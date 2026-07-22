Новини
Свят »
Украйна »
Сирски си отива: Зеленски назначи Драпати за главнокомандващ
  Тема: Украйна

Сирски си отива: Зеленски назначи Драпати за главнокомандващ

22 Юли, 2026 13:38 1 528 66

  • украйна-
  • михайло драпати-
  • михайло федоров-
  • володимир зеленски-
  • зсу-
  • русия-
  • олександър сирски

След продължителни протести украинският президент Зеленски уволни шефа на армията Сирски и назначи на негово място Михайло Драпати

Сирски си отива: Зеленски назначи Драпати за главнокомандващ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че нов главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна става генерал-майор Михайло Драпати, който в последната година бе начело на обединените сили на армията. "Всички имаме едно желание - да победим врага и да създадем такива условия на фронта и натиск спрямо Русия, че да я накараме да сключи мир", каза президентът във вечерното си видеообръщение.

По думите на държавния глава, решението е било взето след обсъждане на бъдещата конфигурация на Генералния щаб и по-нататъшното развитие на армията. Към досегашния главнокомандващ Олександър Сирски бяха отправени благодарности за работата му. "Факт е, че Олександър Сирски осигури резултати при защитата на Киев, в Харковската настъпателна операция, в Курската операция. Изминат е значителен път, защитата на Украйна продължава", подчерта президентът.

Драпати е на 43 години, през 2016-а е награден с ордена "Народен герой на Украйна". Той е започнал военната си служба като командир на взвод в 72-а механизирана бригада.

Рокадата последва протестите срещу освобождаването на Федоров

Назначаването на Михайло Драпати на този пост бе поискано от някои участници в масовите протести, започнали в Украйна след освобождаването на министъра на отбраната Михайло Федоров.

Както отбелязва АРД, Федоров бе смятан за модерен реформатор - въвел значително обновяване във войната с дронове и установил прозрачност при доставките за армията. Същевременно към Сирски бяха отправени обвинения, че възпира тези реформи. Самият той отрече.

Преди обявяването на назначението Зеленски проведе срещи с високопоставени военни - за обсъждане на потенциалния наследник на Сирски. Той бе главнокомандващ от осми февруари 2024 година.

Сирски: "Не съм имал конфликт с Федоров"

Самият Сирски заяви, че за него било "неочаквано" да научи от медиите за съществуващ конфликт между него и уволнения министър на отбраната Михайло Федоров. Под заглавието "Моята работа е войната" Сирски написа в сайта Militarnyi, че възприемал отношенията си с министъра на отбраната като работни - със сложни въпроси, с различни позиции.

Паралелно Сирски публично се извини на Федоров с думите: "Ако съм засегнал някого, извинете. Понякога съм твърд. Но моля и вас, и всички, които сега внимателно следят тази история: дайте да се фокусираме не върху личното, а върху глобалното - върху победата".

В същия текст доскоршният главнокомандващ отбелязва, че бившият министър Федоров е пренасочил за закупуването на дронове част от средствата, предназначени за заплати на военните. Според Сирски, именно по тази причина възникнал проблем с финансирането на заплатите на военните и сега властите търсели възможност да ги обезпечат навреме и в пълния им размер.

Автор: Роман Сулима


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    12 46 Отговор
    Лоша новина за жужака. Драпата е много по-способен от Сирски.

    Коментиран от #5, #7, #11, #12, #16, #17, #23, #24, #26, #63

    13:40 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мисирски

    46 12 Отговор
    Тя украинската армия си отиде, вие за Мисирски мислите. Хя хя хя

    Коментиран от #58

    13:42 22.07.2026

  • 4 Аз ако съм на Сирски...

    33 10 Отговор
    ...ще дам банкет...!
    По една тава Сир(Кашкавал...) на всеки от Радата...!
    Че се отърва от горещият стол,в най-напеченият момент за ВСУ...!

    13:42 22.07.2026

  • 5 хехе

    36 11 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Е като е толкова много по-способен защо досега не беше той на мястото на Сирски.

