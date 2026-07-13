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Украйна загуби един от най-близките си съюзници във Вашингтон

Украйна загуби един от най-близките си съюзници във Вашингтон

13 Юли, 2026 14:20 890 41

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  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

След смъртта на сенатор Линдзи Греъм Украйна се опасява от отслабване на връзката с американския президент Тръмп

Украйна загуби един от най-близките си съюзници във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С кончината на сенатора републиканец Линдзи Греъм Украйна загуби близък съюзник от обкръжението на президента Доналд Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес, предаде БТА.

Греъм беше в Украйна два дни по-рано. Там той даде на украинците повод за оптимизъм, като заяви пред репортерите, че мащабните нови и строги икономически санкции срещу Русия, за които той се бореше от години заедно със сенатора демократ Ричард Блументал, най-накрая са на път да бъдат приети. Той обеща, че като се върне във Вашингтон, ще се срещне с лидери от двете партии, за да прокара предложението.

Два дни по-късно, в неделя, светът научи за внезапната му смърт.

Украинските официални лица и законодатели бяха съкрушени от новината. В продължение на години Греъм беше един от най-близките съюзници на Киев във Вашингтон и доверен посредник в отношенията с Тръмп, който имаше напрегнати отношения с президента Володимир Зеленски.

Сега официалните лица се опасяват, че без Греъм способността на Украйна да оказва влияние върху Белия дом може да отслабне по широк кръг от въпроси, а не само по отношение на съдбата на законопроекта за санкциите срещу Русия.

"Огромна и напълно неочаквана загуба", заяви Александър Мережко, депутат от партията на Зеленски. "Той беше наистина незаменим. Дори не знам кой би могъл да бъде толкова важен за нас сега в обкръжението на Тръмп.Той беше най-тясната връзка между Украйна, нашия президент и Тръмп", добави той. "Нашата позиция в обкръжението на Тръмп може да отслабне", допълва той.

Висши украински длъжностни лица, включително от Зеленски, изказаха съболезнования по повод кончината на Греъм. Зеленски го дефинира като един от най-решителните защитници на Украйна във Вашингтон и като човек, който поддържаше постоянен контакт с Киев.

Той заяви, че е "дълбоко натъжен" от внезапната смърт на сенатора, като отбеляза, че Греъм е посетил Украйна 10 пъти от началото на мащабната руска инвазия и е бил до украинците "когато това беше най-необходимо".

"Бяхме в постоянен диалог и това ще ни липсва много", написа Зеленски в Teлеграм, като припомни, че двамата са се срещали два пъти миналата седмица – на срещата на върха на НАТО и отново по време на посещението на Греъм в Киев.

Председателят на парламента Руслан Стефанчук описа Греъм като "непоколебим приятел на Украйна", чиято подкрепа била "принципна и решителна". Той заяви, че винаги ще помни техните "значими, искрени и сърдечни лични срещи", като добави, че вярва, че усилията на Греъм за налагане на по-строги санкции срещу Русия ще бъдат продължени въпреки смъртта му.

Със завръщането на Тръмп в Белия дом след администрацията на Байдън украинските власти предприеха бързи действия за поддържане на отношения с републиканци, близки до него, на фона на нарастващата несигурност относно бъдещата подкрепа от страна на САЩ. Греъм се превърна в централна фигура в тези усилия, заявиха тогава депутати.

Греъм беше политическо явление, което вече е рядкост в Републиканската партия, където Тръмп има абсолютен контрол, отбелязва АП.

Сенаторът твърдо се придържаше към по-традиционните консервативни ценности във външната политика, които включваха решителна опозиция срещу Русия, особено агресивна позиция спрямо Иран и натиск върху Белия дом да подкрепи още по-решително израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Греъм също така беше яростен защитник на традиционните съюзници на САЩ в Европа в момент, когато Тръмп заплашваше да изтегли американските войски от континента и все по-пламенно очерняше НАТО.

Сенаторът се придържаше към тези възгледи, въпреки че те често го поставяха в противоречие с много от яростните поддръжници на изолационизма и подхода "Америка на първо място" в рамките на президентското движение "Да направим Америка отново велика".

Въпреки че Тръмп често се подиграва на републиканците в Конгреса, които смята за недостатъчно лоялни, той беше близък с Греъм и го слушаше, особено по въпроси на външната политика.

Подкрепата на Греъм за Украйна обаче се сблъска с оплакванията на Тръмп, че САЩ харчат твърде много пари, за да помогнат на тази страна, припомня АП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    20 1 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски за първи път реагира на отвличането и убийството на жители на Киевска област от войници от 155-та бригада на украинските въоръжени сили. Той обяви в своя Telegram канал, че 10 души, включително бившият командир на бригадата, са задържани във връзка със случая.

