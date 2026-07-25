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Иран, Ормуз, Червено море и хутите: какво ще стане с петрола

Иран, Ормуз, Червено море и хутите: какво ще стане с петрола

25 Юли, 2026 18:10 1 140 20

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Ако блокирането на двете ключови морски артерии продължи, компаниите ще трябва да използват по-дълъг маршрут през Южна Африка, който удължава пътуването с до четири седмици и го оскъпява значително

Иран, Ормуз, Червено море и хутите: какво ще стане с петрола - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Цената на петрола отново премина границата от 100 долара за барел на фона на новата ескалация на конфликта в Близкия изток. Кои фактори оказват влияние върху цените и какво още можем да очакваме?

Цените на петрола отново достигнаха 100 долара за барел. Експертите предупреждават, че блокадата на Червено море, която хутите обявиха, може да доведе до още по-голямо поскъпване и цените отново да достигнат 120 долара за барел, както през април.

Суецкият канал е ключов търговски маршрут

Цените, които бяха отчетени на 23 юли, са с около 1/3 по-високи, отколкото при успокояването на пазарите миналия месец, след като САЩ и Иран се договориха за временно примирие, което обаче на практика така и не влезе в сила. Те все пак остават по-ниски от април, когато бе достигнат пик от 126 долара за барел.

Ормузкият проток остава затворен, а заплахата на подкрепяните от Иран хути в Йемен, че ще блокират преминаването на кораби през протока Баб Ел Мандеб, създава още рискове. Хутите обявиха на 22 юли, че са ударили два танкера от Саудитска Арабия и се заканиха, че ще продължат да възпрепятстват премиването през Червено море. По данни на ООН между 12 и 15 процента от цялата глобална търговия преминава през Суецкия канал.

Маршрутът през Червено море се превърна във вентил, който позволи на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да продължат частично да изнасят петрола си извън Персийския залив.

Ако Бал Ел Мандаб и Ормуз останат затворени

За 12-а поредна нощ САЩ нанесоха масирани удари срещу Иран, насочени срещу складове за ракети и дронове, както и срещу системи за противовъздушна отбрана, които според тях Техеран използва за атаки срещу кораби в Персийския залив, както и обекти в съседните държави. Иран не демонстрира никаква готовност да отстъпи.

Според експертите Баб Ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив, е изключително уязвим от блокада на хутите. Около 2,5 милиона барела саудитска петрол дневно преминаваше през него, преди йеменските бунтовници да започнат своите атаки, казва Хорхе Леон от норвежката компания за енергийни изследвания „Ристад Енерджи". През Червено море Саудитска Арабия и ОАЕ транспортират около 6,8 милиона барела на ден - половината от капацитета на Ормузкия проток. Саудитска Арабия използва тръбопроводи и през Египет, за да изнася петрол през едно от пристанищата на африканската държава.

Леон коментира, че напоследък петролният пазар е "все по-зависим" от маршрута през Червено море и ако и двата маршрута - през Баб Ел Мандаб и Ормузкия проток - останат недостъпни, това ще означава "значително покачване на цените на петрола". Още преди началото на атаките на хутите "Голдман Сакс" предупреди, че цените на петрола могат да скочат до 120 долара за барел през четвъртото тримесечие на годината, ако Ормузкият проток остане затворен.

Цените на горивата за потребителите вече растат

Цените на бензина в САЩ достигнаха 4,09 долара за галон. "Ще паднат вероятно и по-ниско, отколкото в началото. Само ми дайте малко време", заяви президентът Доналд Тръмп на проява в Джорджия.

В същото в Германия цената е достигнала близо 2,15 евро за литър, съобщиха от автомобилния клуб ADAC, което е покачване с 33 цента в сравнение с най-ниската цена през юни. Цената на дизела пък достигна 2,18 евро за литър в сравнение с 1,73 евро преди месец.

Ако блокирането на двете ключови морски артерии продължи, компаниите ще трябва да използват по-дълъг маршрут през Южна Африка, който удължава пътуването с до четири седмици и го оскъпява значително. Цената ще бъде платена от потребителите и бизнеса.

Могат ли другите държави да противодействат?

В първите дни от войната САЩ и други държави освободиха милиони барели петрол от стратегическите си резерви, за да овладеят растящите цени. Сега обаче подобен ход би бил много по-скъп заради намалелите резерви, посочват анализатори.

САЩ, най-големият износител на петрол в света, увеличи глобалните доставки по време на войната. По данни на енергийната администрация на страната през април те са достигнали 5,6 милиона барела на ден.