    13:43 22.07.2026

  • 6 Мара

    25 9 Отговор
    Това е щото всеки ден много пАбеждават. Хихихи.

    13:43 22.07.2026

  • 7 Орк

    32 8 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Вече няма никаква разлика кой ще бъде

    13:43 22.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    31 8 Отговор
    Какво значение има кой си отива - тежката корупция си остава!
    Провалена държава, която не заслужава присъствието си на картата

    13:43 22.07.2026

  • 9 до кога

    26 6 Отговор
    Десетки милярди окрадоха , и още ше прибират защото има глупаци да им ги дават

    13:44 22.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Драпат Укрожопов

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    В перйод вайска усраинская! Мало остало до Масква. В смъйсле, че мало украинец остало.

    13:44 22.07.2026

  • 12 Англичаните

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    как намазаха на ЗеленСКИте. Схвана ли?
    Едва ли.

    13:45 22.07.2026

  • 13 мисирски

    21 6 Отговор
    ще е поредния посланик с пагони не вярвам да се върне в Русия при родителите си.

    13:45 22.07.2026

  • 14 Факти

    27 6 Отговор
    Края на кървавия киевски режим е неизбежен, колкото и пъти да сменя главнокомандуващиге, сатрапа със златните тоалетни !!!

    13:45 22.07.2026

  • 15 yйлo пак е напълнил памперса

    10 24 Отговор
    Най добре е рашистите на Путлер да развяват бялото знаме.

    13:46 22.07.2026

  • 16 Орк

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Написать го генерал Провал за загуба на Курск и покровск

    13:46 22.07.2026

  • 17 Един

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Хи хи хи
    още един от отдел кадри на ВСУсръини......

    13:46 22.07.2026

  • 18 Последния Софиянец

    5 15 Отговор
    Сега па тоя ще млати ватата.

    Коментиран от #20, #21

    13:47 22.07.2026

  • 19 Сенатор Линдзи Глеъм

    19 6 Отговор
    Я му покажете една днешна снимка с вестник с дата пред него, че разправят, че е посрещнал някаква ракета заедно с американския сенатор.
    Надявам е руснакът да е по-жилав и да е оцельл поне, а не да пишат от негово име туйтове.

    13:49 22.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Къде си ма, софийска...

    11 5 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Вчера ходи ли да протестираш и да сваляш властта?

    13:50 22.07.2026

  • 22 Кyxи лейки-копейки ! 🤣

    9 23 Отговор
    Когато Зеленски освободи Залужни, копейките изпаднаха в оргазмен екстаз. Но Сирски им стъжни живота и взе Курск. Днес отново са в нирвана, заради смяната на Сирски с Драпатий. Правите ли връзката, уважаеми?
    Блатушките и от него ще плачкат. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    13:50 22.07.2026

  • 23 Калпазанин

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    5 години орките драпат в Донбас като мачка у бъзе.

    13:52 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 да бе

    17 7 Отговор
    И откога родения като Александър трябва да го пишете Олександър?

    Може всякакви недоразумения в Украйна да си сменят родните имена за по-"украинско" звучене, ама Сирски е руснак и няма как да стане Олександър.
    Някой проверява ли информацията, която се публикува?

    13:53 22.07.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Нищо не може да спаси подобна свинска обител като украинската от абсолютния крах - за век напред ще бъде на издръжка на побъркана европа ... само че все някога и европееца ще прогледне

    13:54 22.07.2026

  • 27 Володимир Безстрашний

    8 10 Отговор
    Сред бури от стомана и мрачен гръмотевичен грохот,
    стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
    Когато черни орди заляха родната свещена земя,
    той не трепна, не избяга, а вдигна гордо десница.

    Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
    той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
    С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
    да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.

    Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
    градината пред вълците, стария континент от потопа!
    Неговата воля е стомана, кована в огньовете на ада,
    всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.

    Земята под нозете му стене, но той я държи права,
    с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
    Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
    а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.

    О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
    твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
    Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
    и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!