    Коментиран от #12

    14:22 13.07.2026

  • 2 Зелю е токсичен

    38 2 Отговор
    Зеленски е вреден за вашето здраве. Не се превръщайте и целувайте с него, защото заминавате при сатаната в Ада!

    14:23 13.07.2026

  • 3 оня с коня

    42 3 Отговор
    един краварски боклук е пукнал, голяма работа

    Коментиран от #20

    14:23 13.07.2026

  • 4 Лидъл Кауфланд

    40 2 Отговор
    Повтаряйте я новината всеки ден!

    Толкова е хубава, че си струва всеки път да се чете.

    14:24 13.07.2026

  • 5 оня с коня

    28 1 Отговор
    тая дъфка с умрелия кравар една седмица ли ще я дъвчете?

    по добре пишете за черната пантера от шумен

    Коментиран от #16

    14:24 13.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 голям кеф удри путине

    24 2 Отговор
    ПУТИН така ги бие между ругите ГАДНИТЕ КРАВИ ха ха ха

    14:25 13.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    вчера цял ден имаше купон във заведението ми

    черпих всички по случай умрялата крава

    днес пак ще черпя

    14:26 13.07.2026

  • 9 Зеления наркос

    18 1 Отговор
    да миядеУ.Я.

    14:26 13.07.2026

  • 10 Банкет трябва да дадете

    24 1 Отговор
    Това същество колко жертви му тежат на съвестта. Ако въобще някога е имало съвест, чест и морал. Много млади украинчета може да извадят късмет и да е отидат на гости на червейте.

    14:27 13.07.2026

  • 11 Механик

    30 1 Отговор
    Линдзито замина за Украйна в добро здраве, а го върнаха в консервна кутия на парчета...
    Тюх да му се незнае! Да беше му казал някой, да бе си седял в САЩ и щеше и сега да си е жив.
    Пуста лакомия, начи! Да се полъже да иде там за тия %...
    Хората са казали "ковчег джобове няма" бе Линзи! Видя ли до къде я докара, а!

    14:27 13.07.2026

  • 12 оня с коня

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    ЕС ще спре да предоставя убежище на украинци, подлежащи на военна служба.

    14:28 13.07.2026

  • 13 Без име

    20 1 Отговор
    Събраха ли му всички мръвки или някои си останаха во веки веков в руините на Украйна?

    14:28 13.07.2026

  • 14 Много опечалени

    19 1 Отговор
    И да се подмазват, не могат да поканят всички "висши държавни ръководители" от Украйна на погребението. Да си стоят в селската кочина.

    14:28 13.07.2026

  • 15 И рептилите също

    24 1 Отговор
    умират.

    14:28 13.07.2026

  • 16 Повече, щото

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Трябва да се забрави баба Алино.

    14:29 13.07.2026

  • 17 Трол

    6 4 Отговор
    Няма незаменими хора, друг съюзник ще си намерят.

    14:30 13.07.2026

  • 18 А някакви

    18 1 Отговор
    лоши новини има ли?

    14:30 13.07.2026

  • 19 ?????

    20 1 Отговор
    Прибрал се в Щатите от Украйна един ден преди срока и ритнал бакърчето на следващия ден.
    Щели да го погребват в затворен ковчег.
    Съответно вече се появиха разни предположения.
    Аз няма да ги публикувам за да не ме обвинят в конспиративни теории.

    14:30 13.07.2026

  • 20 Кажи ми кои са ти съюзниците ,

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    за да ти кажа какъв си.

    14:30 13.07.2026

  • 21 зеленчук

    9 1 Отговор
    В катрана -за винаги !

    14:31 13.07.2026

  • 22 ФБР

    13 1 Отговор
    Чака се да се види дали има снимка на сенатора Греъм с цяло тяло при пристигането му от Полша.

    Местни охранители след запитвания на журналистите споделят, че не се е качвал човек с такова име в пътническия самолет.

    Въпросите станаха мвого веудобни, особено след твърдението, че сенаторът е една от жертвите на Путин при ракетна атака слещу Киев, където са се намири чуждестранни гости на президента Зеленски.

    Вътрешни хора от руското командване твърдят, че нямат информация кои лица са били в поразената зона.

    Сенаторът официално е получил внезапно разкъсване на аортата във Вашингтонска квартира на хъмма Капитолия. Медицинските заведения в града отазватхда споделят дали тялото му е в някое от тях.

