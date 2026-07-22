Украйна удари логистични центрове, снабдяващи руската армия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е нанесла удари по обекти, които той определи като логистични центрове в руския Краснодарски и Ставрополски край, доставящи компоненти за дронове и друга техника и на руската армия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Освен това в Черно и Азовско море са били нанесени удари по петролен склад, танкер и четири товарни кораба от руския "сенчест флот", добави украинският президент.

Москва вече отрече твърдението, че използва логистичният център на "Уайлдберис" за военни цели.

Освен това Ройтерс съобщава, че Украйна е приела да изнася дронове за САЩ, които да участват в програма на Пентагона, наречена "Доминация чрез дронове". Шест украински компании са получили разрешение да изнесат по около 100 дрона всяка. Засега няма официално потвърждение от Киев или Вашингтон.

Пожари избухнаха в електроразпределителни подстанции в Ялта и Алуща в окупирания Крим след атака с дронове снощи, предаде Укринформ, като се позова на канала в Телеграм „Кримски вятър“, съобщи БТА.

„Още една електроразпределителна подстанция бе повредена и гори в Ялта“, написа каналът. Той добави, че пожар е избухнал и в подстанция в Ялта. Укринформ припомня, че между 1 и 20 юли украинските безпилотни сили са поразили 104 подстанции в окупираните от Русия територии, включително Крим.