    Коментиран от #40, #45

    13:54 22.07.2026

  • 28 Да ви кажа аз,

    18 7 Отговор
    че така наречената СВО всъщност си е тотална денацификация. Целта беше превземане на територии, което разбира се случва в никакъв случай не е лошо, а да се унищожи боеспособното, здраво и фанатизирано мъжко население в Украйна. Планът се изпълнява и ще се изпълнява, докато във ВСУ останат само деца, старци, сакати, болни и малоумни, които ще вдигнат бялото знаме. А вие си бълнувайте победа.

    13:54 22.07.2026

  • 29 я пак

    14 7 Отговор

    До коментар #22 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":

    Какво бил взел Сирски?
    Нещо ми се струва, че живееш в миналото или те гони амнезия

    13:55 22.07.2026

  • 30 шаа

    9 6 Отговор
    еугленски ги сменя както гришо си сменя треньорите

    13:55 22.07.2026

  • 31 Здрасти копейкииИ 🤪🤡💩

    9 15 Отговор
    Копеек, четете внимателно, няма да повтарям:
    Русия ще загуби войната!

    Коментиран от #36

    13:55 22.07.2026

  • 32 Делю

    9 8 Отговор
    Пет години меся погачите и вися като сопол на Дунав.Кьорав ватн1к не видях.Даалдидиасах от чакане! Накрая ще си омеся и главата.

    13:56 22.07.2026

  • 33 Да ви кажа аз,

    12 25 Отговор
    че така наречената СВО всъщност си е тотална денацификация. Целта не беше толкова за превземане на територии, което разбира се случва и в никакъв случай не е лошо, а да се унищожи боеспособното, здраво и фанатизирано мъжко население в Украйна. Планът се изпълнява и ще се изпълнява, докато във ВСУ останат само деца, старци, сакати, болни и малоумни, които ще вдигнат бялото знаме. Превзетите територи са бонус. А вие си бълнувайте победа.

    Коментиран от #44

    13:56 22.07.2026

  • 34 Сметах, сметах

    6 18 Отговор
    в каква посока требе а се движи фронта и ВСУсръини.........
    Хи хи хи
    ами на запад, та да е по-близо до западното оружие......

    13:56 22.07.2026

  • 35 Накратко

    19 11 Отговор
    До 22 юли армията на агресора е загубила:
    - персонал – около 1,433,230 (+1,330) члена;
    - танкове – 12 163 (+2) единици;
    - бронирани транспортьори – 24 982 (+4) единици;
    - артилерийски системи – 46 492 (+57) единици;
    - MLRS – 1.958 (+3) единици;
    - системи за противовъздушна отбрана – 1.513 (+0) единици;
    - самолети – 438 (+0) единици;
    - хеликоптери – 354 (+0) единици;
    - Наземни роботизирани системи – 1 981 (+11) единици;
    - въздушни ракети – 421 900 (+1 610) единици;
    - крилати ракети – 4.933 (+0) единици;
    - кораби / лодки – 34 (+0) единици;
    - подводници – 2 (+0) единици;
    - автомобилна техника и цистерни – 123 702 (+355) единици;
    - Специално оборудване – 4 450 (+9) броя
    Тези денонощни загуби само ще се увеличават.

    Коментиран от #37, #43, #47

    13:57 22.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ХаХа

    4 7 Отговор
    Без Груз 200 Дебелцов, кой ще утилизира ВСУшанките до последния ся?

    13:59 22.07.2026

  • 39 Това е положението троляшки

    11 7 Отговор
    Така наречената СВО всъщност си е тотална денацификация. Целта не беше толкова за превземане на територии, което разбира се случва и в никакъв случай не е лошо, а да се унищожи боеспособното, здраво и фанатизирано мъжко население в Украйна. Планът се изпълнява и ще се изпълнява, докато във ВСУ останат само деца, старци, сакати, болни и малоумни, които ще вдигнат бялото знаме. Превзетите територи са бонус.

    14:00 22.07.2026

  • 40 Така

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "Володимир Безстрашний":

    Ли си се родил, или после затъпя?
    Шмъркорене като Зелю...?!

