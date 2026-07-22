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Украйна удари логистични центрове, снабдяващи руската армия
  Тема: Украйна

Украйна удари логистични центрове, снабдяващи руската армия

22 Юли, 2026 13:08 1 040 57

  • украйна-
  • крим-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

Атака с дронове предизвика пожари в електроразпределителни подстанции в окупирания Крим, съобщиха канали в Телеграм

Украйна удари логистични центрове, снабдяващи руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е нанесла удари по обекти, които той определи като логистични центрове в руския Краснодарски и Ставрополски край, доставящи компоненти за дронове и друга техника и на руската армия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Освен това в Черно и Азовско море са били нанесени удари по петролен склад, танкер и четири товарни кораба от руския "сенчест флот", добави украинският президент.

Москва вече отрече твърдението, че използва логистичният център на "Уайлдберис" за военни цели.

Освен това Ройтерс съобщава, че Украйна е приела да изнася дронове за САЩ, които да участват в програма на Пентагона, наречена "Доминация чрез дронове". Шест украински компании са получили разрешение да изнесат по около 100 дрона всяка. Засега няма официално потвърждение от Киев или Вашингтон.

Пожари избухнаха в електроразпределителни подстанции в Ялта и Алуща в окупирания Крим след атака с дронове снощи, предаде Укринформ, като се позова на канала в Телеграм „Кримски вятър“, съобщи БТА.

„Още една електроразпределителна подстанция бе повредена и гори в Ялта“, написа каналът. Той добави, че пожар е избухнал и в подстанция в Ялта. Укринформ припомня, че между 1 и 20 юли украинските безпилотни сили са поразили 104 подстанции в окупираните от Русия територии, включително Крим.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    11 10 Отговор
    Сорос ми заповяда да се правим на "многоходови"

    Коментиран от #11

    13:09 22.07.2026

  • 2 пешо

    22 14 Отговор
    украйна утече у канало

    Коментиран от #26

    13:10 22.07.2026

  • 3 ФАКТ

    16 16 Отговор
    пуслер - най-големият срам в историята

    13:10 22.07.2026

  • 4 Механик

    9 12 Отговор
    Ууудриии!

    13:11 22.07.2026

  • 5 И плаче тихичко

    13 16 Отговор
    Путлер хапва западния х.

    13:11 22.07.2026

  • 6 Гьобелс

    22 9 Отговор
    Тия ме удариха в дъното...!
    Укрите все поразяват ,,логистически центрове",убивайки само военни..!
    А Руснаците поразяват само жилищни сгради ,убивайки само цивилни хора...!

    Коментиран от #13

    13:11 22.07.2026

  • 7 Ударил

    10 6 Отговор
    е дедо по мад€те и са са чуди при го сръбат...

    13:11 22.07.2026

  • 8 Мъж с ботокс

    9 11 Отговор
    Това е част от многоходовия план на гениалния страг с токчетата и ботокса.

    13:11 22.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всичко е по план

    8 11 Отговор
    Това е предвидено и в плана на великия многопластов стратег Пусин !
    Само румен радев може да се сравнява по умствен капацитет с Цар московски ... от Тему.

    13:14 22.07.2026

  • 11 Путин

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    парите и децата ни са на запад

    13:15 22.07.2026

  • 12 чичо Кольо

    8 8 Отговор
    Еваларката на пичовете.

    13:15 22.07.2026

  • 13 Папаза

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "Гьобелс":

    Ами укрите 4 години пазиха легитимните военни цели и обекти в Русия.Това време свърши.Прошка вече никаква.Бой и без жал!!!!

    Коментиран от #17

    13:18 22.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ама как гори

    4 7 Отговор
    тази дива ягодка, тлъсти черни пушеци от горящите сутиени и чорапогащи.

    13:20 22.07.2026

  • 16 nPocийска negepaцийка е КЕН еф

    3 9 Отговор
    Къде им е ПВО то на тия монголя ?!
    Нали беше безаналогово ?

    13:24 22.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Oня с коня

    5 9 Отговор
    Ама нали уж Крим бил Руски?А щом не могат да го опазят и стопанисват,ще им бъде отнет.

    13:24 22.07.2026

  • 19 тъй

    3 4 Отговор
    тъй............

    13:26 22.07.2026

  • 20 В В.Путин

    4 7 Отговор
    Оплескахме я.

    13:26 22.07.2026

  • 21 Възрожденец 🇧🇬

    4 10 Отговор
    Довечера ще си пусна кадрите.
    Няма нищо по успокояващо и разтоварващо от дългия работен ден от кадри на горящ Мордор !

    Коментиран от #25

    13:26 22.07.2026

  • 22 Пенсионер 69 годишен

    10 3 Отговор
    Дупe знае две и двеста. Купих си китайски клон на електрическа бръсначка Филипс за 18€ и ми върши работа. Оригинала е 200€.
    Западът снабдява Украйна със 10 пъти по-скъпи оръжия и като откраднат за златните тоалетни, за фронта не остава.

    13:26 22.07.2026

  • 23 Да-а-а-а....

    1 4 Отговор
    Да-а-а-а....

    13:27 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пенсионер 69 годишен

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Имаш ли представа, какви огромни са руските градове? На единия край гръмнал дрон, през един квартал няма даже да чуят.

    Коментиран от #29, #39, #41

    13:28 22.07.2026

  • 26 Вече

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    пета година:)))

    13:28 22.07.2026

  • 27 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 6 Отговор

    До коментар #17 от "ЯСНО!":

    Добре пожелаваш всеки ден с хубав ден и казваш,че си отиваш,ама си тук по цял ден.😂😂😂

    13:29 22.07.2026

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    6 6 Отговор
    На Владимир Владимирович Путин трябва свещи да му палят в украинските църкви и да отслужат молебен за здраве и дълъг живот, защото щади мирното население.

