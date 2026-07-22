Сирски си отива: Зеленски назначи Драпати за главнокомандващ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че нов главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна става генерал-майор Михайло Драпати, който в последната година бе начело на обединените сили на армията. "Всички имаме едно желание - да победим врага и да създадем такива условия на фронта и натиск спрямо Русия, че да я накараме да сключи мир", каза президентът във вечерното си видеообръщение.
По думите на държавния глава, решението е било взето след обсъждане на бъдещата конфигурация на Генералния щаб и по-нататъшното развитие на армията. Към досегашния главнокомандващ Олександър Сирски бяха отправени благодарности за работата му. "Факт е, че Олександър Сирски осигури резултати при защитата на Киев, в Харковската настъпателна операция, в Курската операция. Изминат е значителен път, защитата на Украйна продължава", подчерта президентът.
Драпати е на 43 години, през 2016-а е награден с ордена "Народен герой на Украйна". Той е започнал военната си служба като командир на взвод в 72-а механизирана бригада.
Рокадата последва протестите срещу освобождаването на Федоров
Назначаването на Михайло Драпати на този пост бе поискано от някои участници в масовите протести, започнали в Украйна след освобождаването на министъра на отбраната Михайло Федоров.
Както отбелязва АРД, Федоров бе смятан за модерен реформатор - въвел значително обновяване във войната с дронове и установил прозрачност при доставките за армията. Същевременно към Сирски бяха отправени обвинения, че възпира тези реформи. Самият той отрече.
Преди обявяването на назначението Зеленски проведе срещи с високопоставени военни - за обсъждане на потенциалния наследник на Сирски. Той бе главнокомандващ от осми февруари 2024 година.
Сирски: "Не съм имал конфликт с Федоров"
Самият Сирски заяви, че за него било "неочаквано" да научи от медиите за съществуващ конфликт между него и уволнения министър на отбраната Михайло Федоров. Под заглавието "Моята работа е войната" Сирски написа в сайта Militarnyi, че възприемал отношенията си с министъра на отбраната като работни - със сложни въпроси, с различни позиции.
Паралелно Сирски публично се извини на Федоров с думите: "Ако съм засегнал някого, извинете. Понякога съм твърд. Но моля и вас, и всички, които сега внимателно следят тази история: дайте да се фокусираме не върху личното, а върху глобалното - върху победата".
В същия текст доскоршният главнокомандващ отбелязва, че бившият министър Федоров е пренасочил за закупуването на дронове част от средствата, предназначени за заплати на военните. Според Сирски, именно по тази причина възникнал проблем с финансирането на заплатите на военните и сега властите търсели възможност да ги обезпечат навреме и в пълния им размер.
Автор: Роман Сулима
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #5, #7, #11, #12, #16, #17, #23, #24, #26, #63
13:40 22.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мисирски
Коментиран от #58
13:42 22.07.2026
4 Аз ако съм на Сирски...
По една тава Сир(Кашкавал...) на всеки от Радата...!
Че се отърва от горещият стол,в най-напеченият момент за ВСУ...!
13:42 22.07.2026
5 хехе
До коментар #1 от "Един":Е като е толкова много по-способен защо досега не беше той на мястото на Сирски.
13:43 22.07.2026
6 Мара
13:43 22.07.2026
7 Орк
До коментар #1 от "Един":Вече няма никаква разлика кой ще бъде
13:43 22.07.2026
8 ДрайвингПлежър
Провалена държава, която не заслужава присъствието си на картата
13:43 22.07.2026
9 до кога
13:44 22.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Драпат Укрожопов
До коментар #1 от "Един":В перйод вайска усраинская! Мало остало до Масква. В смъйсле, че мало украинец остало.
13:44 22.07.2026
12 Англичаните
До коментар #1 от "Един":как намазаха на ЗеленСКИте. Схвана ли?
Едва ли.
13:45 22.07.2026
13 мисирски
13:45 22.07.2026
14 Факти
13:45 22.07.2026
15 yйлo пак е напълнил памперса
13:46 22.07.2026
16 Орк
До коментар #1 от "Един":Написать го генерал Провал за загуба на Курск и покровск
13:46 22.07.2026
17 Един
До коментар #1 от "Един":Хи хи хи
още един от отдел кадри на ВСУсръини......
13:46 22.07.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #21
13:47 22.07.2026
19 Сенатор Линдзи Глеъм
Надявам е руснакът да е по-жилав и да е оцельл поне, а не да пишат от негово име туйтове.
13:49 22.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Къде си ма, софийска...
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Вчера ходи ли да протестираш и да сваляш властта?
13:50 22.07.2026
22 Кyxи лейки-копейки ! 🤣
Блатушките и от него ще плачкат. 🤣🤣🤣
Коментиран от #29
13:50 22.07.2026
23 Калпазанин
До коментар #1 от "Един":5 години орките драпат в Донбас като мачка у бъзе.
13:52 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 да бе
Може всякакви недоразумения в Украйна да си сменят родните имена за по-"украинско" звучене, ама Сирски е руснак и няма как да стане Олександър.
Някой проверява ли информацията, която се публикува?
13:53 22.07.2026
26 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Един":Нищо не може да спаси подобна свинска обител като украинската от абсолютния крах - за век напред ще бъде на издръжка на побъркана европа ... само че все някога и европееца ще прогледне
13:54 22.07.2026
27 Володимир Безстрашний
стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
Когато черни орди заляха родната свещена земя,
той не трепна, не избяга, а вдигна гордо десница.
Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.
Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
градината пред вълците, стария континент от потопа!
Неговата воля е стомана, кована в огньовете на ада,
всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.
Земята под нозете му стене, но той я държи права,
с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.
О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!
Коментиран от #40, #45
13:54 22.07.2026
28 Да ви кажа аз,
13:54 22.07.2026
29 я пак
До коментар #22 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":Какво бил взел Сирски?
Нещо ми се струва, че живееш в миналото или те гони амнезия
13:55 22.07.2026
30 шаа
13:55 22.07.2026
31 Здрасти копейкииИ 🤪🤡💩
Русия ще загуби войната!
Коментиран от #36
13:55 22.07.2026
32 Делю
13:56 22.07.2026
33 Да ви кажа аз,
Коментиран от #44
13:56 22.07.2026
34 Сметах, сметах
Хи хи хи
ами на запад, та да е по-близо до западното оружие......
13:56 22.07.2026
35 Накратко
- персонал – около 1,433,230 (+1,330) члена;
- танкове – 12 163 (+2) единици;
- бронирани транспортьори – 24 982 (+4) единици;
- артилерийски системи – 46 492 (+57) единици;
- MLRS – 1.958 (+3) единици;
- системи за противовъздушна отбрана – 1.513 (+0) единици;
- самолети – 438 (+0) единици;
- хеликоптери – 354 (+0) единици;
- Наземни роботизирани системи – 1 981 (+11) единици;
- въздушни ракети – 421 900 (+1 610) единици;
- крилати ракети – 4.933 (+0) единици;
- кораби / лодки – 34 (+0) единици;
- подводници – 2 (+0) единици;
- автомобилна техника и цистерни – 123 702 (+355) единици;
- Специално оборудване – 4 450 (+9) броя
Тези денонощни загуби само ще се увеличават.
Коментиран от #37, #43, #47
13:57 22.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ХаХа
13:59 22.07.2026
39 Това е положението троляшки
14:00 22.07.2026
40 Така
До коментар #27 от "Володимир Безстрашний":Ли си се родил, или после затъпя?
Шмъркорене като Зелю...?!
14:00 22.07.2026
41 Баба Гицка към DW
ни "отваряте" очите и
ни промивате главите......
14:04 22.07.2026
42 Аман и бактъм от укро-кoчинaта
Изобщо не сте интересни и отдавна сте омръзнали на интелигентните хора.
Надоумявам как нормални хора може да ви четат укро-простотиите.
Коментиран от #48
14:04 22.07.2026
43 абе льо льо
До коментар #35 от "Накратко":"До 22 юли армията на агресора е загубила:
- персонал – около 1,433,230 (+1,330) члена;", ко туй члена?
14:06 22.07.2026
44 Отговор
До коментар #33 от "Да ви кажа аз,":Мишени и жертви на кремълската, долнопробна пропаганда навсякъде са само глупаците и продажниците. Само индивиди с тотална липса на емпатия, морал и интелект може да симпатизират на рашисткия агресор и окупатор. Путлер до вчера твърдеше, че на Русия не и трябват нови територии, а сега иска целия Донбас... Как ви се струва това? В 21ви век да затрие над милион руснаци и украинци, да разруши десетки градове чието население е предимно от.... рускоезични украинци, как се тълкуват подобни действия, освен като шизофрения?
Коментиран от #50
14:06 22.07.2026
45 Бетер
До коментар #27 от "Володимир Безстрашний":Шекспир си!
14:07 22.07.2026
46 Вселенски
14:11 22.07.2026
47 Отец Дионисий
До коментар #35 от "Накратко":Яки млатене на орки е паднало.Амин чадо
14:12 22.07.2026
48 Даа ...
До коментар #42 от "Аман и бактъм от укро-кoчинaта":Явно не си от умните щом четеш и пишеш . 🤡🤪
14:14 22.07.2026
49 БАРС
14:15 22.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този
Коментиран от #53
14:19 22.07.2026
52 Умрял миризлив русняк
14:20 22.07.2026
53 Никой не ти вярва!
До коментар #51 от "Този":Задръж си глупавите лъжи, копейка гнусна!
14:21 22.07.2026
54 Летец Пешеходец
14:23 22.07.2026
55 Феникс
14:31 22.07.2026
56 Лоша новина
14:33 22.07.2026
57 Рулигифрен
14:34 22.07.2026
58 А руснаците какво да кажат
До коментар #3 от "Мисирски":тогава, като имат поне 5 пъти повече загуби от Украйна.
14:34 22.07.2026
59 стара схема с нови шарани
14:38 22.07.2026
60 Мишел
14:39 22.07.2026
61 руската мечка
14:41 22.07.2026
62 Мишел
Коментиран от #64
14:42 22.07.2026
63 Хахаха
До коментар #1 от "Един":Ти, диванен експерте от къде знаеш? И какво изобщо знаеш ти за война и бойни действия, освен със жена си ти не водил война с никой друг от 700 години.
15:19 22.07.2026
64 Хахаха
До коментар #62 от "Мишел":Не знаех че в сряда пускат в домашна отпуска от психиатрията. Кажи на лекуващия лекар да ти смени хаповете. В жегите не излизай без шапка.
15:24 22.07.2026
65 Архимандрисандрит Бибиян
15:42 22.07.2026
66 Факти
15:51 22.07.2026