    14:00 22.07.2026

  • 41 Баба Гицка към DW

    6 6 Отговор
    данке баби , че
    ни "отваряте" очите и
    ни промивате главите......

    14:04 22.07.2026

  • 42 Аман и бактъм от укро-кoчинaта

    12 5 Отговор
    Пълните сайта си с тъпи "новини" за укрорайха с цел да превъзбудуте 4-5 болни русофоба.
    Изобщо не сте интересни и отдавна сте омръзнали на интелигентните хора.

    Надоумявам как нормални хора може да ви четат укро-простотиите.

    Коментиран от #48

    14:04 22.07.2026

  • 43 абе льо льо

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "Накратко":

    "До 22 юли армията на агресора е загубила:
    - персонал – около 1,433,230 (+1,330) члена;", ко туй члена?

    14:06 22.07.2026

  • 44 Отговор

    14 5 Отговор

    До коментар #33 от "Да ви кажа аз,":

    Мишени и жертви на кремълската, долнопробна пропаганда навсякъде са само глупаците и продажниците. Само индивиди с тотална липса на емпатия, морал и интелект може да симпатизират на рашисткия агресор и окупатор. Путлер до вчера твърдеше, че на Русия не и трябват нови територии, а сега иска целия Донбас... Как ви се струва това? В 21ви век да затрие над милион руснаци и украинци, да разруши десетки градове чието население е предимно от.... рускоезични украинци, как се тълкуват подобни действия, освен като шизофрения?

    Коментиран от #50

    14:06 22.07.2026

  • 45 Бетер

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Володимир Безстрашний":

    Шекспир си!

    14:07 22.07.2026

  • 46 Вселенски

    9 4 Отговор
    Путлер и Раша губят войната по всички важни показатели... В пъти повече жертви от Украйна, колосални загуби на бойна и всякаква друга техника и неизбежен колапс на икономиката. Кремълският диктатор успя да организира и реализира най-голямото убиване на руснаци последните 80 години .

    14:11 22.07.2026

  • 47 Отец Дионисий

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Накратко":

    Яки млатене на орки е паднало.Амин чадо

    14:12 22.07.2026

  • 48 Даа ...

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Аман и бактъм от укро-кoчинaта":

    Явно не си от умните щом четеш и пишеш . 🤡🤪

    14:14 22.07.2026

  • 49 БАРС

    5 6 Отговор
    ТОЯ НОВИЯТ КОЙТО ПО ЧУДО Е ОЦЕЛЯЛ С 200 УКРОСОДАТИ ПРИ ДЕБАЛЦЕВО 2014 ГОД КОГАТО ПОПАДАТ В ОПКРЪЖЕНИЕ ,В АВДЕЕВКА ТОЙ Е РЬКОВОДИЛ ОДБРАНАТА И ТАМ Е ИЗБЯГАЛ.ПОСЛЕ РЬКОВОДИ В КУРСК ВСИЧКИ ЗНАЕМ КАК ЗАВЪРШИ 75000 ХИЛ УКРОСОДЖАРИ И НАЕМНИЦИ ОТ ПОЛША И ОТ ДРУГИ СТРАНИ ОСТАНАХА ТАМ ДА ЛЕЖАТ ТОЯ СЪЩИЯТ КОЙТО ДО 2022 ГОДИНА ДВА МЕСЕЦА ОТ ПРЕДИ ДА НАВЛЕЗЕ СЛАВНАТА РАШЕН АРМИЯ Е ЗАПОВЯДВАЛ ДА СЕ СТРЕЛЯ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ДОНБАС ДОКАЗАНО ЗА ДВА МЕСЕЦА 164 МИРНИ ГРАЖДАНИ НА ДОНБАС СА УБИТИ ПО НЕГОВА ЗАПОВЕД КАКТО И ПРИ ВЛИЩАНЕТО ИМ ДА СЕ УБИВАТ МИРНИ ГРАЖДАНИ И ДА СЕ ГРАБА.ТАКА ,ЧЕ ТОЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО РАЗЧЛЕНЯВАНЕТО НА УКРАИНА.МНОГО ДА НЕ СЕ РАДВАТ ЛЮБИТЕЛИ Е УКРОАРМИЯТА .

