Лоши новини за Техеран! Изтребители на Бахрейн и Кувейт нанесли тайни удари срещу Иран

В началото на юли изтребители на въздушните сили на Бахрейн и Кувейт нанесоха тайни удари срещу Иран, разкри вестник "Уолстрийт джърнъл". Той се позова на източници, запознати със ситуацията.

Според техните данни въздушните удари са били насочени срещу складове с ракети и безпилотни летателни апарати, както и срещу други военни обекти.

В същото време Обединените арабски емирства (OAE), които многократно атакуваха Иран в началото на американската военна операция, предоставили разузнавателна информация за целите и осигуриха въздушно прикритие за ударите на изтребителите от Бахрейн и Кувейт.

Тази атака свидетелства за зараждащото се арабско сътрудничество в противостоянието с Иран, посочиха източниците.