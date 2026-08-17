Винисиус с нестандартен отговор на нови освирквания (ВИДЕО)

Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се оказа в центъра на вниманието по време на приятелския мач с Шалке (3:0).

Футболистът беше обект на постоянни освирквания от страна на германски фенове, което предизвика нестандартен, но запомнящ се отговор от негова страна.

Според информация на испанския вестник „Марка“, публиката на Шалке е освирквала Винисиус почти при всяко негово докосване до топката.

Негативните реакции продължиха през целия му престой на терена, чак до момента на смяната му през второто полувреме.

Вместо да се поддаде на провокациите и да влезе в конфронтация, както често се случва във футболни мачове, Винисиус избра по-различен подход.

Той реагираше с бързи погледи към трибуните, усмихваше се неведнъж, а накрая отправи и въздушна целувка към сектора, откъдето идваха най-силните освирквания.

Vini will never change pic.twitter.com/CAdf6bM8zg — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) August 16, 2026