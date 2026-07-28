Курултай на новото време: Казахстан отваря нова страница в своето политическо развитие

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Виктор Темирбаев

Извънреден и пълномощен посланик на

Република Казахстан в Република България

Датата 23 август 2026 г. ще остане като една от най-значимите в съвременната политическа история на Казахстан. На този ден гражданите на страната за първи път ще изберат депутатите в Курултая – новия висш представителен орган, създаден в съответствие с новата Конституция на Република Казахстан.

Действително предстоящите избори имат историческо значение. Те не само ще определят състава на законодателния орган за идните 5 години, но и ще дадат практическо измерение на новия конституционен модел на държавата. Казахстан навлиза в етап на дълбоко институционално обновление, насочено към по-нататъшната демократизация на политическата система, укрепването на представителната власт и разширяването на участието на гражданите в управлението на страната.

Новата Конституция беше приета от гражданите на Казахстан чрез общонационален референдум на 15 март 2026 г. и влезе в сила на 1 юли същата година. Именно свободно изразената воля на народа постави началото на нов етап в конституционното развитие на държавата. Основният закон утвърди обновен модел на държавно устройство, основан върху върховенството на Конституцията, гаранциите за правата и свободите на човека, отговорността на държавните институции и по-широкото участие на обществото в процеса на вземане на държавни решения.

Една от най-съществените конституционни промени е преминаването от досегашния двукамарен парламент, състоящ се от Мажилис и Сенат, към еднокамарен Курултай. Новият представителен орган ще се състои от 145 депутати, избирани за срок от 5 години по партийни листи в рамките на единен национален многомандатен избирателен район. Изборите ще се проведат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване.

Указът за насрочване на изборите за 23 август 2026 г. беше подписан от Президента на Република Казахстан Касъм-Жомарт Токаев в деня на влизането в сила на новата Конституция. На Централната избирателна комисия, правителството и местните изпълнителни органи беше възложено да осигурят всички необходими организационни, материално-технически и финансови условия за провеждането на изборния процес.

Следователно не става дума просто за поредния изборен цикъл. Казахстан изгражда принципно нов представителен институт, който ще се превърне във водеща платформа за изразяване на обществените интереси, за законотворческа дейност и за открито обсъждане на стратегическите приоритети за развитието на страната.

Самото наименование на новия орган носи дълбока символика. В продължение на векове курултаите са заемали особено място в политическата култура на Великата степ. Именно на тези събрания са били обсъждани най-важните въпроси от живота на обществото и са били вземани решения, определящи съдбата на държавата.

Обръщането към това историческо понятие подчертава приемствеността на казахстанската държавност. Съвременният Курултай обаче не представлява връщане към традиционните форми на политическа организация, а е демократична институция на XXI век, изградена върху принципите на Конституцията, всеобщото избирателно право и политическото представителство на гражданите.

Именно в съчетаването на историческите традиции и съвременните демократични принципи се проявява една от отличителните особености на казахстанския модел на развитие. Обновявайки своите държавни институции, Казахстан съхранява историческата памет и националната си идентичност, като едновременно с това последователно въвежда съвременни принципи на ефективно управление, върховенство на закона и обществена отчетност.

Преминаването към еднокамарен модел има за цел да направи законодателния процес по-последователен и по-ефективен, да намали излишните съгласувателни процедури и да повиши отговорността на депутатския корпус. От бъдещите членове на Курултая обществото ще очаква не само висок професионализъм при изработването на законите, но и постоянен диалог с гражданите, задълбочено разбиране на социално-икономическите процеси и готовност да предлагат практически решения на актуалните предизвикателства.

Именно затова предстоящите избори поставят началото на нов етап в политическото развитие на Казахстан. Представителният орган ще бъде формиран пряко въз основа на волята на гражданите, а неговият състав ще отразява избора на обществото между програмите и приоритетите на различните политически партии. Свободният, информиран и осъзнат избор на гражданите е основополагащ принцип на настоящата изборна кампания.

Особено важна роля в новия политически модел е отредена на политическите партии. Пропорционалната избирателна система насочва общественото внимание от личните амбиции на отделните кандидати към конкуренцията между идеи, програми и дългосрочни стратегии за развитието на държавата.

В предстоящите избори ще участват всички седем политически партии, които по установения ред представиха и регистрираха своите партийни листи: партия „Әділет“, Общонационалната социалдемократическа партия, Казахстанската зелена партия „Байтақ“, Народната партия на Казахстан, партия „Ауыл“, Демократическата партия на Казахстан „Ақ жол“ и партия Respublica.

Централната избирателна комисия приключи регистрацията на партийните листи и определи реда за тяхното подреждане в изборната бюлетина. Участието на целия политически спектър създава условия за съдържателна политическа конкуренция и предоставя на избирателите възможност да направят информиран избор между различни визии за бъдещото развитие на Казахстан.

Всяка политическа партия предлага на обществото собствена програма за икономически растеж, социално развитие, подкрепа за предприемачеството и селските райони, модернизация на образованието и здравеопазването, опазване на околната среда, насърчаване на младежките политики и повишаване ефективността на държавното управление.

