Иран, Ормуз, Червено море и хутите: какво ще стане с петрола

Цената на петрола отново премина границата от 100 долара за барел на фона на новата ескалация на конфликта в Близкия изток. Кои фактори оказват влияние върху цените и какво още можем да очакваме?
Цените на петрола отново достигнаха 100 долара за барел. Експертите предупреждават, че блокадата на Червено море, която хутите обявиха, може да доведе до още по-голямо поскъпване и цените отново да достигнат 120 долара за барел, както през април.
Суецкият канал е ключов търговски маршрут
Цените, които бяха отчетени на 23 юли, са с около 1/3 по-високи, отколкото при успокояването на пазарите миналия месец, след като САЩ и Иран се договориха за временно примирие, което обаче на практика така и не влезе в сила. Те все пак остават по-ниски от април, когато бе достигнат пик от 126 долара за барел.
Ормузкият проток остава затворен, а заплахата на подкрепяните от Иран хути в Йемен, че ще блокират преминаването на кораби през протока Баб Ел Мандеб, създава още рискове. Хутите обявиха на 22 юли, че са ударили два танкера от Саудитска Арабия и се заканиха, че ще продължат да възпрепятстват премиването през Червено море. По данни на ООН между 12 и 15 процента от цялата глобална търговия преминава през Суецкия канал.
Маршрутът през Червено море се превърна във вентил, който позволи на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да продължат частично да изнасят петрола си извън Персийския залив.
Ако Бал Ел Мандаб и Ормуз останат затворени
За 12-а поредна нощ САЩ нанесоха масирани удари срещу Иран, насочени срещу складове за ракети и дронове, както и срещу системи за противовъздушна отбрана, които според тях Техеран използва за атаки срещу кораби в Персийския залив, както и обекти в съседните държави. Иран не демонстрира никаква готовност да отстъпи.
Според експертите Баб Ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив, е изключително уязвим от блокада на хутите. Около 2,5 милиона барела саудитска петрол дневно преминаваше през него, преди йеменските бунтовници да започнат своите атаки, казва Хорхе Леон от норвежката компания за енергийни изследвания „Ристад Енерджи". През Червено море Саудитска Арабия и ОАЕ транспортират около 6,8 милиона барела на ден - половината от капацитета на Ормузкия проток. Саудитска Арабия използва тръбопроводи и през Египет, за да изнася петрол през едно от пристанищата на африканската държава.
Леон коментира, че напоследък петролният пазар е "все по-зависим" от маршрута през Червено море и ако и двата маршрута - през Баб Ел Мандаб и Ормузкия проток - останат недостъпни, това ще означава "значително покачване на цените на петрола". Още преди началото на атаките на хутите "Голдман Сакс" предупреди, че цените на петрола могат да скочат до 120 долара за барел през четвъртото тримесечие на годината, ако Ормузкият проток остане затворен.
Цените на горивата за потребителите вече растат
Цените на бензина в САЩ достигнаха 4,09 долара за галон. "Ще паднат вероятно и по-ниско, отколкото в началото. Само ми дайте малко време", заяви президентът Доналд Тръмп на проява в Джорджия.
В същото в Германия цената е достигнала близо 2,15 евро за литър, съобщиха от автомобилния клуб ADAC, което е покачване с 33 цента в сравнение с най-ниската цена през юни. Цената на дизела пък достигна 2,18 евро за литър в сравнение с 1,73 евро преди месец.
Ако блокирането на двете ключови морски артерии продължи, компаниите ще трябва да използват по-дълъг маршрут през Южна Африка, който удължава пътуването с до четири седмици и го оскъпява значително. Цената ще бъде платена от потребителите и бизнеса.
Могат ли другите държави да противодействат?
В първите дни от войната САЩ и други държави освободиха милиони барели петрол от стратегическите си резерви, за да овладеят растящите цени. Сега обаче подобен ход би бил много по-скъп заради намалелите резерви, посочват анализатори.
САЩ, най-големият износител на петрол в света, увеличи глобалните доставки по време на войната. По данни на енергийната администрация на страната през април те са достигнали 5,6 милиона барела на ден.
Междувременно най-големият вносител на петрол в света Китай намали покупките си до нива, близки до най-ниските за последното десетилетие през първите месеци на войната. Причините са по-ниското търсене и огромните резерви. С изчерпване на големите търговски запаси някои анализатори очакват Пекин да увеличи вноса през втората половина на годината, което би оказало допълнителен натиск върху цените.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дони съчмата
18:12 25.07.2026
2 Робот
18:14 25.07.2026
3 Здравейте
Дизел 81-2 цента
В България ги знаете
Коментиран от #11, #12
18:14 25.07.2026
4 Kaлпазанин
18:16 25.07.2026
5 Някой си
Коментиран от #13
18:17 25.07.2026
6 Дидо Дънката
Очаквам реални военни действия между Русия и Европа. Това ще освободи страната
ни от железните окови на ЕС и НАТО
18:19 25.07.2026
7 Някой си
Коментиран от #17
18:19 25.07.2026
8 ттттт
18:19 25.07.2026
9 Много приказки много глупости
Преди месец беше за около два месеца и тогава се очакваше спиране на проблема в ормуският проток. Сега и баб ел мандеб е блокиран. Има ли розово пони или то витае в облаците на Бяла кокаинова мъгла и не е в час по цялата глава. Въпросът няма нищо общо със зеленски защото той вече отдавна е някъде в друга страна и в други небеса.
18:21 25.07.2026
10 Ще Умрът
18:23 25.07.2026
11 300 рубли бензина в русия
До коментар #3 от "Здравейте":Колко е това 2€?
18:24 25.07.2026
12 Хлябът в Русия 2€
До коментар #3 от "Здравейте":Домата 6€
Сирене 13€
Заплата 400€
Айде наздраве на всички пиянки
Коментиран от #15, #16
18:25 25.07.2026
13 Хасковски каунь
До коментар #5 от "Някой си":И обърнати заднешком. Щото д-р.Путин взе под аренда бай Ставри
18:26 25.07.2026
14 Украин
Коментиран от #18
18:36 25.07.2026
15 Абе пипи
До коментар #12 от "Хлябът в Русия 2€":Хляб-66 руб -76 е цента
Домати-150- -210 руб -1,30 е -3 е
Кашкавал460-650 р - 3 до 4,8 е
Заплата от 70 до 150 хил руб - 890 е до 1800 е
Коментиран от #20
18:37 25.07.2026
16 Европеец
До коментар #12 от "Хлябът в Русия 2€":Объркал си.... Цените, които си написал се отнасят за бг територията от преди два месеца..... Но понеже много "знаеш" - Вчера купих диня за7,50 и пъпеш за 3,60 та я ми кажи какви са цените на динята и пъпеша в Русия....
18:40 25.07.2026
17 ЙВС
До коментар #7 от "Някой си":Ние ще им ги покажем, да дойдат да копаят, Сибир е необятен, като едно време.
19:12 25.07.2026
18 Брендо
До коментар #14 от "Украин":Ей, не купувай евтиното, че ми разваляш имиджа. Ела ще ти дам допълнителна отстъпка.
19:16 25.07.2026
19 Тумберита
19:16 25.07.2026
20 Баце
До коментар #15 от "Абе пипи":Не му обяснявай, на него така му пише на лиШчето.
19:17 25.07.2026