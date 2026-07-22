Сирски си отива: Зеленски назначи Драпати за главнокомандващ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че нов главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна става генерал-майор Михайло Драпати, който в последната година бе начело на обединените сили на армията. "Всички имаме едно желание - да победим врага и да създадем такива условия на фронта и натиск спрямо Русия, че да я накараме да сключи мир", каза президентът във вечерното си видеообръщение.

По думите на държавния глава, решението е било взето след обсъждане на бъдещата конфигурация на Генералния щаб и по-нататъшното развитие на армията. Към досегашния главнокомандващ Олександър Сирски бяха отправени благодарности за работата му. "Факт е, че Олександър Сирски осигури резултати при защитата на Киев, в Харковската настъпателна операция, в Курската операция. Изминат е значителен път, защитата на Украйна продължава", подчерта президентът.

Драпати е на 43 години, през 2016-а е награден с ордена "Народен герой на Украйна". Той е започнал военната си служба като командир на взвод в 72-а механизирана бригада.

Рокадата последва протестите срещу освобождаването на Федоров

Назначаването на Михайло Драпати на този пост бе поискано от някои участници в масовите протести, започнали в Украйна след освобождаването на министъра на отбраната Михайло Федоров.

Както отбелязва АРД, Федоров бе смятан за модерен реформатор - въвел значително обновяване във войната с дронове и установил прозрачност при доставките за армията. Същевременно към Сирски бяха отправени обвинения, че възпира тези реформи. Самият той отрече.

Преди обявяването на назначението Зеленски проведе срещи с високопоставени военни - за обсъждане на потенциалния наследник на Сирски. Той бе главнокомандващ от осми февруари 2024 година.

Сирски: "Не съм имал конфликт с Федоров"

Самият Сирски заяви, че за него било "неочаквано" да научи от медиите за съществуващ конфликт между него и уволнения министър на отбраната Михайло Федоров. Под заглавието "Моята работа е войната" Сирски написа в сайта Militarnyi, че възприемал отношенията си с министъра на отбраната като работни - със сложни въпроси, с различни позиции.

Паралелно Сирски публично се извини на Федоров с думите: "Ако съм засегнал някого, извинете. Понякога съм твърд. Но моля и вас, и всички, които сега внимателно следят тази история: дайте да се фокусираме не върху личното, а върху глобалното - върху победата".

В същия текст доскоршният главнокомандващ отбелязва, че бившият министър Федоров е пренасочил за закупуването на дронове част от средствата, предназначени за заплати на военните. Според Сирски, именно по тази причина възникнал проблем с финансирането на заплатите на военните и сега властите търсели възможност да ги обезпечат навреме и в пълния им размер.

Автор: Роман Сулима