Предизборната кампания се превръща в пространство за открит обществен диалог. Политическите партии получават възможност да представят своите програми, да участват в публични дебати, да се срещат с гражданите и убедително да аргументират предлаганите от тях решения. От своя страна избирателите могат да сравнят различните политически платформи, да преценят тяхната реалистичност и да направят информиран избор в полза на визията, която най-пълно отговаря на техните представи за бъдещето на Казахстан.

Политическият плурализъм е естествена характеристика на всяко съвременно демократично общество. Той дава възможност да бъдат отчетени различните обществени интереси, насърчава културата на диалог и засилва отговорността на политическите партии пред избирателите. В крайна сметка именно гражданите са тези, които чрез своя вот ще определят политическия облик на първия състав на Курултая.

Съществен елемент от обновената избирателна система е стремежът към по-широко участие на различните обществени групи в политическия процес. Законодателството предвижда жените, младите хора и лицата с увреждания да представляват общо не по-малко от 30 процента от кандидатите във всяка партийна листа. Тази разпоредба има за цел да разшири възможностите за участие в обществения и политическия живот и да осигури по-пълно представителство на многообразието на съвременното казахстанско общество.

Основен принцип на предстоящите избори е свободното волеизявление на гражданите. Всеки избирател самостоятелно решава на коя политическа сила да даде своя глас. Неотменими гаранции за този избор са тайната на вота, равнопоставеността на участниците в изборния процес и свободният достъп на обществото до достоверна и пълна информация.

Участието в изборите е едновременно конституционно право и израз на висока гражданска отговорност. С упражняването на правото си на глас всеки гражданин не само заявява своите политически предпочитания, но и участва пряко във формирането на представителния орган, който през следващите пет години ще приема законите и ще определя законодателната рамка за развитието на държавата.

Колкото по-активно гражданите участват в изборния процес, толкова по-пълно бъдещият състав на Курултая ще отразява многообразието на обществените нагласи и очаквания. Широкото участие в изборите укрепва общественото доверие към представителната власт и придава допълнителна легитимност на решенията, които тя ще взема.

Особено внимание при подготовката и провеждането на изборите се отделя на гарантирането на откритостта и прозрачността на изборния процес. Казахстан традиционно кани международни наблюдатели да проследят провеждането на общонационалните избори, като по този начин потвърждава своята последователна ангажираност към принципите на открития и прозрачен изборен процес. Присъствието на представители на чуждестранни държави и авторитетни международни организации допринася за укрепването на доверието в изборната кампания, насърчава професионалния диалог и обмена на добри практики в организацията на изборите.

Последователното взаимодействие с международната общност е важна част от политиката на Казахстан за по-нататъшно усъвършенстване на демократичните институции и изборните процедури. Нашата страна е отворена за конструктивно сътрудничество, основано на взаимно уважение, доверие и стремеж към непрекъснато развитие на съвременните стандарти за организация на изборния процес.

През годините на своята независимост Казахстан измина значителен път в държавното и общественото си развитие. Страната изгради стабилни институции, осъществи мащабни икономически реформи и утвърди своето място като уважаван и отговорен партньор на международната сцена. Днес навлизаме в нов етап, чиито основни характеристики са по-нататъшната демократизация, повишаването на отговорността на държавните институции, укрепването на представителната власт и разширяването на възможностите гражданите активно да участват в определянето на бъдещето на своята страна.

Първите избори за депутати в Курултая са ярък израз на този последователен курс. Тяхната историческа уникалност се състои в това, че за първи път гражданите ще формират новия висш представителен орган на държавата и по този начин ще дадат практическо съдържание на конституционните промени, одобрени от народа на референдум.

Убеден съм, че 23 август 2026 г. ще остане в най-новата история на Казахстан като деня, поставил началото на нов етап в развитието на нашата държавност. Именно тогава конституционната реформа ще намери своето реално институционално въплъщение, а свободната воля на гражданите ще определи състава на първия Курултай на новото време.

За българския читател, добре запознат с традициите на парламентаризма и европейската политическа култура, е напълно разбираем стремежът на Казахстан към укрепване на представителната власт, развитието на политическата конкуренция и повишаването на отговорността на държавните институции пред обществото.

Казахстан и България са свързани с традиционно приятелски отношения, изградени върху взаимно уважение, доверие и стремеж към развитие на взаимноизгодно партньорство. Нашите държави неизменно отдават голямо значение на укрепването на демократичните институции, усъвършенстването на държавното управление и разширяването на участието на гражданите в обществения и политическия живот, разглеждайки тези принципи като стабилна основа за устойчиво развитие и обществено благоденствие.

Искрено вярвам, че мащабните политически преобразувания, които днес се осъществяват в Казахстан и откриват нова страница в историята на нашата държавност, ще допринесат за още по-доброто взаимно опознаване, за по-нататъшното развитие на казахстанско-българското сътрудничество и за още по-тясното сближаване между народите на двете приятелски държави.

Казахстан отваря нова страница в своята съвременна политическа история. Пред първия състав на Курултая стои отговорната мисия да въплъти духа и принципите на новата Конституция, като допринесе за по-нататъшното развитие на демократичните институции и укрепването на представителната власт. Убеден съм, че здравата основа на този нов етап ще бъдат свободният и осъзнат избор на гражданите, тяхното активно участие в обществения живот, чувството им за отговорност към съдбата на родината и общата им вяра в успешното бъдеще на Казахстан.