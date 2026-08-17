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Полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево

Полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево

17 Август, 2026 13:01 1 090 21

  • раднево-
  • питбул-
  • куче

Животното е нападнало собственичката си повторно след първото обработване на раните ѝ

Полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е била нападната два пъти от собственото си куче в Раднево, като при второто нападение полицейски служители са използвали тейзър и служебно оръжие, за да умъртвят животното, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за нахапана от куче жена е подаден на 16 август на телефон 112. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че 51-годишната жена е била нападната от собствения си питбул.

Полицаите са оказали първа помощ до пристигането на екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Раднево. Животното е било хванато и завързано с повод.

След пристигането на медицинския екип жената е била лекувана амбулаторно. По време на обработването на раните ѝ кучето е скъсало повода и е отишло при нея, като тогава не е било агресивно. След като жената го извела от линейката, на около 10 метра от нея кучето отново я нападнало, съборило я на земята и започнало да я хапе.

При така създалата се ситуация единият полицейски служител е използвал тейзър, но не е успял да спре животното. Кучето продължило да напада жената, след което другият полицейски служител произвел изстрели със служебното си оръжие, при което животното е било умъртвено.

Жената е откарана и настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота. Тя е с нахапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица.

Местопроизшествието е посетено от дежурен следовател. По случая е образувано следствено дело под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    26 2 Отговор
    Похвала за полицаите от Раднево , единствените адекватни в цялата страна , по такова нещо се стреля направо, още има адекватни полицаи макар и далече.

    Коментиран от #7

    13:04 17.08.2026

  • 2 Абсурдистан

    20 0 Отговор
    Ще го повторя: в законът изрично трябва да пише, че "животни нямат право да отглеждат други животни". Много се навъдиха!

    13:05 17.08.2026

  • 3 НЕКАДЪРНОТО ЧИНГЕ Е

    14 9 Отговор
    ПРОСРЕЛЯЛО И ЖЕНИЧКАТА....То в ст ЗАГОРСКО са НАААЙ големите бунаци без фуражки униформени...ИНАЧЕ С БРАДИ И ТАТУТА НАСЯКЪДЕ........ПОЗОООР

    13:05 17.08.2026

  • 4 авантгард

    24 0 Отговор
    Що се занимават с глупости?
    Вземат си някакви откачени мутанти вкъщи, а после ах, то ме ухапа.
    Или изяде.
    Бабите и дядовците ви все питбули гледали.... ха!

    13:05 17.08.2026

  • 5 БеГемот

    11 3 Отговор
    Леле милиционера я гръмнал ....добре че не в главата....

    13:05 17.08.2026

  • 6 Този е милиционер като Псулер многоходов

    9 3 Отговор
    Тя е с нахапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица.

    13:07 17.08.2026

  • 7 Чете ли копейка ку ха

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тя е с нахапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица.

    Коментиран от #9

    13:08 17.08.2026

  • 8 Трол

    10 1 Отговор
    Вестник ли да му четат?

    13:10 17.08.2026

  • 9 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Чете ли копейка ку ха":

    Ами стрелял е докато кучето я е въртяло и да в беше прострелял в главата на нас такива като тая не ни. Трябват

    Коментиран от #15

    13:13 17.08.2026

  • 10 Край

    13 0 Отговор
    Всяко куче нападнало човек /без да е куче-пазач/ трябва да се приспива. това трябва да се запише в закон.

    13:14 17.08.2026

  • 11 Ууууу ! Уааа уууууууу !

    1 1 Отговор
    ----------- !

    13:15 17.08.2026

  • 12 Курдо Коленков

    4 8 Отговор
    Това е полицейски произвол! Как е възможно? Горкото куче!

    13:17 17.08.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Значи полицаите гръмнали някъв пес... а ония човек дето направил същото и гръмнал и той - арест и затвор?!!! ВСЕКИ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ГРЪМНЕ торбата с бълхи, която му прави живота черен без да дава никакви обяснения!

    Ако имаше държава може би подхода, щеше да е по-цивилизован с хуманна евтаназия и контрол ама като няма държава - хората трябва да имат права да се спасяват!

    13:17 17.08.2026

  • 14 Чума

    6 4 Отговор
    Потресаваща некадърност! Бас, че никой в МВР не е провеждал Стрелкова и Бойно приложна подготовка за защита от агресивна порода! Пълна анархия е това ведомство! Липсва строева подготовка!

    13:17 17.08.2026

  • 15 666

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    а такива като многоходовия бакшиш Пусин трябват ли ви?

    13:18 17.08.2026

  • 16 Гуньо Простиа

    10 0 Отговор
    Пак да си вземе питбул

    13:19 17.08.2026

  • 17 куче в линейка

    8 0 Отговор
    "Тя е с нахапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица."
    Кучкарката хем нахапана, хем гръмната😉

    13:22 17.08.2026

  • 18 батвесо

    13 0 Отговор
    Такива породи защо въобще не ги забранят за отглеждане?

    13:22 17.08.2026

  • 19 Съфю

    8 3 Отговор
    Да арестуват полицая за убийство на гръбначно животно. Както онзи в Димитровград, който думнал алабай днес. Помнете, животното винаги е НЕВИННО. Ако ви нападне куче, просто го оставете да ви изяде, в противен случай агресирате срещу НЕВИННА животинка и попадате в ареста.

    13:23 17.08.2026

  • 20 Хорейшио

    2 0 Отговор
    От описаното излиза, че освен кучето, полицаите са простреляли и жената в подбедрицата... Много професионална работа. Демерджиев да ги награди

    13:45 17.08.2026

  • 21 асенчо

    1 0 Отговор
    Каквото си надробила, това изсърбала.

    13:46 17.08.2026

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