    14:15 22.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този

    4 6 Отговор
    Е нищожество способно да убива деца . 2014 год убива нарочно 6 годишно момиченце в Донецк , това е страна на изроди и убийци .

    Коментиран от #53

    14:19 22.07.2026

  • 52 Умрял миризлив русняк

    6 2 Отговор
    Адски много станахме, става лошо и страшно....

    14:20 22.07.2026

  • 53 Никой не ти вярва!

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Този":

    Задръж си глупавите лъжи, копейка гнусна!

    14:21 22.07.2026

  • 54 Летец Пешеходец

    5 1 Отговор
    ВСУ на практика вече се ръководи от ново поколение офицери, които променят стратегията на воденето на войната. Сирски има големи заслуги, но с течение на времето ,като всеки задържал се дълго на някакъв пост, става консервативен и ретрограден.

    14:23 22.07.2026

  • 55 Феникс

    9 0 Отговор
    Драпати е човека който мачкаше украйнци от руски произход със танковете!

    14:31 22.07.2026

  • 56 Лоша новина

    5 0 Отговор
    за Русия.

    14:33 22.07.2026

  • 57 Рулигифрен

    5 0 Отговор
    Сега настават тежко времена за малоумните руски.Сирски ги жалеше,но този е отявлен русофоб.Ще и скъса кожусите.Ще ги трепе като хлебарки без грам жал.

    14:34 22.07.2026

  • 58 А руснаците какво да кажат

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мисирски":

    тогава, като имат поне 5 пъти повече загуби от Украйна.

    14:34 22.07.2026

  • 59 стара схема с нови шарани

    2 5 Отговор
    Украйна губи и чрез оставката спасяват Сирски от предстоящата руска офанзива.Ще сложат някой надъхат балък да го отнесе.

    14:38 22.07.2026

  • 60 Мишел

    5 0 Отговор
    Отчаяние в Русия: Група заловени дезертьори е превозена от разпределителния пункт на военна част 42716 във Верхняя Пишма към фронта. Става дума за военнослужещи, обявени за самоволно отсъстващи и подлежащи на наказание в съда, но които не желаят да се върнат на фронта. Роднините са се събрали на контролно-пропускателния пункт, за да се сбогуват и да предадат лични вещи на близките си, или да се опитат да стигнат до тях с адвокат, но не им е била дадена такава възможност. Жените са се хванали за ръце и са блокирали пътя на автобуса - "Погребах съпруга си, позволете ми да се сбогувам със сина си!“ В крайна сметка някои успяват да предадат лични вещи на войниците, след което около двадесет мъже са били отведени сред отчаяните викове на родните им.

    14:39 22.07.2026

  • 61 руската мечка

    5 0 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    14:41 22.07.2026

  • 62 Мишел

    5 0 Отговор
    Удар в сърцето на руската авиация: Украйна ликвидира ключов военен инженер.В руския град Самара беше ликвидиран военният инженер Андрей Тисарев, който е работил в предприятие за производство на самолетни двигатели за стратегическите бомбардировачи Ту-95 и Ту-22. Операцията е проведена от доброволческото подразделение „Отрядите на Буданов“.

    Коментиран от #64

    14:42 22.07.2026

  • 63 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Ти, диванен експерте от къде знаеш? И какво изобщо знаеш ти за война и бойни действия, освен със жена си ти не водил война с никой друг от 700 години.

    15:19 22.07.2026

  • 64 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Не знаех че в сряда пускат в домашна отпуска от психиатрията. Кажи на лекуващия лекар да ти смени хаповете. В жегите не излизай без шапка.

    15:24 22.07.2026

  • 65 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Сирски е Кашкавалски затуй го кундят,ма за нашата дивизия бива. Да го назначават за командювач на фатмашките въоръжени сили,хем е татароменгян,тамън!

    15:42 22.07.2026

  • 66 Факти

    0 0 Отговор
    Долу кървавия киевски режим на сатрапа със златните тоалетни!

    15:51 22.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания