Лоши новини за Техеран! Изтребители на Бахрейн и Кувейт нанесли тайни удари срещу Иран

В началото на юли изтребители на въздушните сили на Бахрейн и Кувейт нанесоха тайни удари срещу Иран, разкри вестник "Уолстрийт джърнъл". Той се позова на източници, запознати със ситуацията.
Според техните данни въздушните удари са били насочени срещу складове с ракети и безпилотни летателни апарати, както и срещу други военни обекти.
В същото време Обединените арабски емирства (OAE), които многократно атакуваха Иран в началото на американската военна операция, предоставили разузнавателна информация за целите и осигуриха въздушно прикритие за ударите на изтребителите от Бахрейн и Кувейт.
Тази атака свидетелства за зараждащото се арабско сътрудничество в противостоянието с Иран, посочиха източниците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бахрейн го яде
Коментиран от #12
11:54 25.07.2026
2 Тия
11:55 25.07.2026
3 Без име
11:55 25.07.2026
4 Така Така
Коментиран от #7
11:56 25.07.2026
5 Виж ти, виж ти !
11:57 25.07.2026
6 Овчар
11:58 25.07.2026
7 Имаш
До коментар #4 от "Така Така":предвид Украйна няма да се пречупи и ще отстоява свободата си. Нали така?
Коментиран от #10
11:59 25.07.2026
8 Бога Ми !!!
12:00 25.07.2026
9 Цар Дарий
12:01 25.07.2026
10 Украйна
До коментар #7 от "Имаш":не е свободна от момента в който си продаде суверенитета на господарите си зад океана и на острова! Сега те решават и видно им е добре печелейки милиарди от тази война, а, че Украйна заминава, не им дреме!
12:04 25.07.2026
11 Гост
12:09 25.07.2026
12 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Бахрейн го яде":Не мога, жена съм ахахаха
Коментиран от #15, #16
12:10 25.07.2026
13 Омайна лунна нощ е
12:10 25.07.2026
14 стоян георгиев
12:13 25.07.2026
15 Зелю контаступа
До коментар #12 от "Путин многоходовия":Първо ще си сменя пола и тогава започваме контраступа. 🤭🤭🤭
12:15 25.07.2026
16 Чети глупав
До коментар #12 от "Путин многоходовия":Не троли, че троленето не показва само твоята трагедия, а и деградацията на запада и безсилието и отчаяността на фашизма който ги е залял!
12:17 25.07.2026
17 Плоско и елементарно
12:19 25.07.2026
18 Демократъ
Саудитите и Кувейт могат да ударят бази до които самолетите от самолетоносачите не могат да стигнат а щатските самолети от бази в Европа не могат да долетят защото българските комунистически се ляндури като Копейкин и каракачанов не дават достъп до българските бази откъдето да ги презареждат.
Мамитсатави селска
Коментиран от #22
12:19 25.07.2026
19 Дзак
12:20 25.07.2026
20 Анонимен
12:22 25.07.2026
21 Какви са тия
Тайно се чучукват монасите.
12:23 25.07.2026
22 Правилно nomak
До коментар #18 от "Демократъ":Никаква аванта за negaлите и шекелите.
12:25 25.07.2026