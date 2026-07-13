Украйна загуби един от най-близките си съюзници във Вашингтон

С кончината на сенатора републиканец Линдзи Греъм Украйна загуби близък съюзник от обкръжението на президента Доналд Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес, предаде БТА.
Греъм беше в Украйна два дни по-рано. Там той даде на украинците повод за оптимизъм, като заяви пред репортерите, че мащабните нови и строги икономически санкции срещу Русия, за които той се бореше от години заедно със сенатора демократ Ричард Блументал, най-накрая са на път да бъдат приети. Той обеща, че като се върне във Вашингтон, ще се срещне с лидери от двете партии, за да прокара предложението.
Два дни по-късно, в неделя, светът научи за внезапната му смърт.
Украинските официални лица и законодатели бяха съкрушени от новината. В продължение на години Греъм беше един от най-близките съюзници на Киев във Вашингтон и доверен посредник в отношенията с Тръмп, който имаше напрегнати отношения с президента Володимир Зеленски.
Сега официалните лица се опасяват, че без Греъм способността на Украйна да оказва влияние върху Белия дом може да отслабне по широк кръг от въпроси, а не само по отношение на съдбата на законопроекта за санкциите срещу Русия.
"Огромна и напълно неочаквана загуба", заяви Александър Мережко, депутат от партията на Зеленски. "Той беше наистина незаменим. Дори не знам кой би могъл да бъде толкова важен за нас сега в обкръжението на Тръмп.Той беше най-тясната връзка между Украйна, нашия президент и Тръмп", добави той. "Нашата позиция в обкръжението на Тръмп може да отслабне", допълва той.
Висши украински длъжностни лица, включително от Зеленски, изказаха съболезнования по повод кончината на Греъм. Зеленски го дефинира като един от най-решителните защитници на Украйна във Вашингтон и като човек, който поддържаше постоянен контакт с Киев.
Той заяви, че е "дълбоко натъжен" от внезапната смърт на сенатора, като отбеляза, че Греъм е посетил Украйна 10 пъти от началото на мащабната руска инвазия и е бил до украинците "когато това беше най-необходимо".
"Бяхме в постоянен диалог и това ще ни липсва много", написа Зеленски в Teлеграм, като припомни, че двамата са се срещали два пъти миналата седмица – на срещата на върха на НАТО и отново по време на посещението на Греъм в Киев.
Председателят на парламента Руслан Стефанчук описа Греъм като "непоколебим приятел на Украйна", чиято подкрепа била "принципна и решителна". Той заяви, че винаги ще помни техните "значими, искрени и сърдечни лични срещи", като добави, че вярва, че усилията на Греъм за налагане на по-строги санкции срещу Русия ще бъдат продължени въпреки смъртта му.
Със завръщането на Тръмп в Белия дом след администрацията на Байдън украинските власти предприеха бързи действия за поддържане на отношения с републиканци, близки до него, на фона на нарастващата несигурност относно бъдещата подкрепа от страна на САЩ. Греъм се превърна в централна фигура в тези усилия, заявиха тогава депутати.
Греъм беше политическо явление, което вече е рядкост в Републиканската партия, където Тръмп има абсолютен контрол, отбелязва АП.
Сенаторът твърдо се придържаше към по-традиционните консервативни ценности във външната политика, които включваха решителна опозиция срещу Русия, особено агресивна позиция спрямо Иран и натиск върху Белия дом да подкрепи още по-решително израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Греъм също така беше яростен защитник на традиционните съюзници на САЩ в Европа в момент, когато Тръмп заплашваше да изтегли американските войски от континента и все по-пламенно очерняше НАТО.
Сенаторът се придържаше към тези възгледи, въпреки че те често го поставяха в противоречие с много от яростните поддръжници на изолационизма и подхода "Америка на първо място" в рамките на президентското движение "Да направим Америка отново велика".
Въпреки че Тръмп често се подиграва на републиканците в Конгреса, които смята за недостатъчно лоялни, той беше близък с Греъм и го слушаше, особено по въпроси на външната политика.
Подкрепата на Греъм за Украйна обаче се сблъска с оплакванията на Тръмп, че САЩ харчат твърде много пари, за да помогнат на тази страна, припомня АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #12
14:22 13.07.2026
2 Зелю е токсичен
14:23 13.07.2026
3 оня с коня
Коментиран от #20
14:23 13.07.2026
4 Лидъл Кауфланд
Толкова е хубава, че си струва всеки път да се чете.
