отговор
    Въпреки активното действие на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Бахрейн, през нощта ирански ракети и дронове поразиха няколко американски бази в региона, включително щаба на Пети флот на САЩ.

    11:55 25.07.2026

  • 4 Така Така

    22 2 Отговор
    А бе какви тайни в днешно време всичко се знае, няма гайни.Иран няма да се предаде Чест прави на тези воини да отстояват Независимоста на страната ки. Няма да се пречупят дори и сатаната да ги бомбардира.

    Коментиран от #7

    11:56 25.07.2026

  • 5 Виж ти, виж ти !

    19 3 Отговор
    Да очакваме ли Иран да се предаде пред Бахрейн и Кувейт, или да се посмеем?!😂😂😂😂

    11:57 25.07.2026

  • 6 Овчар

    7 1 Отговор
    Господин драскач тайните и известното са различни понятия..! Има по интересни световни ФАКТИ...? Бъдете обективни..! Лудогорец може да велик на терена ноооо тук хич .!

    11:58 25.07.2026

  • 7 Имаш

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "Така Така":

    предвид Украйна няма да се пречупи и ще отстоява свободата си. Нали така?

    Коментиран от #10

    11:59 25.07.2026

  • 8 Бога Ми !!!

    1 10 Отговор
    А Уж бяхме Вторая армия?!?!

    12:00 25.07.2026

  • 9 Цар Дарий

    15 3 Отговор
    След края на тази война Кувейт, Катар, Бахрейн, Дубай ще бъдат персийски провинции.

    12:01 25.07.2026

  • 10 Украйна

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Имаш":

    не е свободна от момента в който си продаде суверенитета на господарите си зад океана и на острова! Сега те решават и видно им е добре печелейки милиарди от тази война, а, че Украйна заминава, не им дреме!

    12:04 25.07.2026

  • 11 Гост

    6 2 Отговор
    На тези изтребители днес им беше последния полет!

    12:09 25.07.2026

  • 12 Путин многоходовия

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бахрейн го яде":

    Не мога, жена съм ахахаха

    Коментиран от #15, #16

    12:10 25.07.2026

  • 13 Омайна лунна нощ е

    0 1 Отговор
    Шиббббаййй без капутииии тез ислямски лилипути!

    12:10 25.07.2026

  • 14 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Война сунити срещу шиити.най лошия вариант за иран.

    12:13 25.07.2026

  • 15 Зелю контаступа

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Путин многоходовия":

    Първо ще си сменя пола и тогава започваме контраступа. 🤭🤭🤭

    12:15 25.07.2026

  • 16 Чети глупав

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Путин многоходовия":

    Не троли, че троленето не показва само твоята трагедия, а и деградацията на запада и безсилието и отчаяността на фашизма който ги е залял!

    12:17 25.07.2026

  • 17 Плоско и елементарно

    2 0 Отговор
    Уолстрийт джърнъл иска да отклони ударите от американските бази и да противопостави още съседите като открито лъже, че самолетите не са американски, а на страните, където са позиционирани. Доста плоско и елементарно, но американците вярват.

    12:19 25.07.2026

  • 18 Демократъ

    1 4 Отговор
    Льошо много льошо за Мацкве и техните кукли на конци
    Саудитите и Кувейт могат да ударят бази до които самолетите от самолетоносачите не могат да стигнат а щатските самолети от бази в Европа не могат да долетят защото българските комунистически се ляндури като Копейкин и каракачанов не дават достъп до българските бази откъдето да ги презареждат.
    Мамитсатави селска

    Коментиран от #22

    12:19 25.07.2026

  • 19 Дзак

    2 0 Отговор
    Кога развиха такава модерна авиация?

    12:20 25.07.2026

  • 20 Анонимен

    1 0 Отговор
    Значи те са нападнали първи, за което разбираме пост фактум!

    12:22 25.07.2026

  • 21 Какви са тия

    1 0 Отговор
    « тайни удари», бе мозък.
    Тайно се чучукват монасите.

    12:23 25.07.2026

  • 22 Правилно nomak

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Демократъ":

    Никаква аванта за negaлите и шекелите.

    12:25 25.07.2026

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