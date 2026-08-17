Полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево

Жена е била нападната два пъти от собственото си куче в Раднево, като при второто нападение полицейски служители са използвали тейзър и служебно оръжие, за да умъртвят животното, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Сигналът за нахапана от куче жена е подаден на 16 август на телефон 112. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че 51-годишната жена е била нападната от собствения си питбул.
Полицаите са оказали първа помощ до пристигането на екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Раднево. Животното е било хванато и завързано с повод.
След пристигането на медицинския екип жената е била лекувана амбулаторно. По време на обработването на раните ѝ кучето е скъсало повода и е отишло при нея, като тогава не е било агресивно. След като жената го извела от линейката, на около 10 метра от нея кучето отново я нападнало, съборило я на земята и започнало да я хапе.
При така създалата се ситуация единият полицейски служител е използвал тейзър, но не е успял да спре животното. Кучето продължило да напада жената, след което другият полицейски служител произвел изстрели със служебното си оръжие, при което животното е било умъртвено.
Жената е откарана и настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота. Тя е с нахапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица.
Местопроизшествието е посетено от дежурен следовател. По случая е образувано следствено дело под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #7
13:04 17.08.2026
2 Абсурдистан
13:05 17.08.2026
3 НЕКАДЪРНОТО ЧИНГЕ Е
13:05 17.08.2026
4 авантгард
Вземат си някакви откачени мутанти вкъщи, а после ах, то ме ухапа.
Или изяде.
Бабите и дядовците ви все питбули гледали.... ха!
13:05 17.08.2026
5 БеГемот
13:05 17.08.2026
6 Този е милиционер като Псулер многоходов
13:07 17.08.2026
7 Чете ли копейка ку ха
До коментар #1 от "Гост":Тя е с нахапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица.
Коментиран от #9
13:08 17.08.2026
8 Трол
13:10 17.08.2026
9 Гост
До коментар #7 от "Чете ли копейка ку ха":Ами стрелял е докато кучето я е въртяло и да в беше прострелял в главата на нас такива като тая не ни. Трябват
Коментиран от #15
13:13 17.08.2026
10 Край
13:14 17.08.2026
11 Ууууу ! Уааа уууууууу !
13:15 17.08.2026
12 Курдо Коленков
13:17 17.08.2026
13 ДрайвингПлежър
Ако имаше държава може би подхода, щеше да е по-цивилизован с хуманна евтаназия и контрол ама като няма държава - хората трябва да имат права да се спасяват!
13:17 17.08.2026
14 Чума
13:17 17.08.2026
15 666
До коментар #9 от "Гост":а такива като многоходовия бакшиш Пусин трябват ли ви?
13:18 17.08.2026
16 Гуньо Простиа
13:19 17.08.2026
17 куче в линейка
Кучкарката хем нахапана, хем гръмната😉
13:22 17.08.2026
18 батвесо
13:22 17.08.2026
19 Съфю
13:23 17.08.2026
20 Хорейшио
13:45 17.08.2026
21 асенчо
13:46 17.08.2026