14:24 13.07.2026
5 оня с коня
по добре пишете за черната пантера от шумен
Коментиран от #16
14:24 13.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 голям кеф удри путине
14:25 13.07.2026
8 Последния Софиянец
черпих всички по случай умрялата крава
днес пак ще черпя
14:26 13.07.2026
9 Зеления наркос
14:26 13.07.2026
10 Банкет трябва да дадете
14:27 13.07.2026
11 Механик
Тюх да му се незнае! Да беше му казал някой, да бе си седял в САЩ и щеше и сега да си е жив.
Пуста лакомия, начи! Да се полъже да иде там за тия %...
Хората са казали "ковчег джобове няма" бе Линзи! Видя ли до къде я докара, а!
14:27 13.07.2026
12 оня с коня
До коментар #1 от "оня с коня":ЕС ще спре да предоставя убежище на украинци, подлежащи на военна служба.
14:28 13.07.2026
13 Без име
14:28 13.07.2026
14 Много опечалени
14:28 13.07.2026
15 И рептилите също
14:28 13.07.2026
16 Повече, щото
До коментар #5 от "оня с коня":Трябва да се забрави баба Алино.
14:29 13.07.2026
17 Трол
14:30 13.07.2026
18 А някакви
14:30 13.07.2026
19 ?????
Щели да го погребват в затворен ковчег.
Съответно вече се появиха разни предположения.
Аз няма да ги публикувам за да не ме обвинят в конспиративни теории.
14:30 13.07.2026
20 Кажи ми кои са ти съюзниците ,
До коментар #3 от "оня с коня":за да ти кажа какъв си.
14:30 13.07.2026
21 зеленчук
14:31 13.07.2026
22 ФБР
Местни охранители след запитвания на журналистите споделят, че не се е качвал човек с такова име в пътническия самолет.
Въпросите станаха мвого веудобни, особено след твърдението, че сенаторът е една от жертвите на Путин при ракетна атака слещу Киев, където са се намири чуждестранни гости на президента Зеленски.
Вътрешни хора от руското командване твърдят, че нямат информация кои лица са били в поразената зона.
Сенаторът официално е получил внезапно разкъсване на аортата във Вашингтонска квартира на хъмма Капитолия. Медицинските заведения в града отазватхда споделят дали тялото му е в някое от тях.
Окончателно отвхвърляне на конспирациите за смъртта му би станало по време на погребението на тялото му, ако бъде показано на опичалената публика.
Коментиран от #29
14:31 13.07.2026
23 Тома
14:31 13.07.2026
24 ВЕСЕЛЯК
Ами я си представете, че утре вземе та пукне още някой от тия? И пак ще трябва да се пие?!
Няма! аз тази вечер няма да пия. Ще празнувам слушайки музика и ще попържам Линзито.
14:32 13.07.2026
25 МирО
Коментиран от #28
14:33 13.07.2026
26 Сатана Z
Коментиран от #35
14:34 13.07.2026
27 Феникс
Коментиран от #41
14:35 13.07.2026
28 Сек Сенатор
До коментар #25 от "МирО":Ама този е от разпалвачште на американските войни в послентите 40 години. Затова се радват хората.
За съжаление ще си назначат друг подобен слуга на финансомия капитал. Но пък… животът не се повтаря, а и винаги може да свърши внезапно.
14:36 13.07.2026
29 Без име
До коментар #22 от "ФБР":Че колко му е да гримират като него чужд труп?
14:36 13.07.2026
30 Мимч
Коментиран от #38
14:38 13.07.2026
31 азз
14:38 13.07.2026
32 Ба бааааа
14:39 13.07.2026
33 Дали не е предупредил зелената жаба
14:39 13.07.2026
34 доктор Сметкаджиев
14:39 13.07.2026
35 Тагарев е хитър
До коментар #26 от "Сатана Z":Той само подкокоросва и взема парсата.
Преди две години, точно след подобно посещение в Украйна се спомина "внезапно" един друг русофобен офицер - генерал Съби Събев.
14:39 13.07.2026
36 Българският народ подкрепя Украйна !
14:41 13.07.2026
37 "Всякога проклета Русия" по Раковски
14:42 13.07.2026
38 Миндич Порошенко
До коментар #30 от "Мимч":Е защо да обвиняват Путин? Трява да го наградят за изпържването на сенатора. Тоя го мразеха в Америка всички, щото беше наглей хомо с много кинти от военния бизнес.
14:42 13.07.2026
39 Орк
14:43 13.07.2026
40 Факт
14:44 13.07.2026
41 Путин съм
До коментар #27 от "Феникс":Лъжат, че е умрял в Украйна и са го осчетоводили във Вашингтон. Той си беше така и без бомбата. Нищо не се е променило, и даже е странно, че някой се е разприказвал.
Господин Греъм си беше с мозъчна смърт от години.
14:46 13.07.2026