    Коментиран от #34

    13:31 22.07.2026

  • 29 Цеко

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Пенсионер 69 годишен":

    А ти имаш ли представа колко е малка землянката на Путлер в Подмосковието?! Ще го торпилират скоро, времето му изтича...

    13:31 22.07.2026

  • 30 хихи

    6 3 Отговор
    а ВСУ уверено настъпват на запад, въпреки недостатъчната подкрепа от Руската армия...

    13:31 22.07.2026

  • 31 Муньо Миротворски...

    2 4 Отговор
    За Крим ще изчакам още малко, и тогава ще измякам чий е, нещата не вървят на добре.

    13:32 22.07.2026

  • 32 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда кримският мост.И да пусне тока в Крим.

    13:32 22.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Странно, хич не му личи,

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":

    и фактите за зверствата му са в Хага.
    Но щом твоят фейк те утешава, вярвай си, няма да ти пречим.

    13:33 22.07.2026

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    5 2 Отговор
    Четири години "перемога" и все в западно направление. Зельо се заканваше да превземе Крим и Москва, а само чупи прозорци с дрончета. Хулиган!

    13:34 22.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Само според копейската ти логика, та

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "ЯСНО!":

    все на хомо коменти те избива. Явно това ти е любима тема.

    Коментиран от #42

    13:36 22.07.2026

  • 38 Микола Ухилянт

    4 1 Отговор
    Аз отивам на почивка в Кладбище. От ТЦК ми го осигуриха безплатно с безплатен превоз.

    13:36 22.07.2026

  • 39 И като не са чули какво от това?

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Пенсионер 69 годишен":

    На другият ден ще чуят и усетят и те, не е сън за да се размине, Мадяр им е обещал по десет дрона на глава на крепостните.

    Коментиран от #43, #44

    13:36 22.07.2026

  • 40 Удри Зелю!

    1 4 Отговор
    Колкото повече ги удряш толкова повече се кефят.Удри!

    13:36 22.07.2026

  • 41 Като

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Пенсионер 69 годишен":

    им гръмнат електриката, няма никакво значение дали са чули :)

    Коментиран от #47

    13:36 22.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "И като не са чули какво от това?":

    Откъде ще вземат 140 милиона оператори на дронове урките? На ден по 100 оператора средно дават фира. Операторът на дрон е смъртник.

    Коментиран от #49

    13:39 22.07.2026

  • 45 Драпат Укроджопов

    2 1 Отговор
    В перйод вайска усраинская! Малко остана до Масква. В смисъл, че малко украинец остана.

    13:40 22.07.2026

  • 46 Вуте...

    2 1 Отговор
    Копейки, оти не изврякате нещо за Константиновка и Малая Токмачка, па и там ли се омазахте со го(В) н@🤣

    13:40 22.07.2026

  • 47 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Като":

    И как ще се случи това с няколко дрона дневно? РФ има десетократно превъзходството във всички видове въоръжение, като в артилерията е 40 пъти.

    13:41 22.07.2026

  • 48 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Русия удари логистични центрове, снабдяващи украинската армия

    13:42 22.07.2026

  • 49 Джойстик

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Слабо/умен ли си бре?!Операторите на дронове да на десетки километри от мястото на ударените обекти.

    Коментиран от #54

    13:43 22.07.2026

  • 50 Руснаци вече не мозинство

    1 1 Отговор
    Русия за всички, защо нейна армия руската?

    13:43 22.07.2026

  • 51 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Идеята е да мобилизират непълнолетни за оператори на дронове в Украйна. След два шамара са готови да отидат на смърт. Операторът на дрон е смъртник.

    13:44 22.07.2026

  • 52 ВВП бункерния ботокс

    4 2 Отговор
    Каква я мислех през 2022 февруари, какво стана - Пълна АбАсрАция.Крепостните холопи ми точат ножа.....Так всегда бьiло на Руси.

    Коментиран от #53

    13:44 22.07.2026

  • 53 Както го мислеха, така стана

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "ВВП бункерния ботокс":

    Под Денацификация разбирай милиони боеспособни украинци под земята. После няма да има кой да воюва срещу Русия. Това беше целта, да изчистят мъжкото здраво, боеспособно и фанатизирано население.

    Коментиран от #55, #56

    13:47 22.07.2026

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Джойстик":

    Точно с това ги подлъгват. Че са далече от фронта и са в безопасност. Но за ракетите това е без значение. Засичат им локацията по сигнала за управление, сверяват със спътника и пращат ракета с 500 килограма мощен ТГА взрив на главите им. От тях остават само парцали по дърветата.

    13:48 22.07.2026

  • 55 Руснаци вече не мозинство

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Както го мислеха, така стана":

    И повече двама милиона русияни.

    13:54 22.07.2026

  • 56 Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Както го мислеха, така стана":

    Браво ! Трябва ни подкрепа от всички копейки.
    Нищо, че съотношението не е в наша полза.1 400 000 герой отидоха при народния певец Кабзон.

    13:58 22.07.2026

  • 57 А какво гори в Украйна

    0 0 Отговор
    Денонощно се напъвате да ни убеждавате какво гори в Русия, а в Украйна падат два пъти повече дронове и ракети. Там трябва да е трагично и имайки предвид пропагандата срещу Русия, явно е повече от трагично!.

    13:58 22.07.2026

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