Украйна удари логистични центрове, снабдяващи руската армия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е нанесла удари по обекти, които той определи като логистични центрове в руския Краснодарски и Ставрополски край, доставящи компоненти за дронове и друга техника и на руската армия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Освен това в Черно и Азовско море са били нанесени удари по петролен склад, танкер и четири товарни кораба от руския "сенчест флот", добави украинският президент.
Москва вече отрече твърдението, че използва логистичният център на "Уайлдберис" за военни цели.
Освен това Ройтерс съобщава, че Украйна е приела да изнася дронове за САЩ, които да участват в програма на Пентагона, наречена "Доминация чрез дронове". Шест украински компании са получили разрешение да изнесат по около 100 дрона всяка. Засега няма официално потвърждение от Киев или Вашингтон.
Пожари избухнаха в електроразпределителни подстанции в Ялта и Алуща в окупирания Крим след атака с дронове снощи, предаде Укринформ, като се позова на канала в Телеграм „Кримски вятър“, съобщи БТА.
„Още една електроразпределителна подстанция бе повредена и гори в Ялта“, написа каналът. Той добави, че пожар е избухнал и в подстанция в Ялта. Укринформ припомня, че между 1 и 20 юли украинските безпилотни сили са поразили 104 подстанции в окупираните от Русия територии, включително Крим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #11
13:09 22.07.2026
2 пешо
Коментиран от #26
13:10 22.07.2026
3 ФАКТ
13:10 22.07.2026
4 Механик
13:11 22.07.2026
5 И плаче тихичко
13:11 22.07.2026
6 Гьобелс
Укрите все поразяват ,,логистически центрове",убивайки само военни..!
А Руснаците поразяват само жилищни сгради ,убивайки само цивилни хора...!
Коментиран от #13
13:11 22.07.2026
7 Ударил
13:11 22.07.2026
8 Мъж с ботокс
13:11 22.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Всичко е по план
Само румен радев може да се сравнява по умствен капацитет с Цар московски ... от Тему.
13:14 22.07.2026
11 Путин
До коментар #1 от "Путин":парите и децата ни са на запад
13:15 22.07.2026
12 чичо Кольо
13:15 22.07.2026
13 Папаза
До коментар #6 от "Гьобелс":Ами укрите 4 години пазиха легитимните военни цели и обекти в Русия.Това време свърши.Прошка вече никаква.Бой и без жал!!!!
Коментиран от #17
13:18 22.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ама как гори
13:20 22.07.2026
16 nPocийска negepaцийка е КЕН еф
Нали беше безаналогово ?
13:24 22.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Oня с коня
13:24 22.07.2026
19 тъй
13:26 22.07.2026
20 В В.Путин
13:26 22.07.2026
21 Възрожденец 🇧🇬
Няма нищо по успокояващо и разтоварващо от дългия работен ден от кадри на горящ Мордор !
Коментиран от #25
13:26 22.07.2026
22 Пенсионер 69 годишен
Западът снабдява Украйна със 10 пъти по-скъпи оръжия и като откраднат за златните тоалетни, за фронта не остава.
13:26 22.07.2026
23 Да-а-а-а....
13:27 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пенсионер 69 годишен
До коментар #21 от "Възрожденец 🇧🇬":Имаш ли представа, какви огромни са руските градове? На единия край гръмнал дрон, през един квартал няма даже да чуят.
Коментиран от #29, #39, #41
13:28 22.07.2026
26 Вече
До коментар #2 от "пешо":пета година:)))
13:28 22.07.2026
27 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #17 от "ЯСНО!":Добре пожелаваш всеки ден с хубав ден и казваш,че си отиваш,ама си тук по цял ден.😂😂😂
13:29 22.07.2026
28 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #34
13:31 22.07.2026
29 Цеко
До коментар #25 от "Пенсионер 69 годишен":А ти имаш ли представа колко е малка землянката на Путлер в Подмосковието?! Ще го торпилират скоро, времето му изтича...
13:31 22.07.2026
30 хихи
13:31 22.07.2026
31 Муньо Миротворски...
13:32 22.07.2026
32 Дон Корлеоне
13:32 22.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Странно, хич не му личи,
До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":и фактите за зверствата му са в Хага.
Но щом твоят фейк те утешава, вярвай си, няма да ти пречим.
13:33 22.07.2026
35 Хахаха!🎺🥳😀
13:34 22.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Само според копейската ти логика, та
До коментар #33 от "ЯСНО!":все на хомо коменти те избива. Явно това ти е любима тема.
Коментиран от #42
13:36 22.07.2026
38 Микола Ухилянт
13:36 22.07.2026
39 И като не са чули какво от това?
До коментар #25 от "Пенсионер 69 годишен":На другият ден ще чуят и усетят и те, не е сън за да се размине, Мадяр им е обещал по десет дрона на глава на крепостните.
Коментиран от #43, #44
13:36 22.07.2026
40 Удри Зелю!
13:36 22.07.2026
41 Като
До коментар #25 от "Пенсионер 69 годишен":им гръмнат електриката, няма никакво значение дали са чули :)
Коментиран от #47
13:36 22.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #39 от "И като не са чули какво от това?":Откъде ще вземат 140 милиона оператори на дронове урките? На ден по 100 оператора средно дават фира. Операторът на дрон е смъртник.
Коментиран от #49
13:39 22.07.2026
45 Драпат Укроджопов
13:40 22.07.2026
46 Вуте...
13:40 22.07.2026
47 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #41 от "Като":И как ще се случи това с няколко дрона дневно? РФ има десетократно превъзходството във всички видове въоръжение, като в артилерията е 40 пъти.
13:41 22.07.2026
48 Исторически парк
13:42 22.07.2026
49 Джойстик
До коментар #44 от "Хахаха!🎺🥳😀":Слабо/умен ли си бре?!Операторите на дронове да на десетки километри от мястото на ударените обекти.
Коментиран от #54
13:43 22.07.2026
50 Руснаци вече не мозинство
13:43 22.07.2026
51 Хахаха!🎺🥳😀
13:44 22.07.2026
52 ВВП бункерния ботокс
Коментиран от #53
13:44 22.07.2026
53 Както го мислеха, така стана
До коментар #52 от "ВВП бункерния ботокс":Под Денацификация разбирай милиони боеспособни украинци под земята. После няма да има кой да воюва срещу Русия. Това беше целта, да изчистят мъжкото здраво, боеспособно и фанатизирано население.
Коментиран от #55, #56
13:47 22.07.2026
54 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #49 от "Джойстик":Точно с това ги подлъгват. Че са далече от фронта и са в безопасност. Но за ракетите това е без значение. Засичат им локацията по сигнала за управление, сверяват със спътника и пращат ракета с 500 килограма мощен ТГА взрив на главите им. От тях остават само парцали по дърветата.
13:48 22.07.2026
55 Руснаци вече не мозинство
До коментар #53 от "Както го мислеха, така стана":И повече двама милиона русияни.
13:54 22.07.2026
56 Соловьов
До коментар #53 от "Както го мислеха, така стана":Браво ! Трябва ни подкрепа от всички копейки.
Нищо, че съотношението не е в наша полза.1 400 000 герой отидоха при народния певец Кабзон.
13:58 22.07.2026
57 А какво гори в Украйна
13:58 22.07.2026