Междувременно най-големият вносител на петрол в света Китай намали покупките си до нива, близки до най-ниските за последното десетилетие през първите месеци на войната. Причините са по-ниското търсене и огромните резерви. С изчерпване на големите търговски запаси някои анализатори очакват Пекин да увеличи вноса през втората половина на годината, което би оказало допълнителен натиск върху цените.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    7 0 Отговор
    пак съм предложил премирие

    18:12 25.07.2026

  • 2 Робот

    2 5 Отговор
    Не ми дреме вече..! Имам си туртунетки..!

    18:14 25.07.2026

  • 3 Здравейте

    18 1 Отговор
    Бензин в Русия 75-6 цента
    Дизел 81-2 цента
    В България ги знаете

    Коментиран от #11, #12

    18:14 25.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Ще стане това което Ротшилд и после ,тишина

    18:16 25.07.2026

  • 5 Някой си

    10 0 Отговор
    Смеееееееех чичко ви Путин ще ви чака ! Ама влизате само в наведена поза! Мъкааааа!

    Коментиран от #13

    18:17 25.07.2026

  • 6 Дидо Дънката

    11 0 Отговор
    Цените на петрола и да се вдигат, това няма да отслаби напрежението Изток-Запад.
    Очаквам реални военни действия между Русия и Европа. Това ще освободи страната
    ни от железните окови на ЕС и НАТО

    18:19 25.07.2026

  • 7 Някой си

    9 0 Отговор
    А тия от бляк рок си търсят редките метали от зеления ама те междувременно станали руски! Бре ти да видиш!

    Коментиран от #17

    18:19 25.07.2026

  • 8 ттттт

    11 0 Отговор
    Как какво ще стане....- ЕСда се лови за палците.

    18:19 25.07.2026

  • 9 Много приказки много глупости

    11 0 Отговор
    За колко още ще стигнат запасите от самолетно гориво и петрол в Европейския съюз. За газта за запълване на хранилищата за през зимата няма да говорим защото всяко европейско правителство започва да се спасява само. Има ли пилот в самолета на Европейския съюз е основният въпрос и колко е в час за колко ще му стигне горивото.
    Преди месец беше за около два месеца и тогава се очакваше спиране на проблема в ормуският проток. Сега и баб ел мандеб е блокиран. Има ли розово пони или то витае в облаците на Бяла кокаинова мъгла и не е в час по цялата глава. Въпросът няма нищо общо със зеленски защото той вече отдавна е някъде в друга страна и в други небеса.

    18:21 25.07.2026

  • 10 Ще Умрът

    1 0 Отговор
    А ние ше живеем

    18:23 25.07.2026

  • 11 300 рубли бензина в русия

    0 9 Отговор

    До коментар #3 от "Здравейте":

    Колко е това 2€?

    18:24 25.07.2026

  • 12 Хлябът в Русия 2€

    0 15 Отговор

    До коментар #3 от "Здравейте":

    Домата 6€
    Сирене 13€
    Заплата 400€
    Айде наздраве на всички пиянки

    Коментиран от #15, #16

    18:25 25.07.2026

  • 13 Хасковски каунь

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си":

    И обърнати заднешком. Щото д-р.Путин взе под аренда бай Ставри

    18:26 25.07.2026

  • 14 Украин

    0 6 Отговор
    Ще преименуваме когато му дойде време "Червения площад" в Москва на площад "Степан Бандера" а Москва ще се нарича Нови Киев!!!

    Коментиран от #18

    18:36 25.07.2026

  • 15 Абе пипи

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хлябът в Русия 2€":

    Хляб-66 руб -76 е цента
    Домати-150- -210 руб -1,30 е -3 е
    Кашкавал460-650 р - 3 до 4,8 е
    Заплата от 70 до 150 хил руб - 890 е до 1800 е

    Коментиран от #20

    18:37 25.07.2026

  • 16 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хлябът в Русия 2€":

    Объркал си.... Цените, които си написал се отнасят за бг територията от преди два месеца..... Но понеже много "знаеш" - Вчера купих диня за7,50 и пъпеш за 3,60 та я ми кажи какви са цените на динята и пъпеша в Русия....

    18:40 25.07.2026

  • 17 ЙВС

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой си":

    Ние ще им ги покажем, да дойдат да копаят, Сибир е необятен, като едно време.

    19:12 25.07.2026

  • 18 Брендо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Украин":

    Ей, не купувай евтиното, че ми разваляш имиджа. Ела ще ти дам допълнителна отстъпка.

    19:16 25.07.2026

  • 19 Тумберита

    0 0 Отговор
    СП2, венецуела, иран и ... +++ , са точки от плана на Зелената сделка - ограничаване на потреблението чрез високи цени/обяснени с търсенето???/ и намаляване на "въглеродния отпечатък" Непотребните на компост - единственото логично обяснение на "невъоръжените" небели хуманоиди, заливащи Европа.

    19:16 25.07.2026

  • 20 Баце

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе пипи":

    Не му обяснявай, на него така му пише на лиШчето.

    19:17 25.07.2026

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