    Окончателно отвхвърляне на конспирациите за смъртта му би станало по време на погребението на тялото му, ако бъде показано на опичалената публика.

    Коментиран от #29

    14:31 13.07.2026

  • 23 Тома

    13 1 Отговор
    Този много се радваше когато бандерите убиваха руснаци от които повече бяха деца жени и старци.Сега в ада дявола го чака чисто гол

    14:31 13.07.2026

  • 24 ВЕСЕЛЯК

    10 1 Отговор
    Спрете се с тая новина бе хора. Вчера от радост с комшиите изпихме 3 бутилки водка и един кег бира. Сега кво? И тая вечер ли да пием? Ще се пропием бе!
    Ами я си представете, че утре вземе та пукне още някой от тия? И пак ще трябва да се пие?!
    Няма! аз тази вечер няма да пия. Ще празнувам слушайки музика и ще попържам Линзито.

    14:32 13.07.2026

  • 25 МирО

    5 1 Отговор
    Големата работа - некъкъв си , гушнал китките!!! Всеки ден хиляди като него отиват във “Вечните ловни полета”.

    Коментиран от #28

    14:33 13.07.2026

  • 26 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Новината е толкова приятна за четене,че нямам нищо против всеки ден да я помествате докато дойде ред и на Тагаренко

    Коментиран от #35

    14:34 13.07.2026

  • 27 Феникс

    5 1 Отговор
    Абе защо някои източници твърдят че руснаците са го претрепали когато е бил в завода за дронове ?

    Коментиран от #41

    14:35 13.07.2026

  • 28 Сек Сенатор

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "МирО":

    Ама този е от разпалвачште на американските войни в послентите 40 години. Затова се радват хората.

    За съжаление ще си назначат друг подобен слуга на финансомия капитал. Но пък… животът не се повтаря, а и винаги може да свърши внезапно.

    14:36 13.07.2026

  • 29 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ФБР":

    Че колко му е да гримират като него чужд труп?

    14:36 13.07.2026

  • 30 Мимч

    3 0 Отговор
    Аха,ами още не сте ли обвинили Путин за смъртта му.Ако не сте зелю какво чака..да дойдат турците ли....

    Коментиран от #38

    14:38 13.07.2026

  • 31 азз

    4 0 Отговор
    Е,рано или късно всеки си сяда на " килимчето " ......

    14:38 13.07.2026

  • 32 Ба бааааа

    3 0 Отговор
    Кой ли ще е следващия

    14:39 13.07.2026

  • 33 Дали не е предупредил зелената жаба

    3 0 Отговор
    че ще уведоми президента Тръмп за някаква корупционна схема и това да е довело до смяна на правителството, корупция на такова високо ниво. И това да е довело и до отстраняването му . Тероризма е вече дълбоко заложен в тази край на руска територия. За да отиде сенатор в Киев значи става въпрос за нещо много ....много голямо.

    14:39 13.07.2026

  • 34 доктор Сметкаджиев

    3 0 Отговор
    Получил е изведнъж страничния ефект на Файзер. Трябвало е да си изкара Ковида еднократно и да си продължи живота, а не да се надява, че ваксината ще го предпази.

    14:39 13.07.2026

  • 35 Тагарев е хитър

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Той само подкокоросва и взема парсата.
    Преди две години, точно след подобно посещение в Украйна се спомина "внезапно" един друг русофобен офицер - генерал Съби Събев.

    14:39 13.07.2026

  • 36 Българският народ подкрепя Украйна !

    0 2 Отговор
    Украйна има приятели по целия свят

    14:41 13.07.2026

  • 37 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    0 2 Отговор
    Води се вече разследване и май е ял рукола с новичок.

    14:42 13.07.2026

  • 38 Миндич Порошенко

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мимч":

    Е защо да обвиняват Путин? Трява да го наградят за изпържването на сенатора. Тоя го мразеха в Америка всички, щото беше наглей хомо с много кинти от военния бизнес.

    14:42 13.07.2026

  • 39 Орк

    2 0 Отговор
    Светът стана по-добро място след смърта на тоя изрод.

    14:43 13.07.2026

  • 40 Факт

    2 0 Отговор
    Да не беше питал къде са отишли доларите

    14:44 13.07.2026

  • 41 Путин съм

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Феникс":

    Лъжат, че е умрял в Украйна и са го осчетоводили във Вашингтон. Той си беше така и без бомбата. Нищо не се е променило, и даже е странно, че някой се е разприказвал.

    Господин Греъм си беше с мозъчна смърт от години.

    14:46 13.07.2026